DHA YURT BÜLTENİ-10

CHP\'li Budak: Dış politikada dostumuz kalmadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Türkiye\'nin dış politikada dostunun kalmadığını öne sürdü.

Mersin\'de düzenlenen ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da katıldığı Narenciye Çalıştayı çıkışında açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, ülkede en önemli sorunun dış politikadaki tutarsızlıklar olduğunu vurguladı. İhracat yapılacaksa hem dünyada hem de yurtta barış istenilmesi gerektiğini belirten Budak, şöyle dedi: \"Ey Amerika, Ey Almanya Ey Suriye\' derken, dış politikada tek dostumuz kalmadı. Bunlarla ticaret yapacaksak, Mısır\'a ürün göndereceksek aramızın iyi olması lazım. Şu an büyükelçimiz yok Mısır\'da. Suriye ve AB ile durum ortada. Tek pazarımız Rusya kaldı. Geçmişte olduğu gibi Rusya ile aramızda bir sorun yaşanırsa, resmen tarım sektörü çökme ile karşı karşıya gelebilir. Afet yaşanan yerlerde çiftçilerin kredileri ertelenecek dendi ve maalesef ürünü yerle bir olmuş çiftçinin faizle ertelendi. Neden yüzde 3 faiz koyuyorsunuz? Ürünü biten, bu sene yiyecek ekmek muhtaç olan çiftçinin yapacak bir şeyi kalmamıştır. En azından 3 sene ertelenmeliydi. Çiftçinin birikmiş olan borcunun faizinin tamamını sıfırlayacağımızın taahhüdünü Genel Başkanımız üreticilere verdi.\"

FİYATLAR AYNI GİRDİLER YÜKSEK

2003\'ten itibaren Türkiye\'de tarım üretimi, özellikle yaş sebze meyvede fiyat artışının sağlanmadığını kaydeden Budak, girdi maliyetlerinin ise yüksek olduğunu söyledi. Portakalın fiyatının 2000\'li yılların başında 40-50 kuruş olduğunu ve bugün yine dalında aynı fiyatlara alıcı bulduğunu belirten Budak, şöyle devam etti: \"Sofraya gidene kadar aradaki o fiyat uçurumundan son derece rahatsız çiftçimiz. 40-50 kuruştan sofraya gidene kadar 3-4 lira. Üretici ve tüketici arasındaki fiyat farkını üretici lehine çevirecek en önemli faktör, Tarım Kanununda bahsedilen 21. madde. Bu madde şunu söylüyor. Gayri safi milli hasılanın yüzde 1\'i çiftçiye destek olarak dönüyor. Bunun karşılığı 8 milyar dolar yapıyor. Bugünkü kuru 4 liradan ayırsak 32 katrilyon gibi bir paranın çiftçiye dağıtılması gerekiyor. Bu bütün dengeleri oluşturabilecek bir unsur. Ama bugün 10-15 katrilyon, bugünkü parayla milyar lira çiftçiye dağıtılıyor.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Gazeteciler not alırken

Genel Başkan Yardımcısı konuşurken

Haber: İbrahim MAŞE-Kamera: Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)

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CHP\'li Ağbaba: Türkiye\'yi bu kadar küçük düşürmeye ne hakkınız var?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ABD\'de davası devam eden Reza Zarrab\'ın, Bakanlar Kurulu\'nun maaşının yarısını verdiği iddiasında bulunarak, \"Türkiye\'yi bu kadar küçük düşürmeye ne hakkınız var?\" dedi.

Veli Ağbaba, Adıyaman\'da partisinin Merkez İlçe Kongresi\'ne katıldı. Belediye Konferans Salonu\'nda düzenlenen kongreye; Ağbaba\'nın yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, Adıyaman Belediye Başkanı Ak Partili Hüsrev Kutlu ve partililer katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun para transferlerini gösterdiği iddia edilen belgelerle ilgili konuştu. CHP\'lilerin fezlekeyle susturulmak istenildiğini savunan Ağbaba, şöyle dedi:

\"Türkiye\'nin gündemi yoğun. Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin tamamına fezleke gönderildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı\'ndan, Genel Başkan Yardımcılarına, Parti Meclisi\'nin tamamına bir fezlekeyle Cumhuriyet Halk Partisi susturulmak isteniyor. Kurumsal bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu fezlekelerinin tamamının bu hafta gelmesi anlamsız değil, bilinçli bir şekilde gönderildi. Neden? Geçtiğimiz hafta Türkiye\'yi ayağı kaldıran dünyanın herhangi bir ülkesinde bir belge açıkladı Genel Başkan. Ülkedeki herkes Man diye bir ülkeden haberdar oldu. Hala utanmadan yandaş medyası çizeri, yazarı, siyasetçisi, bakanı, politikacısı Kemal Kılıçdaroğlu\'na hakaret edip küfrediyorlar. Kardeşim sen namusluysan, sen dürüstsen eğer ticaret yapıyorsan Man diye bir ülkede ne işin var? Man\'a ne sattın da para geldi? Açıkça görüldüğü gibi etik olmayan, ahlak olmayan bir durumla karşı karşıyayız. Belgelerin hepsi gerçek, orda hesapları var. Ciddi şekilde para gelmiş, bunlar ne için geldiği belli değil. Para transferleri var, açıklayamıyorlar. Tek yaptıkları şey, her zaman olduğu gibi \'Ey Kılıçdaroğlu, ey CHP zihniyeti\' diye bağırmaya çalışıyorlar. Bizi baskıyla bunları açıklamamamız için tehditle susturmaya çalışıyorlar. Fezleke gönderiyorlar. Bir kez daha söylüyorum; sonu ölüm olursa olsun, dönen namerttir.\"

\'BİZ ONLARLA AYNI GEMİDE DEĞİLİLİZ\'

Bakanlar Kurulu\'nun yarısının maaşını Reza Zarrab\'ın verdiğini iddia eden Ağbaba, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Amerika bir tane hırsızı yargılıyor Iran asıllı, 3 yıl önce 29 yaşındaydı. 30 milyar dolar serveti olduğu söyleniyordu. Bu 30 milyar dolar Adıyaman\'ı 7 kez satın alır. 30 milyar dolar çok ciddi bir para. O zaman demiştik ki; \'Bu Reza Zarrab eş başbakan. AKP, HDP\'den sonra eş başkanlık sistemini getirmişti\' dedik. Kürsüde üzerimize yürüdüler. Niye? Eş başbakan, Bakanlar Kurulu\'nun yarı maaşını Reza Zarrab veriyor. Bakanlar Kurulu\'nun yarı maaşını, bildiğimiz yarısının maaşını Reza Zarrab veriyor. Türkiye\'yi bu kadar küçük düşürmeye ne hakkınız var? Bunu bir milli mesele haline dönüştürmeye çalışıyorlar. Diyorlar ki; \'Aynı gemideyiz.\' Değerli arkadaşlar, biz onlarla aynı gemide değiliz. Biz 700 bin liralık saat takanlarla, 40- 50 bin Euro rüşvet alanlarla, hırsızların önüne yatanlarla, aynı gemide değiliz. Biz Ermenek\'te \'Çocuğum maden, suyun altında kalan oğlum yüzme bilmiyor\' diyen anneyle aynı gemideyiz. Biz çocuğu soğuktan donarken saç kurutma makinesiyle çocuğunu ısıtmaya çalışan daha sonra kendisini çaresizlikten iple asan Emine anneyle aynı gemideyiz.\"

Yapılan konuşmaların ardından tek liste halinde gidilen kongrede mevcut İlçe Başkanı Hanifi Çavuş, yeniden seçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Belediye Konferans Salonu

- Partililerin Veli Ağbaba\'yı karşılaması

- Veli Ağbaba\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN- (DHA)

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Diyarbakır\'da GSM bayilerinden 15 milyon TL\'lik vurgun iddiası

GSM şirketinin Diyarbakır\'daki yaklaşık 20 bayiinde, fatura yatıran binlerce kişi borç bilgi mesajıyla şoke oldu. Yaklaşık 7 ay aynı bayilerde faturalarını yatıran aboneler, bayilerin GSM şirketinin sistem açığını fark ederek kendi hesaplarına aktardıkları ortaya çıktı. Yaklaşık 15 milyon liralık vurgunun yapıldığı öne sürülen 20 GSM bayii kapatılırken, parayı alan işletmecilerin kayıplara karıştığı ifade edildi.

Türkiye\'de mobil, internet, ev telefonu ve kurumsal servisler alanında hizmet veren bir GSM şirketinin Diyarbakır\'daki yaklaşık 20 bayisinde düzenli faturalarını ödeyen binlerce kişi GSM operatörlerinden gelen borç bilgisi mesajıyla şoka uğradı. Her ay düzenli olarak yatırdıkları fatura ödemelerinin ardından GSM operatörlerinin mesajla teşekkür ettiği aboneler, ikinci şoku iletişimlerinin kesilmesiyle yaşadı. GSM şirketinin müşteri hizmetleriyle görüşen aboneler, 6-7 aydan bu yana faturalarını ödemedikleri belirtilince itiraz ederek, faturaları yatırdıkları bayilere koştu. Sayıları henüz netleşmeyen mağdurlar, kentte faaliyet yürüten GSM bayilerinin kapalı olduğunu görünce dolandırıldıklarını anladı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı, emniyet ve avukatların kapısını çalan aboneler, faturalarını bayilerden yatırdıklarını, ellerinde buna ilişkin dekont bulunduğunu, taksitli cihaz kampanyasından faydalanarak telefon da aldıklarını ve bu süre içerisinde ikinci bir cihaz aldıklarını belirterek şikayetçi oldu.

Yapılan ilk incelemede bayilerin sistematik olarak 7 ay önce GSM şirketinin sistem açığını fark ettikleri, abonelerin nakit olarak yatırdıkları paraları, kendi kredi kartlarını kullanarak yatırdıkları ve vatandaşa dekont verdikleri, hemen ardında işlemi iptal ettikleri belirlendi. Abonelerin nakit olarak yatırdıkları paraları ise kendi hesaplarına geçiren aynı GSM şirketine bağlı yaklaşık 20 bayi ve çalışanı ortadan kayboldu.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, şikayetler üzerine kapsamlı araştırma başlatırken, ilgili GSM operatörünün ise konuyla ilgili abonelere açıklama yapmadığı ve daha önce yatırdıkları fatura bedellerini yeniden istedikleri, bir çoğuna da haciz işlemi başlattıkları ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre kentte bayilerin aynı yöntemle yaklaşık 15 milyon liralık vurgun yaptığı öne sürülürken mağdur sayısının tam olarak tespitinin ardından bu rakamın yükselebileceği belirtildi.

\"SİSTEM AÇIĞINI FARK ETMİŞLER\"

Türkiye genelinde faaliyette bulunan GSM şirketinin Diyarbakır\'da, teminat alarak verdiği bayilerin mağdur ettiği abonelerin başvurularını alan Avukat İmran Gökdere, şöyle dedi: \"Vatandaş bu bayilere gidiyor, fatura rakamını nakit olarak yatırıyor. Bayi kendilerinin oluşturduğu bir kart sistemiyle bunun ödemesini gerçekleştiriyor. Bu şekilde faturanızın ödemiş olduğunuzu zannediyorsunuz. Ama bayi GSM şirketinin bir sistem açığını yakalayarak yaklaşık 6-7 aylık bir süreçte abonelerin ödedikleri paraları kendi kartlarıyla yatırdıktan sonra iptalini gerçekleştiriyor. Yaklaşık 7 ay bu şekilde devam etmişler. Bu bayiler klasik anlamda telefon satan bayiler değil. Bunlar GSM şirketinin resmi bayisi, GSM şirketinin bunlardan bağımsız olarak, sadece kişilerin satıcı sıfatıyla açılan bayiler değil. Bu bayiler kurulurken, şirketle yapılan anlaşma ve teminatları vardır. Tamamen o kurumsal yapıya uygun olarak, abonelik sözleşmeleri, hem de fatura ve cihaz alım, satış sözleşmeleri olsun bizzat GSM şirketinin kendi tabelasıyla görülür ve bu şekilde işlemleri yaparlar. Diyarbakır\'da 20\'den fazla bayi vardı ama bizim öğrendiğimiz şu anda 2 veya 3 bayi kalmış durumda, gerisinin tamamı kapatmış. Bize gelen mağdurların genellikle faturalarını yatırdıkları, alışverişleri yaptıkları bayiler kapalı durumda. Ulaşmaya çalışıyor ancak, muhatap bulamıyorlar. GSM bayisi ödeme yapıp, geri çekme yöntemini kullanmışlar. Ama 5-6 ay içerisinde bu durum ortaya çıkınca, tüm bayiler aynı anda ortadan kayboluyor. Hem de vatandaşlar bu şekilde aynı anda mağdur kalıyor.\"

Gökdere, GSM şirketinin bu mağduriyeti giderebileceğini ancak, abonelerin ellerindeki ödeme yaptıkları dekontları, eski fatura gibi belgelerle borçlu olmadıklarının ispatını isteyebileceğini ifade ederek şöyle devam etti: \"Diyarbakır\'da benim eşim de dahil olmak üzere bu GSM şirketinin abonesi olup da bu işten zarar görmeyen yoktur diye düşünüyorum. Zarar görenlerin, zarar görmeyenlere göre daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yüzde 70 vatandaşın mağdur olduğunu ve sayının binleri aştığını söyleyebiliriz. Bize gelenlere beklemeleri yönünde telkinde bulunduk. Genel sayıyı netleştirip ardından bütün olayı açıklayıp, döngüyü belirleyecek bir dilekçeyle başvuru yapmayı düşünüyoruz. Bir total sayıyı aldıktan sonra, nihayetinde emniyet de bu işle ilgili çalışma yürütüyor. Biraz daha sorunun büyüklüğünü, neden kaynaklandığını, varsa bilişim sistemindeki eksiklerini ve gelecek olan kriminal bilirkişi raporları inceledikten sonra daha sağlıklı bir çalışma yapacağız. Şuanda sadece bana müracaat eden 30 kişi var. Diğer kentteki avukatlara da müracaat edenler var.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Avukat Gökdemir\'in konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)-

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Hopa\'da, 2 ton hamsi 2 saatte tüketildi (2) (Yeniden)

\'Gülen hamsi\'leri Hopa\'da vali ve başkan pişirdi ve halka ikram ettiler



Artvin Hopa\'da 2 ton hamsi Artvin Valisi Ömer Doğanay ve Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan tarafından pişirilerek halka ikram edildi. Hopa Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen \'Gülen Hamsi\' festivali\'nde Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan yaptığı konuşmada Karadeniz’in simgesi olan sofraların vazgeçilmez balığı için, \"Hamsi Marmara\'da ağlar, Sinop\'da rahatlar ve Hopa\'da ise güler\' fıkrasını hatırlatarak Hopa açıklarındaki hamsilerin çok lezzetli olduğunu söyleyerek bölgedeki hamsinin kalitesinden bahsetti.

Hopa Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen hamsi festivalinde Artvin Valisi Ömer Doğanay, Hopa Belediye Başkanı Nedim Cihan ve ilçe kaymakamı Ferit Görükmez ızgaraların başına geçip hem balıkları pişirdi hem de vatandaşa ikram etti. Hamsilerin damakları şenlendirdiği festivalde yöresel folklor ekipleri oyunlar oynadı. Karadeniz müzikleri ile yaklaşık bin 500 vatandaş da hem ızgara hem de dev kazanlarda pişirilen balıkları afiyetle yedil.

Artvin Valisi Ömer Doğanay Hopa’daki balıkçılara iyi bir sezon dileklerinde bulunurken festivale katılan vatandaşlara da katılımlarından dolayı teşekkür etti. Vatandaşlar hamsi ızgaraları başında zaman zaman kuyruklar oluştururken pişirilen balıkların çok lezzetli olduğunu söyledi.

Karadeniz insanın olmazsa olmazların başında hamsinin geldiğini ifade eden Vali Doğanay, \"Güzel ve güneşli bir kış günde insanları hamsi festivalinde bir araya getirerek bu güzel etkinliği düzenleyen Hopa Belediyesini tebrik ediyorum. Dolayısıyla bütün balıkçılarımıza rastgele diyoruz. Hayırlı bol kazançlar diliyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: ARTVİN (DHA)

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