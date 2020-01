DHA YURT BÜLTENİ-10 

Müdür yardımcısının öğrenci dövdüğü iddiası

Büfenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi2nde İmam Hatip Ortaokulu 8\'nci sınıf öğrencisi M.A., okul müdür yardımcısı olan A.Y.\'nin kendisini dövdüğünü ileri sürdü. Okulun yakınındaki bir büfeye sığındığı belirtilen öğrenci polise verdiği ifadesinde \"Beni ensemden tutarak diğer müdür yardımcının odasına götürerek vurdu. Yere düşmem ile birlikte vurmaya devam etti\" dedi. Müdür Yardımcısı ise iddiaları kabul etmedi.

Çorlu İmim Hatip Ortaokulu\'nda iddiaya göre, 8\'nci sınıf öğrencisi 13 yaşındaki öğrencisi M.A., okulda Müdür Yardımcısı olan A.Y. tarafından darp edildi. Okuldan çıkan M.A. yakınındaki büfeye giderek büfe sahibinden polisi araması istedi. İhbar üzerine gelen polis ekiplerince Çocuk Şubesi\'ne götürülen M.A.\'nın babası Yusuf A.\'da çağrıldı. Ailesinin şikayeti üzerine ifadesi alınan öğrenci M.A., \"Zil çaldı tuvalete giderken bir arkadaşımı gördüm ve dizim ile ona dokundum. Daha sonra sınıf önüne geldiğimde müdür yardımcısı A.Y., beni ensemden tutarak diğer müdür yardımcının odasına götürerek vurdu. Yere düşmem ile birlikte vurmaya devam etti. Daha sonra bizim sınıftan başka bir öğrenciyi çağırarak benim çantamı toplayıp getirmesini söyledi. Çantam gelmesiyle benim zil çalana kadar burada beklememi söyledi. Bende bir saat yirmi dakika burada bekledim zil çaldığında çıktım ve büfeye giderek yardım istedimö dedi. Baba Yusuf A. ise oğlunu darp eden müdür yardımcısından davacı ve şikayetçi olduğunu söyledi.

DAYAK İDDİASINI KABUL ETMEDİ

Okulda öğrencisini dövdüğü öne sürülen Müdür Yardımcısı A.Y. ise iddiaları kabul etmedi. Cumhuriyet Polis Merkezi\'ne gelerek ifade veren A.Y. öğrencinin okulda rahat durmayan bir öğrenci olduğunu ve kendisini sadece uyardığını, dövme olayının olmadığını söyledi.

Ortaokul öğrencisinin sığındığı belirtilen büfenin sahibi Sediye Selçuk, sadece vatandaşlık görevini yaptığın belirterek, \"Çocuk içeriye girdi. Ağlıyordu. Ben ne olduğunu sorduğumda. Bana \'dayanamıyorum polise haber ver\' dedi. Bende polise haber verdim. Polis geldiğinde müdür yardımcısının dövdüğünü anlattı\" şeklinde konuştu.

GEREKLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, öğrencini iddiaları üzerine gerekli soruşturmanın başlatıldığını kaydederek, \"Konuyu biliyoruz. Bununla ilgili olarak hem idari hem de adli soruşturma başlamıştır. Soruşturma devam ediyor\" dedi.

Sarp Sınır Kapısı\'nda kaçakçılar her yöntemi deniyor

GÜMRÜK ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci\'nin açıklamasıyla vücutlarına et sararak sınır kapılarından geçmeye çalışan kaçakçılar gündeme gelirken, Türkiye\'nin Gürcistan üzerinden Kafkas ülkelerine açılan Artvin\'deki Sarp Sınır Kapısı\'nda da kaçakçılar ilginç yöntemler deniyor. Sınır kapısında yapılan denetimlerde; vücutlarına etin yanı sıra sigara ve içki sarıp geçmeye çalışanların yanı sıra valize koydukları kadın ve çocuklarla hayvanları kaçırmaya çalışan kaçakçılar da yakalandı.

1989 yılında açılan Sarp Sınır Kapısı\'ndan kimlikle geçiş için 31 Mayıs 2011 tarihinde Türkiye ve Gürcistan hükümetleri arasında protokol imzalandı. 11 Aralık 2011 tarihinde yürürlüğe giren protokolle iki ülke vatandaşlarının karşılıklı geçişe başladığı Sarp Sınır Kapısı\'nda yıllık geçiş rakamı ortalama 6 milyonu aştı. 2017 yılının 9 aylık döneminde ise sınır kapısında geçişler bir önceki yıla oranla yüzde 4 artarak 4 milyon 746 bin 33 yolcuya ulaştı. Kapıdan, bu yılının aynı döneminde ise 479 bin 966 araç giriş çıkış yaptı.

HER YÖNTEM DENENİYOR

Yaya yolcu yoğunluğunun yaşandığı Sarp Sınır Kapısı\'nda ilginç kaçakçılık yöntemleri deneniyor. Gürcistan\'da, Türkiye\'ye oranla daha ucuz olan et, sigara, alkol ve akaryakıt kaçak yöntemlerle ülkeye sokulmaya çalışılıyor. Gürcistan uyruklu kişiler, kaçak et, sigara paketi ve içki şişelerini vücutlarına sararak, sınır kapısından geçmeye çalışıyor. Sınır kapısında insan kaçakçılığı da deneniyor. Denetimlerde; Türkiye\'ye giriş yasağı konulan kadınlar, bavul içerisinde otomobille ülkeye sokulmaya çalışılırken yakalanırken, ailesi FETÖ\'den firari olarak aranan 14 yaşındaki bir çocuk da valiz içerisinde Gürcistan\'a götürülmek istenirken yakalandı. Ayrıca, çok sayıda kişi de otobüslerin gizli bölmelerinde Türkiye\'ye giriş ya da çıkış yaparken yakalandı. Sınır kapısında, aralarında kedi, köpek, yılan ve kertenkelenin de bulunduğu hayvanlar da kaçakçılar tarafından valizlerde, yurt dışına çıkarılmaya çalışılırken bulundu.

Hopa Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü\'nün Sarp Gümrük Sahası\'ndaki görevlileri kaçakçılara karşı sıkı takibini sürdürüyor. Kaçakçılık yapıldığı şüphesi uyandıran araçlar, arama hangarında, eğitimli ve deneyimli personelce, x-ray cihazından geçirilerek aranıyor.

Muş\'ta bataklığa saplanan büyükbaş hayvan sürüsü mahsur kaldı

MUŞ\'un Korkut ilçesinde köylülere ait 120 büyükbaş hayvan, sazlıkta çamura saplanarak mahsur kaldı.

Korkut ilçesine bağlı Sazlıkbaşı köyünde meradan getirtilen 120 büyükbaş hayvan, köyün alt kısmında yer alan sazlıktan geçirilmek istenirken çamura saplandı. Sazlıkta mahsur kalan hayvanları kurtaramayacağını anlayan çobanın haber vermesiyle bölgeye gelen köylüler adeta seferber oldu. Ellerine aldıkları halatlarla hayvanlardan 60\'ını kurtaran köylüler, jandarmayı da arayarak yardım istedi. Sabaha kadar kurtarma çalışması yapan köylüler, hayvanların büyük bölümünü kurtarmayı başardı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı kurtarma çalışmasını Korkut Kaymakam Vekili Ahmet Özkan ile İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin de takip etti.

Hayvan sahiplerinden Fesih Gök sabaha kadar kurtarma çalışması yaptıklarını söyledi. Fesih Gök, \"Dün akşamdan beri AFAD ile birlikte yaptığımız çalışmalarda hayvanların büyük bölümünü kurtardık. Şu anda bataklıkta 15-16 hayvan kaldı. AFAD ve köylülerle birlikte onları da kurtarmaya çalışıyoruz. Herkes kendi imkanıyla, bazen hayvanı sırtlayarak, bazen çekerek çıkartmaya çalışıyoruz. Evden getirdiğimiz samanları hayvanlara yedirdik. Ayrıca kurt saldırısının önüne geçmek için sabah kadar da hayvanların başında bekledik\" diye konuştu.

Muhammet, arasından geçtiği vagonların altında kalarak öldü

OSMANİYE\'nin Toprakkale ilçesinde, 12 yaşındaki Muhammet Mehmet Gelebek, vagonlarının arasından geçerken trenin hareket etmesi sonucu ezilerek yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Karataş Mahallesi\'ndeki tren garında meydana geldi. İddiaya göre, öğle yemeği için okuldan çıkıp eve doğru giden ortaokul öğrencisi Muhammet Mehmet Gelebek, vagonların arasından geçmek istedi. Bu sırada trenin hareket etmesi sonucu vagonların altında kalan çocuk ezilerek yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yapılan ilk incelemenin ardından Muhammet Mehmet Gelebek\'in cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sur\'daki terör mağduru 238 aile konutlarına kavuştu

DİYARBAKIR\'ın Sur İlçesi\'nde yaşanan hendek olaylarında mağdur olan 3 bin aile için Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan 5 bin 637 konuttan 238\'i için düzenlenen kurayla hak sahipleri belirlendi.

Sur İlçesi\'nin Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş mahellelerinde, terör örgütü PKK\'lıların kazdığı hendeklerin ardından güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda mağdur olan 3 bin aile için TOKİ tarafından Kayapınar İlçesi\'nde bulunan Çölgüzeli ve Üçkuyu bölgelerinde 5 bin 637 konutun inşaatı sürüyor. Üçkuyular mevkiinde tamamlanan 238 konut bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi\'nde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde kura yönetemiyle konutlar ailelere teslim edilcek.

\"OLAYLARIN YAŞANDIĞI BÖLGEDE BİN 500 KONUT YAPACAĞIZ\"

Çevre ve Şehircilik Diyarbakır İl Müdürü Ufuk Nurullah Bilgin, Sur\'da terör olaylarından etkilenen hak sahipleri için ilk kurayı bugün gerçekleştirdiklerini dile getirerek, bugün 238 konutun teslimatını yapacaklarını söyledi. Kalan diğer konutların yapımı 2 ay içerisinde tamamlanacağını aktaran Bilgin, şunları söyledi:

\"TOKİ\'nin Üçkuyular bölgesinde yaptığı konutlardan talep eden 238 hak sahibinin konut kura çekimini yapıyoruz. TOKİ, Üçkuyular ve Çölgüzeli bölgesinde toplamda 5 bin 637 konut yapıyor. Bu konutların 795 tanesi tamamlandı. Geri kalanların yapımı sürüyor. 2 ay içerisinde yapımları tamamlanmış olacak. İsteyen tüm hak sahipleri yetecek konutlarımız var. Bu kura çekiminden sonra vatandaşların taleplerinin artacağını düşünüyoruz. Konutlar sadece TOKİ\'nin yaptıklarıyla sınırlı değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın terör olaylarının yaşandığı Sur İlçesi\'nin 6 mahallesinde konut yapımları sürüyor. Olayların yaşandığı bölgede bin 500 konut yapacağız. Bu konutlar, Diyarbakır\'ın mimarisini özgü şekilde, bazalt taşlarıyla konutlar inşa edilecek. İsteyen hak sahiplerini bu konuntları da verebiliyoruz. Bu konutlar için şu ana kadar 500 kişi başvuruda bulundu. Olaylarda zarar gören bin 300 hak sahibine ödemelerini yaptık. Biz burada sadece konut üretimi yapmıyoruz. Diyarbakır\'ı layık olduğu yere geterecek, tarihi, kültür, inanç turizmle bir destinasyon merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza metrakareye, metrekareye karşılık konut veriyoruz. Örneğin, Sur\'da 100 metrekare konutu varsa, istediği TOKİ konutu da 100 metrekare ise herhangi bir borçlanma olmayacak. 100 metrekare karşılığında 100 metrekare karşılığında konut veriyoruz. Daha önceki konutu niteliksiz, dayanıksız ve riskli olabilir. Ama şu anda sıfır bir konut teslim ediyoruz. Bunun için herhangi bir boçlanma olmayacak. Eğer 100 metrekare konutu varsa, 120 metrekarelik konut talep ediyorsa, 20 metrekarelik borçlanma yapılacak. Her bir hak sahibine bir konut verme hakkımız var. 3 katlı konutu varsa 3 konut verebiliyoruz.\"

Kura katılan terör mağduru vatandaşlar ise, uygulamada memnuniyetlerini dile getirdi. Kurayla hak sahipleri belirlenen 238, resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından önümüzdeki günlerde hak sahiplerine teslim edilecek.

Hayırsever işadamından Başkale\'ye yeni okul

VAN\'ın Başkale ilçesinin Kırbalı mahallesine, İstanbul\'da yaşayan işadamı Ömer Yazgan tarafından iki derslikli ilkokul yapıldı. Okul, törenle hizmete açıldı.

Başkale ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıkta bulunan Kırbalı mahallesindeki okulun açılışına, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara, okulu yapan hayırsever işadamı Ömer Yazgan, öğrenciler ve veliler katıldı. Daha önce sadece bir dersliği olan ve 63 öğrencinin eğitim gördüğü, okul yıkılıp, yerine iki derslikli okul yaptırıldı. İşadamı Yazgan tarafından yapılan yeni okul sayesinde öğrenciler, artık rahat bir ortamda eğitim görebilecek.

İşadamı Yazgan, geleceğin teminatı çocukların dtaha rahat bir ortamda eğitim görmeleri için böyle bir destekte bulunduklarını söyledi. Yazgan, \"Burada daha önce bir derslik vardı. Ben de bunu öğrenince, ilçedeki yetkililere mahalleye yeni bir okul yapacağımı söyledim. Kendileri bu isteğimi kabul ettiler.Öğrencilerimiz için 2 derslik ve lojman yaptırdık. Hayırlı uğurlu olsun\" dedi.

Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulselam Öztürk ise, mahalleye iki derslikli okul yapa işadamı Ömer Yazgan\'a teşekkür etti. Kaymakam Öztürk, \"Allah herkese nasip etmez böyle güzellikleri. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu zorlukları eğitimle aşacağımıza inanıyorum. Bizlerin, eğitim alanında yaptığımız çalışmalarda böyle bir katkıda bulanan saygıdeğer Ömer Yazgan ve ailesine teşekkür ediyorum. İnşallah burada vatanımıza, milletimize ve devletimize hayırlı evlatlar yetişir. Bizler bu okulu sevgili muhtarımıza, vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza emanet ediyoruz\" diye konuştu.

İncesu Belediye Başkanı: Belediyemizden tek bir FETÖ’cü çıkmadı, ifade dahi verilmedi elhamdülillah

KAYSERİ’nin AK Partili İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin ardından birçok belediyeden FETO terör örgütüne meyilli kişilerin çıktığını ancak kendi belediyelerinde bu konuda sıkıntı yaşanmadığını belirterek, “Bir arkadaşımıza senin FETÖ terör örgütü ile irtibatın var iltisakın var denilmedi elhamdülillah. Bu yüzden onur ve gurur duyuyoruzö dedi.

Kayseri’nin İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, belediye çalışanları ile bir araya geldi. Toplantıda 2017 yılı faaliyet raporu görüşüldü ve çalışmalar masaya yatırıldı. Başkan Karayol, “2017 yılı yatırım programı çerçevesinde çalışmalar en iyi şekilde yapıldı. Gece gündüz, soğuk, sıcak demeden canla başla çalışan belediye personelimize teşekkür ediyorum. Biz borcu olmayan bir belediyeyiz. Personellerin maaşını aksatmadan düzenli bir şekilde yatırıyoruz. İncesu Belediyesi’nin belediye çalışanlarının çalışmaları Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve başın mensupları tarafından, herkes tarafından gayet güzel bir şekilde ifade ediliyor. Memnuniyetler dile getiriliyorö dedi.14 yıldır ilçede belediye başkanlığı yaptığını ifade eden Karayol, “Memur arkadaşlarımız olsun, kadrolu işçi arkadaşlarımız olsun, taşeron işçi arkadaşlarımız olsun 116 sayısına ulaştık. Bizim geldiğimiz 24 kişiyle bazen de 40 kişiyle görev yapılıyordu. Bu arkadaşların yüzde 95’ini biz işe almışız, bizim zamanımızda olmuşö diye konuştu.

\"BİR ARKADAŞIMIZ FETÖ\'DEN İFADE DAHİ VERMEDİ\"

Başkan Karayol, açıklamasında diğer belediyelere de 15 Temmuz göndermesi yaptı. Karayol, “Hepimizin de bildiği gibi Türkiye’de 15 Temmuz hadisesiyle karşılaştık. Hain FETÖ’nün darbe girişimi. Elhamdülillah bizim belediyemizde hiçbir arkadaşımızın bir soruşturması olmadı. Bir ifadesi alınmadı. Bu da benim için çok önemli, gurur duyduğumuz bir şey. Bir arkadaşımıza senin FETÖ terör örgütü ile irtibatın var iltisakın var denilmedi elhamdülillah. Karalama atmaya çalışanlar oldu, yıpratmaya çalışanlar oldu ama çok şükür başaramadılar. Biz bir ekibiz. Birçok belediyeden FETO terör örgütüne meyilli kişiler çıkmasına rağmen İncesu Belediyesi’nden tek bir kişi bile çıkmaması çok onur verici bir durumdurö ifadelerini kullandı. Diğer yandan Başkan Karayol, toplantı sonrasında çalışanlara tatlı da ikram etti.

