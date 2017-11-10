DHA YURT BÜLTENİ-10 

Bursa\'daki patlamanın ardından iki bürokrat Suriyeliler denetlenmediği için görevden alınmış

BURSA\'da 5 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin de yaralandığı fabrikadaki Gökkuşağı Fabrikası\'ndaki patlamanın ardından İş Teftiş Kurulu Başkanı ve SGK İl Müdürünün ‘Suriyelilerin denetlenmemesi’ nedeniyle görevden alındıkları öğrenildi.

Bursa\'nın Gürsu İlçesinde bir tekstil fabrikasında önceki gün buhar kazanının patlaması sonucu ikisi Suriye uyruklu 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Fabrikadaki patlamayla ilgili olarak, Bursa İş Teftiş Grup Başkanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü görevden alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından görevlerinden alınan Bursa İş Teftiş Grup Başkanı Yaşar Ata ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü Erhan Karaca’nın ‘Suriyelilerin denetlenmemesi’ gerekçesiyle olayın hemen ardından görevlerinden alındıkları öğrenildi. Görevden alma kararlarını yorumlayan bazı yetkililer, bu tür denetimlerin ‘şikayete dayalı’ olduğuna vurgu yaparak, 5 kişinin yaşamını yitirdiği fabrikanın da şikayet olmadığını öne sürdüler.

Görüntü Dökümü

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-ARŞİV

-Patlama ve göçüğün meydana geldiği fabrikanın havadan çekilen görüntüleri

Haber: BURSA, (DHA)-

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8 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi



Van Erciş, güvenlik güçleri tarafından düzenlenmen arazi aramasında 8 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi. El yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 36 kg patlayıcı madde, 30 adet elektrikli fünye, 16 ateşleyici düzenek, iki anahtar sistemi ele geçirildi.

Görüntü Dökümü

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-İmha anı

Haber: VAN (DHA)

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Binlerce Kemerli Ata\'nın huzurunda

ANTALYA\'nın Kemer İlçesi\'nden 10 Kasım Atatürk\'ü anma etkinlikleri kapsamında 2 bin 500 kişi Antıkabir\'e gitti. Kemer Belediyesi tarafından Ankara\'ya götürülen gruptakiler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Kemer Belediyesi tarafından 10 Kasım Atatürk\'ü anma etkinlikleri kapsamında 52 otobüsle 2 bin 500 kişi Anıtkabir\'e götürüldü. Dün saat 23.00\'da Kemer\'den hareket eden 2 bin 500 kişi saat 07.00\'da Ankara\'ya ulaştı. Belediye Başkanı Mustafa Gül ve eşi Neşe Gül tarafından karşılanan gruptakiler, saat 09.05\'te sirenler çaldığında saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı okudu. Kemer kafilesi daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

KILIÇDAROĞLU\'NUN KONUŞMASI

Burada bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu, \"Bugün 10 Kasım. Büyük bir insanı, Gazi Mustafa Kemal\'i ebediyete intikalinin yıl dönümündeyiz. Artık bütün dünya şu gerçeği biliyor; bütün mazlum toplulukların tarihteki en önemli lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'tür. Kadınların siyasal yaşamda, sosyal yaşamda yer almalarını sağlayan dünyanın en önemli lider yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'tür. Bugün, 21. yüzyılda bazı ülkelerde \'kadınlar araba kullansın mı kullanmasın mı, kadınlar sinemaya gitsin mi gitmesin mi\' tartışmaları yapılırken Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti, 3 Nisan 1930\'da kadınlara seçme ve seçimle hakkı vermiştir. Fransa 10 yıl sonra verdi, Japonya 11 yıl sonra verdi\" dedi.

\"KADINLAR DAHA FAZLA ATATÜRK\'E SAHİP ÇIKMALI\"

Kadınların erkeklerden çok daha fazla Gazi Mustafa Kemal\'e sahip çıkması gerektiğini kaydeden Kılıoçdaroğlu, \"Bu büyük insanı her zaman saygıyla anacağız. Kadının yaşam şekli, giyim kuşamı bizi hiç ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren kız çocuklarımızın okumasıdır, üniversiteye gitmeleridir, iyi eğitim almalarıdır. Annelerinden ve babalarından daha iyi yaşam standartlarını yakalamalarıdır. Kız çocuklarımızı daha fazla okutmak, onlara daha fazla imkan vermek hepimizin boynunun borcudur\" diye konuştu.

Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül ise \'1881 kadınımızla Ata\'mızın huzuruna gidiyoruz\' diye bir etkinlik başlatmıştık ama sonrasında erkeklerden de yoğun talep olduğunu söyledi. Böylece katılımı 2 bin 500\'le sınırlamak zorunda kaldıklarını ve 500 kişiyi kafile dışında bırakmak zorunda kaldıklarına değinen Başkan Gül, \"Tüm Kemerli dostlarımıza bize katıldıkları için ve bizi böyle özel bir günde yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum\" dedi.

Kemer kafilesi Anıtkabir\'i ziyaret ettikten sonra gece Kemer\'e dönmek için yola çıkacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Araçların hareket etmesi

- Mustafa Gül\'ün kalabalığı karşılaması

- Kemal KILIÇDAROĞ\'lunun kalabalıkla buluşması

- Kemal KILIÇDAROĞLU\'nun konuşması

- Detaylar

Haber- Kamera: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) -

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Van, Hakkari ve Bitlis\'te, Atatürk anıldı

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79\'uncu yılında Van, Hakkari ve Bitlis\'te düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

Van\'daki anma etkinlikleri, Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunumlarıyla başladı. Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu\'nun anıta çelenk sunulmasının ardından, sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Asayiş Kolordu Komutanlığı Bandosu eşliğinde okunan İstiklal Marşı sırasında ise göndere çekilen Türk Bayrakları yarıya indirildi. Valilik önündeki programın ardından anma etkinlikleri, Van Devlet Tiyatrosu Salonunda yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

HAKKARİ VE BİTLİSTE DE ATATÜRK ANILDI

Hakkari\'nin Yüksekova ilçesindeki Atatürkü anma porgramı, Kaymakamlık bınası önündeki Atatürk anıtına çelenklerin konulması ve siren eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ile başladı. Program, ilçe merkezindeki Selahattin Eyyübi Kültür Merkezinde yapılan çeşitli etkinliklerle son buldu.Programa Yüksokeva Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, Garnizon Komutan Vekili Albay Dündar Şahin Güngör, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Bitlis\'teki anma programı ise, Vali İsmail Ustaoğlu\'nun Cumhuriyet meydanındaki Atatürk anıtına çelenklerin sunulması ile başladı. Sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması\'nın ardından program, Bitlis Kültür Merkezinde yapılan çeşitli etkinliklerle devam etti.

Bitlis\'in Adilcevaz ilçesinde de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk , ölümünün 79\'uncu yılında yapılan çeşitli etkinliklere anıldı.

VAN, BİTLİS VE YÜKSEKOVA\' DAN GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Arif KARAKAŞ- Yaşar-KAPLAN/BİTLİS, VAN, HAKKARİ, (DHA)-

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