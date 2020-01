DHA YURT BÜLTENİ-10

1)7 YAŞINDAKİ İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİ, SERVİSTE 6 SAAT UNUTULDU

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde işitme engelli 7 yaşındaki E.Ç., servis minibüsünde 6 saat unutuldu. Olay, annenin, eve bırakılan oğlunun beslenme çantasına koyduğu yiyecekleri yemediğini fark etmesiyle ortaya çıktı. Gözaltına alınıp, mahkemeye çıkarılan servis sürücüsü E.T., serbest bırakıldı.Çorlu Sakatlar Derneği İlköğretim Okulu ve İş Okulu\'nda eğitim alan işitme engelli E.Ç.\'yi, annesi Leyla Ç., geçen cuma sabahı okula götürmesi için E.T. yönetimindeki servis aracına bindirdi. İddiaya göre, sürücü E.T., servistesi öğrencileri okula bıraktıktan sonra aracını evinin önüne park etti. Aradan geçen 6 saat sonra, sabah bıraktığı öğrencileri tekrar almaya gitmek için aracına binen E.T., içeride öğrenci E.Ç.\'yi korkmuş halde görünce, hiçbir şey olmamamış gibi çocuğu evine götürüp bıraktı.

ANNENİN DİKKATİ ORTAYA ÇIKARDI

Oğlunu servis aracından alan Leyla Ç., E.Ç.\'nin beslenme çantasını açtığında sabah koyduğu yiyecekleri yemediğini fark etti. Bunun üzerine okula giderek öğretmen ile görüşen anneye öğretmen, oğlunun okula gelmediğini söyledi. Bu cevap karşısında şoke olan Leyla Ç., oğlunu servis aracına kendisinin bindirdiğini söyledi. Durumun bildirildiği okul yönetimini, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarında öğrenci E.Ç.\'nin araçtan inmediğinin fark edilmesi üzerine servis sürücüsü E.T., okula çağrıldı. Sürücü, önce, öğrenciyi okula bıraktığını söyleyerek hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Güvenlik kamerası görüntüleri gösterilen sürücü bu kez öğrenciyi araçta unuttuğunu itiraf etti. Anne Leyla Ç., Çorlu Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek servis sürücüsünden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine sürücü E.T., gözaltına alındı. Polisteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen E.T., savcılıktaki ifadesinin ardından \'kişiyi hürriyetinden yoksun kıyma\' suçlamasıyla nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkeme E.T.\'yi serbest bıraktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)-

====================================================

2)TÜREL\'İN İSTİFASI İSTENDİ\' SÖYLENTİSİNİ YAYAN BÜROKRAT GÖREVDEN ALINDI



ANTALYA Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı Ekdağ\'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Murtaza Tamyürek, \'Türel\'i istifasını istemek için Ankara\'ya çağırdılar\' söylentisinin kaynağı olduğu gerekçesiyle görevden alındı. TBMM\'de yeni çıkarılacak yerel yönetimlerle ilgili kanun tasarısı konusunda görüşünün alınması için İçişleri Bakanlığı tarafından Ankara\'ya çağrılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Parti\'li Menderes Türel hakkında \'Ankara\'ya çağrıldı, istifası isteniyor\' söylentisi çıkarıldı. Türel\'in önceki gün açıkladığı söylentinin kaynağı olan bürokrat belli oldu. Başkan Türel\'in Ankara\'ya yasama göreviyle ilgili çağrıldığını bilmesine rağmen istifa iddiasını çıkaran ismin, belediye iştiraki Ekdağ\'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Genel Müdürü Murtaza Tamyürek olduğu ortaya çıktı. Söylentinin kaynağının Tamyürek olduğunu iki ayrı bürokrattan doğrulatan Başkan Türel, \"Madem istifa etmem için Ankara\'ya çağrıldığımı söylemiş, o zaman kendisi istifasını versin\" talimatı verdi. Başkan Menderes Türel\'in bu talimatıyla Tamyürek görevden alındı. Tamyürek\'in yerine Genel Müdür yardımcılarından biri, geçici süreyle vekaleten atandı.

Görevden ayrıldığını doğrulayan Murtaza Tamyürek ise \"Emekliliğim doldu, emekliliğimi istedim\" dedi.

\'İSTİFANIN İMASI YETERLİ\'

Başkan Menderes Türel, kendisinin de istifasının istendiği yönündeki iddialar üzerine önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kendisinden istifa etmesini \'ima\' etmesinin yeterli olduğunu söyledi. Türel, istifasının istendiği yönündeki iddialarla ilgili açıklamasında şöyle dedi: \"Tesadüf işte. İstifaları istenen belediye başkanlarının Ankara\'da görüşmelere çağrıldığı günlerden bir gün ben de çağrıldım ama tamamen alakasız bir konuyla alakalı. Yerel yönetimler yasasıyla ilgili bir hazırlık var Meclis\'te. Benden de görüş almak istediler. Sırf onun için gittim Ankara\'ya ama tabii bu gidişim o debdebeli döneme geldiği için çok farklı yorumlandı. Yani ortada dolanan hiçbir iddia doğru değil. Bırakın istifa etmemin istenmesini filan. İmasını yapsa dahi Sayın Genel Başkanım, bir saniye dahi düşünmem ve istifa ederim. Çünkü beni halkın hizmeti için halkın tercihine sunan Sayın Cumhurbaşkanımdır. Dolayısıyla geri de almak istemesi gayet doğaldır. Bir de şu realitenin altını çizmek istiyorum; Sayın Cumhurbaşkanı aday gösterirken iyi, demokrat oluyor ama başarısızlık veya performans düşüklüğü gördüğü için istifa istiyor diye \'demokrasiye aykırı\' demek çok hakkaniyetli bir yaklaşım değil.\"

DHA-Gündem - Türkiye-Antalya -

==================================================

3)ATATÜRK HAYRANI ALMAN KAPTANIN ÖLÜM ANI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

MUĞLA\'nın Marmaris İlçesi\'ndeki yat limanında Alman Uyruklu 69 yaşındaki Klaus Ottes\'in denizde cansız bedeninin bulunması ardından güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Alkollü olduğu sanılan Ottes\'in, kamera kayıtlarına göre dengesini kaybederek denize düştüğü görüldü. Marmaris Yat Limanı\'nda dün (pazartesi) sabah denizde Ottes\'in cesedini gören tekneciler, sahil güvenlik ekibini aradı. Botla yat limanına gelen ekipler, Ottes\'in cesedini denizden çıkardı. Ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ve polis, olayla ilgili araştırma başlattı. Bölgeyi gören güvenlik kamerası görüntüleri bulundu. Görüntülerde alkollü olduğu sanılan Ottes\'in marinadaki teknesine giderken yürümekte zorlandığı ve ayağı takılarak yere düştüğü görüldü. Bir süre yerde kalan, sonra ayağa kalkarak yürümeye çalışan Ottes\'in dengesini kaybederek denize düştüğü gözlendi. Yapılan otopside Ottes\'in alkollü olduğu ve denizde boğularak öldüğünün tespit edildiği belirtildi. Kaptanın cenazesinin alınması için akrabalarına haber verildiği bildirildi.

ATATÜRK VE MARMARİS HAYRANI

Alman denizci Ottes\'in, sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladığı görüldü. Marmaris\'te bulunan Atatürk heykellerinin fotoğraflarını çekerek, İnstagram ve Facebook\'taki hesaplarından paylaşan Ottes\'in, Mustafa Kemal Atatürk hayranı olduğu öğrenildi. Alman denizci Ottes\'in ölüm haberini alan Türk dostları, sosyal medya üzerinden kaptan için başsağlığı mesajı paylaştı.

=====================================================

4)CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI BUDAK:ÜLKEDE HUKUK YOKTU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, Cumhurbaşkanına hakaret gerekçesiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında soruşturma başlatılmasını “Ülkede hukuk yokturö sözleriyle değerlendirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, CHP Bursa Milletvekilleri Ceyhun İrgil ve Erkan Aydın’la birlikte Bursa\'nın İnegöl ilçesine geldi. Budak ve beraberindeki milletvekillerini CHP İnegöl İlçe merkezinde İlçe Başkanı Necmi Demir ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, burada yaptığı açıklamada,“İnegöl’de yarından sonra bir dizi toplantı yapacağız. Ardından başka yerlerde de toplantılar düzenleyeceğiz. Bugün burada olmamızın sebebi iş dünyası, STK’lar ve muhtarlarla birebir temasta bulunmak, perşembe günü de toplantımızı gerçekleştirmek. Bundan önce birçok defa İnegöl’e geldik. İnegöl’deki ve Bursa’daki toplantılarımız sıklıkla devam edecek. Seçim var diye gelmiyoruz, bir seçim bittikten sonra hemen ertesi gün diğer seçime hazırlanan bir partiyiz. Bu yüzden çalışmalarımız hızla sürüyorö dedi.

\"YARGI BAĞIMSIZLIĞI YOK OLDU\"

Türkiye’nin hem siyasette, hem ekonomide, hem de dış politikada ciddi bir çıkmazın içinde olduğunu savunan Budak, “Belediye başkanları bir emirle, Balıkesir Belediye Başkanının söylediği gibi Külli İdareden bir emirle görevlerinden alınıyorlar. Türkiye’deki belediyelerin 3’te 1’i kayyumlar ya da görevinden alınmış seçilmemişler tarafında yönetiliyor. Türkiye’de demokrasi varsa demokrasinin çarkları işler, hukuk varsa hukukun gerekleri yerine getirilir. Ancak her ikisi de yok. Eğer bir belediye başkanı görevinden alınacaksa suçu belirlenir, cezası belirlenir; suçu yoksa da görevine devam eder. Gelinen noktada demokrasi, hukuk devleti ortadan kalktı, yargı bağımsızlığı yok olduö dedi.

\"HAYIR DİYENLER GÖZALTINA ALINDI\"

16 Nisan Referandumu öncesi \'hayır\' diyenlerin gözaltına alındığını iddia eden Budak,şöyle konuştu: “OHAL durumunda referandum yaşandı. Dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz. Biz OHAL’de referandum yaptık, büyük çoğunluğun hayır dediğini evet diyenler de kabul ediyor. Referandumda evet çıkması için inanılmaz bir kaynak aktarımı yapıldı. Bunların sonucu ne oldu? 220 milyarlık bir fon, krediyle piyasalara verildi. Ekonominin sıkışıklığı referandum öncesi topluma yansımıştı. 220 katrilyon gibi bir para verildi. 353 işletmeye verilmiş. KOSGEB kanalıyla 6,7 katrilyon para verilmiş, esnaf kefaletten de 10 katrilyon, TOBB’tan da 5 katrilyon para var. 400 katrilyon gibi bir paraya tekabül ediyor, bu durumda piyasaların uçması lazım. Baktığımız zaman ise birçok satılık dükkan var. Faizler sürekli yükseliyor. 2002 yılındaki bir ailenin borçlanması toplam gelirinin yüzde 5’i. Bugün ise bin lira kazanıyorsa 550 lirasını borca veriyor, yani yüzde 55. İnanılmaz bir rakam. Toplum seri iflaslar noktasına geldi. Faizler çok yükseliyor. Faiz lobisi Türkiye’den def olup gitmeli diyen bir AKP Genel Başkanı var. Eğer siz her şeyi talimatla yapıyorsanız bir emir verip faizleri sıfırlayın, onlar da def olup gider. Ama işin aslı bu değil. Faiz lobisinden rant elde eden AKP’nin kendisidir. 2002’den 2017’ye kadar faize 142 milyar dolar para vermişiz. Aşağı yukarı 600 katrilyon para yapıyor. Bunları vatandaşlar ödüyor. Bu para burada kazanılıyor, yurtdışına veriliyor. Mecliste bütçe görüşmeleri başladı. Yapılan büyük projeler yap-işlet-devret ile yapıldı. Bunlarda hazine garantisi var. Burada ne yapılmış? Belli araç sayısı geçmediği takdirde geçmeyen araç sayısını hazine garantisiyle devlet ödeyecek denmiş. 6,2 katrilyon lira bütçeye kaynak verildi. Bu rakam, oradaki yandaş müteahhitlere 6,2 katrilyon 2018’de aktarılacak demek. Orada hazine garantisi vardı. Eğer oradan o araçlar geçmezse ben bu parayı buraya ödeyeceğim demek… 2018 bütçesi halkın bütçesi değil, sarayın bütçesi. Bunu rakamlarıyla ifade ediyoruz. Ekonomiyi yöneten bakanlar ne diyorlar? Mehmet Şimşek diyor ki, ya vergi alacağız ya borçlanacağız. Bu ülkeyi bu noktaya nasıl getirdiniz? Nereden borçlanacaksınız? Yurtdışından… Eğer vergiyle borçlanacaksanız da halkın sırtına büyük bir vergi sopası indireceksiniz. Bunu yüzde 40 ÖTV artışında gördük ama daha büyük artışlar da var. Bu sarayın sözde talimatıyla yüzde 25’e getirildi. Sınırsız miktarda kendi yandaşlarınıza para dağıtıyorsunuz, o yüzden halkın sırtına bu vergiler biniyor. Ekonomi coştu deniyor, hiçbirimizde öyle coşmuş bir durum yok. Sizin aldığınız ekmekte bile döviz artışının yansıması var. Döviz artışı silsile şeklinde Türkiye’de herkesin sırtına biniyor. Türkiye’de 2 para birimi var, birisi Türk parası, diğeri Amerikan parası olan dolar. Türkiye’de bütün hesaplarımızı artık dolara göre yapıyoruz. O yüzden döviz fiyatlarından bana ne diyemezsiniz. Üzerinizde büyük bir baskı oluşturacak.

\"İKTİDAR BUNLARI GÖRMÜYOR\"

Budak, “Orta vadeli plan açıkladılar. Bu zorunluluktur. Son 3 senede açıkladıkları tüm orta vadeli planlar çöpe gitti. Hem enflasyon, hem işsizlik, hem döviz rakamlarının üstüne 2 ayda çıktılar. Burada orta ve küçük ölçekli çok fazla işletme var. Tarımda da mobilyada da durum faciaya gidiyor. Eğer durumları iyi olsaydı KDV indirimi yapmazlardı. Bunları indirip ellerindeki varlıkları korumaya çalıştılar ama bun da kaldırdılar. Madem bu destekleri veriyorsunuz gerçek üretene verin, yandaşlarınıza değil gerçek üretene ve işçiye verin. Asıl politikayı burada geliştirin. Ama maalesef AKP’nin hiçbir politikası üretime yönelik olmadı, ranta yönelik oldu. Tamamen betonla büyüyecek noktada politikalar geliştirdiler, sanayiye ve tarıma önem vermediler. Tüm tarım köyleri boşaltıldı. Sanayiciler, esnaflar kepenkleri kapatıyorlar. İktidar bunları görmüyor. Bizim hedefimiz seçim değil, halkımızla bunları paylaşmaktır. Perşembe günkü programda ne TV’miz var ne basınımız var, sesimizi duyurmak için mecburen Anadolu’ya çıkıyoruz. Anadolu’nun birçok yerinde programlar yapıp vatandaşla bir araya geliyoruz. Asıl mesele onları dinliyoruz. Türkiye’nin birçok yerinde bu programları yapıyoruz. Ülke artık yönetilemiyor, halkın geçinecek durumu kalmadı. Artık ülkeyi yönetemez noktadasınız. Tek bir adamın iki dudağından gelen emirle önünüze geleni içeriye atmayı, görevden almayı biliyorsunuz. Bu ülke böyle kurulmadı, demokrasi bu günlere kolay gelmedi. Halkın iradesine en kısa zamanda gidelim, meclise erken seçimi onaylarızö dedi.

\"HEM DİKTATÖR HEM FAŞİST DEDİ\"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmayla ilgili konuşan Budak, “Hem diktatör hem faşist dedi. Bu örnekleri çoklukla sıralayacağımız bin tane örneğimiz var. Suç duyurusunda bulunması her Türk vatandaşının doğal hakkıdır. Cevabını verecek olan hem Bülent Tezcan, hem de CHP’dir. Bir kişinin iki dudağı arasından çıkanlar bir ülkede yerine getiriliyorsa o ülkede hukuk yoktur, demokrasi yoktur, tek adamlık vardırö ifadelerini kullandı.

\"HERKESİ 2019 İÇİN UYARIYORUM!

CHP Bursa Milletvekili Ceyhun İrgil ise, “15 yıldır bu ülkedeki tüm vatandaşları uyarıyoruz. Bizi hiç dinlemeyen, muhalefete kulak asmayan, büyük bir nefretle ötekileştirerek biz ne dersek dinlemeyenlere sesleniyorum; Balıkesir Belediye Başkanının gözyaşları size ibret olsun. Bundan 2-3 ay önce raconu sadece Reis keser diye paylaşımları vardı, tüm yaşananlara kördü, kimseyi dinlemezdi, kendinden başka herkese sağır olan bir mahallede yaşıyordu. Dün kendisine bir kere dokundular ağlamaya başladı. Bu ülkede yaşananları görmeyenlere bu ibret tablosunu anlatıyoruz. Son 15 yıldır zor günler yaşanıyor. Sizden olmayanların yaşadığı sıkıntı, Balıkesir Belediye Başkanının 1 haftada yaşadığıdır. Kendisi 1 hafta dayandı, biz 15 senedir dayanıyoruz. 2019’de reis gelirse daha çok racon kesecek, bu günleri arayacağız ve herkes ağlayacak, hepimizin anası ağlayacak. Ağlatanlar ağlar, eden bulur. Kendin düşen de ağlamaz. O yüzden buradan herkesi 2019 için uyarıyorum, ağlamak istemiyorsanız demokrasiye ve hukuka sahip çıkın“ dedi. Soruşturma ile ilgili ise İrgil, “Savcı arkadaşımızın Bülent Tezcan için gösterdiği hassasiyeti Balıkesir Belediye Başkanının ‘Tehdit nedeniyle bırakıyorum’ sözü için de göstermesini bekliyoruzö ifadelerini kullandı.

\"SÜRECİ HALKIMIZ YAŞAYARAK HİSSEDİYOR\"

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın da “Süreci halkımız yaşayarak hissediyor. Hiç siyasetle ilgisi olmayan birine de sorsanız tabloyu özetliyor. Bizim TV’miz, basınımız yok dendi, doğru. Bir tek şansımız var, birebir temas. Köye, mahalleye, sokağa inerek halka ulaşmak… 100 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının yaptığı gibi… O zaman bu imkânların yüzde 1’i yoktu ama inanarak bu yolda yürüdüler, Cumhuriyeti ilan ettiler. Cumhuriyetin ilanının neden 29 Ekim olduğunu Fahrettin Altay Paşa soruyor, o da diyor ki; Mondros Ateşkes Antlaşması 30 Ekim 1918’de yapıldı, Yunanı denize döktüğümüz tarih 9 Ekim 1922. Beş yıl esaret altında kaldık dememek için 29 Ekim 1923’te cumhuriyeti ilan ediyor. Neden bunu paylaşmadınız dendiğinde, övünmek bize yakışmaz diyor. O gün bile bunları düşünen bir Mustafa Kemal’in izindeyiz. İnşallah tek adam rejimine son veririz\" dedi.

=========================================================

5)OTOMOBİL İLE SEPETLİ MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 5 YARALI

ŞANLIURFA\'da, otomobil ile sepetli motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletin sürücüsüyle arkasında bulunan 4 kişi, yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde, Paşabağı Mahallesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 PV 350 plakalı sepetli motosiklet ile sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen otomobil, ŞUTİM kavşağında çarpıştı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsüyle sepette bulunan 4 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülüp, tedaviye alındı.

