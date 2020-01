DHA YURT BÜLTENİ-10

1)EREN BÜLBÜL’ÜN ANNESİ KONUŞTU: YÜREĞİME SU SERPİLDİ

TRABZON’un Maçka İlçesi\'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'in şehit olduğu saldırı olayını gerçekleştiren terörist grup içerisinde yer aldığı belirlenen ‘Aram’ kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan\'ın yakalanması, Bülbül ailesine buruk mutluluk yaşattı. Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, teröristin yakalanmasının evladını geri getirmeyeceğini belirtti, “Yinede yüreğime biraz su serpildi\" dedi.

Maçka İlçesi Camidüzü Yaylası’nda oğlu Eren Bülbül’ün şehit olduğu saldırı olayına karışan terörist gruptan birinin yakalandığı haberini kendilerini arayan Jandarma ekiplerinden ve televizyonlardan öğrenen anne Ayşe Bülbül, DHA’ya konuştu. Teröristin yakalanmasının acısını dindirmeyeceğini ifade eden acılı anne Ayşe Bülbül, “Ben o teröriste bir şey yapamadıktan sonra benim acım dinmez. Eren’in acısı bende dinmez. Yinede yüreğime biraz su serpildi. Bir daha aynı olayla karşılaşır mıyız bilemiyorum. Ben bir daha böyle bir acı çekemem. Ben yaşarken bu acıya katlandım. Bu olaya karışan diğer teröristlerinde yakalanmasını istiyorum. Herkes cezasını çeksin. Devletimden diğer teröristleri de yakaladıkları haberini bekliyorum. Benim çocuğumun günahı neydi? Ayağında kara lastiklerle çalışacak yevmiye kazanacaktı. Ekmek parası pahasına canını verdiö dedi.

Yakalanan teröristle karşılaşmak istediğini belirten Ayşe Bülbül, “Ona ‘Çocuğumun günahı neydi?’ diye sormak istiyorum. Benim çocuğuma nasıl el kaldırdın. Bu işin arkasına kim varsa ortaya çıkarılsınö diyerek gözyaşlarını tutamadı.

“O TERÖRİSTLE YÜZLEŞMEK İSTİYORUMö

Eren Bülbül’ün ağabeyi Çağlar Bülbül ise teröristin yakalandığını kendilerini arayan jandarma ekiplerinden öğrendiklerini belirterek şunları söyledi:

“Eren’in katili olduğunu söyleniyor. Bizde en başından beri katilin yakalanmasını istiyorduk. Şimdi tek bir isteğimiz daha var. O teröristle yüzleşmek istiyoruz. Eren’in katili ise bizzat kendisi ile konuşmak istiyorum. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bize ‘Eren’in katilini yanımıza getireceğim’ demişti. Buna kim yardım ve yataklık etmişse onları öğrenmek istiyoruz. İnşallah bunlara kim yataklık etmişse ortaya çıkar. Maçka’da eğer varsa bunlara yataklık yapanların bulunup temizlenmesini istiyoruz. Ben bu yaylaları biliyorum. Bir haftadan fazla bu yaylalarda barınamam. Bu teröristler nasıl barınmış? Demek ki bunlara yataklık yapanlar var. Bu adamın arkasında kimler var ortaya çıkarsa bizde biraz mutlu oluruz. Eren geri gelmez ama bu işin arkasında kim varsa onun ortaya çıkma ihtimaline seviniyorum. Ben bir Eren verdim. Başka Eren’lere bir şey olmasın. “

2)BAKAN ÖZLÜ: VAN\'IN POTANSİYELİNİ KEŞFETMEMİZ LAZIM

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Van\'da ziyaret ve incelemelerde bulundu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi\'ni (YYÜ) de ziyaret eden Bakan Özlü, Türkiye\'nin her ilinin bir marka olduğunu belirterek, \"Herşey keşfetmekle başlar. Van\'ın potansiyelini keşfetmek durumundayız\" dedi.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Van\'a gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü; AK Parti Van milletvekilleri Beşir Atalay ve Burhan Kayatürk, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve bazı kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte ilk olarak YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal\'ı ziyaret etti. YYÜ Senato Salonu\'nda düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Özlü, 1982 yılında kurulan üniversitenin Van\'a ve Türkiye\'ye büyük değerler kazandırdığını, Van\'la bütünleşerek her geçen yıl daha da büyüdüğünü söyledi. YYÜ\'nün 14 fakülte, 4 enstitü, 11 meslek yüksekokulu ve 19 uygulama ve araştırma merkezi ile önemli bir bilim merkezi olduğunu ve çok önemli gördükleri teknokenti de bünyesinde barındırdığını ifade eden Özlü, \"Van, teknoloji geliştirme bölgesinde yaklaşık 30 firma faaliyet gösteriyor. Üniversite ile bilimi buluşturan bu bölgeler, Türk sanayisinin geliştirilmesinde çok önemli bir misyonu yerine getiriyorlar. Teknoloji geliştirme bölgelerimiz sayesinde, teknolojik ürün ihracatımızın katlanarak artacağına olan inancımız tamdır\" diye konuştu.

Türkiye\'nin yüksek teknoloji ile büyüyebildiğine dikkat çeken Bakan Özlü, \"Yüksek teknolojili ürünleri geliştirmeye yönelik atılacak her adım, bizim için son derece önemlidir. Özellikle KOBİ\'lerimizin Ar-Ge ve inovasyon konularındaki açığını kapatmak durumundayız. Teknoloji geliştirme bölgeleri, KOBİ\'lerin bu açığını kapatmak için önemli görevler üstleniyorlar. Hükümetimizin ve bakanlığımızın ürettiği bütün projeler, teşvikler ve uygulamalar topyekûn kalkınma hedefimize yöneliktir. Bu nedenle büyümenin lokomotifi olarak gördüğümüz sanayinin her ilimizde gelişmesi gerekmektedir. Sanayi ve teknoloji ile desteklenmeyen sektörlerin büyümesi mümkün değildir\" dedi.

Türkiye\'nin her ilinin bir marka olduğunu vurgulayan Bakan Faruk Özlü, \"Bu markaları katma değere dönüştürmek için çabalıyoruz. Bu vesileyle tüm yatırımcılara, girişimcilere sesleniyorum. Van\'daki girişim ruhuna destek olunuz. Her şey keşfetmekle başlar. Van\'ın potansiyelini keşfetmek durumundayız\" ifadelerini kullandı.

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal ise bölge için önemli hizmetler üreten bir üniversite olduklarını söyledi. Prof. Dr. Battal, \"Önemli bilimsel araştırma ve inceleme açısından Türkiye\'deki üniversiteler arasında iyi bir yerdeyiz. Ayrıca yurt dışında da açılan bir üniversiteyiz. Yaklaşık 25 ülkeden öğrencilerimiz var. Üniversitemizde sanayi ile ilgilenen ekibimiz var. Bizler kampüse hapsolmuş bir üniversite değiliz. Kurum ve kuruluşlarla, STK\'larla, OSB ve vatandaşla çok iyi ilişkiler kurmuş durumdayız\" dedi. YYÜ Teknokenti\'nin artık uluslararası bir ölçek haline geldiğini de anlatan Rektör Battal, bilim merkezinin açılması konusunda destek aldıklarını, Teknokent\'in alt yapı ve çevre düzenlemesi için de destek beklediklerini söyledi.

Daha sonra beraberindekilerle önce Teknokent\'i ziyaret eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, burada yapılan çalışmalar hakkında Rektör Peyami Battal ve Teknokent Müdürü Necat Görentaş\'tan brifing aldı. Ardından Van OSB\'de faaliyet gösteren bir mermer fabrikasında incelemelerde bulunan Bakan Özlü, burada da yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

3)HELİN PALANDÖKEN\'İN ADI YALOVA\'DA PARKA VERİLDİ

YALOVA Belediyesi, İstanbul\'da okul çıkışında öldürülen 17 yaşındaki Helin Palandöken\'in adını, İsmetpaşa Mahallesi\'nde bulunan bir parka verdi.

Geçen 13 Ekim\'de İstanbul Pendik’te okul çıkışında eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen lise öğrencisi Helin Palandöken\'in adı, Yalova\'nın İsmetpaşa Mahallesi\'nde bulunan parka verildi. Açılışa, Helin\'in babası Nihat Palandöken, amcaları, dayıları, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve mahalle sakinleri katıldı. Törende, Helin\'in babası ve yakınları gözyaşlarını tutamadı. Parkın açılışı baba Nihat Palandöken ile birlikte yapan Belediye Başkanı Vefa Salman, şunları söyledi:

\"Helin\'in yaşamış olduğu saldırısı sonrası, süreci yakından takip ederek aileyle diyalog halinde oldum. Bu tarz olayların her ne kadar son olmasını istesek de maalesef bu böyle olmuyor. Yalova\'da bu konuya duyarlı yaklaşıyoruz. Bu park ilk değil. Üzücü bir olay sonrası hayatını kaybeden Özgecan Aslan\'ın adını RDKM\'de bulunan salona vermiştik ve o zaman inşallah son olur demiştim. Sonra Eylül Umutlu yavrumuzu kaybettik ve onun adını da Adnan Menderes Mahallesi\'nde bir parkta yaşattık. Ama maalesef son olmadı ve kadın cinayetleri azalacağına ne yazık ki arttı. Burada bizlere, kent yöneticilerine toplumsal bilinç adına önemli görevler düşüyor. Helin kardeşimizin adını bu parka vererek Palandöken Ailesi\'nin acı dolu yüreklerine su serpmek ve adını hiç unutturmayarak, toplumun hafızasında canlı tutmak için ismini ölümsüzleştiriyoruz.\"

\'İNŞALLAH SON OLUR\'

2010 yılından bugüne kadar Türkiye\'de bin 854 kadın cinayeti işlendiğini belirten Başkan Salman, \"Yalova\'da 2010 yılından bugüne kadar 9 kadın ve kızımıza yönelik cinayetler işlenmiş. Her zaman dediğim gibi inşallah ülkemizde ve Yalova\'mızda böyle olaylar son olurö diye konuştu.

Başkan Salman’ın ardından bir konuşma yapan Helin Palandöken\'in dayısı Hakkı Ünsal ise \"Genç yaşta hayatını kaybeden Pelin\'in adının Yalova\'da bir parkta yaşatılması ve unutulmaması bizleri oldukça mutlu etti. Palandöken Ailesi olarak sizlere çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız kalemle, defterle, kitapla, tahsille yaşamalı ve büyümelidir. Onlar bizim geleceğimiz, umutlarımız ve yaşam kaynaklarımızdır. Bu parkla kızımızı sizler de bizler de anacağız ve yaşatacağız\" ifadelerini kullandı.

4)GÖBEKLİTEPE\'Yİ GÖRMEK İSTEYENLERE MAKETLERİ GÖSTERİLİYOR

DÜNYA üzerinde yapılmış en eski anıtsal tapınak olarak bilinen ve insanlık tarihini yeniden yazdıran Göbeklitepe\'de, 12 aydır yürütülen çatı projesi kapsamında ziyaretçilere kapalı durumda olan ören yerinin 2018 yılının ilk aylarında ziyaretçilere açılacağı bildirildi. Göbeklitepe\'yi görmek isteyen yerli ve yabancı turistlere ise Şanlıurfa Müzesi\'nde yer alan Göbeklitepe\'nin aynı boyutlardaki maketleri gösteriliyor.

Kent merkezine 18 kilometre mesafedeki Örencik Mahallesi yakınlarında Neolitik döneme ait Göbeklitepe\'deki 1995 yılından bu yana Şanlıurfa Müzesi ve Berlin Alman Arkeoloji Enstitüsü işbirliğiyle kazı çalışmaları yapılıyor. Kazı çalışmalarında şimdiye kadar Neolitik döneme ait yabani hayvan figürlü \'T\' şeklinde dikili taşlar, 8-30 metre çapında dairesel ve dikdörtgen şekilli dünyanın en eski tapınak kalıntıları ile çeşitli eserler bulundu. 12 bin yıllık geçmişi ile dünyanın en eski tapınağı olarak kabul edilen Göbeklitepe’nin üzerine, çatı ve canlandırma merkezi yapılması için 12 ay önce ziyarete kapatıldı. Bu yıl Temmuz ayında bitmesi planlanan Göbeklitepe, restorasyon çalışmaları sürüyor. UNESCO adaylığı için son hazırlıkların yapıldığı Göbeklitepe\'nin uzun yıllar daha iyi korunması ve sağlıklı kullanılması için de yürütülen yaklaşık 4 bin metrekarelik çelik çatı çalışmalarının yüzde 80\'i tamamlandı. Bölgeye gelen ziyaretçiler için yapılan dinleme tesisinin büyük bölümü tamamlanan Göbeklitepe\'nin tamamen yerli ve yabancı turistlere açılması,açılış tarihinin ise 2018 yılının ilk aylarında olacağı kaydedildi. Öte yandan insanlık tarihinin en büyük anıtsal yapısı olan Göbeklitepe\'yi merak eden yerli ve yabancı turistler ise ören yerenin 12 aydır kapalı olması nedeniyle birebir Göbeklitepeyle aynı boyutlarda yapılan mameklerinin sergilendiği Şanlıurfa Müzesi\'ne yönlendiriliyor.

5)İSLAHİYE\'DE ORGANİK TARIMA TEŞVİK

GAZİANTEP\'in İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, organik tarım üretimini teşvik ederken pazar kurulması için çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Kemal Vural, özellikle köylüleri kimyasal ilaçlama yapmadan ürün yetiştirmeyi ve ürettiğini işlerken de organik olması yönünde teşvik ediyor. Üreticinin işlediği organik, salça, pul biber, nar ekşisi, üzüm pekmezi, peynir gibi ürünleri pazarlayabilmesi amacıyla da pazar kurulması için çalışma başlattı. İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkçalı Mahallesi\'nde yaşayan Rahime Korkut, Belediye Başkanı Kemal Vural\'ın teşvik etmesiyle acı kırmızıbiberi el makinesiyle çekerek güneşte kurutarak salça, pul biber, üzümde pekmez ve nar ekşisi yapmaya başladı. Rahime Korkut, \"Bu yıl ilk defa belediye başkanın teşvik etmesiyle tamamen doğal olan acı kırmızıbiberde salça, pul biber, üzüm pekmezi ve nar ekşisi yapmaya başladıklarını, yaptıkları tüm ürünlerin hasadından, işlenişine kadarki tüm aşamalarının doğal olduğunu belirterek halkımızın da organik ürünleri yemesini öneriyoruz\" dedi.

İlçede organik üretimi teşvik etmeyi amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Kemal Vural, ise, özellikle köylülere yönelik başlatılan teşvik ile kimyasal ilaçlama yapmadan ürün yetiştirmeyi ve ürettiği ürünü hasat ettikten sonrada yine katkı maddesi kullanmadan doğal olarak işlenmesini istediklerini söyledi.

