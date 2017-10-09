DHA YURT BÜLTENİ-10

1)RUS SAVAŞ GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi \'Azov\' Ege Denizi\'ne açıldı. Marmara Denizi\'nden bugün saat 12.30\'da Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Rus donanmasına ait 151 borda numaralı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra 13.50 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü dağındaki \'Dur Yolcu\' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Ege Denizi\'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşlik etti.

Görüntü Dökümü

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-Çanakkale Boğazı\'ndan geçen Rus savaş gemisinden görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA)

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2)BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU\'NDAN ENGELLİLERE YENİ \'YAŞAM MERKEZİ\' AÇIKLAMASI

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'da bir engelli merkezinin açılışını yaptı. Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, bugün engelliler için bir ödenek çıktığını, bu ödenekle de kentte \'Engelliler Yaşam Merkezi\' kurulacağını söyledi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nin açılışına katıldı. Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, engelli bireylerin toplumun gözbebeği olduğuna vurgu yaptı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Hükümetimiz göreve geldiği günden bu yana engellilerin gönlüne ulaşmak, engelleri aşmak için büyük çaba içerisinde. Tüm vatandaşlara ayrım yapmaksızın hizmet götüren anlayış, sosyal devlet anlayışıdır. Patron vatandaştır, devlet ise onun hizmetkârıdır\" dedi.

ENGELLİLER İÇİN 45 MİLYAR LİRA BÜTÇE

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, 2017 yılında sosyal devlet anlayışıyla engelliler için 45 milyar lira bütçe ayrıldığını söyledi. Çavuşoğlu, \"Bu kaynak 2002 yılında 1.6 milyar liraydı. Bizler faiz bütçesi değil, sosyal bütçe yaptık. 28 kat artış sağladık. 2005 yılında engelliler kanunu çıkarıldı. İlgili diğer mevzuatlarla birlikte yaklaşık 1500 maddelik engelliler hukuku oluşturulmuştur. 2010 yılında Anayasa değişikliği ile beraber, engellilere pozitif ayrımcılık anayasal düzeyde de güvence altına alınmıştır. 2005 yılından bu yana ilk defa bakıma muhtaç engelliler, bakım hizmeti kapsamına alınmış, hizmetlerin ücretlerin ödenmesi sağlanmıştır. 2002 yılında 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli maaşı alan vatandaşlarımızın sayısı 262 bin 378 iken, bugün bu sayı 629 binlere yükselmiştir. 2002\'de sadece 24 lira olan engelli aylığı 529 liraya yükseltildi\" diye konuştu.

Kapalı kapılar ardında insan yaşamını kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle dedi:

\"Bizler engellilerin toplum arasında olmasını istiyoruz. \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' anlayışına sahibiz. Engelilleri öteleme, dışlama ya da arka planda bırakma eylemini büyük oranda kaldırdığımızı görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bunun en güzel örneklerinden biri de eğitim olanığıdır. Bir yandan okul ve eğitim kurumlarının engellilere verilen eğitimlerini düzenlerken, 86 bin yavrumuzun da okuldan eve, evden okula ulaşımını sağlıyoruz. Bu yavrularımızın Türkiye\'ye güç vereceklerine inanıyoruz. Kamuda da engelli istihdamı çok ciddi oranda artırıldı. 2002\'de 5 bin 777 olan engelli sayısı bugün 50 bin üzerine çıktı. 498 bini aşan vatandaşa evde bakım götüren devletimiz var. Batıda ve dünyadaki medeniyetlerden çok önce ecdadımız işitme engellilerin eğitimi için okullar açtı, bu alandaki mirasımız çok değerli. Bizim adımlarımız asla lütuf değildir, vatandaşlarımızın en doğal hakkıdır ve onların hukuklarının haklarının gereğidir.\"

ENGELLİLER İÇİN MERKEZ MÜJDESİ

Engelliler için yeni bir merkezin de müjdesini veren Hakan Çavuşoğlu, \"Bugün aldığımız haber neticesinde inşallah bir ödenek söz konusu oldu. Bursa\'da kurulacak olan bir Engelller Yaşam Merkezi ile birlikte aileleri, sabahtan bu engelli kardeşlerimizi buraya bırakmak suretiyle, hepsi kendi işine gücüne devam edecek. Akşam da bırakıldıkları yerden alınmak suretiyle, bu engelli kardeşlerimizin bir yerde sosyal hayatın merkezinde yer almalarına imkan sağlayacağız, diğer taraftan da ailelerin işlerini akılları arkalarında kalmadan yapmalarına imkan sağlayacağız\" diye konuştu. Derneğe ait yeni binanın açılış programı protokol üyeleri ve engellilerin kurdeleyi kesmesiyle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Açılıştan detaylar,

-Çavuşoğlu\'nun konuşması

SÜRE: 5 dk 5 sn BOYUT: 162 MB

Enver Fatih TIKIR-Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)-

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3)BAKAN ÖZLÜ: AR-GE\'YE YATIRIM KÜLFET DEĞİL, NİMETTİR

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Bizim anlayışımızda, Ar-Ge’ye yatırım külfet değildir, nimettir. Çünkü bilginin ürüne dönüşmesinin en temel aracı Ar-Ge ve inovasyondur\" dedi. Bakan Özlü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) 2017-2018 Akademik yılı açılış törenine katıldı. Kültür ve Konre Merkezi\'nde yapılan törende Vali Aydın Baruş, AK Parti Bolu Milletvekilleri Ali Ercoşkun ve Fehmi Küpçü ile Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu 2\'nci Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, İzzet Baysal Vakfı Başkanı Ahmet Baysal, akademisyenler ve öğrenciler de yer aldı.

Törende konuşan Bakan Özlü, akademisyenlere bakanlık olarak bilim adına her türlü imkanı vermeye hazır olduklarını ifade ederek şöyle dedi: \"Ar-Ge denizinden kaçmayın. Bilgi okyanusunda yüzmek istiyorsanız, Ar-Ge denizinde ıslanmanız, Ar-Ge denizinden geçmeniz gerekiyor. Ar-Ge seferberliğinde en büyük görev de üniversitelerimize düşüyor. Kağıt üzerinde Ar-Ge merkezleri istemiyoruz. İsteyen, üreten, somut araştırmalara imza atan Ar-Ge merkezleri istiyoruz. Çünkü kağıt üzerinde kalan bilgi bilim değildir. Bilim ete kemiğe bürünmelidir. Bilgi ve teknolojiyi ete kemiğe büründüren sanayidir. Bu bakımdan bilgi, teknoloji ve sanayi arasında kuvvetli bir bağ kurmalıyız. Biz Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu konuda üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Yeter ki sizler isteyin. Buradan açık ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum. Kapımızı çalın, bizleri zorlayın. Eksik bıraktığımız bir alan varsa yakamıza yapışın. Yeter ki değerli akademisyenlerimiz bilgi üretsin. Ürettiğiniz bilgiyi kampüslerin, sınıfların içinde bırakmayın, sahaya taşıyın. Toplumun kalkınmasına ve gelişmesine ekonomik ve sosyal bir faydaya dönüşmesini sağlayın. Bizler, Ar-Ge’ye ayırdığımız kaynakları, mali bir yük olarak görmüyoruz. Bizim anlayışımızda, Ar-Ge’ye yatırım külfet değildir, nimettir. Çünkü bilginin ürüne dönüşmesinin en temel aracı Ar-Ge ve inovasyondur.\"

Bakan Özlü, ortak hedeflerinin daha güçlü, daha ileride, daha yukarılarda bir ülke olduğunu ifade ederek şöyle konuştu: \"Sizler o hedef için araştıracaksınız, geliştireceksiniz, fikir üreteceksiniz, fikirlerinizi sahaya taşıyacaksınız. Bizler de hükümet olarak sizin önünüzü açacağız, yolunuza çıkan engelleri kaldıracağız. Çünkü başka Türkiye yok. Çünkü bizim için başka bir gelecek yok. Dünya bilgide ve teknolojide yarışıyor. Bizim, bu yarışta geri kalma lüksümüz yok. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bunun için var. Bizler, sizler için varız.\"

Törenin ardından Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, akademik yılın ilk dersini verdi.

Görüntü Dökümü

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- Öğrencilerin salona girişi

- Bakan Özlü\'nün gelişi

- Vali Baruş\'un konuşması

- Bakan Özlü\'nün konuşması

- Bakan Özlü\'nün pilav dağıtması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mutlu YUCA-Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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4)AKARYAKIT İSTASYONUNDA 400 LİRASINI DÜŞÜRDÜ

ANTALYA\'da akaryakıt istasyonu sahibi Mehmet Ateş, 400 lirasını düşüren kişiye ulaşmak için istasyonun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Antalya\'da 7 Temmuz saat 16.52\'de Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır Mahallesi\'ndeki akaryakıt istasyonu kameralarına yansıyan görüntüde, 07 VG 794 plakalı otomobiliyle yakıt alan kişi, istasyonun marketine parayı ödemek için yöneliyor. Bir süre kasanın önünde bekleyen kişi, cüzdanını çıkardığı esnada, bir miktar parayı kasanın önündeki çikolataların üstüne düşürüyor. Cüzdanından bir şey düşürdüğünü fark eden kişi bir süre yere bakıyor ama göremeyince kredi kartıyla ödemesini yaptıktan sonra istasyondan ayrılıyor.

PARAYI POMPACI BULDU

İstasyonda pompacı olarak çalışan İbrahim Öztürk, yaklaşık 4 saat sonra bulduğu parayı istasyon sahibi Mehmet Ateş\'e teslim etti. Mehmet Ateş, kimin parayı düşürdüğünü bulmak için marketi gören 20 kameranın görüntülerini inceledi. Ardından Ateş, o saatte kimlerin yakıt aldığını görmek için pompaları kameralardan inceledi. Mehmet Ateş, kamera kayıtlarından parayı düşüren kişiyi tespit ettikten sonra ödemeyi yaptığı kredi kartı bilgilerinden ilgili bankaya haber vererek parayı düşüren kişinin kendilerine ulaşmasını istedi. Mehmet Ateş, düşen paranın 400 lira olduğunu belirterek, parayı bulup kendilerine teslim eden pompacı İbrahim Öztürk\'e teşekkür etti.

DÜŞÜRDÜĞÜ PARA EV KİRASIYMIŞ

Pompacı İbrahim Öztürk\'ün bulduğu 400 lira, istasyon sahibi Mehmet Ateş tarafından paranın sahibi Mustafa Akbaş\'a teslim edildi. Akaryakıt istasyonuna gelerek parayı teslim alan Mustafa Akbaş, \"Ev kiramı ödeyecektim. 2 gün önce parayı kaybettim. Bir türlü bulamadım. İstasyon sahibine ve parayı bulan pompacı İbrahim Öztürk\'e çok teşekkür ediyorum\" dedi.

Akbaş, paranın 50 TL\'sini duyarlı davranışından dolayı ödül olarak İbrahim Öztürk\'e verdi.

Görüntü Dökümü

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- Petrolun kamera kaydı görüntüsü

- Röp: Mehmet Ateş

- Kamera görüntüsü

114 MB /// 01.54\"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA-DHA)

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BALTAYLA EŞİNİ ÖLDÜREN KOCA ADLİYEDE (EK)

5)TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa\'nın Soma İlçesi\'nde, 37 yıllık eşi Cennet Akkuş\'u (55) balta ile öldüren N.A.\'nın (Nurettin Akkuş) (66) adliyedeki işlemleri sürüyor. Cennet Akkuş\'un cenazesi ise Soma Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin cenaze nakil aracıyla Büyük Laleli Camii\'ne getirilen Akkuş\'un cenaze törenine, yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akkuş, gözyaşları içinde Soma Belediye Mezarlığı\'na toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze Nakil Aracından görüntü

- Camii\'den görüntü

- Cenaze namazından görüntü

- Tabutun omuzlarda taşınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Serkan ÖZDEMİR / SOMA (Manisa), (DHA)

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6)MALATYA\'DA 800 YILLIK CEMEVİ



MALATYA\'nın Arapgir İlçesi\'nde bulunan 800 yıl önce yapıldığı belirtilen \'Büyükocak Cemevi\' ziyaretçi akınına uğruyor.

Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat döneminde (1221-1237) Sultan Keykubat\'tan alınan Zaviyesi yerleşim birimi belgesi çerçevesinde Türkmen şeylerinden Hasan Onar tarafından 12 direkli bir çadır görünümünde 2.5 metre yüksekliğinde, 1.5 metre kalınlığında taş duvarlar üzerine bindirilerek kırlangıç kubbe tekniği ile (1224) yılında Arapgir ilçesine bağlı Onar köyünde inşa edilen cemevi ziyaretçi akınına uğruyor. Dört ayrı kapıdan geçilerek içerisine ulaşılan 800 yıllık \'Büyükocak Cemevi\' ile ilgili bilgiler veren Onar Köyü\'nde oturan gönüllü cemevi rehberi 64 yaşındaki Serdan Kaygusuz, şöyle dedi:

\"Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat\'ın bölgeye yaptığı bir ziyaret sonrası Türkmen Şeylerinden Hasan Onar\'a verdiği Zaviye yerleşim birimi belgesi ile Türkmen Şeylerinden Hasan Onar tarafından inşa edilen cemevi girişinde dört kapı bulunur. İlk kapı şeriat, ikinci kapı tarikat, üçüncü kapı marifet, dördüncü kapı hakikat kapısıdır. Dört Kapı, normal bir insanın başlangıçta ham olan ruhunun ve benliğinin dört aşamadan geçerek, ergin olgun hale gelmesi, ilahi sırra ulaşmasını da ifade etmektedir. Ağaçlardan yapılan cemevi çatı sistemi yedi katlı olup yedi kat göğü simgeler. Tepedeki üçgen şeklindeki havalandırma boşluğuna \'sır lokma\' derler. Yani bu boşluktan lokma atılır, kimsenin ne getirdiği ne götürdüğü bilinmez. Lokma, her canın kendi olanakları ve isteği doğrultusunda ceme sunduğu yiyecek, içecek ve diğer yardımlardan oluşur. Cemevine yapılan bağışlar bu bağlamda birer lokmadır ve bunlar da cemi yürüten kişi tarafından tek tek ya da lokma sahiplerinin adları topluca anılarak dualanması gerekir. Lokma böylece birbirinden rızalık almış canların katkılarının toplamıdır. Bu katkılar, cemin 12 hizmetlisinden lokmacı ve diğer görevliler tarafından dağıtılır ve yenir.ö

Görüntü Dökümü:

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- Gönüllü olarak Cem evi rehberi Serdan Kaygusuz röportaj

MALATYA, (DHA)-

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7)DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

GAZİANTEP\'te, internetten anlaştığı kişilere ucuz fiyatla büyükbaş hayvan satacağını söyleyip aldığı paralarla ortadan kaybolan Ercan T. polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

İnternet üzerinden Diyarbakır ve Samsun\'da büyükbaş hayvan ticareti yapan 2 kişi ile anlaşan Ercan T., piyasanın altında fiyatla büyükbaş hayvan satacağını söyleyerek 2 tüccarı Gaziantep\'e davet etti. Pazarlık yaptıktan sonra sözleşme imzalayan ve tüccarlardan yaklaşık 180 bin lira para alan Ercan T. daha sonra ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan 2 kişi, polise başvurarak şikayetçi oldu. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptığı araştırmada Ercan T. ve kendisine yardım edan 4 kişinin adreslerini belirleyerek operasyon düzenledi. Operasyonda Ercan T. gözaltına alınırken adreslerinde bulanamayan 4 kişinin ise aranmasına devam ediyor. Ercan T., emniyetteki işlemlerini tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Emniyet Müdürlüğü

- Şüphelinin emniyetten çıkarılması

- Şüphelilerin polis aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Eyyup BURUN - Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 44 MB

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8)AİLE HEKİMİNİN BULDUĞU HASTA TİLKİ TELEF OLDU

GAZİANTEP\'in İslahiye İlçesi\'nde, aile hekimi Ahmet Velioğlu\'nun çiftliğinde hasta halde bulduğu ve uyuz olduğu belirlenen tilki, tedaviye alındı ancak telef oldu.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Altınüzüm Mahallesi\'nde Aile Hekimi Doktor Ahmet Velioğlu, çiftliğinde bitkin ve hasta halde bulduğu tilkiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği\'ne teslim etti. Burada uyuz olduğu belirlenen tilki, beslendikten sonra ileri tedavisi için Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne gönderilmek üzere sabaha kadar bekletildi. Hasta tilki, bu sabah telef oldu. Telef olan tilki, şeflik bahçesinde kazılan çukura üzeri kireçlenerek gömüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Sabri Saltan, \"Tilki yakalandığında rahatsızdı, her tarafını uyuz kaplamıştı. Tilki kıpırdadığı zaman her tarafından tozlar çıkıyordu. Uyuzluk deriden ziyade etine zuhur etmişti. Tüm bunlara rağmen ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kafese koyup, sabah Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'ne götürülecekti. Hayvan sabaha kadar dayanamadı. Biz de şefliğimiz bahçesinde derin bir çukur açarak üzerini kireçleyip gömdük\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İslahiye Doğa Koruma Şefliği

- Tilki\'nin fotoğrafı

- Şef Sabri Saltan ile röp.

- Tilkinin gömüldüğü yer

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 88 MB

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9)PAKİSTANLI GENCİN KATİLİ KUZENİ ÇIKTI

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde, 19 Eylül\'de cesedi bulunan Pakistan uyruklu 18 yaşındaki Abdurrahman Rahman\'ın katili dayısının oğlu çıktı. 20 yaşındaki Zeeshan Tarıq cep telefonu ve parasını çaldığı kuzenini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. 19 Eylül günü Gebze Pelitli Mahallesi\'nde ormanlık alanda ceset gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Jandarma olay yerinde yaptığı incelemede tanınmayacak halde olan kişinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Jandarma, öldürülen kişinin Abdurrahman Rahman olduğunu belirledi. Kocaeli İl Jandarma ekipleri olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Rahman\'ın dayısının oğlu Zeeshan Tarıq tarafından öldürüldüğünü tespit etti. Jandarmanın, İstanbul\'da düzenlediği operasyonla Zeeshan Tarıq yakalanarak gözaltına alındı.

Zeeshan Tarıq ifadesinde, daha önce kuzeninin cep telefonunu ve parasını çaldığını, bu nedenle kendisiyle tartışan kuzenini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Zeeshan Tarıq tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Zanlının adliyeye sevk edilmesi

İlk karede ölen kişinin fotoğrafı

İkinci ve üçüncü kareler katilin fotoğrafları

Selda Hatun TAN/GEBZE(Kocaeli), (DHA)

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10)İZMİR\'DE CHP\'Lİ KADINLARDAN MÜFTÜLERE NİKAH KIYDIRMA YETKİSİNİN VERİLMESİNE TEPKİ

CHP İzmir Kadın Kolları üyeleri, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilme çalışmalarına tepki gösterdi. Alt komisyondan geçen yasanın meclise geldiği gün kadınlarda Ankara\'da toplanma kararı aldı. Müftülere resmi nikah kıyma yetkisinin verilmesine kadınlardan tepki geldi. CHP İzmir Kadın Kolları üyeleri il binasında, tasarıya karşı açıklama yaptı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse\'nin il kadın kolları başkanlığına gönderdiği açıklamayı İzmir Kadın Kolları Başkanı Nurşen Balcı okudu. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olduğunu hukuk devleti olma özelliğinin değiştirilmesinin teklif dahi edilemeyecek mutlak bir hüküm olduğu söylenen açıklamada, şöyle dendi:

\"Anayasanın 10\'uncu maddesi kanun önünde eşitlik düzenlemesini içerir. Bu düzenlemeye göre herkes dil, din, ırk, mezhep, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ayrımı gösterilmeksizin kanun önünde eşittir. Müftülere tanınan nikah kıyma yetkisi ile hukuk devleti olma ilkesi, kanun önünde eşitlik ilkesi, devrim yasalarının değiştirilmemesi ve laikliği koruma ilkesi ihlal edilmektedir. Söz konusu tasarının kabulüyle \'anayasa suçu\' işlenmektedir. Cumhuriyet bir hukuk devrimine dayanmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşunun harcında hukuk vardır ve kadınların özgürlüğü, eşitliği, birey olmaları cumhuriyetle teminat altına alınmıştır. Bu durumda biz Cumhuriyet kadınları, hukuku savunarak, anayasayı savunarak, devrim yasalarını ve Mustafa Kemal Atatürk\'ü savunarak yollarına devam edecektir. Ülkemize getirilmek istenen \'İslam devleti olma\' dayatmasına karşı, kadın yurttaş kimliğimiz ile, mücadelemizi asıl iş olarak önümüze koyacağız.\"

\"KUTUPLAŞMAYI ARTTIRIR\"

Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin toplumda kutuplaşmayı daha da arttıracağının vurgulandığı açıklamada, şu ifadeler dikkat çekti:

\"Toplumsal yaşamda nikahını belediyede veya müftülükte kıyanlar olmak üzere yeni bir ayrımcılık çıkacaktır. Oysa resmi nikah yurttaş olmanın, kanun önünde eşit olmanın teminatıdır. CHP\'li kadınlar olarak meclis komisyonundan geçen tasarının kabul edilemez olduğunu her yerde haykıracağız. Bu tasarının meclisten geçmesi demek laik, hukuk devletini ortadan kalkması demektir. Ülkemiz çok karışık günlerden geçmektedir. Bu zor ve sıkıntılı günlerde gündemin bu konuyla meşgul edilmesini anlamak mümkün değildir. Ülkemizin ekonomisi altüst olmuş durumdadır. Hem ekonomik sıkıntıların üzerini örtmek, hem de ülkemizin dış politikasının yarattığı olumsuzluklar gözlerden kaçırılmak istenmektedir. Bizler, Cumhuriyet Halk Partili kadınlar, sonuna kadar Mustafa Kemal Atatürk\'e, cumhuriyete, demokrasiye, laikliğe ve özgür yurttaş olma hakkımıza sahip çıkacağız. Bu tasarının uygulanmaması için gereken mücadeleyi ortaya koyacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Basın açıklamasından görüntü.

Haber: Taylan YILDIRIM, kamera: Yasin TİNBEK / İZMİR (DHA)

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11)CUMHURİYET KADINLARI DERNEĞİ\'NDEN MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİNE TEPKİ

CUMHURİYET Kadınları Derneği Sivas Şubesi, müftülere nikah kıyma yetkisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) alt komisyonu tarafından kabul edilmesine tepki gösterdi.

Derneğin Sivas Şubesi üyeleri, Nüfus Hizmetleri Kanunu\'nda yapılan değişiklik tasarısı kapsamında müftülere nikah kıyma yetkisinin TBMM alt komisyonu tarafından kabul edilerek İçişleri Komisyonu\'na gönderilmesine basın toplantısı düzenleyerek tepki gösterdi. Dernek binasında düzenlenen basın toplantısında grup adına basın bildirisini okuyan Selma Kuşkuş tasarının yürürlükteki Medeni Kanun ve Anayasa\'ya aykırı olduğunu savundu. Tasarıya itiraz ettiklerini söyleyen Kuşkuş, şöyle dedi:

\"Bu düzenleme; laik Cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya yönelik planlı girişimlerden biridir. Medeni Kanun ile belediyelere verilen resmi nikah kıyma işlemlerinde bugüne değin hiçbir yetersizlik söz konusu olmamıştır. Ülkemizde isteyen herkes inancına göre dini nikah yapabilmektedir. Bu şartlarda tasarının hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Gizli amacın Cumhuriyet rejimini yıkmak olduğu açıkça görülmektedir. Cumhuriyet kadınları olarak buna izin vermeyeceğiz. Tüm yasal ve demokratik direnme haklarımızı kullanacağız.\"

Görüntü Dökümü

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-Basın toplantısı

-Selma Kuşkuş\'un açıklaması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

(99.2 mb)

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12)CHP TOKAT KADIN KOLLARINDAN MÜFTÜ NİKAHINA TEPKİ

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Tokat Kadın Kolları Başkanı Zarife Gündoğdu, müftülere resmi nikah kıyma yetkisi veren yasa tasarısı tartışmalar arasında alt komisyondan geçtiğini söyleyerek, \"Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bu tasarının uygulanmaması için gereken mücadeleyi ortaya koyacağız. Bu tasarı meclisten geçmeyecek\" dedi.

CHP Tokat Kadın Kolları Başkanı Zarife Gündoğdu, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı\'nın TBMM İçişleri Komisyonu tarafından kabul edilmesiyle müftülerin de evlendirme memurları arasına eklenmesine basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Müftülere tanınan nikah kıyma yetkisi ile hukuk devleti olma ilkesi, kanun önünde eşitlik ilkesi, devrim yasalarının değiştirilmemesi ve laikliği koruma ilkesi ihlal edildiğini ifade eden Kadın Kolları Başkanı Gündoğdu, \"Söz konusu tasarının kabulüyle anayasa suçu işlenmektedir. Cumhuriyet bir hukuk devrimine dayanmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşunun harcında hukuk vardır ve kadınların özgürlüğü, eşitliği, birey olmaları cumhuriyetle teminat altına alınmıştır. Bu durumda biz Cumhuriyet kadınları, hukuku savunarak, anayasayı savunarak, devrim yasalarını ve Mustafa Kemal Atatürk’ü savunarak yollarına devam edecektir. Ülkemize getirilmek istenen İslam devleti olma dayatmasına karşı, kadın yurttaş kimliğimiz ile, mücadelemizi asıl iş olarak önümüze koyacağız. Müftülere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesi toplumda yaratılmak istenen kutuplaşmayı daha da arttıracaktır. Toplumsal yaşamda nikahını belediyede veya müftülükte kıyanlar olmak üzere yeni bir ayrımcılık çıkacaktır. Oysa resmi nikah yurttaş olmanın, kanun önünde eşit olmanın teminatıdır. CHP’li kadınlar olarak meclis komisyonundan geçen tasarının kabul edilemez olduğunu her yerde haykıracağız. Bu tasarının meclisten geçmesi demek laik, hukuk devletini ortadan kalkması demektir\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan görntü

-Kadın kolları Başkanını açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

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13)YALNIZ YAŞADIĞI EVDE ÖLÜ BULUNDU

GAZİANTEP\'te, yalnız yaşayan 4 çocuk babası 82 yaşındaki Cemil Dağlı evinde ölü bulundu.

Özdemirbey Mahallesi\'ne 10 gün önce taşınan Cemil Dağlı, evindeki tamirat işleri için tesisatçı Ramazan Aslan ile anlaştı. Bugün eve tamirat işleri için gelen Aslan, kapıyı açık görünce içeri girdi. Ramazan Aslan, Dağlı\'yı yatarken buldu. Aslan, önce uyuduğunu zannettiği Dağlı, bütün çabalarına rağmen uyanmayınca durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık görevlileri yaptıkları kontrolde Dağlı\'nın öldüğünü belirledi. Yaşlı adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Dağlı\'nın 4 çocuk babası olduğu ve çocukları ile kavgalı olduğu için yalnız yaşadığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Cesedin bulunduğu ev

- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

- Olay yeri inceleme

- Mahalle sakininin olayı anlatması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Eyyup BURUN Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 75 MB

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