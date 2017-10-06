DHA YURT BÜLTENİ-10

1)TOPRAK KAYMASI NEDENİYLE 56 DAİRE BOŞALTILDI

ORDU\'nun Fatsa İlçesi\'nde meydana gelen toprak kayması nedeniyle 56 dairelik site boşaltıldı.

Ordu\'nun Fatsa ilçesinde yapılan kazı sırasında toprak kayması sonucu 4 bloktan oluşan 56 dairelik sitede oturan vatandaşlar, güvenli bir şekilde boşaltıldı. Olay yerine gelen polis ve belediye ekipleri bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için tedbir aldı. Olaydan bir zarar almadan kurtulan apartman sakinleri biran önce mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden yardım talebinde bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden detaylar

-Röpörtajlar

-Diğer ditaylar

(SÜRE:03.49) (BOYUT:120MB)

Haber/Kamera:Ferudun ALTUNTAŞ/FATSA(Ordu),(DHA)

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2)HDP MUŞ MİLLETVEKİLİNE 6 YIL HAPİS CEZASI

HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Burcu Çelik, \'Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte Bilerek ve İsteyerek Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Yapmak\' suçundan 6 yıl hapis cezası aldı.

Muş 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, Sincan Kapalı Kadın Cezaevi’nde tutuklu bulunan Burcu Çelik, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmasını yaptı. Dosyadaki iddiaları reddeden Burcu Çelik, kendisine yöneltilen isnatları reddetti. Verilecek kararın kamu vicdanını ve kendisini seçen kamuoyunun vicdanına uygun olması gerektiğini düşündüğünü belirten Çelik, \"Dosyada deliller yeterli değil ve hukuki bir yargılamaya yakışmamaktadır. Hiçbir şey için hiçbir zaman geç olmadığını düşünüyorum. Bu coğrafyada nefes alan her canlının birlikte yaşam hakkı olduğuna olan inancımın tam olduğunu belirtmek istiyorum ve bir hukukçu olarak hukuka olan inancımın da tam olduğunu söylemek istiyorum\" dedi. Duruşmada sanık avukatları suçlamaları kabul etmeyerek, Çelik\'in beraatını talep ederken mahkeme Heyeti Çelik hakkında açılan \'Terör Örgütü Propagandası Yapmak\' ve \'Terör Örgütü Üyesi Olmak\' suçlamalarından beraatına, \'Terör Örgütüne Üye Olmamakla Birlikte, Bilerek ve İsteyerek Terör Örgütüne Yardım ve Yataklık Etmek\' suçundan ise 6 yıl hapis cezasına ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Burcu Çelik, 8 Haziran 2015 yılında Muş Belediye Medanında yaptığı açıklamada koruculara yönelik, \"Bu memleketten defolup gideceksiniz. Bize uzattğınız o keleşi size çevirmesini çok iyi biliriz\" demişti. Çelik, 19 Nisan 2017 günü de, \'Terör örgütünün propagandası yapmak, örgüt üyeliği ve yardım yataklık\' suçlarından gözaltına lınıp, cezaevine gönderilmişti.

MUŞ (DHA)

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3)KAMERADAN BELİRLENEN MOTOSİKLET HIRSIZI TUTUKLANDI

KİLİS\'te, park halindeki motosikleti çalan ve kimliği güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin inceleme başlattı. Polis ekipleri olayın yaşandığı bölgedeki bir işyerine ait güvenlik kamerasından, motosikleti çalan kişinin N.K. olduğunu belirledi. Bunun üzerine adresi saptanarak gözaltına alınan N.K., sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Görüntü Dökümü

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- Motosiklet Hırsızlığı (Güvenlik Kamerası)

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 14 MB

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4)ÖLDÜRÜLEN MÜSLÜMANLAR İÇİN GIYABİ CENAZE NAMAZI KILINDI

MERSİN\'de, Suriye\'nin İdlib kentinde ve dünyanın farklı noktalarında öldürülen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Merkez Akdeniz İlçesi\'nde bulunan Ulu Cami\'de öğle namazı sonrası buluşan Köklü Değişim Dergisi İl Temsilciliği üyeleri, \'Müslümanların düşmanı Rusya, Suriye\'den defol\', \'Rusya\'nın Suriye\'de ne işi var\' yazılı dövizler taşıyarak sık sık tekbir getirdi. Ellerindeki bayrakları sallayan eylemciler Rusya, Amerika ve Esed rejimine tepki gösterdi. Önce gıyabi cenaze namazı kılan grup ardından basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Köklü Değişim Dergisi İl Temsilcisi Ebubekir Sözen, \"Özellikle son günlerde, kafir Rusya, zalim İran, katil Esed rejimi tarafında hastanelerde, okullarda ve evlerinde katledilen kardeşlerimiz için toplandık. Ölen kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılıp dualarda bulunacağız. Bu zulümlere karşı sessiz kalmadığımız göstereceğiz. Allahım, Müslümanları bombalayan Rusya\'yı, çocukları öldüren İran\'ı, yüzbinlerce Müslümanın katili olan Esed rejimini kahret. Bu saldırılarda 3 binden fazla kardeşimiz öldürüldü\" dedi.

Açıklamanın ardından bir süre daha slogan atan eylemciler, ardından olaysız şekilde dağıldı

Görüntü Dökümü

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- Eylemciler slogan atarken

- Eylemciler pankart ve bayrak taşırken

- Cenaze namazı kılınırken

- Köklü Değişim Dergisi İl temsilcisi Ebubekir Sözen\'in konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02\'48\" BOYUT: 89.54 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE / MERSİN, (DHA)

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5)VAN\'DA 5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ AÇILDI

VAN Büyükşehir Belediyesi, 5 yıldızlı otel konforundaki \'Sürekli Eğitim Merkezi\'ni hizmete açıldı. Daha önce özel etüt merkezlerine gitme imkânı olmayan 600 öğrenciye burada uzman öğretmeler tarafından üniversite hazırlık kursları veriliyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu’nun talimatları ile Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortak çalışması sonucu eğitime kazandırılan 12 derslikli Sürekli Eğitim Merkezi özellikle özel dershanelere gitme imkânı bulamayan öğrenciler için umut kaynağı oldu. Tamamen ücretsiz olan ve haftanın 7 günü eğitim veren merkezde, rehberlik, eşit ağırlık, sayısal ve sözel alanlarında uzman öğretmenler nezaretinde kurslar veriliyor.

Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Beyde, merkezin 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı\'nda kentte eğitim kalitesine ciddi anlamda katkı sunacağını söyledi. Eğitim merkezinde daha çok ekonomik anlamda dezavantajlı olan öğrencilere hizmet verildiğini belirten Beyde, “Şu an itibariyla iki kategoride yaklaşık 600 öğrencimize hizmet vermekteyiz. Eşit ağırlık, sayısal ve sözel alanlarında uzman öğretmen kadromuzla kaliteli bir eğitim ortaya koymaktayız. Merkezimiz çok ciddi bir proje ve ciddi ekonomik külfetlerle hizmete açıldı. Bu anlamda Sayın Valimiz başta olmak üzere Milli Eğitim Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz. Burası özel eğitim kurumlarını dahi geride bırakacak konfor ve kaliteye sahiptir\" dedi.

Beyde, eğitim merkezinin 7 gün 24 Saat anlayışı ile hizmet verdiğini ifade ederek, liselerde mezun olan öğrencilerin diploma ve kimlik fotokopileri ile halk eğitim merkezlerine başvuruda bulunarak kayıt yaptırabildiklerini de sözlerine ekledi.

Özel eğitim kurumlarına gitme imkânı olmadıkları için burayı tercih ettiklerini anlatan öğrenciler ise bu hizmetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Sürekli Eğitim Merkezi

-Sürekli Eğitim merkesine gelen öğrenciler

-Sınıflarda üniversite hazırlık kursu gören öğrencilerden genel ve detay

-Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Hayati Beyde ile röportaj

-Öğrencilerle röportajlar

-Öğrencilerin çıkışı

BOYUT:620 MB

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)-