DHA YURT BÜLTENİ-10

1)ADIYAMAN\'DA ORMANLIK ALANDA YANGIN

ADIYAMAN’da, Karadağ Ormanlık alanda 3 ayrı noktada çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Kent merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki Karadağ Ormanı\'nda öğleden sonra duman yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından ormana giden ekipler, yakıldığı tahmin edilen 3 ayrı noktada çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında çok sayıda çam ağacı zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Karadağ Ormanlık alanı

- İtfaiye ekipleri müdahale etmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 90 MB

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STK\'LAR DONANMA DAVASINI İZLEMEYE GELDİ(EK)

2)NAZMİ EKİCİ: BEN İSTESEYDİM RUSYA İLE SAVAŞ ÇIKARTIRDIM

Kocaeli’de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kapsamında hazırlanan 872 sayfalık Donanma İddianamesinde 53’ü tutuklu 92 sanığın hakkında açılan davanın üçüncü gününde sanık savunmalarının dinlenmesine devam edildi. 15 Temmuz öncesinde Harp Filosu Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici’nin mahkemeye yaptığı savunmayla başlandı. Ekici, emniyet ve savcılıktaki ifadelerini o dönemlerde fiili şiddete maruz kaldığını iddia ederek reddetti. Mahkemedeki savunmasında, darbe sürecinde veya öncesinde herhangi bir örgütsel yapı içerisinde illegal çalışmalar ve faaliyetlerde bulunmadığını belirten Ekici sözlerine şöyle devam etti; \"Ben illegal bir yapı içerisinde olsaydım uçak düşürme olayında Rusya ile savaş çıkarırdım. O dönem angajman kuralları yetkisi bendeydi ve benim darbeyle hiç bir ilgim yok. Benim tek kusurum 15 Temmuz’dan sonra Gölcük’ten ayrılmak oldu. Oradan ayrıldığım için çok pişmanım.\" dedi.

ŞAKA YAPIYOR SANMIŞTIM

Darbe girişimin ardından panik yaptığı için Gölcük’ten ayrılarak İstanbul’a kaçtığını ve burada Hayrettin İmren ve Ayhan Bay ile bir evde saklandığını belirten Ekici, evde kaldığı süre boyunca Hayrettin İmren’in agresif tavırlar sergilediğini söyledi. Hayrettin İmren’in çok gergin olduğunu ve geceleri uyumadığını söyleyen Ekici, \"Hayrettin İmren çok gergindi biz onu ara ara teselli etmeye çalışıyorduk. Bir gün evde oturup haberleri izlerken Hayrettin İmren bana dönüp gülerek, \'Yakalanırsak bütün suçu senin üzerine atacağım\' dedi. Ben şaka yapıyor sanmıştım ama meğerse gerçekmiş. Hayrettin İmren son günlerde stres altındaydı bir gece cinnet getirmiş eline bıçak alıp bizi öldürmek istemiş ama sakinleşince bu kararından vazgeçmiş. Bunu da daha sonra kendi bize söyledi.\" dedi.

KOCAELİ/DHA

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3)ERKEK YERİNE KADIN CENAZESİ, YAKINLARINI ŞOKE ETTİ

AYDIN\'ın Söke İlçesi\'nde tedavi gördüğü hastanede ölen 50 yaşındaki Halil Asal\'ın cenazesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'ndan memleketi Şanlıurfa\'ya gönderildi. Ancak havaalanında cenazelerin karışması üzerine ölen kardeşinin cenazesine son kez bakmak isteyen ağabey, kadın cenazesiyle karşılaşınca şoke oldu. Söke\'de özel bir hastanede, geçen 11 Eylül\'de hayatını kaybeden Halil Asal\'ın cenazesi memleketi Şanlıurfa\'ya gönderilmek üzere İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'na götürüldü. Burada Asal\'ın cenazesi İstanbul aktarmalı olarak Şanlıurfa\'ya getirildi. Yakınları tarafından GAP Havalimanı\'ndan teslim alınan cenaze, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından ölen Halil Asal\'ın son kez yüzünü görmek için kefenini açan yakınları, kadının cenazesiyle karşılaşınca şoke oldu. Bir süre şaşkınlık yaşayan Asal Ailesi fertleri, yaşanan karışıklık gerekçesiyle durumu yetkililere bildirdi. Erkek cenazesi yerine kadın cenazesiyle karşılaşan Asal Ailesi, havayolu şirketine tepki gösterdi. Hayatını kaybeden Halil Asal\'ın ağabeyi Bakır Asal, yaşananlara tepki göstererek şöyle dedi:

\"Kardeşim tedavi gördüğü Söke\'deki hastanede hayatını kaybetti. Şanlıurfa\'da toprağa vermek üzere cenaze İzmir\'den İstanbul aktarmalı olarak Şanlıurfa\'ya gönderildi. Son kez yüzünü görmek için kefenini açtığımızda bir kadın cenazesiyle karşılaştık. Biz yüzünü açıp bakmasaydık, götürüp defnetseydik bunun vebalini günahını kim kaldıracaktı?\"

GERÇEK CENAZE İSTANBUL\'DA KALDI

Havayolu şirketiyle yapılan görüşmenin ardından ölen Halil Asal\'ın cenazesi İstanbul\'da olduğu, öğleden sonra uçakla Şanlıurfa\'ya gönderileceği kaydedildi. Şanlıurfa\'daki kadının cenazesinin ise Erzurum\'a gönderileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Morgda bekletilen cenaze

- Cenazelerin karışmasına tepki gösteren Asal ailesi

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 117MB

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4)KUYUMCULARI SAHTE ALTINLA DOLANDIRAN 3 KİŞİ YAKALANDI

KAYSERİ\'de girdikleri 5 ayrı kuyumcuyu altın görünümlü sahte künye satarak 8 bin 890 TL dolandıran 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kahramanmaraş\'tan Kayseri\'ye gelerek faaliyet gösteren 5 ayrı kuyumcu dükkanına, içerisi bakır ve gümüş karışımından olan altın görünümlü künye satarak dolandıran 25 yaşındaki Osman T. ile İsmail A. ve 27 yaşındaki Mustafa G. kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını anlayan esnaf durumu polis ekiplerine bildirdi. Soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık ekipleri kısa sürede zanlıları yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ve olay sırasında kullandıkları otomobilde yapılan aramada kuyumcuları dolandırdıkları 8 bin 860 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Zanlıların Adli Tabipliğinden çıkışı

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 50 saniye/28 MB

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5) MANAVGATLI ÇOCUKLAR SİNEMADA

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde çocuklar, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği\'nin desteğiyle ilk defa sinema izledi.

Manavgat\'ta bu sene mayıs ayında faaliyete geçen Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında 7- 12 yaş arası 24 çocuk önce bir alışveriş merkezinde bulunan oyun parkında eğlendi. Ardından çocuklar, hayatlarında ilk defa ücretsiz olarak 3D gözlükleriyle animasyon filmi izledi. Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Nihal Etci, \"Ekonomik olarak desteklediğimiz ailelerin çocuklarını sosyalleştirmek amacıyla bir çalışma yaptık. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği ile birlikte bu çocukları sosyalleştirelim, topluma kazandıralım. Bu çocuklar ekonomik yoksunluk içinde olup korunmaya muhtaç çocuk olarak değerlendirdiğimiz çocuklarımız. Bunları topluma kazandırmamız gerekiyor. Önemli bir çalışma, Manavgat\'ta ilk\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Çocuklar sinemaya geliyor

- Çocuklar bilet alıyor

- Çocuklar bekleme salonunda

- Çocuklar sinema salonuna giriyor

- Çocuklar sinema salonunda

- RÖP: Nihal Etci

- Toplu fotoğraf çekimi

58 MB /// 01.48\"

( HABER- KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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6)FETÖ\'NÜN ADLİYE YAPILANMASI OPERASYONU: 13 GÖZALTI



SAKARYA\'da Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ / PDY) soruşturmaları kapsamında örgütün Adliye yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen FETÖ / PDY yönelik soruşturmalar kapsamında operasyonlar devam ediyor. Terör örgütünün Sakarya Adliyesi\'ndeki yapılanmasında falliyet gösterdikleri belirlenen aralarında Yazı İşleri Müdürü, İcra Müdür Yardımcısı, Zabıt Katipleri ve İnfaz Koruma Memurlarının da bulunduğu 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri Sakarya merkezli 5 ilde gerçekleştirdikleri operasyonda 13 kişiyi gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatılan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edilecek.

Gözaltına alınan isimlerin Sapanca Adliyesi Yazı İşleri Müdürü M.G, Ferizli Adliyesi Yazı İşleri Müdür Vekili A.Ç, 2 zabıt katibi, 2 icra müdür yardımcısı, 1 cezaevi teknisyeni, 1 sivil personel ve 5 infaz koruma memuru oldukları öğrenildi.

Aziz GÜVENER Adapazarı(SAKARYA)(DHA)-

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7)WHATSAPP İHBAR HATTI İLE 1 KİLO BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ

BURSA Emniyet Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu ve terör suçlarıyla mücadele edilmesi amacıyla kurulan \"NARKO-TEM WhatsApp İhbar Hattı\" ile gelen ihbar üzerine harekete geçen narkotik timleri 1 kilo bonzai ile bonzai ticaretinden elde edilen 3 bin 490 lira para ele geçirdi.

NARKO-TEM WhatsApp ihbar hattına, Mevlana Mahallesi\'nde uyuşturucu satıldığına ilişkin ihbar gelmesi üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları, içinde Y.Y. ve K.K\'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada bir miktar bonzai bulan ekipler, şüphelilerin depo olarak kullandığı yeri tespit etti. Depoda ve araçlarda yapılan aramada 1 kilo bonzai ile bonzai ve benzer uyuşturucuların ticaretinden elde edildiği belirlenen 3 bin 490 lira para ele geçirildi. Öte yandan, operasyon kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yaptıklarını belirlenen K.K., Y.Y., S.Ç., Y.E.K., C.A., T.S. ve S.Ç. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 şahıs adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şahısların emniyetten çıkarılması

Enver Fatih TIKIR-Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

SÜRE: 24 sn

BOYUT: 35 MB