DHA YURT BÜLTENİ-10 

PKK\'lı teröristler işçilere ateş açtı; 2 ölü, 3 yaralı

HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Çobanpınar Köyü kırsalında enerji nakil hatlarında çalışan işçilere, PKK\'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırıda 2 işçi hayatını kaybederken, 1\'i ağır 3 işçi de yaralandı.

Olay, öğlen saatlerinde Yüksekova ile Şemdinli İlçeleri arasında bulunan Çobanpınar Köyü kırsalında meydana geldi. Enerji nakil hattında çalışan bir grup işçiye, PKK\'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 1\'i ağır 3 işçi de yaralandı.

Yaralı işçiler, helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: HAKKARİ,(DHA)-

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Tosya\'da otomobil takla attı 6 yaralı

KASTAMONU\'nun Tosya ilçesi\'nde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak takla atan araçta bulunan 2\'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sularında D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı\'nda meydana geldi. Giresun\'dan İstanbul istikametine giden 46 yaşındaki Avni Yıldız idaresindeki 34 GE 5128 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak taklalar attı. Yan yatan araçta bulunan sürücü Avni Yıldız, Gülizar Geleş(34), Belgin Yıldız(34), Hasan Kılınç(45), Damla Yıldız(7) ve Elmaz Beren Yıldız(3) yaralandı. Sağlık ekipleri ve yoldan geçen sürücüler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar olay yerine gelen 112 Acil ambulanslarıyla sevk edildikleri Tosya Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden görüntü

-Araçtan görüntü

-Sürücünün kazayı anlatması

-Yaralıların ambulansa taşınması

-Aracın çekiciye yüklenmesi

HABER-KAMERA:Emre ÇİLOĞLU/TOSYA(Kastamonu)(DHA)

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70\'lik çift uyuşturucudan gözaltında

ANTALYA\'da düzenlenen uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 64 yaşındaki G.K ile 70 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Yaşlılığa bağlı yürümekte güçlük çeken çift adliyeye sevk edildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından \'Zeytinköy\' olarak bilinen Yeşildere Mahallesi\'nde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen G.K. ile kocası M.K gözaltına alındı. Evde ve evin bahçesinde hassas burunlu köpek tarafından yapılan aramalarda, satışa hazır paketler halinde toprağa gömülü 325 gram esrar maddesi ile 175 adet ecstasy hap ele geçirildi. Sağlık kontrolü sonrasında ifade alma işlemi tamamlanan çift adliyeye sevk edildi.

Polis nezaretinde adliyeye getirilen çiftin yaşlılığa bağlı yürümekte güçlük çektiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şüphelilerin ekip arabasından inmeleri

-Birlikte yürümeleri

-Adliyeye girmeleri

-Adliye dış plan

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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İşadamı babadan oğluna \'oteli batırdın\' tepkisi



BOLU\'da işadamı Yurdaer Kalaycı, 2013 yılında oğluna devrettiği otelin restoranında çıkan ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin haberi sosyal medya hesabında paylaşıp, \"Yurdaer Mutfak Sanat Merkezi ve akaryakıt istasyonunu oğlum demeye utandığım İnan Kalaycı batırdı ve serkeş batakhanesine çevirdi. Allah kimsenin başına vermesin, çok utanıyorum\" diye yazdı.

D-100 Karayolu üzerinde bulunan otelin restoranında dün akşam meydana gelen olayda, restoran ortağı İ.B., iddiaya göre programını bitiren şarkıcı kadının şarkı söylemeye devam etmesini isteyen müşterilerden G.Ç. ile tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda İ.B. tabancasını çıkararak ateşledi. Silahtan çıkan kurşunlardan 2\'si G.Ç.\'ye, 1\'i kavgayı ayırmaya çalışan N.A.\'ya isabet etti. Müşterilerden A.A. da seken kurşunla yaralandı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken şüpheli İ.B. gözaltına alındı.

BABADAN OĞLUNA TEPKİ

Yurdaer Mutfak Sanatı Merkezi olarak markalaştırdığı söz konusu oteli 2013 yılının başında oğlu İnan Kalaycı\'yı devreden Yurdaer Kalaycı, silahlı kavgaya ilişkin basında yer alan haberi sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabında paylaşarak, restoranı başka kişilere kiralayan oğluna tepki gösterdi. Yurdaer Kalaycı, \"Ne olduğunu bildiğim, \'Bir oğluna sahip çıkmıyor\' manevi baskısından kurtulmak için, \'Belki başarır\' diye devrettiğim Yurdaer Mutfak Sanat Merkezi ve akaryakıt istasyonunu oğlum demeye utandığım İnan Kalaycı batırdı ve serkeş batakhanesi haline getirdi. Kaçak akaryakıt satılmasını sağladı. Allah kimsenin başına vermesin. Çok utanıyorum.\" yazdı.

Yurdaer Kalaycı\'nın, oteli geri almak için oğluna tahliye davası açtığı da belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otelden görüntüler

-Polis arabaları

-Hastaneden detaylar

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sosyal medya hesabından paylaşılan (fotoğraf)

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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Atıl okul binasında yangın

MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde atıl durumdaki tek katlı bir ilköğretim okulu binasında, yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangın, maddi hasarda yol açtı.

Ortaca\'nın kırsal Akıncı Mahallesi\'ndeki kullanılmayan bir okul binasında, bugün saat 12.00\'de, rüzgarlı havada elektrik tellerinin sürtünmesiyle çıkan kıvılcımın neden olduğu sanılan yangın başladı. Okuldan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürüldü. Ancak binada maddi hasar oluştu. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Akıncı Mahallesi Muhtarı Şefik Gökçen, \"Okulumuz kapandı ve yıllardır atıl durumda bekliyor. Birçok kez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'ne bakım yapılsın diye müracaatta bulundum ama ilgilenen olmadı. Okul binasının etrafını çalılık sardı. Binanın içi de dışı gibi perişan halde. Biz çok bir şey istemiyoruz. Milli Eğitim el atsa, bina kurs ve farklı hizmetlerde kullanılabilir. Ama her nedense uğraşan yok, mahallemize de teslim edilmiyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yangından gör

- İtfaiyenin müdahalesinden görüntü

- Muhtar ile röp

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cihan KAYA / ORTACA (Muğla), (DHA)

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Gazipaşa\'da arazi yangını

ANTALYA\'nın Gazipaşa İlçesi\'nde boş tarlada çıkan yangında aile mezarlığı çevresindeki ağaçların bir kısmı ve serada zarara neden oldu.

Gazipaşa\'ya bağlı Beyobası Mahallesi\'nde saat 13.30 sıralarında boş tarlada yangın çıktı. Yangını çevredekiler görüp itfaiyeye haber verdi. İlk müdahaleyi vatandaş yaparken, kısa sürede gelen Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangında sera ve aile mezarlığının çevresindeki ağaçlar zarar gördü. Yangın büyümeden söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yanan araziden görüntüler

- Yanan ağaçlardan görüntüler

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)

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Bodrum\'da bağbozumu şenliği

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde bu hafta sonunda düzenlenecek olan 3. Karaova Boğbozumu Şenliği\'nin yöresel ürünlerin tanıtılmasında ve korunmasında önemli rol oynayacağı belirtildi.

Bodrum ilçesinde Karaova Derneği ve Bodrum Belediyesi tarafından Mumcular Mahallesi\'ndeki Mustafa Kalem Parkı\'nda 8-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 3\'üncü Karaova Bağbozumu Şenliği\'nin tanıtım toplantısı Bodrum Belediyesi Hakan Aykan Trafo Kültür Merkezi\'nde yapıldı. Toplantıya CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Karaova Derneği Başkanı Ali Öztürk, Mumcular Mahallesi ve yakın mahallelerin muhtarları katıldı. Dernek Başkanı Öztürk, bölge ekonomisinin desteklenmesi, üretim ve ürün çeşitliliğinin arttırılması, üretici ve tüketicinin bir araya geldiği sürdürülebilir bir tarım ekonomisinin yaratılması ve adil bir gıda anlayışının yaygınlaştırılması için düzenlenen şenliklerin turizmin çeşitlendirilmesinde de rol oynayacağını belirterek, \"Karaova zengin topraklara sahip. Bu nedenle atalardan kalan toprakları satmak yerine ürünlerimizin değerini bilip iyi tanıtarak ürün çeşitliliğini arttırmalıyız. Başta üzüm, incir ve narenciyeyi koruyarak gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. İlçemize gelen yerli ve yabancı konuklarımızın bu lezzetleri tanımasını ve tatmasını hedefliyoruz\" dedi.

Başkan Mehmet Kocadon ise turizmde dünya markası haline gelen Bodrum\'un yöresel kültür ve geleneklerini yaşatmayı sürdüreceklerini belirterek, \"Yöremizin örf ve geleneklerini kültürünü turizm ile kaynaştırıp turizm çeşitliliğini arttırmak ve asırlardır gelen bağbozumunu yaşatmak istiyoruz. Bunda da üç yıldır çok başarılı olduk. Bodrum olarak gelecek ve göreneklerimize sahip çıktık ve bunları turizme kazandırdık. İlçede turizm sezonunun sonunda ciddi hareketlilik getirecek olan bağbozumu şenliklerine herkesi davet ediyoruz\" diye konuştu.

ŞENLİK PROGRAMI

8 Eylül Cuma günü saat 19.00\'da başlayacak 3\'üncü Karaova Bağbozumu Şenliği kapsamında kortej, Bodrum Kumbahçe Meydanı\'ndan İskele Meydanı\'na kadar yöresel davul zurna eşliğinde yürüyecek. Çeşitli dans ve halk oyunları gösterileri, yöresel kıyafetli gençler, develer eşliğinde halı ve kilim sergisini gezecek. Şenlikte ayrıca bağ temalı amatör resim yarışması, köyler arası yemek yarışması, yöresel tadımlar, bağ dağıtımı ile tohum takası, temel devran defilesi, halk dansları gösterileri ile çeşitli konserler düzenlenecek.

Şenlikte Kızılağaç Mahallesi\'nden Erhan Yürüt\'ün \'Win Bodrum\'una, Pınarlıbelen Karanlık Mahallesi\'nden Mehmet Vuran\'ın \'Garaova\'sına ve Çömlekçi Köyü\'nden Selva İşmen\'in Karnas Şarapçılık Bağlarına ziyaretler yapılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ali Öztürk\'ün konuşmasından görüntü,

-Başkan Mehmet Kocadon\'un konuşmasından görüntü,

-Toplantıdan genel detay görüntü.

Haber: Yaşar ANTER - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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