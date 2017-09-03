DHA YURT BÜLTENİ-10 



Bayram tatilinin 9 gününde kazalarda bilanço ağır: 98 ölü, 423 yaralı



BAKANLAR Kurulu kararı ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinin ilk 9 gününde yurt genelinde meydana gelen toplam 142 kazada, 98 kişi öldü, 423 kişi de yaralandı.

10 günlük Kurban Bayramı tatilinde, yapılan uyarı ve alınan tüm önlemlere rağmen trafik kazalarında bilanço yine ağır oldu. 25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00\'den, bayramın üçüncü günü olan 3 Eylül Pazar günü saat 16.00 sıralarına kadar toplam 142 kaza meydana geldi. Bu kazalarda toplam 98 kişi öldü, 423 kişi de yaralandı. Kazalarda gün gün bilanço şöyle oluştu:

* 25 Ağustos Cuma günü saat 18.00\'den sonra Bolu\'da 2, Edirne, Sakarya, Konya ve Muğla\'da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

* 26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya\'da 2\'şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta\'da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

* 27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2\'si Siirt\'te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir\'deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

* 28 Ağustos Pazartesi günü, 2\'si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul\'da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

* 29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli\'de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu\'da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

* 30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat\'ta 2\'şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul\'da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

Arife günü olan 31 Ağustos Perşembe günü Samsun\'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli\'de 2\'şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şanlıurfa\'da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

* Kurban Bayramı\'nın 1\'inci günü olan 1 Eylül Cuma günü, Samsun, Bolu ve Gaziantep\'te 2\'şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman\'da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

* Kurban Bayramı\'nın 2\'nci günü olan 2 Eylül Cumartesi günü, Şanlıurfa, Antalya, Tekirdağ, Karaman, Sakarya, Amasya, Balıkesir ve Malatya\'da meydana gelen 9 kazada, 16 kişi öldü, 16 kişi de yaralandı.

* Kurban Bayramı\'nın 3\'üncü günü olan 3 Eylül Pazar günü saat 16.00 sıralarına kadar, Mardin, Tokat, Adıyaman (2), Edirne (2), Düzce, Isparta, Kayseri, Konya, Sinop, Ağrı ve Aydın\'da meydana gelen 13 kazada, 12 kişi öldü, 39 kişi de yaralandı.

Haber: İSTANBUL, (DHA) -

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Polisler boğulmaktan kurtardıkları kişiyi ambulansa sırtlarında taşıdı

SİNOP’ta arkadaşları ile birlikte serinlemek için denize giren 42 yaşındaki Oğuz Koçak, fenalaşarak boğulma tehlikesi geçirdi. Olay yerine gelen ekiplerce kurtarılan Koçak\'ı, polisler sırayla sırtlarına alarak ambulansa kadar taşıdı.

Olay, Sinop’un Hamsilos mevkinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla serinlemek için denize giren Oğuz Koçak, bir süre sonra fenalaşıp boğulma tehlikesi geçirdi. Durumun polis ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Oğuz Koçak’ın olduğu yere gidemeyince polisten yardım istedi.Olay yerine gelen dalgıçlar Oğuz Koçak’ı bulunduğu yerden çıkarttı. Tamamen ağaç ve kayalardan oluşan alana sağlık ekiplerinin girememesi üzerine polis memurları, Oğuz Koçak’ı sırayla sırtlarına alarak yaklaşık 300 metre taşıdıktan sonra ambulansa teslim etti. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Oğuz Koçak Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü

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-Detaylar

-Polisin vatandaşı sırtında taşıması

-Sağlık ekiplerininin vatandaşı alması

-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim ASLAN/SİNOP, (DHA)

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Aşkına karşılık vermeyen kadını vurup intihar etti



AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde yaşayan 59 yaşındaki Muhammet Gürkan, iddiaya göre aşkına karşılık vermeyen 48 yaşındaki Zübeyde D.\'yi gittiği evinde tabancayla vurup yaraladıktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, Nazilli\'nin Aydoğdu Mahallesi Koca Cami Caddesi\'nde bugün saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Nazilli\'de internet gazeteciliği yapan ve eşinden bir süre önce ayrıldığı öğrenilen 4 çocuk babası Muhammet Gürkan, iddiaya göre aşkına karşılık bulamadığı Zübeyde D.\'nin evine hem konuşmak hem de bayramlaşmak için gitti. Çift arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Zübeyde D., evinden kaçarak bir apartmana sığındı ve çevredekilerden yardım istedi.

Zübeyde D.\'nin peşinden giden Gürkan, tabanca ile ateş ederek kadını yaraladı. Kanlar içinde kalan Zübeyde D.\'nin yere düşmesinin ardından Gürkan aynı tabancayla bu kez kendi başına ateş etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne sevk etti. Gazeteci Muhammet Gürkan doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamazken, Zübeyde D. ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Zübeyde D.\'nin hayati tehlikesi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhammet Gürkan\'ın bir süre önce kendisine ait sosyal medya hesabından Zübeyde D. ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşıp, \'Ben seni o kadar çok sevdim ki bak seninle birlikte öldüm\' yorumunu yazdığı öğrenildi.

Haber: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)-

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Didim ve Akbük sahillerinde bayram hareketliliği

AYDIN\'ın Didim İlçesi\'ndeki Akbük sahili, Kurban Bayramı\'nın üçüncü gününde de turistlere ev sahipliği yaptı.

Bayram tatilinin bitmesine 1 gün kala Didim ve Akbük sahillerindeki doluluk devam etti. Yerli ve yabancı turistler denize girerek serinlerken CHP\'li Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını ifade etti. Bu yıl hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gittiği günlerde tatilcilerin Didim\'de serinlediğini ifade eden Atabay, \"Şehir merkezlerinde yaşayan ve bunalan vatandaşlarımız bayram tatilinin de 10 güne çıkartılması üzerine soluğu Didim ve Akbük\'te aldılar. Şu an itibarı ile sahil bölgelerimizde doluluk oranımız oldukça iyi. Bu durumdan sahil bölgelerinde bulunan esnaflarımız otel motel işletmecilerimiz de oldukça memnunlar. Bizler bu yoğunluğun eylül ayının sonuna kadar devam etmesini bekliyoruz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Akbük\'den ve Akbük sahillerinden görüntüler,

-Deniz kenarlarından ve sahillerden görüntüler,

-Deniz de deniz araçları ile eğlenenlerden görüntü.

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM (Aydın), (DHA)

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Elini kıyma makinesine kaptıran genç kız tedaviye alındı

ADIYAMAN\'da, elini kıyma makinesine kaptıran 21 yaşındaki Serap Ö., hastanede tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Serap Ö., et çektiği sırada elini makineye kaptırdı. Genç kızın çığlıkları üzerine işyerinde bulunanlar, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen itfaiye ekibi tarafından 10 dakika süren müdahalenin ardından genç kızın eli kıyma makinesinden çıkartıldı. Sağlık ekibi de ilk müdahaleyi yaptı. Serap Ö., ardından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan genç kızın parmaklarını kaybettiği belirtildi. Olayı duyarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İtfaiyenin kızın elini et makineden kurtarma çalışması

- itfaiye ve ambulanstan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Dünyaca ünlü kanyonda bayram izdihamı

MUĞLA\'nın Seydikemer İlçesi\'ndeki dünyaca ünlü Saklıkent Kanyonu, bayram tatilinin ilk 9 gününde 50 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Kanyon girişinde izdihama sebep olan tatilciler, içeride muhteşem doğa manzaraları eşliğinde çamur banyosu yapıp, soğuk suda yıkanırken zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının 34 derece ölçüldüğü Seydikemer\'de serinlemek ve dünyaca ünlü ören yerlerini ziyaret etmek isteyen tatilciler, Muğla-Antalya sınırındaki 18 kilometrelik Saklıkent Kanyonu\'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle Saklıkent yolunda 500 metrelik araç kuyruğu oluşurken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Yoğunluk kanyon girişindeki gişeler ve 200 metrelik ahşap yürüyüş parkurunda da kendini gösterdi. Girişte izdihama sebep olan tatilciler, hava sıcaklığının 5 derece düşük hissedildiği kanyonda muhteşem doğa manzaraları eşliğinde yürüyüşe çıktı. Doğal havuzlarda çamur banyosu yapan tatilciler, 5 derece ölçülen soğuk suda duş alırken zor anlar yaşadı. Kanyonda doğal klima etkisiyle keyifli anlar yaşayan tatilciler, çıkışta Karaçay\'ın serin sularında rafting yapmayı da ihmal etmedi.

50 BİN ZİYARETÇİ

Saklıkent Kanyonu İşletme Müdürü İbrahim Karaömeroğlu, tatilin başladığı günden bu yana kanyonu 50 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Bugün kanyona girenlerin sayısının 10 bine yaklaştığını anlatan Karaömeroğlu, girişteki dar parkurda kısa süreli yığılmaların olduğunu ancak kanyonu ziyarete gelen tatilcilerin kısa süreli bekleyişin ardından rahatlıkla içeri girebileceğini kaydetti.

Sakarya\'dan kanyona gelen Elif Dinç ise doğayı çok sevdiğini, kanyonunda muhteşem bir doğası olduğunu belirtti. Bayram tatili dolayısıyla kanyonun çok kalabalık olduğunu aktaran Dinç, her şeye rağmen keyifli bir tatil geçirdiklerini vurguladı. Tatil için Zonguldak\'tan gelen Hasan Çengelci de Saklıkent\'in muhteşem doğasına dikkati çekti. Kanyonda havanın serin, suyun da çok soğuk olduğunu anlatan Çengelci, \"Şuan kanyonda adım atacak yer yok. Çok kalabalık ancak insanlar çok mutlu\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kanyon girişindeki araç yoğunluğundan görüntü,

-Gişelerde bilet almaya çalışan tatilcilerin görüntüsü,

-Patika yoldan kanyona girmeye çalışan tatilcilerin görüntüsü,

-Kanyon içindeki yoğunluktan görüntüler,

-Sudan geçmeye çalışan tatilcilerin görüntüsü,

-Suya girerek serinlemeye çalışan tatilcilerin görüntüsü,

-Tatilcilerle röportaj.

Haber - Kamera: Ergün TOS/SEYDİKEMER (Muğla), (DHA)

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Bülent Ersoy Bodrum gecelerinde eğlendi

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde tatilini geçiren ünlü sanatçı Bülent Ersoy, eğlenmek için gittiği gece kulübünde Bodrum\'dan vazgeçemeyeceğini söyledi.

Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi\'nde tatilini geçiren ünlü sanatçı Bülent Ersoy dün gece gittiği bir eğlence merkezinde özellikle kadın hayranlarının ilgi odağı oldu. Bodrum\'da yaşayan Haluk Kunter\'in sahne aldığı kulübü ziyaret eden Bülent Ersoy, şarkılara eşlik ederek eğlendi. Yaklaşık iki saat eğlence mekanında kalan Ersoy, sevenleriyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ersoy yaklaşık bir hafta daha Bodrum\'da kaldıktan sonra İstanbul\'a döneceğini belirterek \"Bodrum benim için vazgeçemeyeceğim bir güzide kentimiz. Bu akşam sevgili arkadaşım Haluk\'u izlemeye geldim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Haluk Kunter şarkı söylerken görüntü,

-Bülent Ersoy\'un görüntüsü.x

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Adıyaman\'da kaza sonrası kavga: 4 yaralı

ADIYAMAN\'da, otomobil ile motosikletin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası sürücüler arasında kavga çıktı.

Kaza, öğlenden sonra Yeşilyurt Mahallesi\'nde meydana geldi. Oğuz Karadağ (45) yönetimindeki 02 AT 312 plakalı otomobil ile Hasan Aktunç\'un (32) kullandığı 02 LA 718 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Hasan Aktunç ve motosiklette bulunan Fatma Aktunç (30), Muhammed Aktunç (6), Ömer Aktunç (3) yaralandı. Kaza sonrası otomobil ve motosiklet sürücülerin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, kavgaya karışanları sakinleştirdi. Çağrılan sağlık görevlileri tarafından yaralılar ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yaralıların ambulansa bindirilmesi

- Otomobil sürücüsü ve motosiklet sürücüsü yakınları arasında tartışma

- Kazaya karışan otomobil ve motosiklet

- Polis Ekiplerinin olay yerinde müdahalesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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