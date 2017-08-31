DHA YURT BÜLTENİ-10

1)AK PARTİLİ YILDIZ: BÖLGESEL KÜRT DEVLETİ TÜRKİYE İÇİN TEHDİTTİR



AK Parti Kayseri milletvekili Taner Yıldız, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'nin referandum kararıyla ilgili olarak, \"Oradaki kurulabilecek veya referandumla beraber kurulma ihtimali olan bir bölgesel Kürt devleti aynı zaman da Türkiye için bir tehdittir’’ dedi.

Kayseri Valiliğinin düzenlediği \'halkla bayramlaşma\' etkinliğine katılan Taner Yıldız, gazetecilerin Kuzey Irak\'ta yapılacak referandumla ilgili sorularını yanıtladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı dönemde hem Bağdat hem Erbil ile sözleşmeler yaptıklarını anlatan Taner Yıldız; şunları söyledi: \"Bağdat’ta gerek benim dönemimde gerekse de şimdiki Bakanımız Berat Albayrak döneminde Bağdat’la yapılan anlaşmalar ve Erbil’le yapılan sözleşmeler var. Hiçbir şekilde orada Kürdistan’ın kurulmasına tırnak içinde söylüyorum, asla bir Kürt devletinin kurulmasına hiçbir açıdan müsamaha gösterilemez. Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızın bu konuda net ifadeleri ve tavırları oldu. Böyle bir gelişme , hem Irak’ın birliği beraberliği ,toprak bütünlüğü ve sınırlarının korunması hem de Türkiye’ye tehdittir. Oradaki kurulabilecek veya bir referandumla beraber kurulma ihtimali olan bir bölgesel Kürt devleti, aynı zaman da Türkiye için bir tehdittir. Yapılan sözleşmeler hem Erbil, hem Bağdat hem de Ankara’nın Türkiye’nin menfaati ile bütünleşen bir sözleşmedir. Gerek petrol, gerekse de doğalgaz ile alakalı bütün işletmeler orada bir artı değer oluşturacaktır. Enerji Bakanımızın takip ettiği gibi, yok olan paylaşılmaz var olan paylaşılır. Petrol ve doğalgaz, toprak altında olduğu müddetçe bir savaş gerekçesi, toprak üstünde olduğu müddetçe barış gerekçesi olarak anılmıştır. Ne yazık ki dünyada böyledir. Ama, Türkiye yalnızca menfaat olgusunda orada sözleşmeleri ile bulunmamaktadır. Siyasi konu ile oradaki enerji konularının ben ayrıştırılacağına inanıyorum.‘’

Görüntü Dökümü

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- Eski Bakan Taner Yıldız’ın Iraktaki referandum açıklama

- Vali Süleyman Kamçı açıklama

- Bayramlaşma töreni

- Diğer detaylar

Haber: Oktay ENSARİ - Kamera: Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ, DHA

1 Dosya 6 dakika 58 saniye – 222 MB

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2)KOBANİ\'Yİ DİYARBAKIR\'A TAŞIDILAR

SURİYE\'deki iç savaştan dolayı ülkelerinden kaçıp, Diyarbakır\'a sığınan Kobanililer, kentte açtıkları işyerinin mazlemelerini kendi ülkelerinden getirip satışa sunuyor. Bozan Mahmut, Bağlar İlçesi\'nde açtığı iş yerinde ülkedaşlarının talebi üzerine Suriye\'den üretilen malzemeleri Kobani üzerinden Diyarbakır\'a getirdiklerini söyledi.

Suriye\'nin Kobani ve Kamışlı kentlerinden Diyarbakır\'a gelen savaş mağduru mülteciler, kendi kültürlerini yaşatmaya çalışıyor. Kent genelinde binlerce Suriyeli mülteci yaşarken, merkez Bağlar İlçesi\'ne yerleşen Kobanililer, açtıkları işyerindeki malzemelerini Suriye\'den getirip satışa sunuyor. Market, tatlıcı, cep telefonu satışı gibi çeşitli alanlarda Bağlar İlçesi\'ndeki Gürsel Caddesi\'nde işyerleri kuran Suriyeliler, hem kültürlerini yaşatıp, hem de geçimlerini sağlamaya çalışıyor. DEAŞ terer örgütünün 4 yıl önce Kobani\'ye saldırmasının ardından Diyarbakır\'a göç eden ve burada \"Kobani Süper Market\" adlı bir market açan Bozan Mahmut, Bağlar İlçesi\'nde açtığı iş yerinde ülkedaşlarının talebi üzerine Suriye\'den üretilen malzemeleri Kobani üzerinden getirip sattığını söyledi. Suriyelilerin Suriye ürüntelire ilgi göstermesini, \"Damak tadına\" bağlayan Mahmut, Suriye\'den getirdikleri ürünlerinin bazılarının Türkiye\'de olmadığını ve genelde satışı Suriyelilere yaptığını söyledi.

Kobanili Mahmut Aziz ise, Diyarbakır\'da yaşadıklarından dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, Suriye\'den gelen ürünleri söz konusu markette bulmalarından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-İşyerlerinden görüntü

-Suriye\'den gelen ürünler

-İşyerlerine asılan Arapça yazılar

-Röpotajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA) -

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3)STK\'LARDAN ARAKAN\'DAKİ KATLİAMLARA TEPKİ

GAZİANTEP\'te sivil toplum kuruluşu üyeleri, Arakan\'daki Müslümanların katledilmesine tepki gösterdi. Memur-Sen öncülüğünde bir araya gelen Gaziantep Gönüllü Kuruluşlar Platformu üyeleri, Arakan\'da Müslümanların katledilmesine tepki göstermek adına basın toplantısı düzenledi. Eğitim-Bir-Sen toplantı salonunda düzenlenen toplantıda platform adına konuşan Memur-Sen Gaziantep Şube Başkanı Ahmet Gök, Arakan\'ın çeşitli köylerinde 3 bin Müslümanın katledildiğini belirterek, şunları dedi:

\"Sahadan gelen haberler katliamların, 2012 ve geçen yıl Ekim ayında yaşanan saldırılardan daha şiddetli bir hal aldığı ve giderek bir soykırıma dönüştüğü yönünde. Maalesef Bangladeş sınırının da kapalı olması nedeniyle yüz binlerce Müslüman katledilme tehlikesiyle karşı karşıya. BM ve BMGK tarafından yapılan tek şey ölü ve yaralıları sayarak rapor hazırlamak. Bu vahşi katliamları engellemek için ise bugüne kadar en küçük bir girişimde bulunulmuş değil. İnsan hakları şampiyonluğunu kimseye bırakmayan Batı dünyası da yaşanan katliamları durdurmaya yönelik kılını kıpırdatmıyor. Komisyon raporları ve kınama faaliyetlerinin ise katliamlar karşısında hiçbir anlamı yok.\"

Görüntü Dökümü

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- Açıklamaya katılanlar

- Ahmet Gök’ün konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Metin Faruk TAMER Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 83 MB

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4)GEBZE TİCARET ODASI BAYRAM ÇÖREĞİ DAĞITTI

GEBZE Ticaret Odası, Kurban Bayramı öncesi Kent Meydanı\'nda vatandaşlara bayram çöreği dağıttı.

Gebze Ticaret Odası, Kurban Bayramı arifesinde Gebze\'ye has bayram çöreğini dağıttı. Gebze Kent Meydanı\'nda bayram çöreği dağıtılırken, vatandaşlar ilgi gösterdi. Gebze\'nin yanı sıra Darıca, Çayırova ve Dilovası\'nda da bayram çöreği dağıtıldı. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, \"Gebze\'de yaşayanlar yıllardır bu çöreğin tadını bilir. Kel Tatar lakaplı Fahri Usta tarafından yapılmış ve sadece Gebze\'ye has olan bir ürün bu ekmek. Senede sadece 2 defa arife günleri çıkıyor. Esas lezzetini içine katılan anason, tarçın ve karanfilden alıyor. Biz Gebze Ticaret Odası olarak dışarıda da bu çöreğin tanınmasını sağlamak için patent başvurusunda bulunmuştuk. Bundan sonra da Gebze\'nin bir ürünü olmuş olacak. 15 gün boyunca insanlar bunu dolapta saklayabiliyor. 15 gün sonra yiyince de aynı tadı alabiliyorlar\" dedi.

Görüntü Dökümü

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Çörek dağıtımından görüntü

Başkanın açıklaması

Mesut IŞIK-Büşra KAYA/GEBZE(Kocaeli), (DHA) -

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5)GAZİANTEP PROTOKOLÜNDEN BAYRAM ZİYARETİ

GAZİANTEP Valisi Ali Yerlikaya ve protokol üyeleri Kurban Bayramı dolayısıyla kentteki kurum ve kuruluşları ziyaret ederek bayramlaştı.

Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve protokol üyeleri Kurban Bayramı dolayısıyla şehirdeki kurum ve kuruluşları ziyaret etti. İlk olarak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden protokol üyeleri, bayramlaşarak sohbet ettiği yaşlılara çeşitli hediyeler verdi. Daha sonra Polisevine geçen protokol üyeleri burada polisler ile bayramlaştı. Orduevine geçen protokol burada da askerlerin bayramını kutladıktan sonra Asri Mezarlıktaki şehitliğe gidilerek dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Huzurevinde yaşlılar ile bayramlaşma

- Polisevinde polisler ile bayramlaşma

- Orduevinde askerlerle bayramlaşma

- Şehitlik ziyareti

- Genel ve detay görüntüler

( Haber- Kamera: Ahmet SOYDOĞAN GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 82 MB

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6)DOMATES SALÇASI KOVALARINDAN CAPTAGON ÇIKTI

HATAY\'da el yapımı domates salçası kovalarının içine gizlenmiş 210 bin adet uyuşturucu captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine harekete geçti. Polis, Antakya-İskenderun Karayolu üzerinde salça kovaları yüklü bir minibüsü durdurdu. Minibüste yapılan aramada salça kovaların içine gizlenmiş vaziyette 35 kilo ağırlığında 210 bin adet captagon hap ele geçirildi. Olayla ilgili 51 yaşındaki M.D.ve 29 yaşındaki R.D. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan R.D.\'nin evinde yapılan aramada uyuşturucu madde taşınması için gizli bölme yapımında kullanıldığı değerlendirilen 11 adet sac kalıp, 1 oksijen kaynak makinesi, 2 oksijen tüpü ele geçirildi. Gözaltına alınan uyuşturucu tacirleri sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Öte yandan olayla bağlantılı olduğu belirlenen ve açık kimliği tespit edilen Suriye uyruklu 48 yaşındaki A.E.\'yı arandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Domates salçası kovalarından çıkan narkotik madde

- Yakalanan narkotik maddenin incelemesi

- Kovaların nakotik madde dolu görüntüsü

SÜRE: 01\'26\" BOYUT: 88 MB

Haber-Kamera:Ramazan ÇELİK/HATAY, (DHA) - HATAY



