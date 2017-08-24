DHA YURT BÜLTENİ-10

1)KAZDAĞLARI\'NDA KORKUTAN YANGIN

ÇANAKKALE\'de Kazdağları\'nın kuzey yamaçlarında kalan Eriklidüz Mevkii\'nde henüz belli olmayan bir nedenle başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınırken 1 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bayramiç İlçesi\'ne bağlı Osmaniye Köyü ve Yanıklar Köyü arasındaki Eriklidüz Mevkii\'nde saat 12.55\'de orman yangını başladı. Çıkış sebebi henüz belli olmayan, ancak çoban ateşi ihtimali üzerinden durulan karaçam ormanındaki yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Havadan 4 yangın söndürme helikopteri alevlere sorti yaptı. Yangına 2 kilometre mesafedeki yangın havuzundan su alınarak helikopterle müdahale edilmesi, kuvvetli esen rüzgara rağmen yaşanması olası bir faciayı önledi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 1 dönümlük karaçam ormanı zarar gördü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Havadan ekiplerin müdahalesinden görüntü,

-Yangından görüntü.

Haber - Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

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2)HAYRABOLU\'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

TEKİRDAĞ\'ın Hayrabolu İlçesi\'nde otomobille kapalı kasa kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ\'dan Hayrabolu yönüne giden 51 yaşındaki Dilaver Tunca yönetimindeki 34 DV 1998 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 34 ND 0797 plakalı kapalı kasa kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Dilaver Tunca ile araçta bulunan 56 yaşındaki Yücel Rusçuk ve 84 yaşındaki Hasan Soydan öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölenlerin cenazeleri, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. Yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlanan trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

-Araçların çarpışması

Haber-Kamera:İsmet KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ), (DHA) -

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3)HASANKEYF\'TEKİ DİCLE NEHRİ YATAĞINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR BALIKLARIN TELEF OLMASINA YOL AÇTI

BATMAN\'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde Ilısu barajı yapım çalışmaları nedeniyle Dicle nehri yatağında suyun önüne set çekilep yönünün değiştirilmesi nedeniyle neherdeki binlerce balık telef oldu. Batman Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi Hasan Argunağa, \"Dicle\'de firmaların yapılan çalışmalar nedeniyle suyun yönüne değiştirmesiyle birlikte karada kalan balıklar can çekişerek telef oldu. Buna sebep olanların cezasız kalmamalarını istiyoruz\"dedi. Hasasankeyf ilçesini de sular altında bırakacak olan Ilısu barajı ile ilgili köprü çalışmaları devam ederken, köprü yapımı nedeniyle suyun önüne set çekilip su yönünün değiştirilmesi nedeniyle nehirde bulunan binlerce balığın telef olduğu görüldü. Suyun yönünün değiştirilmesi ile karada kalan balıklar telef olurken, Batman Çevre Gönüllüleri Derneği üyesi Hasan Argunağa, yaşanan duruma tepki gösterdi. Dernek üyesi Argunağa, \"Dicle’de firmaların yapılan çalışmalar nedeniyle suyun yönüne değiştirmesiyle birlikte karada kalan balıklar can çekişerek telef oldu. Buna sebep olanların cezasız kalmamalarını istiyoruz. Dicle’de köprü yapılırken balıkların telef olmaması için de su bırakılmalıydı\"dedi. Dicle nehrinde balık avlayarak geçimlerini sağladıklarını söyleyen Ömer Aydemir ise, \"Dicle nehrinin bile yönünü değişterenler, balıkların telef olmasına sebep oldular. Bunu yapanalara Allah’a havale ediyorum\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Telef olan Balıkların görüntüsü

-Telef olan balıklar ile ilgili yapılan röportajlar

-Hasankeyten görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN,(DHA)-

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4)TOKİ\'NİN UŞAK\'TAKİ DÜKKANLARI AÇIK ARTIRMAYLA SATILDI

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Uşak Kentsel Dönüşüm Alanı\'nda bulunan 1. ve 2. Etap\'taki mülkiyeti kendisine ait 397 adet işyerinin satışı, açık artırmayla yapıldı.

Uşak\'ta eski tabakhane ve sanayi bölgesinde kentsel dönüşümü hayata geçiren TOKİ, bölgede 1051 konut ve 923 işyerinin yapımını tamamladıktan sonra mülkiyetindeki 397 işyerini açık artırma usulüyle satışa sundu. Ramada Hotel\'de bugün yapılan müzayedeye, işyerlerini satın almak isteyen 600 kişi katıldı. Büyüklükleri 30 ile 472 metrekare, muhammen bedeli 77 bin ile 2 milyon 200 bin lira arasında değişen, yüzde 25 peşin, 120 ay vadeyle satışa sunulan işyerlerinin satışı noter huzurunda TURYAP tarafından gerçekleştirildi. Uşaklı işadamları, esnaflar ve vatandaşlar otel önünde müzayedeye girebilmek için sabahın erken saatlerinden uzun kuyruklar oluşturdu.

Bir saat gecikmeli başlayan açık artırma öncesi alıcılara konuşan TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar, \"Uşak\'ta önceden tabakhane ve sanayi bölgesi olan bölge, şimdi çok modern ve çağdaş bir bölge oldu. 100 bin metrekarelik alanda TOKİ ve Uşak Belediyesi\'nin birlikte yaptığı proje sonucunda 1051 konut, 923 işyeri inşa edildi. TOKİ, iki yıllık bir çalışma sonucunda bölgeye yeni bir yaşam alanı kazandırdı. Bugün Uşak\'ta tarihi bir gün, yoğun bir katılım oldu. İşyerlerinin açık artırma ile satışı sonrasında buradan aldığımız teklifleri, TOKİ\'nin satış onayına sunacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Müzayedeye katılmak için uzun kuyruklar oluşturan kalabalıktan görüntü

- Müzayedeye katılan salondaki vatandaşlardan görüntü

- TURYAP Genel Müdür Yardımcısı Deniz Çağlar\'ın konuşması

- Müzayededen detay görüntüler

(Haber- Kamera: Yavuz KUŞDEMİR/UŞAK, (DHA)

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5)MERCİDABIK ZAFERİ VE FIRAT KALKANI HAREKATI\'NIN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

KİLİS\'te, Mercidabık Zaferi\'nin 501\'inci ile \'Fırat Kalkanı Harekatı\'nın 1\'inci yıldönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Yavuzlu Köyü\'nde yapılan törene; Vali Mehmet Tekinarslan, Ak Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ile Mustafa Hilmi Dülger, Gaziantep\'te konuşlu 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ve çok sayıda kişi katıldı. Şehitler için askerler tarafından saygı atışı yapılan törende Yavuz Sultan Selim’in anıtına çelenk konuldu.

Törende konuşan Vali Mehmet Tekinarslan, Mercidabık seferinin, Osmanlı devletinin doğu ve güney sınırlarını Emniyet\'e alıp, tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek Müslüman halkları birliğini temin etmek amacıyla çıkılmış kutlu bir sefer olduğunu söyledi. Seferin 1516 yılının 24 Ağustos günü zaferle süslendiğini kaydederek, şöyle dedi:

\"Mercidabık Zaferi, Türk- İslam tarihi açısından askeri bir zafer olmasının çok ötesinde başta Mezopotamya olmak üzere Kuzey Afrika çok geniş bir coğrafya yüzyıllarca sürecek olan barış huzur ve adaletin mihenk taşı olmuştur. Türk- İslam medeniyeti tüm dünyaya esin kaynağı olması çok daha anlamlıdır. Merdicabık Zaferi\'nden 500 yıl sonra yine milletimizin güvenliği, devletimizin bekası için aynı topraklarda canımız pahasına mücadele etmek tarihin bir tekerrürü gibi adete üzerimize vacip olmuş, 24 Ağustos günü başta DEAŞ ve PKK/PYD terör örgütleri olmak üzere öncelikle sınır illerimize yönelik, tehditlerin ve saldırıların ve genelde de ülkemizin genel güvenliğine yönelik, saldırıların ortadan kaldırılması ve aynı zamanda güneyimizde yaşayan mazlum insanların, adı ne olursa olsun bütün zalim örgütlerin zulmünden kurtarılması amacıyla yürütülmüş bir harekettir. Büyük Türk milletinin yüzünü her zaman arkasında his eden şanlı ordumuz Fırat Halkanı Harekatı ile sınır illerimize tehditler ortadan kaldırılmıştır.\"

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat ise, Osmanlı İmparatorluğu\'nun 9\'uncu padişahı, ilk Osmanlı Halifesi Yavuz Sultan Selim Han’ın tarihe altın harflerle destan yazdığı Mercidabık Zaferi\'nin 501\'inci yıldönümünü, millet olarak büyük bir onur ve gururla kutladıklarını söyledi. Polat, şöyle konuştu:

\"Atalarımızın, bu coğrafyada sağladığı huzur ve refah ortamını devam ettirerek, art niyetli düşüncelerin emeline kavuşmasına engel olmak için ne gerekiyorsa yapılacaktır. Bu doğrultuda ülkemiz için ciddi tehditler oluşması nedeniyle güney sınırlarımızda yeniden bir harekata ihtiyaç duyulmuş ve Mercidabık Zaferi\'yle aynı günde Fırat Kalkanı Hareketi başlatılmıştır. Geçmişte de olduğu gibi şimdi de barış ve huzuru tahsis etmek için yapılan bu harekatın hayırlara vesile olacağına inanıyorum.\"

Ak Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ise, zaferin yıldönümünü kutlayarak, şehitleri rahmetle andığını ifade etti.

Valisi Mehmet Tekinarslan\'ın, Fırat Kalkanı Harekatı\'nda şehit olan en yüksek rütbeli Binbaşı Bülent Albayrak’ın eşi Şerife Albayrak’a plaket verdiği kutlamalar kapsamında, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi mehter takımı ve halk oyunları ekipleri tarafından gösteri düzenledi. Kutlamalar, resmigeçit töreniyle sona erdi.

Görüntü DÖkümü

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- Binbaşı Bülent Albayrak’ın eşi Şerife Albayrak

- Tören alanı

- Saygı atışı

- Vatandaşların bayaramının kutlanması

- Mehter takımının gösterisi

- Karate takımının gösterisi

- Halk oyunları ekiplerinin gösterisi

- Resmi geçit töreni

- Konuşmalar

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 687 MB

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6)KAMYONETE ÇARPAN OTOMOBİLDE 2 KİŞİ YARALANDI

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde kamyonete arkadan çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza, Çorlu\'nun Kazimiye Mahallesi Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Samet Türkel yönetimindeki 59 UP 257 plakalı otomobil ile cadde üzerinde Eski itfaiye Işıklı kavşağa geldiği sırada önünde seyreden Hüseyin Kuluç\'un kullandığı 59 ZG 781 plakalı kamyonete arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Samet Türkel ile yanında bulunan Mert Atıl yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yeri

-Otomobilden görüntü

-Polis aracından görüntü

- Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) -

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7)GAZİANTEP\'TE TERÖR OPERASYONLARINA 11 TUTUKLAMA

GAZİANTEP\'te, terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK, PYD/YPG ve YPJ\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11\'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamada, terör örgütleri adına faaliyette bulunan kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 14 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11\'inin tutuklandığı, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Gaziantep Adliyesi

- Şüphelilerin çıkarılması

- Genel ve detay görüntüler

(Haber: Mücahit YOLCU - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 23 MB