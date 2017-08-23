DHA YURT BÜLTENİ-10

1)BARTHOLOMEOS, ERDEK KİRAZLI MANASTIRI’NDA AYİN YÖNETTİ, KURBAN BAYRAMI’NI KUTLADI

BALIKESİR’in Erdek İlçesi’nde bulunan tarihi Kirazlı Manastırı’nda düzenlenen ayine katılan Fener Rum Patriği Bartholomeos, dünyaya barış çağrısı yaparken, ayini izleyen Müslümanlara da seslenerek, Kurban Bayramı’nı kutladı. Erdek’te 1895’te 99 odalı olarak inşa edilen ve günümüzde yalnızca dış duvarları ayakta kalan Kirazlı Manastırı’ndaki ayin bahçede kurulan platformda gerçekleştirildi. Ayine, Yunanistan ve Sakız Adası’ndan yaklaşık gelen 250 kişi ile birlikte toplam 500 kişi katıldı. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ayini yöneten Bartholomeos, konuşmasını Rumca yapmasının ardından ayine katılan Müslümanlara seslendi. Bartholomeos “Sizlerde bugün teşrif ettiniz, bizimle beraber dua ediyorsunuz. Allah dualarını kabul etsin ve sizlere şimdiden mutlu bir Kurban Bayramı diliyorum. Yüce Allah bütün dünyaya barış ve sulh, Türkiye’mize de huzur nasip etsin, lütfetsin. Hepiniz sağolun var olun. Geldiğinize çok teşekkür ederimö dedi. Ayinin ardından festival hakkında bilgi veren Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı, Her geçen yıl Kirazlı Manastırı’nda düzenlenen ayine katılımın artış gösterdiğini kaydetti.

Kapıdağ Yarımadası’nın Ortadoks alemi için önemli olduğuna değinen Başkan Sarı “ Bu yıl üçüncü sene oldu 2015‘te başladı. İlk yılda yine Yunanistan 200 civarı misafirimiz geldi. Ancak geçen yıl 15 Temmuz darbe nedeniyle kendi aralarında yaptılar, biz de Erdek sakinleri olarak katıldık. Biz bu yıl bütün köyleri, inanç turizmini içeren bir festival düzenledik. Bu coğrafya Allahın bize bahşettiği önemli bir coğrafya tüm inançlar için önemliö diye konuştu. Ayine Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’nın yanı sıra, Yunanistan’ın İzmir Konsolosu Anastasios Praçolis ile Syriza Milletvekili Argiro Papulia katıldı. Ayin sonunda konuklara lokma, şarap, ekmek ikram edildi.

Görüntü dökümü

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Fener Rum Patrik\'inin konuşması

Ayinden görüntüler

Konuşmalar

Detaylar

Tufan DALGIÇ/ERDEK(Balıkesir), (DHA)

(Boyut:209) (3.05dak.)

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2)EREN BÜLBÜL’Ü FOTOĞRAFLAYAN ÖĞRETMEN O ANLARI ANLATTI

TRABZON\'un Maçka İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle kurşunların hedefi olarak şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül’ün hafızalara kazınan fotoğraflarını öğretmen Umut Can Karahasanoğlu’nun çektiği ortaya çıktı. Maçka ilçesindeki terör saldırında şehit düşen Eren Bülbül, 3 yıl önce Çamlıdüz Yaylası’nda çobanlık yaptığı sırada bölgeyi ziyarete gelen İstanbul Hasan Şadoğlu Ortaokulu öğretmenlerinden Umut Can Karahasanoğlu tarafından fotoğraflandı. Şehit olmadan 2 ay önce sosyal medyadaki hesabından yaptığı ‘Biride çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın:(‘ paylaşımıyla Türkiye’yi hüzne boğan Eren Bülbül’ün hafızalara kazınan fotoğrafını çeken matematik öğretmeni Karahasanoğlu, Eren’in şehit olduğu haberiyle çok üzüldüğünü söyledi.

EREN’İN HİKAYESİNİ ÖĞRENCİLERİYLE PAYLAŞTI.

2014 yılı Temmuz ayında çekilen fotoğrafların hikayesini ve Eren ile sohbetini anlatan matematik öğretmeni Karahasanoğlu, “Fotoğraf merakım var. İstanbul’da yaşıyorum ama Trabzon büyüklerimizin toprağı. Fotoğraf yolculuğum esnasında, Çamlıdüz Yaylası\'nda Eren ile tanışmış ve onu fotoğraflamıştım. Eren ile o sırada yarım saat sohbet etmişliğimiz oldu. Hatta sohbette de çok duygulanmıştım. Çünkü 13 kardeşler bölgede zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışıyorlar. Eren bana kardeşleri arasında hayvancılıkla asıl ilgilenen kendisi olduğunu söyledi. Fındık bahçesinde yevmiye yaptığını aslında çalıştıktan sonra para kazanmamın kolay olduğundan bahsetti. Abi çalışmak güzeldir. Çalışıyorum ihtiyaçlarımı gideriyorum. Kimseye muhtaç olmuyorum’ dedi. Bu sözleri beni çok etkiledi. Bu anımı derslerde öğrencilerimle de paylaştım. Eren’in hikayesi öğrencilerimde etkili oldu. Çünkü onlar İstanbul’da şartları daha iyi, Eren gibi değiller. Hayatın zorluklarıyla yaşayanları bilsinler istedim. Hatta bu yıl da Eren’in hikayesiyle derse başlayacağım. Onun şehit olması beni derinden yaraladı. O unutulmasın istiyorumö dedi.

Görüntü Dökümü

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-EREN BÜLBÜL\'ÜN FOTOĞRAFLARI

Haber: Fatih TURAN/TRABZON,(DHA) -

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3)BÜYÜKELÇİ NA\'EH: İSRAİLLİLER SEVİLMEK İSTİYOR

ANTALYA\'yı ziyaret eden İsrail\'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na\'eh, İsrailli turist sayısının artıp artmayacağına yönelik soruya, “İsrailliler sevilmek istiyor. Sıcak ilgiyle karşılandıkları zaman elbette geleceklerdir\" karşılığını verdi.

İsrail\'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na\'eh, iki günlük ziyaret için Antalya\'ya geldi. Güne Vali Münir Karaloğlu\'nu makamında ziyaret ederek başlayan Büyükelçi Na\'eh, hükümet konağında yaklaşık bir saat kaldı. Çıkışta gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Eitan Na\'eh, 1 Aralık 2016\'dan bu yana Ankara\'da büyükelçilik yaptığını söyledi. Büyükelçi sıfatıyla Antalya\'ya ilk kez geldiğini anlatan Eitan Na\'eh, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek için çeşitli kesimlerle görüşmeler yapacağını söyledi.

ANTALYA\'DA OLMAK HER ZAMAN GÜZELDİR

Antalya\'nın turizm sektörü dışında da çok ciddi bir potansiyel olduğunu anlatan Büyükelçi Na\'eh, \"Ayrıca Antalya\'da olmak her zaman güzeldir. Ben daha önce Antalya\'ya hem iş hem de tatil için gelmiştim. 1990\'lı yıllarda da Türkiye\'de çalışıyordum. O yıllarda Antalya\'da küçük bir deprem yaşanmıştı. O dönemde İsrail\'den buraya yardım malzemeleri getirmiş, dağıtımlarını gerçekleştirmiştik. Antalya\'ya ilk ziyaretim bu şekilde olmuştu. Daha sonra ailemle birlikte Belek\'te, Side\'de, Kemer\'de, Marmaris\'te tatil yaptım. Antalya İsrail\'den çok uzak değil. İsrail de Antalya\'dan çok uzak değil\" diye konuştu.

\'İSRAİLLİLER SEVİLMEKTEN HOŞLANIYOR\'

“İsrail\'den gelen turist sayısı artarak devam edecek mi\" şeklindeki soruya “Umuyorum öyle olur\" karşılığını veren Büyükelçi Eitan Na\'eh, “İsrailliler de Türkler gibi sevilmek istiyor. Sevilmekten hoşlanıyorlar. Sıcak bir ilgiyle karşılandıkları zaman, güzel ağırlandıklarını düşündükleri zaman elbette geleceklerdir\" dedi.

Kendilerinin de Türk turistleri İsrail\'e davet ettiklerini anlatan Büyükelçi Na\'eh, şöyle konuştu:

\"Türkiye\'den İsrail\'e çok fazla turist gelmiyor. Bunu artırmaya çalışıyoruz. Paylaştığımız ortak bir geçmişimiz var. Görülebilecek yerler var. Aynı zamanda komşuyuz. Ayrıca İsrail mutfağı çok zengindir. Yahudiler dünyanın farklı bölgelerinden geldikleri için mutfaklarını da yanlarında getirdiler. Ben kendi vatandaşlarımın Türkiye\'ye ne kadar gelmesini istiyorsam, Türkiye\'den de turistlerin İsrail\'i ziyaret etmesini istiyorum. Akdeniz\'de adettir. Komşular birbirine gider gelirler. İbranicede bir deyiş vardır. \'Yakın olduğun komşular, uzak olduğun kardeşten evladır\' diye.\"

Görüntü Dökümü

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- İsrail büyükelçisinin vali Münir Karaloğlu\'nun makamına girişi

- Görüşme sonrası vali karaloğlu\'nun israil büyükelçisine kitap hediye edip uğurlaması

- İsrail Büyükelçisinin gazeitecilere açıklama yapması

173 MB /// 05.26\"

Haber- Kamera: Mustafa KOZAK/ANTALYA-DHA)

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4)YAVRU KEDİ, DERİSİ YÜZÜLÜP ÖLÜME TERK EDİLDİ

ANTALYA\'da derisi yüzülen 1.5 aylık yavru kedi, parkta ölüme terk edilmiş halde bulundu.

Olay, iki gün önce Muratpaşa İlçesi Güzeloba Mahallesi\'nde meydana geldi. Saat 24.00 sıralarında köpeğini gezdirmek için çıkan Cansu Oktar, parktaki çalılık alanda yaralı bir yavru kedi buldu. Oktar, yavru kedinin kan içinde olduğunu görünce hemen yakınlardaki bir veteriner kliniğine götürüp tedavisini yaptırdı. Yaralı kediyi inceleyen veteriner hekim, kesici bir aletle derisinin yüzüldüğünü tespit etti. Burada derisi dikilen kedinin tedavisine klinikte devam ediliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Antalya Hayvan Hakları Dayanışma Grubu Sözcüsü Tuğba Kamsız, Güzeloba, Düdenpark ve Astur Sitesi bölgesinde kedilerin sürekli şiddete maruz kaldıklarını söyledi. Yavru kedinin derisinin vahşice yüzülmesinden büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Kamsız, \"Gerekli önlemlerin alınması için yetkililerden destek istiyoruz. Şikayetimizi belirten dilekçelerimizi valilik ve kaymakamlığa ulaştırdım. Polisle görüşüyoruz. Sebebini bilmiyoruz ama hep aynı bölgelerde hayvanlara zarar veriliyor. Bugün hayvanlara zarar veren kişi, yarın bize zarar verebilir\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Röp: Tuba Kamsız

- Yaralının kedinin fotoğrafları

327 MB - 2. 57\"

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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5)ERZURUM\'UN EN İŞLEK CADDESİNDE ASFALT ÇÖKTÜ



ERZURUM\'un merkez Yakutiye ilçesi Çaykara Caddesi\'nde çökme meydana geldi.

Araç ve insan yoğunluğunun fazla olduğu Çaykara Caddesi\'ndeki olay, önceki gün akşam üzeri meydana geldi. Bir otomobil büyüklüğündeki çökme nedeniyle araçlar ve yayalar zarar görmezken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri, caddeyi ulaşıma kapatarak çalışma başlattı. Yağmur suyu, doğal gaz, enerji, iletişim hatlarının geçtiği kanalın üstünde meydana gelen çökmenin ardından ekipler bir günlük çalışma sonrası caddeyi eski haline getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Çöken asfalt

-Aracını kurtarmak isteyen vatandaş

-Zabıta ve belediye ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Meraklı vatandaşların telefonla fotoğraf çekmesi

-Muhammet emin Hınıslıoğlu ile röp

-Belediye ekiplerinin çöken asfaltı onarma çalışması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 04.53 BOYUT: 290 MB)

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

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6)TESLİM OLAN PKK\'LININ YER GÖSTERMESİYLE SİLAH VE ROKETATAR ELE GEÇİRİLDİ



BİNGÖL\'de, güvenlik güçlerinin yürüttüğü operasyonda teslim olan PKK terör örgütü mensubu 1 teröristin yer göstermesi sonucu silah ve rokatatar ele geçirildi.

Valilik\'ten yapılan yazılı açıklamada, Yayladere İlçesi kırsalında, teslim olan bölücü terör örgütü mensubunun göstermesi sonucu icra edilen, \'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Emre Sarıtaş-46\' adlı operasyonunda 1 kalaşnikof, 1 RPG-7 roketatar silahı, 2 kalaşnikof şarjörü, 2 kalaşnikof kütüklüğü ve bol miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü de belirtildi.

BİNGÖL, (DHA

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7)KAZLARI İÇİN ARPA ÇALAN ANNE- KIZ KAMERADA

KARS\'ta yemi biten kazlarına yedirmek için öğrenci yurduna ait depodan el arabasıyla 2 çuval arpa çalan anne ile kız, güvenlik kamerasına yakalandı. Olay Halitpaşa Mahallesine bağlı İnce Sokakta meydana geldi. Mili Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Özel Zekiye Hatun Orta Öğrenim Erkek Öğrenci Yurduna ait depodan 2 çuval arpa çalındığı ihbarı yapıldı. Şikayet üzerine harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi ve hırsızlık olayını aydınlattı. Kamera görüntülerine göre, 22 Ağustos günü saat 05.30\'da anne C.Ç. ile kızı A.Ç. el arabasına yükledikleri tahılı evlerine götürdüler.

Olayın ardından yakalanan anne C.Ç., kapısı açık olan depoya girdiklerini ve burada bulunan iki çuval arpayı arabaya yükleyerek götürdüklerini itiraf etti. C.Ç., sahipsiz olduğunu sandığı iki çuval arpayı kazlarına yem olarak vermek için aldığını belirtti. C.Ç. ve kızı, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

Kaset DV. 3 MB - 22 SN -