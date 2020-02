DHA YURT BÜLTENİ-1

1)TSK : ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA 899 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ, 13 ASKER ŞEHİT OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan haftalık bilgilendirmede, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetleri\'ne ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 538 hedef imha edildiği, bölgeden elde edilen bilgilere göre en az 899 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği, girilen çatışmalarda 13 askerin şehit olduğu ve 57 askerin de yaralandığı belirtildi.

YURT İÇİ VE KUZEY IRAK\'TAKİ OPERASYONLARDA 67 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklama şöyle; Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. 26 Ocak - 03 Şubat tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Hatay ve Şırnak ile Irak\'ın kuzeyinde yürütülen orta ve küçük çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir. İcra edilen operasyonlarda 2\'si lider kadroda olmak üzere 67 terörist etkisiz hale getirilmiş, 4 adet piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet tabanca olmak üzere toplam 7 adet hafif silah, 2 kg amonyum nitrat, 7 kg tahrip kalıbı, 1.200 kg C-4 patlayıcı madde, 517 adet çeşitli cins ve çapta hafif silah mühimmatı, 4 adet el bombası, 4 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 14 adet şarjör, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet el telsizi ve 12 adet EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen LPG tüp ele geçirilmiş, 2 adet EYP tespit edilerek imha edilmiş, teröristler tarafından kullanılan 32 adet silah mevzi, sığınak, barınak, mağara ve depobulunarak kullanılamaz hale getirilmiş, 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 9 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Etkili hudut güvenliği ve hizmetleri kapsamında icra edilen denetim ve kontroller sonucunda sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 8 bin 928 kişi yakalanmıştır.PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde 52 kg eroin, 63 kg uyuşturucu, 454 bin 232 paket kaçak sigara ve 10 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır

FIRAT KALKANI HAREKATI

Suriye\'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında; Fırat Kalkanı Harekatında hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2.015 km²\'lik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG ve DEAŞ terörist unsurlarının Afrin\'den doğuya, Münbiç\'ten batıya doğru gerçekleşen saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda özellikle Azez-Mare ve zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

İDLİB BÖLGESİNDE 3 GÖZLEM NOKTASI TESİS EDİLDİ

İdlib Bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. Bu kapsamda; 13 Ekim 2017 tarihinde 1 Numaralı Gözlem Noktası, 23 Ekim 2017 tarihinde 2 Numaralı Gözlem Noktası, 19 Kasım 2017 tarihinde ise 3 Numaralı Gözlem Noktası tesis edilmiştir. Diğer Gözlem Noktalarının açılarak faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. İdlib Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü faaliyetleri kapsamında, 30 Ocak 2018 tarihinde İdlib kuzeyinde intikal halinde olan konvoyumuza, bölücü terör örgütü mensubu silahlı teröristlerce bombalı araç ile yapılan saldırı sonucu konvoyda görevli bir kahraman sivil görevli personelimiz şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ile bir sivil görevli personelimiz yaralanmıştır.

ZEYTİN DALI HAREKATINDA 899 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye\'nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ\'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00\'den itibaren \"Zeytin Dalı Harekâtı\" başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK\'nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51\'inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye\'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir. Aynı zamanda harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır. Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Harekatın başlangıcından itibaren Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütüne ait 538 hedef imha edilmiştir. Harekat kapsamında, şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 899 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden bugüne kadar 13 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 57 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Hava harekatı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekatı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Zeytin Dalı Harekatı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

TSK, TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELESİNİ EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCE KADAR SÜRDÜRME KARARLILIĞINDADIR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliğimizi ve bölünmez bütünlüğümüzü hedef alan başta FETÖ/PDY/PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelesini, yurt içi ve yurt dışında kesintisiz olarak en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sürdürme azim ve kararlılığındadır.\"

Haber: Mücahit YOLCU / GAZİANTEP (DHA)

2)ZEYTİN DALI HAREKATI\'NDA DÜNKÜ ŞEHİT SAYISI 7

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, dün Şeyh Horoz bölgesindeki tanka düzenlenen saldırıda şehit olan asker sayısının 5 olduğu bildirildi. Afrin kırsalında çıkan çatışmada 1 asker, karakoldaki nöbet kulesine düzenlenen saldırıda 1 ve tanka düzenlenen saldırıda şehit olan 5 askerle birlikte \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda dün şehit olan asker sayısı 7\'ye yükselirken açıklamada şöyle denildi: \"Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 03 Şubat 2018 tarihinde, Afrin kuzeydoğusu Şeyh Horoz bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan beş kahraman silah arkadaşımız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.\"

Haber: Mücahit YOLCU / KİLİS (DHA)

3)İZMİR\'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

DEVRE ARKADAŞININ CENAZESİNDE, ŞEHİT ANNESİNE SARILDIĞI GÖRÜNTÜLER YÜREK DAĞLADI

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin kentinde sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda PKK/YPG\'li teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit olan tankçı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun İzmir\'in Buca ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.Tankçı teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun şehit olduğu haberini, Buca ilçesi İnkılap Mahallesi\'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi. Sağlık ekipleri tedbir amaçlı evin önünde beklerken, acı haberi alan teğmen Çubukçu\'nun yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Türk Bayrağı asılan şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Çubukçu ailesinin evinin karşısındaki NATO Karargahı\'nın duvarlarına da Türk Bayrakları asıldı.Şehit teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu\'nun kız kardeşi, ağabeyinin Zeytin Dalı Harekatı\'na katıldığını, kendilerinden gizlediğini söyledi.

DEVRE ARKADAŞI DA FIRAT KALKANI\'NDA ŞEHİT OLMUŞ

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye\'nin El Bab bölgesinde DEAŞ\'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan teğmen Furkan Yayla\'nın (25) da Çubukçu\'nun devre arkadaşı olduğu belirtildi. Şehit Çubukçu\'nun, arkadaşı Teğmen Furkan Yayla\'nın cenazesinde, şehidin annesine sarıldığı görüntüler yürekleri dağladı.

4)ISPARTALI UZMAN ÇAVUŞ AFRİN\'DE ŞEHİT OLDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda Uzman Çavuş Ali Yılmaz (25) şehit oldu. Şehidin, Isparta merkez Batıkent Mahallesi\'nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. TSK\'nın Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda görev yapan Uzman Çavuş Ali Yılmaz, şehit oldu. Şehidin Isparta merkez Batıkent Mahallesi Oğuz Sitesi\'nde oturan babası Hilmi ve annesi Emine Yılmaz\'a şehadet haberini askeri yetkililer verdi. Haberin duyulmasının ardından akrabalar ve komşular da ailenin evine geldi. Şehidin baba evinin bulunduğu binaya ve önündeki sokağa Türk bayrakları asıldı. Isparta Belediyesi tarafından baba evinin önünde taziye çadırı kuruldu. Askeri yetkililerin yanı sıra sağlık ve polis ekipleri de şehidin evine geldi. Isparta Valisi Şehmus Günaydın ile Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın da şehidin baba evine gelerek taziyelerini iletti.

Bekar olan ve 2015 yılında TSK\'ya katıldığı belirtilen şehit Ali Yılmaz\'ın Bingöl\'de görev yaparken Afrin\'deki operasyona katıldığı kaydedildi. Isparta\'nın Eğirdir ilçesi Sarıidris beldesi nüfusuna kayıtlı şehidin, babasının Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü\'nde çalıştığı, annesinin ev kadını olduğu ve lise çağında 1 erkek kardeşi bulunduğu kaydedildi.

BABADAN DUYGUSAL PAYLAŞIM

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ali Yılmaz’ın babası Hilmi Yılmaz’ın geçen 26 Ocak’ta sosyal medya hesabından oğlunun fotoğrafıyla \'Yolun ve bahtın açık olsun yiğidim\' yazılı mesajı paylaştığı görüldü.

Şehit Ali Yılmaz’ın cenazesinin bu sabah yapılacak törenin ardından memleketine gönderileceği belirtildi. Isparta’da öğle vaktinde askeri tören hazırlıklarının yapıldığı kaydedildi.

Ali Yılmaz’ın 2016 yılı şubat ayında Isparta’nın Eğirdir ilçesindeki Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı’nda uzman erbaş adaylığı eğitimini tamamladıktan sonra mezun olduğu, 29 Şubat 2016 tarihinde de Bingöl’deki 49’uncu Komando Tugay Komutanlığı emrinde nişancı yardımcısı olarak göreve başladığı belirtildi. Yılmaz’ın dün öğle saatlerinde Suriye’nin Seviranlı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerin saldırısında şehit olduğu belirtildi.

5)KONYA\'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamından Afrin\'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleşen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan ve şehit olan 5 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Secen\'in (22) memleketi Konya\'nın Ereğli ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Şehit Nurullah Secen\'in, Ereğli ilçesinde oturan nakliyeci babası Sedat ve ev hanımı annesi Söngül Secen\'e acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Yaklaşık 1 yıllık sözleşmeli er olan şehit Secen\'in, nişanlı ve 3 kız kardeşinin olduğu belirtildi. Şehit haberini duyan yakınları ise eve akın etti.

ŞEHİDİN BABASI, PAZARTESİ GÜNÜ OĞLUNA HAFİF TİCARİ ARAÇ ALACAKMIŞ

Şehit Nurullah Secen\'in babası Sedat Secen, fenalaşması üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sedat Secen\'in dün akşam saatlerinde oğlu için hafif ticari araç alacağı ortaya çıktı. Otogara giderken tesadüfen şehit Nurullah Secen\'in evinin önünden geçen ve Secen\'in şehit düştüğünü öğrenen galerici Ali Özesen, \"Şehidimizin babası Sedat Secen bizim galeriye geldi. Sedat ağabeyi daha önceden de tanıyorum. Oğlunun Afrin\'de olduğunu ve oğlunun eski otomobilini satıp, daha yeni modelde hafif ticari araç almayı düşündüğünü söyledi. Bir tane hafif ticari aracı beğendi ve pazarlığımızı yapıp anlaştık. Pazartesi günü gelip, aracı alıp, noterden devrini gerçekleştirecekti. Satın aldığı aracı oğlu istemiş almasını. Ben de otogara giderken sokakta kalabalık gördüm. Şehidimizin olduğunu öğrendim. O sırada Sedat ağabey yanındakilerin yardımıyla yürüdüğü görünce şehidimizin oğlu olduğu öğrendim \"dedi.

Ereğli de bir grup genç ise kent merkezinde terör örgütü PYD/PKK\'yı simgeleyen bez parçalarını ateşe verdi.

6)ŞEHİT ATEŞİ MUŞ\'A DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Uzman Onbaşı Fırat Karaca\'nın (28), Muş\'taki ailesine acı haber verildi.Merkez Yeşilyurt Mahallesi\'nde Ziyamet-Alican Karaca çiftinin 3 çocuğunun en küçüğü ve bekar olan 28 yaşındaki Fırat Karaca, TSK\'nın Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda 4 silah arkadaşıyla birlikte şehit düştü. 7 yıldır uzman onbaşı olarak görev yapan Tankçı Uzman Onbaşı Fırat Karaca\'nın, Muş\'ta yaşayan babası Alican Karaca\'ya acı haber verildi. Acı haberi, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya verdi. Oğlunun şehit haberini alan baba Alican Karaca ayakta durmakta güçlük çekerken, şehidin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehidin akciğer kanseri olan annesi Ziyamet Karaca\'ya ise, sağlık personelleri eşliğinde acı haber verildi.

Acılı babayı teselli etmeye çalışan Vali Aziz Yıldırım, Afrin operasyonunda askerimizin şehit düştüğünün söyledi. Vali Yıldırım, \"Bu şehitlerimizden bir tanesi de ilimizden olan Fırat kardeşimiz. Allah rahmet eylesin. Hepimiz sabırla beklemek durumundayız. Bu vatan için pek çok şehit verildi. Bundan sonra da gerektiğinde verilecektir. Bundan kimsenin en ufak bir şüphesi olmasın. Bizi hiçbir şekilde kimse yıldıramayacak, yolumuzdan da döndüremeyecekler. Devletimizin almış olduğu karar doğrultusunda da bütün askeri ve siviliyle herkes üzerine düşeni yapmakta. Bundan gurur duyuyoruz. İnşallah terör örgütlerine de bizim sınırlarımızın hemen yanında bir terör örgütü devletinin kurulmasına fırsat vermeyeceğiz. Bunun için de elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Şehitlik pahasına da bunun yapacağız. Şehitlik bizim için önemli bir makamdır, peygamberlerden sonra en önemli bir makamdır. Onun için şehit olmaktan hiçbirimiz korkmuyoruz\" diye konuştu.

Gönüllü askerlik için başvuru sayısının çok fazla olduğunu belirten Vali Yıldırım, \"Bize her gün pek çok başvuru geliyor. \'Biz gönüllü askere gitmek istiyoruz\' diyorlar. Yaşlısıyla, genciyle o kadar çok müracaat geliyor ki, bu da bizi gururlandırıyor. Ama bizim yeterince askerimiz var, yeterince araç gerecimiz de var. Onun için bu insanlara, bize gelen dostlarımıza, arkadaşlarımıza, vatanperver arkadaşlarımızın oraya gönderilmesine şu anda ihtiyacımız yok. Allah hepsinden razı olsun. Tekrar hepimizin başı sağ olsun\" dedi.

Şehit babası Alican Karaca, oğlu ile şehit düşmeden birkaç saat önce telefonla konuştuğunu söyledi. Baba Karaca, saat iki de görüştüğünü oğlunun kendisini 5 dakika sonra arayacağını ancak bir daha aramadığını belitti.



7)ELAZIĞ\'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



SURİYE\'nin Afrin kentindeki terör örgütü PKK/PYD\'lilereyönelik harekata katılan Elazığlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu (28) çıkan çatışmada şehit oldu. Şehidin ailesine acı haber verildi.

Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan Tunceli 4\'üncü Komando Tabur Komutanlığı\'nda görevli Elazığ merkez nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Fevzi Gürsu şehit oldu. Uzman Çavuş Gürsu\'nun teröstlerle girilen çatışmada şehit olduğu belirtildi. Şehidin ailesine akşam saatlerinde haber verildi. Ailenin evine Türk bayrakları asıldı. Fenalaşan aile yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

8)GİRESUNLU UZMAN ÇAVUŞ AFRİN\'DE ŞEHİT OLDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan 29 yaşındaki Tankçı Uzman Çavuş Ufuk Aktağ’ın acı haberi memleketi Giresun’un Şebinkarahisar ilçesindeki ailesine ulaştı.Şehidin, ilçede Avutmuş Mahallesi’nde oturan ailesine şehadet haberi verildi. Şebinkarahisar Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, Afrin\'de yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı’nda PKK/PYD’li teröristlerce bölgedeki görevli tanka düzenlenen saldırıda şehit olan evli ve bir çocuk babası Aktağ\'ın ailesine taziye dileklerinde bulundu.

Avutmuş Mahallesi Muhtarı Servet Hancıoğlu acılarının büyük olduğunu belirterek, şehit uzman çavuşun naaşının ise kente geliş tarihinin ise henüz netleşmediğini söyledi.

ŞEHİDİN GAZİANTEP\'TEKİ EŞİNE DE HABER VERİLDİ

Suriye\'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nda Şeyh Horoz bölgesinde isabet alan tankta şehit olan Uzman Çavuş Ufuk Aktağ\'ın acı haberi, Giresun\'daki baba ocağının ardından, Gaziantep\'in İslahiye ilçesindeki eşine de verildi.

6 yıllık Uzman Çavuş Ufuk Aktağ\'ın şehadet haberi, Kaymakam Ramazan Yıldırım, İslahiye 106\'ncı Topçu Alay Komutanı Albay Metin Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Güzel tarafından Dervişpaşa Mahallesi\'nde oturan eşi Nuray Aktağ\'a verildi. Acı haberle sinir krizi geçiren Nuray Aktağ\'a hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti.

İslahiye\'den geçici görevle Suriye\'ye gittiği öğrenilen ve 4 yaşında Muhammed Enes isminde oğlu bulunan şehit Uzman Çavuş Ufuk Aktağ\'ın cenazesinin memleketi Giresun\'da toprağa verileceği belirtildi.

9)AFRİN ŞEHİDİ HALİL İBRAHİM AYGÜL\'ÜN ACI HABERİ, BURSA\'DAKİ BABASINA VERİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen Halil İbrahim Aygül\'ün, Bursa\'nın İnegöl ilçesinde yaşayan babası Mustafa Aygül\'e acı haber verildi.Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Suriye\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşen 22 yaşındaki Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül\'ün, Bursa\'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi\'nde yaşayan babası Mustafa Aygül\'e acı haber verildi. Acı haberi, İnegöl Kaymakamı Ali Akça, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, İnegöl Jandarma Komutanı Binbaşı Uğur Baş ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban verdi.

Oğlunun şehit haberini alan baba Mustafa Aygül, gözyaşlarına boğuldu. Şehit Aygül\'ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, anne Zeynep Aygül\'ün Çorum\'da ikamet ettiği öğrenildi. Şehit Tank Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül\'ün cenazesinin, Çorum\'un Alaca ilçesinde toprağa verileceği bildirildi. Öte yandan Şehit Aygül\'ün, 1 yıllık nişanlı olduğu öğrenildi.

ŞEHİT BABASINDAN CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'A, \"VATAN SAĞOLSUN\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıda şehit Düşen Halil İbrahim Aygül\'ün babası Mustafa Aygül\'ü arayarak taziyede bulunarak başsağlığı diledi. Telefon görüşmesinde şehit babası Mustafa Aygül, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a \'Vatan Sağolsun\' dedi. İnegöl Kaymakamı Ali Akça, \"Babası İnegöl’de ikamet ediyor. Biz de babasını ziyaret ederek taziyede bulunduk. Şehidimizin annesi Çorum Alaca’da ikamet ediyor. Şehidimiz de Alaca ilçesine defnedilecek. Şehidimizin ailesine sabır diliyorum. Vatan sağolsun\" dedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, \"Hepimizin başı sağolsun. Var olma mücadelesi veriliyor. 5 şehitten bir tanesi de İnegöllü. İnegöl şehidine sahip çıktı, her zaman olduğu gibi. Biz de ailemizin bu acılı anında yanında olmak istedik. Şehit haberleri bizi daha çok birbirimize bağlıyor. Allah’ın izniyle birlik ve beraberliğimiz bozulmayacak. Vatan sağolsun\" diye konuştu. Baba Mustafa Aygül ve yakınları cenaze töreni için Çorum\'un Alaca ilçesine doğru yola çıktı.

10)AFRİN ŞEHİDİ DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK) Suriye’nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde yürütülen ‘Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül\'ün, Çorum’un Alaca ilçesinde yaşayan annesi Zeynep Aygül\'e acı haber verildi.

Suriye’nin kuzeyindeki Şeyh Horoz bölgesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu isabet alan tankta bulunan 26 yaşındaki Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül’ün ana ocağına ateş düştü. Çorum’un Alaca ilçesinde Denizhan Mahallesi’nde oturan şehidin annesi Zeynep Aygül’e acı haber, Alaca Kaymakamı Ramazan Kurtyemez, Belediye Başkanı Muhammed Esad Eyvaz ve askeri yetkililer tarafından verildi.

Bir özel şirkette işçi olarak çalışan annesi Zeynep Aygül, oğlunun şehit olduğu haberini almasının ardından gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Alaca Belediyesi tarafından evin önündeki sokağa taziye çadırı kuruldu. 1.5 yıl önce göreve başladığı öğrenilen şehit Akgül\'ün, anne ve babasının ayrı yaşadığı, baba Mustafa Aygül’ün Bursa’nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiği, haberinin ardından Çorum’a doğru yola çıktığı bildirildi.

Taziye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Alaca Belediye Başkanı Eyvaz, şehidin \"Şehidimizi yarın (bugün) son yolculuğuna uğurlayacağız. Ailesi başta olmak üzere TSK\'mıza ve ilçe halkımızın başı sağ olsun\" diye konuştu.

Şehit Aygül\'ün, askerlik görevine başlamadan önce bir özel şirkette reklamcılık işiyle uğraştığı belirtildi. Şehidin 3 kardeşi olduğu, 1.5 yıldır nişanlı olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı, yaz başlangıcında da düğün yapacağı öğrenildi.

11)BAKAN, AFRİN ŞEHİDİNİN TAZİYE EVİNDE

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Afrin\'de şehit düşen ancak cenazesi henüz Kayseri\'ye gelmeyen 1\'inci Komando Tugayı\'nda görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı\'nın Kocasinan ilçesi Beşparmak Mahallesi\'ndeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Kayseri Valisi Süleyman Kamçı ile Ak Parti İl Başkanı Cahit Özden\'in eşlik ettiği bakan Özhaseki\'nin ziyaretine gazeteciler alınmadı.

12)BAKAN SOYLU: BÜYÜK BİR TARİH YAZIYORUZ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, \"Hedeflerimiz, kararlılığımız, inancımız büyüktür. Terörle mücadelede büyük bir tarih yazıyoruz. Bilmenizi isteriz ki, her noktada tarih yazıyoruz\" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kütahya Yeni Kapalı Spor Salonu\'nda düzenlenen AK Parti İl Gençlik Kolları\'nın 5\'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı\'na katıldı. Soylu, yaptığı konuşmada terörle mücadelede tarih yazdıklarını söyledi. Terör örgütü elemanlarını kaçtıkları yere kadar kovaladıklarını belirten Soylu şöyle devam etti:

\"Hedeflerimiz büyüktür. Kararlılığımız inancımız büyüktür. Bakınız 15 Temmuz geçti. Biz terörle mücadelede bir taraftan askerimiz, bir taraftan jandarmamız, bir taraftan polislerimiz, bir taraftan güvenlik korucularımız, tüm bakanlar kurulu üyelerimiz sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın talimatları çerçevesinde büyük bir tarih yazıyoruz. Bilmenizi isteriz ki her noktada tarih yazıyoruz. Terör örgütünü Türkiye sınırları içerisinden kaçtıkları yere kadar kovaladığımızı, bu millete karşı işlenen cinayetlere sessiz kalmadığımızı alenen her yerde söylüyoruz\" dedi.

\'TERÖR ÖRGÜTÜ BAŞIYDI\'

Diyarbakır\'da 2 gün önce bir terör örgütü üyesinin etkisiz hale getirdiğini söyleyen bakan Soylu, bu kişinin terör örgütünün başı olduğunu belirtti. Soylu şunları söyledi:

\"Bakın iki gün önce terör örgütü mensuplarını Diyarbakır\'da bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Belki Türkiye çok bilmiyor. Ama bu öldürülenler benim için ve bizim teşkilatımız için çok önemliydi. Tam belki de bu etkisiz hale gelen teröristin ismini 15 bin kez okumuşumdur. Mübalağa etmiyorum. Bunun özelliği şuydu Türkiye\'nin metropolinde gerçekleşen ve gerçekleşecek bütün eylemlerin planlayıcısı buydu. Bütün bombaların sevk edicisi buydu. İstanbul\'dan Ankara\'ya kadar her türlü ama her türlü terör olaylarının yöneticisi ve yönlendiricisi münasara iş yapma kabiliyetine sahip bir terör örgütü başıydı. En son il emniyet müdürleri toplantımızda arkadaşlarımıza eğer benim içişleri bakanlığı görevim bu adam Türkiye\'de temizlenmedikten sonra biterse biliniz ki gözüm açık gider dedim. Bu bir buçuk ay önce söyledim. Her istihbarat toplantısında söyledim. Bunu bulacaksınız. Milletimizin başına bu musibeti getiren bu adamdan bu toprakları temizleyeceksiniz. En son 10 gün önce elimizden kaçtı. Cep telefonuma gelen bir ihbar üzerine arkadaşlarımıza dedim ki, burada olabilir bu adam gittiler yarım saat önce oradan çıkmıştı. Arkadaşlar sabahleyin geldiler. Dediler ki, inşallah size bu akşam müjde vereceğiz. Sevgili ilçe başkanım Derya Aktert\'in katiliydi o. Bir çok vilayetlerde gerçekleşen bombalı eylemleri o planlamıştı. Ve akşam saat 20.00 sıralarında Jandarma Genel Komutanımızın telefonu kulaklarımda çınladı. \'Allah\'a şükür bir belayı daha bitirdik\' dedi. Şunu ifade etmek istiyorum 17 aydır kıymetli cumhurbaşkanımızın verdiği görevle başbakanımızın tensif buyurduğu görevle içişleri bakanlığı görevini yapıyoruz. Benden önce de benden sonra da arkadaşlarımız olacak. Herkes büyük gayret gösterdi bundan sonrada büyük gayret gösterecekler ama 17 aydır benim gördüğüm bir şey var. Benim ülkemde benim insanımda benim milletimde benim güvenlik kuvvetimde eğer azmederse kararlılık ortaya koyarsa ister arkasında Amerika olsun, ister arkasında dünya olsun onu o dağlarda boğarak bitirir.\"

\'BAŞI EĞİK TÜRKİYE DEĞİL\'

Gençlere güçlü bir Türkiye bıraktıklarını söyleyen bakan Soylu, \"Sevgili gençler size bir Türkiye bırakıyoruz. Başı eğik Türkiye değil. Daha güçlü bir Türkiye 2023, 2053, 2071 hedeflerinden vazgeçmeyen bir Türkiye bırakıyoruz. Güçlü bir Türkiye. Artık etrafındaki ülkeleri değil sadece Avrupa\'nın ve bütün dünyanın evet Türkiye güçlü bir ülke olmuştur diye kabul ettiği bir Türkiye bırakıyoruz. 81 vilayetinde üniversitesi olan bir Türkiye bırakıyoruz. Bir taraftan bir tarafa havalimanları ile ilmik ilmik gerget gibi işlenmiş bir Türkiye bırakıyoruz. Etrafımızdaki coğrafyada bakın düşmanı değil haset edeni değil milyonlarca Kabe-i muazzamanın altına gittiği zaman kendi memleketinden önce oraları tavaf ederken Allah\'ım Türkiye\'nin ve Tayyip Erdoğan\'ın yardımcısı ol diye dua ettiği bir Türkiye bırakıyoruz\" dedi.

\'300 YILDIR BU MİLLETİ GERİLEMEYE MAHKUM ETTİLER\'

Türkiye\'nin bulunduğu coğrafyada çok sıkıntılar çekildiğini ifade eden Süleyman Soylu şöyle devam etti:

\"Bu coğrafya çok sıkıntılar çekti. İnsanlarımız çok badirelerle karşılaştı. Tam 300 yıldır bu milleti gerilemeye mahkum ettiler, savaşlar, ekonomik krizler, terör ve anarşiyle. Bizi birbirimize düşürerek, hiç hak etmediğimiz bir şekilde ayrıştırmaya çalışarak, kah değerlerimize saldırdılar, kah zengin ve güçlü olmamızı istemediler. Ürktüler, ahlakımızdan, medeniyetimizden, anne babalarımızın bize öğrettiklerinden, Ertuğrulgazi, Osmangazi, Orhangazi\'nin bize bıraktığı emanetlerden, Mimar Sinan\'ın yaptıklarıyla bütün dünyayı kendine hayran bırakan o emanetlerin bizi şekillendirmesinden, Mevlana\'nın, Hacı Bayram-ı Veli\'nin bize bıraktığı emanetlerden. Ürktüler, \'Acaba istediğimiz gibi dünyayı idare edemeyiz de Anadolu\'dan yükselen bu ışık, ateş, aydınlık, bizim dünyaya anlattığımız masalları ters düz eder mi?\' Diye hepsi ürktü ve korktu. Allah\'a hamd olsun, 300 yılık boynu büküklüğümüzü, 300 yıldır bu topraklarda Karlofça\'dan itibaren bize yaşattıklarını ve bizi bu topraklarda sanki parya gibi görecek o durumlarını şiddetle, silahla değil reyle, sandıkla ve demokrasiyle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde ters düz ettik. Biz, 21\'inci yüzyıla iyi başladık. Allah\'a hamd olsun bundan 200 yıl önce Süveyş Kanalı\'nda, Don ve Volga arasında bize yaptırmadıklarını bugün bizim ülkemiz, milletimiz gerçekleştirmektedir. Biz Marmaray ve Avrasya\'yı yaparak sadece Marmara Denizi\'nin altından Avrupa\'dan Anadolu\'ya insanların geçmesini sağlamıyoruz. Biz sadece bir inşaat, alt geçit yapmadık. Biz başka bir şey yaptık, 200 yıl önce bize \'yapamazsınız\' dediklerini bütün dünyaya nasıl yaptığımızı gösterdik ve bütün dünyada ay yıldızlı bayrağımızı salladık.\"

Bakan Süleyman Soylu, konuşmasının ardından Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ile Kütahya Belediye Başkanı AK Parti\'li Kamil Saraçoğlu\'nu makamlarında ziyaret etti. Soylu daha sonra uçakla Ankara\'ya döndü.



13)ORMAN İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN KAMYON DEVRİLDİ: 2 ÖLÜ, 12 YARALI (YENİDEN)

Karabük\'ün Yenice ilçesinde kasasında traktör ve orman işçilerinin bulunduğu kamyonun şarampole yuvarlanarak ters dönmesi sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yenice İncedere Orman İşletme Şefliği bölgesine bağlı Fındıkaltı mevkiinde meydana geldi. Orman işçilerini ilçe merkezine götüren ve kasasında traktör bulunan Mehmet Aydın yönetimindeki 78 YC 775 plakalı kamyon, ilk belirlemelere göre yolun kenarında yumuşak toprağın kayması sonucu 7 metreden şarampole yuvarlandı. Kazadan yaralı kurtulan işçilerin haber vermesiyle olay yerine AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Kamyonun kasasında bulunan Sabri Ören (50) ve İdris Demirci (51) olay yerinde öldü. Yaralanan sürücü ve 11 işçi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karabük\'teki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Vinç yardımıyla aracın kaldırılmasıyla çıkarılan cenazeler Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14)SAMSUN\'DA KAYIP 2 İŞÇİ, ASANSÖR BOŞLUĞUNDA ÖLÜ BULUNDU

SAMSUN\'da önceki gün akşam saatlerinden bu yana kayıp olan boyacı Nurettin Oruç (66) ve sıhhi tesisatçı Reşat Özdemir (55), çalıştıkları binanın asansör boşluğunda ölü bulundu. İşçilerin, asansör halatının kopması sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi\'nde meydana geldi. Boyacı Nurettin Oruç ve sıhhi tesisatçı Reşat Özdemir\'den haber alamayan aileleri, polise başvurdu. İşçileri bulmak için çalışma başlatan polis ekipleri, Oruç ve Özdemir\'in en son çalıştıkları binaya geldi. Binada araştırma yapan ekipler, asansör boşluğunda işçilerin cansız bedenine ulaştı.

İşçilerin, asansörle çıktıkları dördüncü kattan asansör halatının kopması sonucu yaşamını yitirdiği düşünülüyor. Nurettin Oruç ve Reşat Özdemir\'in cenazeleri, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

15)ZONGULDAK\'TA CİNAYET, DAĞ EVİNDE VURULDU

ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde dağ evinde silahlı saldırıya uğrayan Metin Şahin (56), hayatını kaybetti. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.Olay, gece saatlerinde Ören Yeni Mahalle\'de bulunan ormanlık alandaki dağ evinde meydana geldi. Evinin balkonunda arkadaşı C.K. ile birlikte oturan Metin Şahin, ormanlık alandan açılan ateş sonucu başından ve göğsünden vuruldu. C.K.\'nın ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Şahin\'in öldüğünü tespit etti. C.K., evden 1 kilometre ileride polis tarafından bulunarak karakola götürüldü. Şahin\'in cesedi, yapılan incelemenin ardından yaklaşık 2 kilometre taşınarak ambulansa götürüldü. Çamura saplanan ambulans, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı. Şahin\'in cesedi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, C.K. ile birlikte ölen Şahin\'in köylüsü F.K.\'yı gözaltına aldı.

16)5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI



AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde 5 yaşındaki O.Ç. isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen yaşları 18\'den küçük 2 kişi, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri ise serbest bırakıldı.

Nazilli\'nin Aydoğdu Mahallesi\'nde oturan 5 yaşındaki O.Ç\'nin ailesi, bir süre ortadan kaybolan oğullarını, önceki akşam saatlerinde inşaat alanında, 15 yaşındaki M.G. ve 13 yaşındaki A.E.\'nin yanında buldu. İddiaya göre, M.G. ve A.E. pantolonlarını topladığını, iç çamaşırı inik olan O.Ç\'nin ailesi şoke oldu. Kaçmaya çalışan M.G. ve A.E., küçük çocuğun yakınlarının bağrışlarını duyan mahalleli tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Cinsel istismara uğradığı iddia edilen O.Ç. ise eşyalarıyla birlikte Denizli Pamukkale Üniversitesi Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Ö.Ç.\'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcının tutuklama talebiyle adliyeye sevk ettiği zanlılardan A.E. serbest bırakılırken, M.G. ise tutuklandı. O.Ç. ise tedavisi sonrası taburcu edildi.

O.Ç\'nin teyzesi Nilgün Ö., \"Yeğenim sokakta oyun oynuyordu. Uzun süredir göremeyince aramaya başladık. Evimizin hemen arka tarafında boş bir inşaat alanı vardı. Oraya baktığımızda iki kişinin pantolonlarını topladığını gördük. Bisikletleri de oradaydı. İnşaatın köşesinde ise yeğenim O.Ç.\'nin iç çamaşırının inik olduğunu gördük. Sorduğumuzda, ilk olarak söylemedi. Sonra olayı anlattı. Hemen bağırıp mahalle sakinleri ile birlikte iki çocuğu yakaladık. Polisi çağırdık. Bunu yapanların cezalandırılmasını istiyoruz\" dedi.

Mahalle sakinlerinden Ramazan Kayır ise, \"Bu olaya duyarsız kalınmamasını istiyoruz. Haberlerde görüyoruz, böyle olaylarda mağdurlar öldürülüyor. Burası inşaat alanı ve bir sürü tuğla ve parke taşı var. Biraz daha geç kalınsaydı belki de çocuğun kafasına taş vurup öldürülebilirdi\" diye konuştu.

17)BAYRAMİÇ\'TE YARDIMLA GEÇİNEN FELÇLİ KADININ EVİ YANDI

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesine bağlı Ahmetçeli köyünde, köylülerin yardımları ile yaşayan felçli anne Fatma Parıldar (69) ve 2 oğlunun yaşadığı ev, bacanın alev alması sonucu tamamen yandı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ahmetçeli köyünde dün saat 13.30 da felçli olduğu belirtilen Fatma Parıldar\'ın evini alevler sardı. Evde uyuyan Fatma Parıldar gürültüyle uyandı. Köylülerin yardımıyla evden dışarı çıkarıldı. Kuvvetli lodosun etkisiyle 2 katlı evi alevler sardı. Anne Fatma Parıldar\'ın 2 oğlunun olay anında evde olmadıkları ve odun kömürü yapımında çalıştıkları belirtildi.

Köylülerin ihbarı sonucu olay yerine gelen Bayramiç Belediesi itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Fakat aşırı lodosun etkisiyle alevler kontrol altına alınamadı. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü arazözünün de olay yerine gelerek yangına müdahale etmesi sonucu alevler 1.5 saatte kontrol altına alındı. Fatma Parıldar, evinin alevler içinde kalmasını göz yaşları içinde izledi.

Lodos nedeniyle alevlerin köydeki diğer evlere ve yanan evin yanındaki camiye sıçramaması teselli oldu. Köylülerin ifadesine göre ekonomik durumu iyi olmayan ailede felçli anne Fatma Parıldar\'a köylülerin yardımıyla bakılıyordu.

Zeytincilik ile geçinen Ahmetçeli köyünde, yanan evde zeytinyağı bidonunun alevler arasında kalması nedeniyle zeytinyağı kapıdan dışarıya doğru akarken, Fatma Parıldar, \"Zeytin yağım da gitti\" diye feryat etti.



POLİS, KOKOREÇÇİDE GARSONU TOKATLADI, İŞ YERİ SAHİBİNE TABANCA DOĞRULTTU (2)

18)POLİSLER HAKKINDA İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Karaman Valiliği, meslektaşlarıyla gittikleri kokoreççide, garson ve iş yeri sahibine saldıran komiser yardımcısı E.E., çıkan kavga sırasında garsonu döven B.Ş., hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli B.Ş. ile Konya İl Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli 2 polisin izinlerini geçirmek için Karaman\'da bulundukları belirtilen açıklamada, \"İlimiz merkezinde bulunan bir işyerinde yemek yedikleri esnada işletme sahibi ve çalışanları ile yemek servisi konusunda meydana gelen istenmeyen olaylarla ilgili tartışmanın işyeri ve kısa süre sonra işyeri dışında devam eden olay esnasında emniyet mensuplarından birisi tarafından havaya 2 el ateş edildiği bilgisi edinilmiştir. Alınan ihbar doğrultusunda olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından olaya derhal müdahale edilerek, tarafların polis merkezi amirliğimize intikalleri sağlanmış, Cumhuriyet Savcımızın talimatları doğrultusunda adli işlem yapılmıştır\" denildi

Polisler hakkında idari soruşturmanın başlatıldığı ve soruşturma içinde müfettiş talep edildiği belirtildi.

Polis-Halk arasında güveni zedeleyecek her türlü durumun idari ve adli yönden titizlikle değerlendirildiği belirtilen açıklamada, \"Emniyet Teşkilatı olarak son derece önem verdiğimiz, Polis-Halk ilişkilerini olumsuz etkileyecek, halkımızın bize olan güvenini zedeleyecek her türlü durum hem adli, hem idari yönden titiz bir şekilde değerlendirilerek, ilgililer hakkında kanuni gereği tavizsiz bir şekilde yerine getirilmekte olup, söz konusu olayla ilgili süreç de aynı hassasiyetle takip edilmektedir\" denildi.

ÖLEN HASTANIN YAKINI 2 KADIN, KADIN DOKTORU DÖVDÜ, (2)

19)DOKTORU SAÇLARINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEYİP DARP ETMİŞLER

EDİRNE İl Sağlık Müdürlüğü, Sultan 1.Murat Hastanesi\'nde Uzm Dr. Tuba Çıkmaz\'ın önceki gece ölen hasta yakınları S.Ü. ile Z:Ü.\'nün darp edilmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesinde görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanımızın 02.02.2018 tarihinde gece nöbeti esnasında görevini yaptığı sırada yoğun bakım ünitesinin dışında kapının önünde hasta yakınları tarafından saçlarından tutularak yerde sürüklenmek suretiyle saldırıya uğraması derin üzüntüye neden olmuştur. İl Sağlık Müdürlüğü avukatımız olayın hemen ardından olay yerine gelerek gerekli incelemeleri ve görüşmeleri yapmış, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemiş ve derhal yasal süreci başlatmıştır. İl Sağlık Müdürümüz Dr.Ali Cengiz Kalkan ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi yöneticileri olayı öğrendikleri andan itibaren; gerek hekimimize destek olmak, gerekse hukuki sürecin takibi açısından saldırıya uğrayan hekimimizin yanında, hastanede bulunmuşlardır. Sayın Sağlık Bakanımız saldırıya uğrayan hekimimizi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiş; Sağlık Bakanlığı olarak sürecin takipçisi olunacağını belirtmiştir. Sayın Valimiz Günay Özdemir doktorumuzu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve sonuna kadar olayın takipçisi olacaklarını bildirmiştir. Sayın Cumhuriyet Başsavcımız ve Sayın İl Emniyet Müdürümüz olayın başından itibaren anlık olarak süreçleri koordine etmişlerdir. Sayın İl Emniyet Müdürümüz bizzat hastamızı ziyaret etmiş ve olay yerine bizzat nezaret etmiştir.\"

\'HAİNCE VE ALÇAKÇA SALDIRIYA MARUZ KALMIŞ\'

Edirne İl Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Dr. Tuba Çıkmaz\'ın haince ve alçakça saldıraya maruz kaldığını belirterek, şöyle dedi:

\"İnsanın acısını dindirmek için deyim yerindeyse hayatını mesleğine adamış olan hekimlerin sanatını icra ederken, sınır başlarında vatan savunması için nöbet tutmak ne ise; hastalarının sağlığını, huzurunu temin için kutsal nöbetini tuttuğu esnada, çok değerli Göğüs Hastalıkları Uzmanımız Doktor Tuba Çıkmaz, haince ve alçakça saldırıya maruz kalmış ve bu durum hepimizi derinden yaralamıştır. Sağlık personeline yönelik artarak devam eden sözlü ya da fiziksel şiddet olaylarına karşı Bakanlığımız tarafından önemli hukuki, idari ve yapısal tedbirler hayata geçirilmiştir. Biz de İl Sağlık Müdürlüğü olarak şiddete uğrayan personelimizin yanındayız ve sürecin takipçisi olacağız. Sağlık için haftanın 7 günü 24 saat çalışma esasıyla canla, başla ve özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza yönelik her türlü şiddeti, kimden ve nasıl geldiğini ayırt etmeksizin şiddetle kınıyoruz. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından konunun hassasiyetle takip edilerek gerekli iş ve işlemlerin aciliyetle yapılacağını belirtmek isterim. Saldırıya uğrayan hekimimize ve tüm sağlık personelimize geçmiş olsun dileklerimi ileterek; sağlık personeline yönelik bu çirkin saldırıların artık bir son bulmasını temenni ediyorum.\"

MESLEKTAŞLARI ŞİKAYETÇİ OLDU

Dr Tuba Çıkmaz\'ın 15 mesai arkadaşı Cumhuriyet Polis Merkezi\'ne giderek arkadaşlarını darp eden şüpheliler ve yakınları hakkında şkyetçi oldu. Edirne Emniyet Müdürlüğü de Vali Günay Özdemir\'in talimatıyla hastene güvenlik tedbirlerini artırdı.

20)DEREYE UÇAN OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

BOLU\'da, kontrolden çıkan otomobilin dereye uçtu, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 20.30 sıralarında, Bolu-Mudurnu yolunun Akkayalar mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine giden Ramazan Özdemir idaresindeki 14 EZ 235 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Ezgi Ruhşan yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldıktan sonra 112 Acil ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

21)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN POSTERİNİ İNDİRDİ, GÖZALTINA ALINDI

BOLU Belediyesi binasında Atatürk posterinin yanında asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın posterini iplerini keserek indirdiği iddia edilen N.Y. gözaltına alındı.

Önceki gece saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre N.Y. isimli bir kişi, Bolu Belediyesi binasında asılı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın büyük ebattaki posterinin iplerini kesmeye başladı. Çevredekiler polise ihbarda bulundu. N.Y. Erdoğan\'ın posterinin yanında bulunan Atatürk posterini kastederek, \"Atamın posterine zarar veriyor muyum? Atama saygım sonsuz\" diye bağırarak Erdoğan\'ın posterini iplerini keserek düşürdü. İşsiz olması nedeniyle eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen N.Y. polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

