DHA YURT BÜLTENİ-1

ZEYTİNDALI OPERASYONU 10\' UNCU GÜNÜNDE

1)TSK: 616 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Genelkurmay Başkanlığı, Suriye\'nin Afrin kentinde sürdürülen Zeytin Dalı Harekatının 10\'uncu gününde teröristlere ait 9 hedefin imha edildiğini, 19 teröristin etkisiz hale getirildiği açıkladı. Planlı şekilde sürdürülen harekat süresince etkisiz hale getirilen terörist sayısının 616\'ya yükseldiği ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

\"Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan 9 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre 19 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 616 olmuştur.\"

KORGENERAL TEMEL KİLİS\'TE

Zeytin Dalı Harekatını yöneten 2\'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, gündüz saatlerinde teröristlerden arındırılan Burseya Dağı\'nda inceleme yaptıktan sonra Kilis\'e geldi. Kilis Valiliği\'ni ziyaret eden Korgeneral Temel, Vali Mehmet Tekinarslan tarafından karşılandı. Korgeneral Temel, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra bir süre basına kapalı Vali Tekinarslan ile harekata ilişkin bilgi alışverişinde bulunup kentten ayrıldı.

TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ BOMBALANDI

Suriye\'nin Afrin kenti kırsalında ateşlenip Kilis ve Hatay\'ın Reyhanlı İlçesine düşen 2 roketin ardından sınır hattında konuşlu topçu birlikleri karadan, savaş uçakları ise havadan teröristlerin bulunduğu mevzileri ateş altına aldı. Roketlerin atıldığı bölgeler misliyle yapılan ateşlerle imha edilirken, bölgeden yükselen dumanlar sınır hattından da görüldü.

Görüntü Dökümü

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- Kilis Valiliği

- Korgeneral Temel\'in gelişi

- Korgeneral Temel\'in valilikten ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Reşit ÇELEBİOĞLU-Güven USTA-Can EROK /KİLİS,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)JANDARMA BÖLGE KOMUTANI KOÇ, SURİYE SINIRINDA



DİYARBAKIR Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Suriye sınırındaki Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesini ziyaret etti.

Öğleden sonra ilçeye gelen Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk ile birlikte eşlik etti. İlçe Jandarma Komutanlığı, Kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti. Tümgeneral Koç, bir süre sınır hattında temaslarda bulunduktan sonra ilçeden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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- Ceylanpınar Belediyesi ziyareti

- Koç\'un karşılanması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ / ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)KAYSERİ’DE \'ŞEHİDİMİZ VAR MAÇI ERTELEYELİM\' TALEBİ REDDEDİLİNCE SİYAH FORMA GİYDİLER



TÜRK Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin\'de terör örgütlerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’ın kardeşi Emre Muratdağı’nın formasını giydiği Kayseri Amatör küme ekiplerinden Sağlıkspor yönetimini, maçın iptali için yaptığı başvuruya olumsuz yanıt alınca sahaya siyah forma ile çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı\'nın 4’üncü gününde şehit olan Mehmet Muratdağı’nın kardeşi Emre Muratdağı’nın formasını giydiği Sağlıkspor, Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na “Futbolcumuzun ağabeyi şehit oldu, şehidimiz var maçı erteleyelimö talebinde bulundu. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’nun (ASFK) bu talebe olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Bunun üzerine Sağlıkspor, 28 Ocak Pazar günü Vali Muammer Güler Stadı’ndaki Meysupor maçına siyah forma ile çıkarak, yaşanan duruma tepki gösterdi. Zorlu geçen doksan dakika sonunda Meysuspor’un sahadan 7-3 galip ayrıldı.

Sağlıkspor Kulüp Başkanı Sinan Çevirme, maçın tehir edilmesi yönündeki taleplerine olumsuz yanıt verilmesine tepki göstermek için maça siyah forma ile çıktıklarını söyledi. Çevirme, “Bizim futbolcularımız arasında yer alan Emre Muratdağı’nın (18) abisi şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit düşmüştür. Bu futbolcumuzun arkadaşları da maça gelmedi. Bu nedenden dolayı da biz maçın iptal edilmesi yönünde bir talepte bulunduk, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonumuza. Yalnız çok ciddiye alınmadık. Bu da bizi oldukça üzüyor. Bu nedenden dolayı da Meysuspor maçına siyah forma giyerek, protesto amaçlı sahaya çıktık. Bu kem sahada maçın oynanmasına müsaade edenlerin, hem de bu hafta bizim maçımızı tehir etmek için hiçbir çaba sarf etmeyenlere bir çağrıdırö diye konuştu.

“ŞEHİT’İN BELGESİ OLACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUMö

Sağlıkspor’un kaptanı Eray Kilaborucu da, \"Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’ndan bu maç için ertelenmesini istedik. Fakat, bizden belge istediler. Ben Şehidin belgesi olacağını düşünmüyorum. Allah, tüm askerlerimizin yanında olsun inşallah. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorumö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sağlıkspor Kulüp Başkanı Sinan Çevirme\'nin açıklamaları

-Sağlıkspor\'un kaptanı Eray Kilaborucu\'nun açıklamaları

-Şehit kardeşinin takım kadrosundaki fotosu, şehidin fotosu

-Detaylar

Haber-Kamera: Cafer ZENGİN /KAYSERİ,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ADANA\'DA 250 KADIN GÖNÜLLÜ ASKER OLMAK İSTEDİ



ADANA Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan 250 kadın, Zeytin Dalı Harekatı\'nda gönüllü askerlik yapmak için Adana Askerlik Şubesi Başkanlığı\'na dilekçe verdi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla merkez Yüreğir İlçesi\'nde bulunan Askerlik Şubesi\'ne gelen kadınlar, sloganlar atarak Afrin\'deki Mehmetçiklere destek verdi. Askere gitmek isteyen kadınlar adına konuşan Halime Büyükgüzel, \"Kahraman ordumuzun her zaman yanındayız. Mehmetçiklerimizle Zeytin Dalı Harekatı\'nda omuz omuza mücadele etmek istiyoruz\" dedi. Görevli askerler de kadınlara teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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- Adana Büyükşehir Belediyesi\'nde çalışan kadınların binanın önünde toplanması

- Belediye Otobüsünün görüntüsü

- Kadınların otobüse binmesi

- Yürüyüşün Drone görüntüsü

- Gönüllü kadınların adına konuşan Halime Büyükgüzel\'in konuşması

- Askerin konuşması

- Gönüllü kadınların konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Yusuf BAŞTUĞ /ADANA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)ESKİŞEHİR\'DE KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALE KARŞI ZİNCİR OLUŞTURULDU



ESKİŞEHİR\'de aralarında CHP Milletvekili Utku Çakırözer\'in de bulunduğu çok sayıda kişi el ele tutuşup zincir oluşturarak, Alpu Ovası\'na yapılması planlana kömürlü termik santrali protesto etti.

Sosyal paylaşım sitelerinden yapılan çağrılar üzerine çok sayıda kişi bu akşam İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı\'nda biraraya geldi. CHP Milletvekili Utku Çakırözer, Odunpazarı Belediye Başkanı CHP\'li Kazım Kurt\'un da aralarında bulunduğu kalabalık, ağızlarına ameliyathane maskesi takıp ele ele tutuştu. Porsuk Çayı kıyısında ve köprü üzerinde zincir oluşturan kalabalık Alpu Ovası\'na yapılması planlanan kömürlü termik santrale karşı oldukları belirtti.

Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, \"Biz sadece ve sadece çevre ve yaşam hakkını korumak için toplandık. Kömürlü termik santral yapılırsa Eskişehir\'in turizmine, lületaşına, havasına, suyuna, marka değerine, ekonomisine ciddi anlamda zarar verecek. Herkesin kömürlü termik santrale karşı duyarlı olması gerekir\" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık alkış temposu tutup daha sonra dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kalabalığın zincir oluşturması,

-Zincir oluşturanların Porsuk Çayı kıyısında ve köprü üzerinde yürümeleri,

-Slogan atılması,

-Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru\'nun konuşmasından çekilen görüntü

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN /ESKİŞEHİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)İŞ TALEBİNE OLUMSUZ YANIT VERİLDİĞİ İDDİASIYLA KENDİNİ YAKTI



BALIKESİR\'de cezaevinden denetimli serbestlik uygulaması kapsamında çıkan Mustafa B., iş isteklerine olumsuz cevap verildiği iddiasıyla üzerine benzin döküp, kendisini ateşe verdi. Yaralanan Mustafa B., hastanede tedaviye alındı.

Balıkesir\'de cezaevinden denetimli serbestlik uygulaması kapsamında çıktığı ve borcu olduğu belirtilen Mustafa B., iddiaya göre, dün saat 11.30 sıralarında aynı binada hizmet veren Altıeylül ve Karesi belediyelerine giderek iş talebinde bulundu. Mustafa B., her iki belediyeden de taşerona kadro verilmesi nedeniyle Nisan 2018’e kadar işçi alımlarının durdurulduğu cevabını aldı. Bunun üzerine Mustafa B., belediyelerin bulunduğu binanın önünde üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Mustafa B.\'nin alev alan giysileri, çevredekiler ve itfaiye görevlileri tarafından söndürüldü. Yaralı Mustafa B., 112 Acil Servis ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karesi Belediye Başkanı AK Partili Yücel Yılmaz, olayın üzücü olduğunu belirterek, \"Kayıtlara baktırıyorum. İş başvurusu var mı yok mu diye. Cinnet mi geçirdi, ailevi problemleri mi var, yoksa olay kurgu mu bilemiyorum. Denetimli serbestlik ile bırakılmış, her gün imza atması gerekiyormuş. Bu kişilerin belediyede çalışması da mümkün değil. Olay belediyeye mal edilirse üzülürüz. \"

CHP\'DEN OLAY YERİNDE AÇIKLAMA

Balıkesir Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Örgütü, cezaevinden çıkan Mustafa Birgül’ün iş talebine olumsuz yanıt verildiği iddiasıyla dün, Karesi ve Altıeylül belediyeleri önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe verdiği yerde basın açıklaması yaptı. Başkan Sarı şöyle konuştu:

“Ülkemizin yüzde 11.1 büyüdüğünü iddia edenler bugün yaşanılan bu insanlık ayıbının bir numaralı aktörleridir. Ülkemizin geldiği nokta ortada. Ülkemizin geçtiği bu zor dönemde iktidar sahipleri halkından uzak, sorunlarından habersiz bir şekilde ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Çok sıkıntılı bir dönem yaşanıyor. Bunun sebebi var, o da AKP iktidarıdır.\"

CHP Balıkesir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Ahmet Akın da, olayla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, işsizliğin bu ülkenin en büyük sorunu olduğunu belirterek, \"Şu an Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi\'nde tedavi gören Mustafa B.\'nin doktoru ile görüştüm, hayati tehlikesi bulunmuyor. Mustafa B.\'nin en kısa sürede tedavisinin tamamlanarak sağlığına kavuşmasını diliyorum, durumunun takipçisiyimö dedi.

Görüntü Dökümü

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-CHP il başkanının açıklaması

-CHP\'lilerden görüntü

-Kendini yakan şahsın güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Hilmi DUYAR /BALIKESİR,(DHA)

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7)KADIN MALİ MÜŞAVİR İLE ABLASINI EVİNİN ÖNÜNDE DÖVDÜLER



BURSA\'nın Kestel ilçesinde, mali müşavir Nurcan Atlı Sezgin (50) ve kız kardeşi Filiz Atlı (55), önceki gece saatlerinde, iddiaya göre, trafikteki yol tartışmasının ardından evlerinin önüne kadar takipte bulunan 2 erkek tarafından tekme yumruklarla dövüldü. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgularının ardından serbest bırakıldı. CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı\'nın kardeşleri olan kadınlara saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Serbest muhasebeci mali müşavir Nurcan Atlı Sezgin, önceki gece saat 23.30 sıralarından iş yerinden çıkarak otomobiliyle evine hareket etti. İddiaya göre, otomobili ile yanlış dönüş yapan Sezgin\'e, başka bir otomobilde bulunan 2 erkek tepki göstererek küfürler etti. Sezgin, daha sonra otomobiliyle evine doğru gitmeye devam etti.

TAKİP EDİP FECİ ŞEKİLDE DÖVDÜLER

Nurcan Atlı Sezgin, evinin önüne geldiğinde otomobilini park ederek oturduğu apartmana yürümeye başladı. Bu sırada Sezgin\'i takip eden 2 kişi, otomobilden inerek kadına saldırdı. Nurcan Atlı Sezgin\'in yardım çığlıklarını duyan evdeki ablası Filiz Atlı, pencereden olayı görerek yardıma koştu. Nurcan Atlı Sezgin ve Filiz Atlı\'ya tekme ve yumruklarla vuran saldırganlar, çevredekilerin müdahaleye gelmesiyle kaçtı. Şikâyet üzerine polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kadınlara saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

\'ÖLMÜŞ OLABİLİRDİM\'

Saldırı sırasında aldıkları darbelerle yaralanan Nurcan Atlı Sezgin ve Filiz Atlı için, dün Kestel Meydanı\'nda toplanan yüzlerce kadın basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, CHP\'li milletvekilleri, partililer, STK temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Yaşanan olayın komşu kavgası olmadığını belirten Nurcan Atlı Sezgin şunları söyledi:

\"Bu olay komşu kavgası değildir. Trafik yüzünden kavga oldu. Hayatta böyle bir şey yok. Boksör gibi yumruklarla vurdular. Ben çok hata yaptığımı düşünmüyorum. Ama bunun sebebi, beni takip etmek değildir. Devletin verdiği cezaya katlanırdım. Onların takip ettiklerini arabadan inince gördüm. Ben saniyeler sonra ölmüş olabilirdim. Onların silahı olabilirdi. Ben o esnada çocuğumu düşündüm. Anneler çocuklarına sahip çıksın. Bu hale gelinmesinin tek sebebi anneler. Ben hastaneden dönmeden bunlar tutuklanmalıydı.\"

CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı da \"Alın teriyle mücadele eden, uzun yıllardır Kestel ilçemizde mali müşavirlik yapan Nurcan Atlı Sezgin, iş yerinden evine gitmek için yola çıktığında, evinin önünde 2 tane şehir eşkıyası trafik canavarının \'Sen nasıl araba kullanıyorsun böyle\' diyerek tekmeli yumruklu şiddetine maruz kalmıştır. Nurcan Atlı Sezgin\'i darp edenler savcılığa dahi çıkarılmadan serbest bırakılmışlardır\" dedi.

Saldırıyı protesto etmek için toplanan yaklaşık 600 kişi, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Saldırı anı güvenlik kamerası

-Basın açıklaması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)URLA\'DA YATLA GETİRİLEN 1.5 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ



İZMİR\'in Urla ilçesinde, Yunan adalarından yatla getirildiği öne sürülen yaklaşık 1.5 ton, uyuşturucu madde \'skunk\' (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz yoluyla uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Urla\'nın Demircili Mahallesi\'nde, içinde evlerin de bulunduğu iki arazi kiralayan bazı kişilerin, lüks yatla Türkiye\'ye uyuşturucu madde getirdiğini belirleyen ekipler, yaklaşık iki aylık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenledi. İki narkotik köpeği ve 100\'e yakın polisin katıldığı operasyonda, yaklaşık 1.5 ton skunk denilen uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

EMNİYET MÜDÜRÜ AŞKIN\'DAN UYUŞTURUCU AÇIKLAMASI

İzmir’in Urla ilçesinde yaklaşık 1.5 ton skunk denilen uyuşturucu maddenin ele geçirilmesinin ardından açıklama yapan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, şüphelilerin uzun süredir takip edilen bir grup olduklarını belirtti. Operasyonu yapan ekibi tebrik eden Aşkın,\"Arkadaşlarımızdan öğrendiğim kadarıyla bugüne kadar tek seferde ülkemizde yakalanan en fazla miktardaki ‘skunk’ tabir edilen madde bu. Birçok gencimizi zehirlenmekten kurtardılar. Elimizde 4 şüpheli var. Bu olayda uyuşturucu Avrupa’dan ülkemize transfer ediliyor. Biz ülkenin her tarafında; bu günlerde Afrin’de terörle, hem de terör kadar büyük bir belayla, uyuşturucuyla mücadele ediyoruz\" dedi.

AFRİN’E SELAM GÖNDERDİLER

Urla’nın Demircili Mahallesi’ndeki uyuşturucu operasyonuna katılan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun ardından, \"Afrin’e selam olsun\" diyerek, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destek verdi.

KEMALPAŞA\'DA 5 LİTRE LİKİT METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah saatlerinde de içerisinde likit metamfetamin olduğu bilgisi üzerine, bir otomobili İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 5 litre likit metamfetamin ele geçirilirken, otomobil sürücüsü S.A. (38) gözaltına alındı. S.A., dün akşam saatlerinde sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Ele geçirilen uyuşturucudan görüntü

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- İzmir Emniyet Müdürü Hüseşin Aşkın\'ın şubeye gelişinden görüntü

- Aşkın\'ın ele geçirilen uyuşturucu incelemesinden görüntü

- Aşkın\'ın açıklamalarından görüntü

- Ele geçirilen malzemelerden detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)BURSA\'DA TÜP BOMBA GİBİ PATLADI: 1 YARALI



BURSA\'da yalnız yaşayan Ramazan Koçyiğit (60), evinde piknik tüpünün patlaması sonucu çıkan yangında ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev tamamen kullanılmaz hale geldi.

Olay, bu akşam Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi Kocanaip Mahallesi\'nde meydana geldi. Tek katlı evde yalnız yaşayan Ramazan Koçyiğit\'in evinde bulunan piknik tüpü, bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlamanın ardından yangın çıkarken, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangında vucudunda yanıklar oluşan Koçyiğit, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Evde çıkan yangın ise 5 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Müdahale sırasında mahalledeki doğalgaz ve elektrik hatları kesildi. Zaman zaman çatıda çökmeler meydana gelen yangında tek katlı ev küle döndü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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- Yangın yerinden detaylar

- Ekiplerden görüntüler

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR- Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ŞANLIURFA\'DA SU BİRİKİNTİSİNE DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ



ŞANLIURFA\'nın Ceylanpınar ilçesinde, hayvanlarını otlatırken yağmur sularının oluşturduğu su birikintisine düşen İlyas Çeler (12), boğularak, yaşamını yitirdi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Ceylanpınar\'a bağlı Gümüşsuyu Mahallesi\'nde meydana geldi. Meraya hayvanlarını otlatmaya götüren İlyas Çeler, yol üzerinde yağmur suyuyla dolan boşluğa düştü. Bir süre suda çırpınan küçük çocuk, boğularak, hayatını kaybetti. Yakınları tarafından düştüğü yerden çıkarılan İlyas Çeler\'in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin beklemesi

- Cenaze aracının gelmesi

- Cenazeyi cenaze aracına konulması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL /ŞANLIURFA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ALKOLLÜ KİŞİLERİN DARP ETTİĞİNİ İDDİA ETTİ



DÜZCE\'de, 14 yaşındaki O.K. alkollü kişiler tarafından darp edildiğini iddia ederken, tedavi altına alındı.

Olay akşam saatlerinde, Beyciler Mahallesi 1975 Sokak üzerinde meydana geldi. O.K.\'nin iddiasına göre eve giderken karşısına çıkan alkollü kişiler \'Bu saatte burada ne işin var?\' diyerek kendisini darp etti. Vücudunun çeşitli yerlerinde ezik ve morluklar oluşan O.K.\'nin ayrıca aldığı darbelerle dişleri kırıldı, dudağı yarıldı. Bir kahvehane önüne kadar gelen O.K.\'yi gören vatandaşlar 112 Acili aradı. Sağlık ekibi tarafından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan O.K. tedavi altına alındı. Küçük çocuğun iddiası üzerine polis soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Çocuğun acil servise getirilmesi

-Ambulansın geliş görüntüsü

-Çocuğun acil servisten girerken görüntüsü ve detay

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ /DÜZCE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)HDP NİĞDE İL BAŞKANI TUTUKLANDI



NİĞDE’de sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddasıyla gözaltına alınan HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Niğde\'de sosyal medyada terör propagandası yaptığı öne sürülen HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan, üniversite öğrencisi B.E.Ç. ve emekli M.K. geçen hafta gözaltına alındı. Emniyetteki sorgunun ardından 3 kişi, dün adliyeye sevk edildi. HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevi\'ne gönderildi. B.E.Ç. ve emekli M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerden üniversite öğrencisinin adliyeye getirilmesi

- Şüphelilerden emekli M.K. arkasında HDP Niğde İl Başkanı Göksel Rıza Özkan\'ın adliyeye çıkarılması

-Adliyeden detay görüntü

Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)ERBAA\'DA KASABIN ÖLDÜRDÜĞÜ İKİ KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ



TOKAT\'ın Erbaa ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada Duran ve Mehmet Taşova adlı kardeşleri tabanca ile vurarak öldüren kasap Zeynel Başar çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İki kardeş ise toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesinde Zeynel Başar’a (48) ait kasap dükkanında meydana geldi. Zeynel Başar ile Duran Taşova (36) ve kardeşi Mehmet Taşova (33) arazi anlaşmazlığı sebebiyle dükkanda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Zeynel Başar, üzerindeki tabanca ile iki kardeşe ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Taşova kardeşlerin, vücutlarına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olayın hemen ardından kuzenlerinin vurulduğu kasap dükkanına giden Ersan Taşova\'ya da ateş açan Zeynel Başar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ersan Taşova olayı yara almadan atlattı.

Silahların ateşlendiği sırada çevrede bulunan vatandaşların korku ve panik içerisinde kaçışmaları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayda hayatlarını kaybeden Duran ve Mehmet Başar kardeşler ise Yavuz Sultan Selim Camisi\'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazından sonra Sarmadut Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Olay sonrası gözaltına Zeynel Başar emniyetteki işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. İfadesi alınan Başar, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Tokat Çamlıbel T Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelinin görüntüsü

-Adliyeden götürülüşü

-İki kardeşin cenaze namazı

-Tabutlarının omuzlarda götürülüşü

-Olay sırasında kaçışan vatandaşların güvenlik kemarası görüntüsü

-Ölenlerin fotoğrafları

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR /ERBAA(Tokat),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)KAÇAKLARI TAŞIYAN TİCARİ TAKSİ DEVRİLDİ: 7 YARALI

EDİRNE\'nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Suriye ve Afganistan uyruklu kaçakların bulunduğu ticari taksinin dönel kavşağa çarparak, devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Keşan-Malkara Karayolu üzerindeki Dörtyol Kavşağı\'nda meydana geldi. Tekirdağ\'ın Malkara ilçesinden, Keşan yönüne seyreden ve sürücüsünün ismi bilinmeyen 34 TBU 99 plakalı ticari taksi, Dörtyol Kavşağı\'na geldiği sırada dönel kavşağa çarparak, devrildi. Kazada araçta bulunan ve yasa dışı yollardan Yunanistan gitmek isteyen Suriye ile Afganistan uyruklu 1\'i çocuk, 1\'i kadın 7 kişi yaralanırken, sürücü olay yerinden kaçtı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Keşan\'dan, İpsala yönüne yaklaşık 1 saat kapalı kalan kavşak, kaza yapan aracın çekilmesi ve Karayolları ekiplerinin yolu temizlemesiyle tekrar trafiğe açıldı. Polis, kaçan sürücünün kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı kaçakların ambulanslarla hastaneye getirilmesi

-Acile girmeleri

-Ambulanslar ve acil servis genel gör.

-Kaza yapan ticari taksi

-Polisin incelemesi

-Taksinin çekiciye yüklenmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL / KEŞAN(Edirne),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAZADA ÖLEN YAYANIN LASTİĞİ VE BERESİ KALDIRIMA BIRAKILDI (2)

15)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Antalya’da, Nasuh Kaya’nın yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Nasuh Kaya’nın yoldan karşıya geçmek isterken gelen otomobilin çarpması ve Kaya’nın havalanarak refüjdeki kanala düşmesi görüntülerde yer aldı.

OĞLUNU ZİYARET ETMİŞ

Kazadan kısa süre önce Nasuh Kaya’nın Antalya İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli oğlunu ziyaret ettiği de belirtildi. Nasuh Kaya’nın cenazesinin bugün Korkuteli’ni bağlı İmecik Mahallesi’nde toprağa verilecek..

Görüntü Dökümü

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-Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Adem DURMAZ / ANTALYA,(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)LÖSEMİ HASTASI KÜÇÜK OLCAY\'A POLİS ŞEFKATİ

AYDIN\'ın Nazilli İlçesi\'nde lösemi hastası olan ve kemoterapi nedeniyle saçları dökülen 8 yaşındaki Olcay Demir için polis ekipleri seferber oldu. Kemoterapi tedavisi için saçlarını kestirmeyen küçük Olcay Demir\'i polis ekipleri ikna etti.

Birgül ve Yüksel Demir çiftinin 8 yaşındaki çocukları Olcay Demir\'e iki ay önce gittiği hastanede lösemi teşhisi kondu. Pamukkale Üniversitesi\'nde yapılan başarılı bir operasyon ile beyninde tespit edilen ur alındı. Hemen ardında da Olcay Demir Ege Üniversitesi\'nde kemoterapi tedavisine başladı. Tedavi nedeniyle küçük Olcay Demir\'in saçları dökülmeye başladı. Ancak Olcay saçlarını kestirmek istemedi. Bunun üzerine Olcay\'ın annesi Birgül Demir, polisi arayıp durumu anlatarak kendilerinden saçlarının kesilmesi için oğullarının ikna edilmesini istedi. Kanser hastanı Olcay Demir\'in annesi olan Birgül Demir\'in yardım istemesi üzerine Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Yanlarına berberi de alan polis ekipleri küçük Olcay\'ın Yeni Mahalle\'deki evine konvoy halinde sirenler çalarak geldi. Küçük Olcay çok sayıda polisin sirenler çalarak evlerine geldiğini görünce çok sevindi. Polislerin

kendisini saçlarını kestirmesi için ikna etmesinin ardından polislerle birlikte gelen berber küçük Olcay\'ın saçlarını kesti. Bunun ardından polis ekipleri beraberlerinde getirdikleri ve Olcay\'ın hayali olan Özel Harekat polis üniformasını küçük Olcay\'a giydirdi. Minik Olcay polis

üniformasını giydikten sonra polislere polis selamı verdi. Saçının kesilmesinin ardından Olcay Demir polis otolarının konvoyu ve çalan sirenler ile birlikte Nazilli turu attı.

\"POLİS TEŞKİLATI OLARAK OLCAY DEMİR\'E ACİL ŞİFALAR DİLİYORUZ\"

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü\'nden konuyla alakalı yapılan açıklamada, \"Nazilli İlçemizde ikamet eden lösemi hastası küçük kardeşimizin saçlarının bir kısmı görmüş olduğu tedavinin etkisiyle dökülmüş. Ailesinin ısrarlarına rağmen saçlarını tıraş ettirmeyi reddetmesi sebebiyle, anne ve babası kardeşimizin çok sevdiği Emniyet Teşkilatı yetkililerine ulaşarak bu konuda yardımcı olmalarını istemeleri üzerine, teşkilat personelimiz bir berber ile birlikte küçük kardeşimize evinde sürpriz yaparak ziyaret etmiş, hem de saçlarını kestirmişlerdir. Küçük kardeşimize Aydın Emniyet Müdürlüğü personeli olarak acil şifalar dileriz\" denildi.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekiplerinin Olcay Demir\'in evine gelişinden görüntü

- Olcay Demir ve polislerden görüntü

- Polis ekipleri ile Olcay Demir\'in şehir turundan görüntü

- Olcay Demir\'in tıraş olmasından görüntü

- Olcay\'ın polis üniforması giymesinden görüntü

- Anne Birgül Demir\'in teşekkür konuşmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK /NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

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