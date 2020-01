DHA YURT BÜLTENİ-1

1)KOCAELİ\'NDE BÜYÜK YANGIN

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde bir kağıt deposunda çıkan yangın yan tarafında bulunan gıda deposu ile otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. Saat 06.15 sıralarında, Başiskele Sanayi Mahallesi Özbaki Sokak\'ta bulunan kağıt deposunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin kapladığı kağıt deposundaki yangın yan tarafında bulunan gıda firmasına ait depoya, ardından da bir otomobil bayisinin servis bakım bölümüne sıçradı. İhbar üzerine olay yerine İzmit ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.

-Alevlerin kapladığı depo

-Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

(Haber-Kamera:Ergün AYAZ-BAŞİSKELE-DHA

2)2 KATLI TARİHİ AHŞAP BİNA ALEV ALEV YANDI

BURSA\'nın Mudanya ilçesindeki 2 katlı tarihi ahşap bina, bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında küle döndü. Yanan binanın ev sahibine ulaşılamadığı bildirildi.Yangın, saat 01.00 sıralarında Mudanya ilçesi Hasanbey Mahallesi Par Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı tarihi ahşap binada meydana geldi. 72 yaşındaki İbrahim Samast\'a ait olduğu öğrenilen ahşap binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binayı tamamen sararken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 7 araç ile yangına müdahale ederek alevlerin çevre binalara sıçramasını önledi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın tamamen söndürülürken, bina enkaz haline geldi.



EV SAHİBİNDEN HABER ALINAMIYOR



İbrahim Samast\'ın İstanbul\'da yaşadığı ara sıra Mudanya\'ya gelerek bu evde kaldığı öğrenilirken, akşam saatlerinde yakınlarına Mudanya\'ya geldiğini ve \"Belediyede işlerim var bu akşam burada kalacağım\" dediği belirtildi. Daha sonra Samast\'tan haber alamayan yakınları, yaşlı adamın yanan binanın içinde olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İtifaiye ekiplerinin yangınla ilgli incelemeleri devam ediyor.

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)

-Yangının alevli görüntüsü

(AKTÜEL)

-İtfaiye ekipleri müdahale etmesi

-Dozerin enkazı kaldırması

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

3)ALAÇATI MARİNA\'DAKİ YANGINDA 1 YAT TAMAMEN 5 YAT İSE KISMEN YANDI

İZMİR\'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi\'nde art arda duyulan iki patlama sesinin ardından marinada demirli bir yatta yangın çıktı. Yatı saran alevler kısa sürede diğer yatlara da sıçradı. Yangında 1 yat tamamen kül olurken, 5 yatta ise maddi hasar meydana geldi.

Çeşme ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında art arda iki patlama sesi duyuldu. Bunun üzerine panik ve korku yaşayan ilçe halkı, polis ve itfaiyeyi arayarak ihbarlarda bulundu. Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ovacık ve Çiftlik mevkiinde karadan ve denizden araştırmalarını sürdürürken patlama seslerinin ardından marinadaki demirli yatlardan birinde yangın çıktığı öğrenildi. Elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede bitişikteki diğer yatlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin denizden ve karadan müdahalesiyle yatlardaki yangın söndürüldü. Yangının çıktığı yat tamamen kullanılmaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı 5 yatta ise hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)



-Yanan yattan görüntü

-Diğer yatlar

-İtfaiyeden görüntü

-Alevlerden detay

-FOTOĞRAFLAR

Haber: ÇEŞME(İzmir),(DHA)

4)ADANA\'DA KARAKOL YAKININDA PATLAMA



ADANA\'da merkez Seyhan ilçesinde bulunan Hürriyet Polis Karakolu\'nun yakınında şiddetli bir phatlama meydana geldi. Şehrin birçok kesiminde duyulan patlamanın ses bombasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Polis, bombayı bıraktıktan sonra kaçtığı belirtilen maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi\'nde bulunan Hürriyet Polis Karakolu\'nun yakınında dün saat 19.10 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Polis merkezinin çok yakınında meydana gelen ve kentin birçok bölgesinden duyulan şiddetli patlama, korku ve endişe yarattı. Patlamanın heman ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



SES BOMBASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI



Adana\'nın merkez Seyhan ilçesinde Hürriyet Polis Merkezi\'nin karşısında meydana gelen patlamanın ses bombasından kaynaklandığı ortaya çıktı. Maskeli bir kişinin sokağa girdikten kısa süre sonra patlamanın olduğu saptandı. Polis merkezinin karşısında bulunan sokak üzerindeki elektrik direğinin altına bırakılan ses bombasının patlaması sonucu yaralananın olmadığı, çevrede bulunan bazı evlerin camları kırıldıği belirtildi.



EMNİYET MÜDÜRÜ: HER ŞEY KONTROL ALTINDA



Patlamının hemen ardından Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı, çalışmaları takip etti. Özel Harekat ekibinin çevrede güvenlik sağladığı bölgede olay yeri incele ekibi de geniş çaplı inceleme başlattı. Emniyet Müdürü Yıldız, endişe edilecek bir durum olmadığını belirterek, \"Şu an için herşey kontrol altında. Patlama ses pombasından meydana geldi. Konuyla ilgili araştırmalarımız devam ediyor\" dedi. Polis, bombayı bıraktıktan sonra kaçtığı belirtilen maskeli şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

-Olay yeri

-Olay yerinde inceleme yapan polisler

-Genel ve detay

(EK)

-Olay yerinde inceleme yapılması

-Alınan güvenlik önlemleri

-Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın açıklamaları

-Genel ve detay

Haber: ADANA,(DHA)

5)DEDAŞ TAHSİLAT ŞUBESİNE EL YAPIMI PATLAYICI VE EL BOMBASI İLE SALDIRI



DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.\'ye (DEDAŞ) ait tahsilat şubesine el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı düzenlendi. El bombasının patlamadığı belirlenen saldırıda can kaybı ve yaralanan olmadı. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Dün saat 21.00 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik semtinde bulunan DEDAŞ\'a ait tahsilat şubesine kimliği belirsiz kişi yada kişilerce el yapımı patlayıcı ve el bombası ile saldırı düzenlendi. Saldırıda el yapımı patlayıcı patlarken, el bombasının patlamadığı belirlendi. Çevrede endeşi yaratan patlamanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve bomba uzmanı sevk edildi. Polis çevre güvenliğini sağlarken, bomba uzmanının yaptığı incelemede bir adet el bombasının infilak etmediği saptandı. Kapalı olan tahsilat şubesine yapılan saldrıda can kaybı ve yaralanan olmadığı, hafif çapta maddi hasarın oluştuğu öğrenildi. Polis saldırganların kimliklerini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

-Saldırıya uğrayan tahsilat şubesinin tabelası

-Bölgedeki polis ekiplerinin görüntüsü

-El bombasının görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EEMEK /DİYARBAKIR,(DHA)

6)YOLCU OTOBÜSÜ İLE AMBULANS ÇARPIŞTI: 6 YARALI



ŞANLIURFA’da yolcu otobüsü ile içinde hasta bulunan ambulansın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi Reşit Direkli Bulvarı\'nda meydana geldi. Hastaneye hasta taşıyan Halil Ç. yönetimindeki 63 AJ 129 plakalı ambulans ile Raydin B. yönetimindeki 33 SR 157 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta çarpıştı. Kazada ambulans şoförü ile hasta Mehmet A. ve yakını Şemsettin P. ile sağlık görevlileri Mahmut A., Demet K. ve Mehmet Davut S. yaralandı. Hasta, olay yerine sevk edilen başka ambulansa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Diğer yaralılar da çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

- Kaza karışan ambulans ile yolcu otobüsü

- Kaza nedeniyle aksayan trafik

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA)

7)İKİZLERİ AYIRAN KAZADA ALKOLLÜ OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, alkollü kullandığı otomobiliyle yaptığı kazada araçta bulunan Doğukan Can Tanışan\'ın ölümüne, ikizi Batuhan Tanışan ve Oğuzhan Önel\'in yaralanmasına neden olan Türk asıllı Alman vatandaşı 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz\'a, bilinçli taksir ile ölüme ve yaralamaya neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 3 Temmuz 2017 gecesi, Bodrum\'dan Turgutreis yönüne giden 30 yaşındaki Ali Osman Kunduz, yönetimindeki \'STA LI 64\' Almanya plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybetti. Otomobil savrularak takla atıp, yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki 18 yaşındaki Doğukan Can Tanışan öldü, Bodrum Mesleki Turgutreis ve Teknik Anadolu Lisesi Turizm Otelcilik Bölümü 3\'üncü sınıf öğrencisi olan ve Göztepe Bodrum Futbol Okulu\'nda top koşturan ikizi Batuhan Tanışan ile arkadaşları 16 yaşındaki Oğuzhan Önel ve sürücü Ali Osman Kunduz yaralandı. Yapılan kontrolde 2.17 promil alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü Kunduz tutuklandı. Kunduz, hakkında \'Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermek\' suçundan Bodrum 1. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşması dün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ali Osman Kunduz, avukatı Mehmet Güner, kazada ölen Doğukan Can Tanışan\'ın annesi Hanım Tanışan ve babası Muzaffer Tanışan, kazayı hafif yaralı atlatan Oğuzhan Önel, Tanışan Ailesi\'nin avukatı Savaş Çiçek ve Bodrum Göztepespor Kulübü yöneticisi Emrah Çatak ve kulüp antrenörleri katıldı.

Duruşmada sanık Kunduz\'un avukatı Mehmet Güner, olay mahallinde tekrar keşif yapılmasını istediklerini belirtip, Adli Tıp Kurumu, Trafik İhtisas Dairesi Genişletilmiş Uzmanlar Komisyonu, İTÜ ya da Karayolları Genel Müdürlüğü gibi kurum ve kuruluşlardan seçilecek uzmanlardan rapor alınmasını talep etti. Güner\'in talebi mahkeme heyeti tarafından reddedildi.

Son sözü sorulan sanık Ali Osman Kunduz ise \"Benim kusurum alkollü olarak aracın direksiyonuna geçmemdir. Hatasız kul olmaz. Çok üzgünüm. Adaletli bir karar verilmesini ve tahliyemi talep ediyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı. Sanık Ali Osman Kunduz\'a, taksire dayalı kusurunun yoğunluğu dikkate alınıp, önce 5 yıl hapis cezası verildi. Ardından bilinçil taksir nedeniyle bu cezasını yarı oranında artırıp 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Ardından da duruşmalardaki iyi hali dikkate alınıp ceza 6 yıl 3 ay hapse indirildi. Kunduz\'un ehliyetine de 2 yıl süreyle el konuldu. Duruşma sonrasında açıklama yapan acılı anne Hanım Tanışan, mahkeme heyetinin adaletli bir karar verdiğini belirtip, teşekkür etti. Kazada yaralanan Batuhan Tanışan\'ın avukatı Savaş Çiçek de mahkemenin adil ve doğru bir karar verdiğini söyledi.

Sanık Ali Osman Kunduz\'un avukatı Mehmet Güner ise \"Bugün bilinçli taksir hükümleri uygulanmak suretiyle sanık Ali Osman\'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yasal süreçleri sürdüreceğiz ve yasal haklarımızı mutlaka kullanacağız. Verilen karar her ne kadar acılı ailenin acılarını dindirmeye yetmeyecekse de öbür tarafta da sanığın olaydaki kusur derecesi dikkate alındığında onun da mağduriyetine neden olmuştur. Bu olay her iki ailenin de üzülmesine neden olmuştur\" dedi.

-Sanık Ali Osman Kunduz\'un görüntüsü,

-Müşteki Batuhan Tanışan\'ın annesi Hanım Tanışan ile röp,

-Müşteki Batuhan Tanışan\'ın avukatı Savaş Çiçek ile röp.

-Sanık Ali Osman Kunduz\'un avukatı Mehmet Güner ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hülya ELTEŞ /BODRUM(Muğla),(DHA)

8)İŞYERİNE ATEŞ AÇILDI: 1 YARALI



KOCAELİ\'nin Derince ilçesinde, kömür satılan işyerine düzenlenen silahlı saldırıda, 1 kişi yaralandı. Olay, Derince ilçesi Çenesuyu Mahallesi Berat Sokak\'ta meydana geldi. Taksi ile gelen bir kişi M.B.\'ye ait kömür satılan işyerine tabancayla 8 el ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan biri, koltuğu delip geçerek M.U. isimli müşterinin kalçasına saplandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan M.U., tedaviye alındı. Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN / DERİNCE(Kocaeli),(DHA)

9)AĞABEYİNE BALTA İLE SALDIRDI



İZMİT\'te, Ş.K. kavga ettiği ağabeyine balta ile saldırdı. Başından yaralanan H.K. tedavi altına alındı.Olay, İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak\'ta meydana geldi. Aynı apartmanda oturan kardeşler Ş.K. ve H.K. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Diğer aile üyelerinin de karışması ile büyüyen kavga sırasında Ş.K., ağabeyi H.K.\'ya balta ile saldırdı. Ş.K. baltanın arka kısmı ile H.K.\'nın başına vurdu. H.K., kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Yaralanan H.K. kaldırıldığı İzmit Seka Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. Polis, Ş.K.\'yı gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

-Yaralının ambulansa bindirilmesi, olay yerinden görüntü

Habe-Kamera: Dinçer AKBİR-Uğur AYDIN / İZMİT(Kocaeli),(DHA)

10)İZMİR\'DE 5 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ



İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, polis ekiplerinin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda, 5 ton sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı\'da sahte içki üretmek amacıyla bir depo kiralandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, depoyu kiralayan M.K.K.\'yı teknik ve fiziki takibe aldı. Yaklaşık 3 bin metrekarelik depoya dün gerçekleştirilen operasyonda, çeşitli türlerde 5 ton sahte içki, farklı boyutlarda 100 bin boş şişe ve bu şişelere ait 50 bin kapak, 10 bin sahte bandrol, 1 milyon etiket ve içki üretiminde kullanılan 20 tank ele geçirildi.

Polis ekipleri, gözaltına alınan M.K.K.\'nın bağlantılı olan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

- Ele geçirilen malzemelerden görüntü



- Ekiplerin çalışmalarından görüntü



- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR,(DHA)

11)CHP\'Lİ ALDAN 15 TEMMUZ GAZİLERİNE HAKARET İDDİALARINA YANIT VERDİ



CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, bir radyo kanalındaki konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkanlara hakaret ettiği iddiasıyla yapılan şikayetler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmasıyla ilgili olarak, \"Eğer, o radyo programındaki konuşmamda 15 Temmuz gazilerine ya da mağdurlarına yönelik bir tane olumsuz sözcük varsa, o vakit vekilliği bırakırım\" dedi. Yalıkavak Mahallesi\'ndeki Küdür Yarımadası\'nda dün öğleden sonra düzenlenen \'Meralar Halka Kalsın\' eylemine destek vermek için Muğla\'nın Bodrum ilçesine gelen CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan, partisinin ilçe teşkilatında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP Bodrum İlçe Başkanı Recai Seymen, CHP Muğla milletvekilleri Nurettin Demir ve Akın Üstündağ\'ın da katıldığı basın açıklamasında Milletvekili Süha Aldan, 15 Temmuz darbe girişimine karşı sokağa çıkanlara hakaret ettiği yönündeki iddialara yanıt verdi. Asılsız birtakım iddialarla, organize bir şekilde isminin gündeme getirilerek, kendisinin yıpratılmak istendiğini belirten Milletvekili Aldan, şunları söyledi:

\"Geçen 25 Aralık\'ta, gazeteci Yavuz Oğhan\'ın radyodaki programına katıldım. Buradaki konuşmamdan sadece bir cümle alınarak, yapılan şikayet üzerine hakkımda soruşturma başlatıldı. Eğer, o radyo programındaki konuşmamda 15 Temmuz gazilerine ya da mağdurlarına yönelik bir tane olumsuz sözcük varsa, o vakit vekilliği bırakırım. Kesinlikle böyle bir olay söz konusu değil, ama böyle bir amaç var. Neden bunun benim aleyhime bir kampanyaya dönüştürüldüğünü biliyorum. Bu röportajın başlangıcında bana OHAL soruldu. Soru üzerine, \'Artık, bir cumhurbaşkanı, bir başbakan ve 26 bakan olmak üzere toplam 28 kişi kendilerini ne yazık ki yasama organı yerine koymuşlardır. Bu doğru değildir. Hukuk devletinde böyle bir tutum doğru olmaz. Akabinde, \'696 sayılı KHK\'nın 121. maddesinde yer alan, terör eylemlerini bastıran kişilerin cezai sorumluluğu olmamasına ilişkin maddeyi neden eleştiriyorsunuz\' diyorlar. \'15 Temmuz ve devamında cereyan eden olaylar\' diye bir ibare ile başlıyor. Dolayısıyla bu ibare yanlıştır. Yıllara sari olarak yaygınlaştırılabilir. Yarın birileri çıkar, her şeyi bir darbe girişimi olarak nitelendirir, insanları zor duruma düşürebilir. İnsanlara saldırabilir, bu doğru değildir. Yapılması gereken; madem böyle bir düzenleme yapıldı, bunun Meclisten geçmesi lazım. Böyle bir dokunulmazlık hakkının da aslında verilmemesi lazım. Madem yapıldı, 15 ve 16 Temmuz 2016 yazarsanız maddenin başlarına, olur biter. Bu nedenle de bu karışıklığı gidermek için bir an önce Bakanlar Kurulu tekrar toplanmalı ve bu maddeyi tekrar gözden geçirmeli. İleride sıkıntılar olacağı belli. Bu nedenle oluşacak toplumsal muhalefete karşı, paramiliter bir güç yaratılmak isteniyor. Bu çok tehlikeli. Bence yapılmak istenen budur. Ondan sonraki konuşmalarında da o ibarenin geçtiği konuda da ileride Gezi benzeri bir olay olduğunda da \'İşte, benim elimde bir sürü adamım vardı\' diyebilirsiniz. Bu şey de kullandığım kelime de olabilir. Bunları topluma yayarak toplumda bir anlamda geri çekiliş, bir korku hali yaratma anlayışı vardır. Bundan sonra gelişecek olaylarda, Gezi benzeri olaylarda toplumsal muhalefetin önüne geçmek için, \'Bakın yetiştirdiğim bir sürü adam var onları da sahaya sürerim. Bu noktadaki kastettiğim kişiler son günlerde sürekli televizyonlarda artık gördüğümüz, ellerinde tüfekler olan, topluma korku saçan neidüğünü anlayamadığımız, kim tarafından finanse edildiğini bilemediğimiz bazı gruplardır. Bunun dışında herhangi bir kişiye bir söylemim söz konusu değildir.\"

\'BU DÜZENLEME ERDOĞAN VE AKP\'YE ZARAR VERECEK\'



Mevcut ceza yasasında, \'meşru müdafaa\' diye bir kavram olduğunu da konuşmasında hatırlattığını vurgulayan Milletvekili Aldan, kaygılarını şöyle dile getirdiğini aktardı:

\"Eğer bir insana bir saldırı yapılmışsa, diğeri de ona karşılık vermişse, bu meşru müdafaanın sınırları içerisinde değerlendirir. Bu konuda kararı hakim verir. Bırakalım bu konuları yasal bir zemine. İnsanlara dokunulmazlık vermeyi bırakalım. Yargımız, bu kişilerle ilgili gerekli soruşturmayı yapsın. Sonucuna göre de hakim bir karar versin. Kaldı ki şu ana kadar 15 Temmuz gazileri ile ilgili açılmış bir tane dava ve soruşturma yok. Bunu bizzat hükümet kanadı açıkladı. Kutuplaşıyoruz, insanlar silahlanmaya başladılar ve bunun getirdiği boyut çatışma ortamı olacaktır. Herkes, \'Benim paralı askerim var\' demeye başlayacaktır. Türkiye\'nin adım adım psikolojik olarak bir iç çatışmaya doğru sürüklendiğinin görmezden gelinmesini anlayamıyorum. Bu en başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP\'ye zarar verecek bir düzenlemedir.\"

\'HALKI KİN VE DÜŞMÜNLIĞA TAHRİK ETMEKTİR\'



15 Temmuz gazilerine, mağdurlarına ve Türk milletine yönelik en ufak bir hakaretinin, kötü sözünün, olumsuz bir yaklaşımım dahi söz konusu olamayacağını, aynı gün yaptığı bir başka bir televizyon programında da söylediğine dikkati çeken Milletvekili Aldan, \"15 Temmuz\'da o sokağa çıkan ve demokrasiyi savunan insanlara benim çok büyük bir saygım var. Onlar gerçekten ciddi bir mücadele verdiler ve Türkiye\'nin demokrasisinin bozulmaması anlamında bir çaba gösterdiler. Onlara laf söylemek benim haddime değildir, ama benim lafını ettiğim konu giderek paramiliter bir gücün iktidar yanında yuvalanma ya başlamasıdır. Bu çok tehlikeli bir gelişmedir. Yani siz birilerini bekleyeceksiniz. Bunlar, dernekler kurulacaklar, ellerine ağır silahlar alacaklar, kusursuz bir şekilde kamuoyuna açıklama yapacaklar. Bunun anlamı şudur; \'Ey halkım, ey milletim; yarın sokağa çıkmaya kalkarsan, aha da bunlar seni bekliyor\' diyerek toplumu korkutmaktır. Bu halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmektir\" dedi.

\'HANGİ LAFIN SUÇ OLUP, OLMAYACAĞINI İYİ BİLİRİM\'



Aldan, uzun yıllar başsavcılık görevinde bulunduğunu belirtip, \"Hangi lafın suç olup, olmayacağını gayet iyi bilirim. Şöyle bir de şey var, adaletin kestiği parmak acımaz\" dedi.

Aldan, bu yaşananların nedeninin Reza Zarrab ile ilgili yaptığı araştırmalar ve hayali ihracatları ortaya çıkarmış olması olduğunu öne sürdü. Aldan, bunlarla ilgili belgeleri açıklamasından sonra karalama kampanyası ile yüz yüze kaldığını kaydetti.

Aldan\'ın açıklamaları partililer tarafından alkışlarla desteklendi. Aldan açıklamanın ardından Bodrum\'dan ayrıldı.

-CHP Milletvekili Ömer Süha Aldan\'ın açıklamasından görüntü

Haber-Kamera: Yaşar ANTER /BODRUM(Muğla),(DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================================

12)BELEDİYE BAŞKANI, ROPÖRTAJ VERİRKEN DEPREME YAKALANDI



KAHRAMANMARAŞ\'ın Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, kamera karşısında BM\'nin Kudüs oylamasını değerlendirdiği sırada depreme yakalandı. Pazarcık Belediye Başkanı Yakup Hamdi Bozdağ, Kahramanmaraş\'taki bir internet haber sitesine yeni yıl mesajı vermek için kamera karşısına geçti. 2017 yılının bir değerlendirmesini de yapan Bozdağ, BM\'deki Kudüs oylamasını da değerlendirdi. Bozdağ, 128 oyun ABD Başkanı Donald Trump için bir tokat olduğunu ifade ettiği sırada deprem meydana geldi. Depremi hisseden Bozdağ, \"Pardon deprem oldu ha, deprem oldu\" dedi. Başbakanlık AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre dün saat 10.58\'de, 3.5 büyüklüğünde demrem oldu. Yerin 7.5 kilometre altında meydana gelen depreme kamera karşısında yakalanan Yakup Hamdi Bozdağ, yenilenen çekimde yeni yıl mesajını verdi.

- Başkan Yakup Hamdi Bozdağ



- Bozdağ\'ın depreme yakalandığını söylemesi



- Bozdağ\'ın odada bulunanlarla konuşması

Haber-Kamera: Ömer KOÇ / PAZARCIK(Kahramanmaraş),(DHA)

