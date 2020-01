DHA YURT BÜLTENİ-1

1)KASTAMONU\'DA KAYIP 5 KİŞİLİK AİLEYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Kastamonu\'da merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım\'da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi ile ilgili sır perdesi kalkmazken, Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı yazılı açıklama yaptı. Aileyi arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Başsavcı Kantarcı, olayın çok yönlü olarak soruşturulduğunu, her ayrıntının değerlendirildiğini, soruşturmanın içeriğine yönelik veya soruşturmanın akıbetini etkileyecek türde yapılan haberlerin ise gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bürme köyü Kuzören Mahallesi\'nde iki evin kullanılamaz hale geldiği yangının ardından 21 gündür ulaşılamayan 5 kişilik Çataloğlu Ailesi\'ni arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalarla ilgili Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı imzasıyla yazılı açıklama yapıldı. Dünkü açıklamada, şöyle denildi: \"Bugün bir kısım ulusal medya organlarında \'Kastamonu\'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü\' vb. başlıklı haberlerin yer aldığı, meydana gelen olayın kamuoyunu yakından ilgilendirmesi nedeni ile kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için bir basın açıklaması yayınlama ihtiyacı duyuldu.\" Açıklamada, söz konusu yangında Fazıl Çataloğlu ve Ahmet Çataloğlu\'na ait birbirine yakın olan evlerin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği hatırlatılarak, Fazıl Çataloğlu ile birlikte aynı evde ikamet eden Sebahat, Şengül, Emin ve Serdar Çataloğlu\'nun yangın sonrasında tüm aramalara rağmen bulunamadıkları belirtildi. Başsavcılık; arama çalışmalarının halen devam ettiğini, yangın enkazında yanmış halde bir ceset bulunduğunu ve cesedin mevcut hali ile kimliğinin teşhisinin mümkün bulunmadığından gerçek kimliğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından DNA incelemesinin yapılmakta olduğunu kaydetti. Yürütülen soruşturma kapsamında birbiri ile akraba 3 şüphelinin tutuklandığı ve bu şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, \"Gözaltında veya tutuklanmış başka şahısların bulunmadığı, yangın sonrası kaybolan 5 kişilik aileyi arama çalışmalarının aradan geçen zaman ve soruşturmada elde edilen bilgiler doğrultusunda ölmüş oldukları değerlendirilerek aramaların sürdürüldüğü\" belirtildi.

\'BAŞSAVCILIK DIŞINDAKİ BİLGİLERE İTİBAR EDİLMEMELİ\'

Başsavcılık, gizli yürütülen soruşturma kapsamında elde edilecek bilgilerin açıklanabilir olması halinde kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilerek şunları ifade etti: \"Olay çok yönlü olarak soruşturulmakta ve her ayrıntı değerlendirilmekle birlikte soruşturmanın içeriğine yönelik veya soruşturmanın akıbetini etkileyecek türde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığı gibi, toplumda yanlış anlamalara neden olabileceği, gizli olarak yürütülen soruşturmada elde edilecek bilgilerin açıklanabilir hale gelmesi halinde Cumhuriyet Başsavcılığımız Medya İletişim Bürosu aracılığı ile bu bilgilerin paylaşılacağı, bunun dışındaki bilgilere halkımızın itibar etmemeleri, olayla ilgili ayrıca bir gelişme olduğunda kamuoyuna bilgilendirme yapılacağı, toplumun doğru bilgilendirilmesi, yanlış anlaşılmaların önlenmesi açısından işbu açıklamanın yapılması gerekli görülmekle kamuoyuna saygıyla duyurulur.\"

KAYIP AİLENİN KÖPEKLERİNE BELEDİYE SAHİP ÇIKTI

Öte yandan, yangının ardından enkaz halindeki evin önünden bir an bile ayrılmayan Çataloğlu Ailesi\'nin köpeklerine, Kastamonu Belediyesi sahip çıktı. Yangın sonrası ailenin 5 çoban köpeği de ortada kaldı. Kastamonu Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü ekipleri 20 gündür evin önünden ayrılmayan 5 köpeği, olay yerinden alarak belediyenin hayvan barınağına götürdü.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Fazıl Çataloğlu ile akrabası Ahmet Çataloğlu\'na ait evlerin 21 gün önce yanmasının ardından Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu\'ndan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Yanan evlerden birinin enkazında Serdar Çataloğlu\'na (12) ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu. Ceset, otopsi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Fazıl Çataloğlu\'nun traktörü ise evine 10 kilometre uzaklıktaki Elmayakası mevkiinde ormanlık alanda bulundu. Soruşturmanın devam ettiği olayla ilgili E.K. ve E.K. kardeşler ile E.K.\'nin kayınpederi A.Ş. tutuklandı. Şüpheli A.Ş.\'ye yanan evlerin enkazında ve ailenin traktörünün bulunduğu 10 kilometre uzaktaki ormanlık alanda önceki gün keşif yaptırıldı. Tutuklanan 3 şüphelinin aileye ait büyükbaş hayvanların bir kısmını çalarak sattığı iddia edildi.

2)ÇÖKEN ÇATININ ALTINDAN İŞÇİLERİ LASTİKLER KURTARDI



Aydın\'ın Efeler ilçesinde, bir oto lastik tamir ve satış atölyesindeki 3 işçiden 1\'i yaralandı. İşyerindeki istiflenmiş otomobil lastiklerinin çöken çatıyı tutması diğer 2 işçiyi olası bir ölüm ve yaralanmadan kurtardı. Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi\'ndeki, bir oto lastik tamir ve satış atölyesinin çelik konstrüksiyon üzerine sac kaplı çatısı tavan arasına depolanan lastiklerin ağırlığına dayanamayıp, köşe kısmından çöktü. İşyerinin iç kısmında istiflenen lastikler çöken çatıyı tutarken, 3 işçi ölümden döndü. İşçilerden Mehmet Üseren kaçmak isterken başını çöken çatıya çarparak hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Aydın Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Üseren, tedaviye alındı. Çatının diğer bölümlerinin de çökmemesi için üzerindeki istiflenmiş lastikler vinç yardımıyla indirildi. Ardından çatı söküldü. Olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken, polis soruşturma başlattı.

3)KENDİSİNİ BIÇAKLAYANLARDAN KAÇARAK POLİSE SIĞINDI

ADANA\'da, bar çıkışında kimliği belirsiz kişilerle kavga eden Ozan Ö., darp edilip, bacaklarından bıçaklandı. Olay yerindeki aracına binip kendisini bıçaklayanlardan kaçarak polise sığınan Ozan Ö., hastanede tedavi altına alındı. Olay, bu sabaha karşı saat 02.30 sıralarında Merkez Seyhan İlçesi Kurtuluş Mahallesi Şinasi Efendi Caddesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, bar çıkışı kimliği belirsiz kişilerle tartışan Ozan Ö., darp edilip, her iki bacağından da bıçaklandı. Kendisini bıçaklayanlardan kaçarak 34 FZ 9712 plakalı panelvanına binen Ozan Ö., olay yerinden uzaklaştı. Ziyapaşa ve Turhan Cemal Beriker bulvarlarının kesiştiği kavşakta maddi hasarlı bir kazayla ilgilenen polisleri gören Ozan Ö., yardım istedi. Polislere, kendisini darp edip bıçaklayan kişileri tanımadığını söyleyen Ozan Ö., ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ozan Ö.\'nün durumunun iyi olduğu belirtildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.

KUZEY IRAK\'TA PROTESTO, GÖSTERİ VE ŞİDDET OLAYLARI DEVAM EDİYOR/EK

4)RANYA\'DAKİ GÖSTERİLERDE 5 KİŞİ ÖLDÜ, 80 KİŞİ YARALANDI

Kuzey Irak\'ta, Bölgesel Kürt Yönetimi denetiminde bulunan il, ilçe ve beldelerde hem merkezi yönetim hem de Kürt yönetiminin politikalarını protesto etmek için önceki gün başlayan eylem, gösteri ve şiddet olaylarında can kaybı haberleri geldi. Ranya Sağlık Müdürü Taha Muhammed, Rudaw televizyonuna yaptığı açıklamada, dünkü olaylarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 80 kişinin yaralanarak hastanelere kaldırıldığını söyledi.

5)TAKLA ATAN OTOMOBİLDE SIKIŞAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

İZMİR\'in Bornova İlçesi\'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilin içinde sıkışan 51 yaşındaki sürücü Ersoy Turan olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 05.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi\'nde meydana geldi. İzmir Çevreyolu\'ndan Bayraklı İlçesi yönüne giden Ersoy Turan yönetimindeki 35 HLG 90 plakalı otomobil, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi\'ne dönmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Turan otomobilin içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis ve AKS110 ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKS110 ekipleri Turan\'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Turan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Turan\'ın cesedi, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

6)KAMYONET, KAMYONA ÇARPTI: 1 YARALI



Adana\'da kamyona arkadan çarpan kamyonetteki bir kişi, araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, akşam saatlerine merkez Sarıçam ilçesi Kozan Karayolu Buruk Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü henüz bilinmeyen 01 FCS 65 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen 01 CRH 52 plakalı kamyona çarptı. Kazada kamyonette sıkışan Murat Aşkın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve ambulans sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından araçtan çıkartılan Aşkın, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Aşkın\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

7)AHIRDA YANGIN PANİĞİ

Karaman\'da bir ahırda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken 50 büyükbaş hayvan da ahırdan tahliye edildi. Yangın, akşam saatlerinde Urgan Mahallesi 1991 Sokaktaki Murat Çapar\'a ait ahırda meydana geldi. Ahırda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükselmesi üzerine durumu fark eden çevredekiler itfaiyeye haber verdi. Bu sırada ahırdaki 50 büyükbaş hayvan çevredekiler tarafından ahırdan çıkartıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Karaman Belediyesi\'ne bağlı Veteriner Hizmetleri ekipleri de büyükbaş hayvanları kontrol etti. Soruşturma sürüyor.

8)HUZUREVİNDE 7 KİŞİ, PASTADAN ZEHİRLENDİ



Kocaeli\'nin Gölcük ilçesinde, huzurevinde 7 kişi, yedikleri pastadan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kocatepe Mahallesi\'ndeki Gölcük Huzurevi\'nde kalan 7 kişi, pasta yedikten sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı şikayeti görülen huzurevi sakinlerinden 3\'ü, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi\'ne, 2 kişi özel bir hastaneye, 2 kişi ise İzmit Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

9)YALOVA\'DA FUHUŞ OPERASYONU: 6\'SI KADIN, 11 GÖZALTI

YALOVA\'nın Çınarcık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 6\'sı kadın, 11 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, \'Fuhşa aracılık etmek, fuhuş için yer temin etmek, fuhşu kolaylaştırmak ve fuhşa teşvik\' suçlamasıyla 8 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, erkek şüpheliler S.Ö. (42), U.M. (42), H.D.G. (31), A.C.K. (25) ve İ.N.S. (57) ile kadın şüpheliler M.S. (50), S.Y. (53) ve T.K. (32) gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, Özbekistan uyruklu N.K. (27) ve O. A. (29) ile Azerbaycan uyruklu T.M. (38) de gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmada yapılan ilk sorgulamalarının ardından Yalova Adliyesi\'ne sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda da sahte 200\'lük banknotlar, 36 adet uyarıcı hap ile mağdur ve şüphelilerin el yazısı ile ödeme yaptıklarına dair defter ele geçirildi.

10)İŞİNE GERİ DÖNEBİLMEK İÇİN EYLEMDE BULUNAN MİMARDAN GÖZALTI TEPKİSİ

Düzce Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü\'nde mimar olarak çalışırken KHK ile mesleğinden ihraç edilen, işine geri dönebilmek 206 gündür eylemde bulunan Alev Şahin, kendisine destek veren Nakliyat-İş Düzce Temsilcisi Murat Kabak\'ın \'Devlet Büyüklerine Hakaret\' suçlaması ile gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Alev Şahin, Murat Kabak\'ın kendi direnişine destek verdiği için gözaltına alındığını iddia ederek, serbest bırakılmasını istedi.

KHK ile mesleğinden ihraç edilen Alev Şahin mesleğine geri iade edilmesi için başlattığı eylemi 206 gündür devam ettiriyor. Alev Şahin kendisine destek veren Nakliyat-İş Temsilcisi Murat Kabak\'ın \'Devlet Büyüklerine Hakaret\' suçlaması ile gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Alev Şahin eylemini sürdürdüğü Spor Sokak girişindeki meydanda \'Murat Kabak derhal serbest bırakılsın\' yazılı pankart açtı. Alev Şahin, Murat Kabak\'ın kendi direnişine destek verdiği için gözaltına alındığını iddia ederek, \"206 gündür burada sabırla emekle, ancak kararlılıkla bir mücadele veriyorum. 206 gündür işimi ekmeğimi geri istediğimi söylüyorum. Katil, darbeci değilim, işimi geri istiyorum talebi ile sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bugün öğrendiğim kadarı ile Murat Kabak isimli Nakliyat-İş Temsilcisi aynı zamanda PTT işçi meclisi üyesi bir arkadaşımız benim direnişimin başından beri her gün gelerek desteğini sunan, sahiplenen, direniş dostu bir arkadaşımız gözaltına alınmış. Gerekçe \'Devlet büyüklerine hakaret etme\'. Bir gece nezarette tutmak bence Murat Kabak\'ı yıldırma politikasıdır diye düşünüyorum. Benim direnişime her gün gelen bir dostumuzu böyle yıldıracaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Bir gece nezarette tutarak korkutacaklarını düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Yada tutuklama gibi adaletsizlik gibi bir baskı süreci düşünüyorlarsa bunlarla gözaltı ve tutuklamalarla ne Murat Kabak\'ı, ne beni, ne bizi, ne direnenleri yıldıramazlar. Murat Kabak yalnız değildir. Derhal serbest bırakılsın\" dedi.

11)DEÜ REKTÖRÜ VEKİLİ ÇELİK: \"ÖZEL GÜVENLİK VE STRATEJİSTLER YETİŞTİRECEĞİZ\"

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, DEÜ\'de açmayı planladıkları Güvenlik Bilimleri Fakültesi\'nin üniversite senatosunda oy çokluğu ile kabul edildiğini açıkladı. Çelik, fakültede özel sektöre eleman yetiştirileceğini belirterek, \"Milli istihbaratın ve buradaki kişilerin yetiştirilmesi apayrı bir format. Asker ve polis zaten farklı yetiştiriliyor. Bizimkisi bunların dışında güvenlik görevlileri, strateji ve istihbarat uzmanları yetiştirmeye yönelik bir çalışma olacak\" dedi. DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, üniversitesi senatosunun ardından makamında basın toplantısı düzenledi. Açmayı planladıkları Güvenlik Bilimleri Fakültesi\'nin kurulmasıyla ilgili kararın üniversite senatosundan oy çokluğu ile geçtiğini açıklayan Çelik, sürecin Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı\'nın kararı doğrultusunda ilerleyeceğini söyledi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından istihbarat, strateji ve güvenlik görevlileri konularında bazı problemler yaşandığını ve bu konularda bir fakülte kurmayı düşündüklerini anlatan Çelik, \"Fakülte içindeki özellikle strateji bölümü sadece ülkemizin değil bir şirketin, fabrikanın da geleceğe yönelik planlarının yapılması ve buna bağlı olarak gelecekteki muhtemel problemleri görmeye yönelik bir bölümdür. İstihbarat bölümü bu fakültenin içinde olacak. Benzer bir şekilde güvenlik görevlisi yetiştiren bir bölümümüz daha olacak\" dedi.

\"ÖZEL GÜVENLİK VE STRATEJİSTLER YETİŞTİRECEĞİZ\"

Rektör Vekili Çelik, fakülte fikri gündeme geldiğinde, düşüncelerini asker ve polis gibi güvenlik birimleriyle paylaştıklarını ve kendilerine olumlu geri dönüş sağlandığını ifade etti. Çelik, gazetecilerin \"İstihbarat denilince akla ilk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı geliyor, mezun olacakların hedefinde burası var mı?\" sorusu üzerine, \"Ülkemizde istihbaratçı yetiştiren zaten farklı birimler var. Dolayısıyla onları alanına girmeyecek şekilde. Başta özel sektörde bir takım bilgilerin ortaya çıkmasında bunlar etkin bir şekilde görev alacak. Yani milli istihbaratın ve buradaki kişilerin yetiştirilmesi apayrı bir format. Asker ve polis zaten farklı yetiştiriliyor. Bizimkisi bunların dışında ayrı olarak güvenlik görevlileri, strateji ve istihbarat uzmanları yetiştirmeye yönelik bir çalışma olacak. Mezun olanlar bu şekilde istihdam edilecek\" diye konuştu.

Ajan yetiştirmeyeceklerini özellikle vurgulayan Çelik, \"Böyle bir durum yok. Onun formatı apayrı. Bunun dışında kamu ve özel sektördeki firmalara bunlara özel güvenlik ve stratejistler yetiştireceğiz\" dedi.

12)ZABITA ARACI DÜĞÜN ARABASI OLDU

Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesinde zabıta görevlisi Bahattin Beşkat ile 112 acil sağlık görevlisi Derya Koz ile hayatlarını birleştirdi. Çiftin düğün arabası ise zabıta aracı oldu.

Ceylanpınar Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli Bahattin Beşkat ve 112 acil servisinde görevli Derya Koz resmi iş kıyafetleriyle hayatlarını birleştirdi. Ceylanpınar ilçe evlendirme dairesine ilçe belediyesine ait trafik zabıta aracıyla siren çalarak gelen çiftin nikahını Belediye Başkanı Menderes Atilla kıydı. Mesleğini çok sevdiğini bu nedenle resmi kıyafetle geldiğini ifade eden 112 acil sağlık görevlisi Derya Koz, \"Başta belediye başkanımız Menderes Atilla olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Nihaha resmi kıyafetle gelmeyi tercih ettik. İkimizde mesleğimizi çok çok seviyoruz. Bu yüzden bu önemli günümüzde resmi kıyafetlerle katılmak istedik\" dedi. Ceylanpınar Belediyesi zabıta görevlisi Bahattin Beşkat ise katkılarından dolayı belediye başkanı Atilla\'ya teşekkür ederek, \"Mesleğimizi çok seviyoruz. Faklı bir renk katma adına böyle güzel bir şey yapalım dedik. Böyle bir şey oldu. Gelin aracımızda trafik zabıta aracı oldu güzel oldu. Herkese çok teşekkürler\" diye konuştu.

13)VAN DAMME ADINI TAŞIYAN FİTNESS SALONLARI AÇILACAK

Ünlü Hollywood starı Jean Claude Van Damme, adını taşıyacak fitness salonunun ortaklık anlaşmasını yapmak için İzmit\'e geldi. Van Damme sporu çok sevdiğini, küresel çaptaki bir projenin İzmit\'te başlayacağını söyledi.

Hollywood aksiyon filmlerinin bir dönem vazgeçilmez yıldızı olan Jean Claude Van Damme, adını fitness salonunlarının anlaşmasını yapmak için İzmit\'e geldi. Fitness salonunun açılacağı rezidans inşaatında basın açıklaması yapan Van Damme, \"İzmit\'i, Kocaeli\'yi çok beğendim. İstanbul\'un etrafında böyle güzel bir yer olduğunu bilmiyordum. Türkiye\'de olduğumdan dolayı çok mutluyum. Ben sporu çok seviyorum. Her zaman güzel bir fitness center sistemini dünyaya göstermek istiyordum. Küresel çapta bir proje bu. İlk örneği İzmit\'te olacak. Açıkçası bu projeyi çok güzel bulduk, ilk örneğini burada açmayı düşünüyoruz. Tabi franchising veriyoruz\" dedi. Basın açıklamasının ardından ortakları ile açacakları fitness center hakkında görüşen Van Damme, daha sonra hayranları ile fotoğraf çektirdi.

