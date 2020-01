DHA YURT BÜLTENİ-1

1)BURSA\'DA ÇAMAŞIR YIKAMA FABRİKASINDA YANGIN

BURSA\'nın Nilüfer ilçesi Çalı Sanayi Bölgesi\'nde faaliyet gösteren çamaşır yıkama fabrikasında yangın çıktı. 12 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Çalı Organize Sanayi Bölgesi Gri Cadde\'de meydana geldi. Alınan bilgiye göre, oteller ve hastanelerin çamaşırlarını toplu olarak yıkayan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler fabrikanın tamamını sardı. Çevredeki fabrikaların bekçileri durumu fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. 12 itfaiye aracı ve 44 itfaiye erinin müdahale ettiği yangın 2 saat süren çalışmanın ardından söndürülebildi. Yangın sebebiyle fabrikadan büyük hasar meydana geldi. 45 kişinin çalıştığı fabrikada, gece saatlerinde mesai olmaması olası bir faciayı önledi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini tespit etmek için soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ /BURSA,(DHA)

2)SOKAK ORTASINDA BAŞINDAN VURULDU

BURSA\'nın Osmangazi ilçesinde 32 yaşındaki Turhan Gün, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla başından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Gün\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi\'nde gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde silah sesi duyarak dışarıya çıkan mahalle sakinleri, yerde kanlar içinde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından silahla vurulan 32 yaşındaki Turhan Gün\'ü Bursa Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Durumu ağır olan ve yoğun bakıma alınan Gün\'ün hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayından ardından polis ekipleri bölgede inceleme başlattı. Turhan Gün\'ün kim ya da kimler tarafından vurulduğunu tespit etmeye çalışan ekipler bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ / BURSA,(DHA)

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, TARTIŞTIĞI KIZ ARKADAŞINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ (EK)

3)\'NASIL KIYDINIZ KUZUMA\'

İzmir\'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi Günhan Ö. (26), tarafından boynundan bıçaklanarak öldürülen üniversite öğrencisi Zülal Tütüncü\'ye (21), Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi yapıldı. Tütüncü\'nün cenazesi daha sonra Bursa\'dan gelen ailesine teslim edildi. Acılı aile, olayla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Anne Bedriye Tütüncü, \"Ben seni Allah\'a emanet etmiştim. Nasıl kıydınız kuzuma? Gözünün içine bakmaya kıyamıyordum. Neredesin evladım?\" diye ağıt yaktı. Zülal Tütüncü\'nün bugün toprağa verileceği öğrenildi. Zülal Tütüncü\'nün sınıf arkadaşı İdil Sezen, \"Çok yakın arkadaşım. Çok neşeliydi, çok hayat doluydu. Bir sürü arkadaşı vardı. Herkes onu çok severdi, mükemmel bir insandı, hayat doluydu. Herkese karşı çok iyi bir insandı\" dedi.

Haber-Kamera: Davut CAN /İZMİR,(DHA)

4)TABANCAYLA İŞYERİ BASTI



ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde husumetli olduğu 2 kardeşin işyerini basarak rastgele tabancayla ateş açan Ahmet B.\'yi (36) kardeşler etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Alanya\'ya bağlı Saray Mahallesi\'ndeki bir işyerinde önceki gün saat 17.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre aralarında kız kaçırma yüzünden husumet bulunan Ahmet B., tabancayla Vedat K. (41) ile ağabeyi Sedat K.\'nin (44) işyerine geldi. Taraflar arasında çıkan tartışmanın ardından Ahmet B., yanındaki tabancayla rastgele ateş açtı. Ahmet B.\'nin bir anlık dalgınlığından faydalanan Vedat K., elinden aldığı tabancanın kabzasıyla Ahmet B.\'nin başına vurarak etkisiz hale getirdi. Kardeşlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi yapılan Ahmet B., ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından polis merkezine getirilen Ahmet B., daha sonra adliyeye sevk edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Olay anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde kuruyemişçi dükkanına giren Ahmet B. ile Vedat K. ve Sedat K. arasında yaşanan arbede yer aldı.

Haber-Kamera: Engin ANAK / ALANYA(Antalya),(DHA)

===============================================

5)ÇORBACIDA GAZ SIKIŞMASI PATLAMASI: 1 YARALI



AYDIN\'ın Nazilli ilçesinde, bir çorba solonunda mutfak tüpünden sızan gazın sıkışarak patlaması sonucu işyeri sahibi Mirhan Kişmir (36) yaralandı. Çorba salonunun önünde park halindeki otomobilde de patlama nedeniyle hasar meydana geldi.

Dün saat 08.30 sıralarında, Mirhan Kişmir\'in sahibi olduğu, Turan Mahallesi, Atatürk Bulvarı\'ndaki bir çorba salonunda, mutfak tüpünden sızan gazın sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Ortalık bir anda savaş alanına dönerken, patlamayla birlikte yangın çıktı. Çorba salonu ve bodrum katındaki pek çok mutfak malzemesi de patlamayla birlikte bulvara fırladı. Çorba salonu önünde park halindeki bir otomobil de patlamada zarar gördü. Bu sırada mutfakta çorba hazırladığı öğrenilen Mirhan Kişmir, elleri ve yüzünden yaralandı.

Patlama sesine koşan çevredekiler, durumu itfaiye ve 112 Acil Servis\'e bildirdi. Kişmir\'e ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılıp, Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Kişmir, Nazilli Devlet Hastanesi\'ndeki ilk müdahale ardından İzmir\'e sevk edildi.Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, olayın ardından çorba salonundan bulvara fırlayan cam kırıkları ve diğer malzemeleri süpürerek temizledi.

Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ(Aydın),(DHA)

===============================================

6)ÖLDÜRÜLEN OKUL MÜDÜRÜ İÇİN YÜRÜDÜLER



İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in öğrencisi tarafından tüfekle vurularak öldürülmesi, düzenlenen geniş katılımlı yürüyüş ve basın açıklamasıyla protesto edildi. Acılı eş Ümmü Kökmen de iki oğlu ile elele tutuşarak yürüdü. Öldürülen okul müdürü Ayhan Kökmen\'in daha önce görev yaptığı Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünden başlayan yürüyüşe meslektaşları, öğrencileri, eşi Ümmü Kökmen, çocukları Doğukan Kökmen ve Egehan Kökmen\'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar, üzerinde Kökmen\'in fotoğrafı bulunan \'Son ders değerler eğitimi\', \'Şiddete son\', \'Şiddete dur de\', yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Saraçoğlu Caddesi güzergahını takip eden kalabalık yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Hükümet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunulup, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. Yürüş sırasında Kökmen\'in eşi Ümmü Kökmen\'in oğulları ile ele ele tuşarak yürümesi, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Kökmen\'in öğrencisi ve meslektaşı Elvan Öztürk, şehit öğretmenler için \'Dünyanın Bütün Çiçekleri\' isimli şiiri okurken, kalabalıktaki bazı kişiler gözyaşlarını tutamadı. Yürüyüşe Denizli\'nin Tavas ilçesinden katılan Kökmen\'in Tavas İmam Hatip Lisesi\'nde görev yaptığı dönemki öğrencisi olduğurnu belirten Süleyman Çetinkaya da \"O daima öğrencileri kazanmaya çalışan, anlayışlı bir öğretmen oldu. Menfur saldırıya hiçbir anlam veremedim. Acımız büyük\" dedi.

Kökmen\'in öğrencilerinden Pınar Aygün de gözyaşı dökereke yaptığı konuşmasında, \"Ayhan öğretmen, kendisini öğrencilerine adamış biriydi\" dedi.

Daha sonra, Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Toprakçı, basın açıklamasını okudu. Toprakçı, Karabağlar\'da ve Bornova\'da yaşanan eğitimcilere yönelik saldırıların ardından son olarak Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen\'in iki öğrencisinin silahlı saldırısında hayatını kaybetmesinin şiddetin geldiği son noktayı gösterdiğini söyledi. Toprakçı, yaşanan olayın perde arkasını şöyle anlattı:

OLAYIN PERDE ARKASINI ANLATTI

\"Maalesef bu üzücü olay üzerinde büyük bir bilgi kirliliği yaşanmakta. Oysa biz bizzat olayı yaşayan mesai arkadaşları olarak biliyoruz ki, vuran öğrencinin basına yansıdığı gibi bir disiplin soruşturması veya geçmişe yönelik disiplin cezası yoktur. Okulda Müdür Bey ile olay günü ve öncesinde herhangi bir tartışma, tokat atma, bıçak çekme gibi bir olay yaşanmamıştır. Olay anında diğer öğrenci yaklaşık 1,5 ay önce okulumuzdaki başka bir öğrenciye okulun yakın çevresinde silah çektiği için okul değiştirme cezası almıştır. Müdürümüz Ayhan Kökmen\'in her zaman öğrencilere yaklaşımı olumlu olmuş, bugüne kadar hiçbir öğrenciye ne tokat atmış ne de aşağılayıcı bir söz sarf etmiştir. En olmaz denilen öğrenciye bile inançla, umutla yaklaşırdı. Çiçeklerini seven biriydi. Gönlü vatan ve millet sevgisiyle dolup taşan fedakar bir öğretmendi. Şehitlerimizden bahsederken gözyaşlarını tutamazdı. Şimdi o çok sevdiği al bayrağımıza sarılarak şehitlik makamına ulaştı. Öğretmenlerimizin itibarına, sağlığına ve hatta canına kast eden şiddet olayları, artık eğitim hayatımızın en hayati problemlerinden birisi haline gelmiştir. Bugüne kadarki yetkililerin öğretmenleri itibarsızlaştırma politikalarının bir sonucu olarak ne yazık ki eğitimcilere yönelik şiddet eylemleri son yıllarda giderek artmaktadır. Okulların güvenliğini sağlamaktan, eğitimin kesintisiz olarak devam etmesinden birinci derecede sorumlu olan Milli Eğitim Bakanlığı, bu tür şiddet olayları karşısında kayıtsız kalmakta, öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın can güvenliğini sağlayamamaktadır. Ne yazık ki bilim yuvası olması gereken okullarımız, hem eğitim çalışanları hem de öğrencilerimiz için güvenli alanlar olmaktan çıkmıştır. Biz öğretmenler, öğrenciler ve veliler olarak şiddeti kınıyor, reddediyoruz.\" Toprakçı\'nın gözyaşları arasında okuduğu basın açıklamasının ardından Ayhan Kökmen\'in kendisi gibi öğretmen olan eşi Ümmü Kökmen, öğrencilere sarıldı. Kökmen, \"Son ders değerler eğitimi, öğretmeni Ayhan Kökmen. Sevgi, saygı ve hoşgörü\" ifadeleriyle öğretmen ve öğrencilere seslendi.

İLÇEDE EĞİTİME 2 GÜN ARA

Öte yandan acı olayla sarsılan yaklaşık 5 bin nüfuslu Kaymakçı Mahallesi\'nde bulunan tüm okullarda Kaymakamlık kararıyla pazartesi ve salı günü eğitime ara verildi.

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ(İzmir),(DHA)

========================================

7)ESKİŞEHİR\'E GETİRİLEN USULSÜZ DİNLEME SANIĞI EMNİYET AMİRİ TUTUKLANDI

EDİRNE\'de eşi ve 2 çocuğuyla birlikte yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken yakalanan usulsüz dinleme davasının firari sanığı emniyet amiri Erkan Soydan, Eskişehir\'e getirilerek adliyeye sevk edildi.Soydan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eskişehir\'de Büyükşehir Belediyesi Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile işadamları ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 107 kişiyi 2009-2013 yılları arasında usulsüz dinledikleri iddiasıyla 25 emniyet mensubu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, 3 Mart 2015 tarihinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin ardından eski emniyet müdür yardımcısı Mustafa Aygün, eski şube müdürü Mustafa Arık ile emniyet amiri Erkan Soydan\'ın tutuklanmasını istendi. Mustafa Arık tutuklandı, Mustafa Aygün ve Erkan Soydan ise yakalanamadı.

EDİRNE\'DE YAKALANDI

Firari sanıklardan eski emniyet amiri Erkan Soydan ile FETÖ\'nün haberleşme sistemi \'ByLock\' kullandığı öne sürülen öğretmen eşi ile 2 çocuğu, yurt dışına çıkma hazırlığı yaparken önceki gün Edirne\'de yakalandı. Eskişehir\'e getirilen Erkan Soydan, dün polisler tarafından adliyeye sevk edildi. Soydan, adliyede yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi\'ne gönderildi.

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

========================================

8)PROFESÖR ÇİFT, YANLIŞ TEDAVİ UYGULAMAKLA SUÇLANIYOR



MERSİN Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı\'nda görevli Prof. Dr. E.T. ve eşi Prof. Dr. D.T., yanlış tedavi yapmakla suçlanarak haklarında soruşturma başlatıldı. Mersinli R.K., geçen 13 Kasım\'da Mersin Üniversitesi Rektörlüğü ile Mersin Cumhuriyet Savcılığı\'na başvurarak, Prof. Dr. E.T. ve eşi Prof. Dr. D.T.\'nin kendisine yanlış kanser tedavisi uyguladığını belirtip, şikâyetçi oldu. Ayrıca profesör çiftin yanlış tedavi uyguladığı iki kadının öldüğü, yapmadıkları ameliyatların da parasını aldığı ileri sürüldü. İddialar üzerine, idari soruşturma başlatılırken, bilirkişi olarak atanan üniversitede görevli bir profesörün yaptığı incelemede, Prof. Dr. E.T.\'nin hasta R.K.\'ye eksik ameliyat yaptığı ve gerçek durumu kendisine anlatmayarak tedavisinde gecikmeye neden olduğu belirlendi. İnceleme sonrası elde edilen yeni bilgiler ışığında hazırlanan suç duyurusu Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı\'na ulaştırılırken, savcılık ise 15 Kasım\'da görevsizlik kararı ile dosyayı üniversiteye gönderdi. Bunun üzerine profesör çifte yönelik soruşturma için heyet oluşturuldu. \'Ölüme sebebiyet verme, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırma, görevi kötüye kullanma ve sahte ameliyat raporu hazırlama\' iddialarıyla hazırlanan suç duyurusu başvurusunda, çiftin imzasını taşıyan ameliyat raporlarının sonuçlarına da yer verildi.

İddialarla ilgili açıklama yapan Prof. Dr. D. T., \"Süren bir soruşturma varsa, hukuki bir süreç varsa bu aşamada konuşmak doğru olmaz\" dedi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Mersin Üniversitesi\'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

\"Prof. Dr. E.T. ve Prof. Dr. D.T.\'nin hastalara yanlış tedavi uygulamasıyla ilgili kamuoyuna duyurumuzdur. Üniversitemiz Tıp Fakültesi\'nde görevliyken, daha önce yapılan bir soruşturma kapsamında Prof. Dr. E.T.\'ye \'kamu görevinden çıkarma\' cezası verilmiş olup, eşi Prof. Dr. D.T. de aynı soruşturma kapsamında disiplin cezası almış ancak halen Üniversitemiz Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı\'nda görevine devam etmektedir. İddialarla ilgili olarak, 13.11.2017 tarihli şikâyet üzerine, Tıp Fakültesi Dekanlığı\'nca 21.11.2017 tarihinde şikâyette belirtilmiş olan tedavilerle ilgili idari soruşturma ve ceza soruşturması başlatılmış olup, soruşturma halen usul ve yasalara uygun olarak devam etmektedir.\"

Haber: MERSİN,(DHA)

=====================================

9)GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ŞEBEKESİNE OPERASYONDA 23 TUTUKLAMA



İZMİR Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılara yönelik yaptığı operasyonlar, göçmen şebekesine ağır darbe vurdu. Operasyonlarda çeşitli uyruklardaki 343 göçmen, ölüm yolculuğuna çıkmadan kurtarıldı. Operasyonlar sonrasında ise 23 insan taciri tutuklandı. Özellikle yaz aylarında ve havanın durgun olduğu zamanlarda Ege Bölgesi\'nin kıyı kesimlerinden Yunan adalarına umut yolculuğuna çıkan göçmenleri kaçıran şebekeye yönelik İzmir polisi, çalışma yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü soruşturma sonrasında geçen Ağustos ayından Aralık ayına kadar şebekeye yönelik İzmir, İstanbul, Aydın, Muğla illerinde 8 farklı operasyon yapıldı. Operasyonlarda çeşitli uyruklardan 343 göçmen, ölüm yolculuğuna çıkmadan kurtarıldı. Göçmenlerle birlikte can yelekleri, şambrel, pompa, tekne ele geçirildi. Farklı zamanlardaki 8 operasyon sonrasında yakalanan zanlılardan 23\'ü tutuklandı. 6 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM /İZMİR,(DHA)

====================================

10)POLİSTEN KAÇTI, 1 OTOBÜS İLE 1\'İ POLİS 4 ARACA ÇARPIP YAKALANDI



KONYA\'da polisin \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü Samet A. (26), otomobiliyle 1 otobüs ile 1\'i polis aracı olmak üzede 4 otomobile çarptarak durabildi. Samet A., gözaltına almınır çarptığı araçlardan birinin sahibi Yaşar Yalçın, otomobilini yaklaşık 2 saat önce tamirciden aldığını belirtti. Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Polis, kentin en işlek bölgesi olan Alâeddin Bulvarı\'nda kontrolsüz araç kullanan Samet A. yönetimindeki 42 FAZ 75 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü Samet A., \'Dur\' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Samet A., polisle yaşanan kovalamaca sırasında yaklaşık 5 kilometre ilerledikten sonra Aslan Kışla Caddesi\'ne geldi. Burada kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen sürücüsü ve plakası belirlenemeyen bir hafif ticari araca, sonra Harun Doğanay’ın kullandığı yolcu dolu 42 ADK 50 plakalı belediye otobüsüne çarptı. Kaçmaya devam etmek isteyen Samet A., aynı kavşakta kırmızı ışıkta geçtiği için önce Yaşar Yalçın\'ın kullandığı 43 RD 809 plakalı otomobile, sonrada kendisini kovalayan polis aracına çarparak durabildi. Samet A., bu sırada polis tarafından gözaltına alındı. Şans eseri çarptı araçlarda yaralanan olmadı.

Samet A.\'nın otomobiliyle çarptığı araçlardan birinin sahibi Yaşar Yalçın, \"Otomobilimi sanayiden yaklaşık 2 saat önce çıkarmıştım. Tamir oldu ve bin 500 lira masraf tutmuştu. Şimdi bir o kadar daha masraf olacak\" dedi.

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK / KONYA,(DHA)

===================================

11)OTOMOBİL, DEREYE UÇTU: 2 YARALI



ZONGULDAK\'ta, yağmur yağışı nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin dereye uçması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Zonguldak-Ankara karayolunun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Çağrı Gökçe yönetimindeki 31 FK 159 plakalı otomobil, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 15 metre yükseklikten dereye uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan Çağrı Gökçe ve Koray Bayramoğlu yaralandı. Kendi çabaları ile araçtan çıkan Gökçe ve Bayramoğlu\'na ilk müdahaleyi tesadüfen yoldan geçmekte olan 112 Acil ekibi yaptı. Çaycuma Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN /ZONGULDAK,(DHA)

===========================================

12)BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLDE SIKIŞTI



BURSA\'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolundan çıkan otomobil yapımı devam eden alt geçit çalışmaları içindeki bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Hayrettin Coşkun (51), İtfaiye ekibi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece geç saatlerde ilçenin Mesudiye mevkiinde meydana geldi. İnegöl\'den Ankara istikametine seyir halinde olan Hayrettin Coşkun yönetimindeki 43 YB 878 plakalı otomobil, alt yapı çalışmaları nedeniyle daralan yolda kontrolden çıktı. Savrulan araç beton bariyerlere çarptı. Şiddetli çarpmanın beton bariyerleri de devirdiği kazada yaralanan sürücü otomobilde sıkıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü için herkes seferber oldu. Bacakları sıkışan Coşkun, kaza yerine gelen İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından aracın bir kısmı demir makasla kesilerek çıkarıldı. İlk tedavisi olay yerinde yapılan Coşkun, ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ / İNEGÖL(Bursa),(DHA)

==========================================

13)KADIN SÜRÜCÜ ADAYLARI ÇARPIŞTI, EĞİTMEN YARALANDI



KÜTAHYA\'da sürücü belgesi almak için direksiyon sınavına giren iki kadın sürücü adayının kullandığı otomobiller çarpıştı, kazada sınav gözetmeni bir kişi yaralandı.

Kaza Kütahya-Tavşanlı karayolu 4\'üncü kilometresinde meydana geldi. Sürücü belgesi almak için direksiyon sınavına giren Şeyma Koç\'un kullandığı 43 DP 712 otomobil ile aynı şekilde direksiyon sınavına giren Gamze Karaaslan yönetimindeki 43 DD 324 plakalı otomobil, sollama yaparken birbirleriyle çarpıştı. Çarpışmanın ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobiller refüje çıktı. 43 DD 324 plakalı otomobil refüjdeki elektrik direğine, 43 DP 712 plakalı otomobil de ağaca çarparak durdu.

Kazada otomobildeki sınav gözlemcilerinden bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza yapan araçlar çekici ile kaldırıldı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)

=======================================

14)EDİRNE\'DE ETKİLİ YAĞMURUN ARDINDAN KAR GELİYOR



EDİRNE\'de hafta sonu etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı bölgelerde ekili araziler sular altında kaldı. Kentte cadde ve sokakları göle çeviren yağmur sularının, Tunca Nehri\'nin geçtiği, Sarayiçi Er Meydanı\'nda bulunan Fatih ve Kanuni köprüleri\'nin olduğu bölümlerde nehir yatağından taştığı görüldü. Meteoroloji ise gece yarısından itibaren kentte kar yağışının yaşanacağı uyarasın9ı yaptı.

Edirne\'de hafta sonu etkili olan yoğun yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının 6 derece olduğu kentte son 48 saate metrekareye 56 kilogram yağış düştü. Aşırı yağışlar nedeniyle bir çok ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Edirne\'de yağış nedeniyle, tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı\'nın bulunduğu alandan geçen Tunca Nehri, Fatih ve Kanuni köprülerinin gözlerinin bulunduğu en üst noktaya kadar yükselen su nedeniyle nehir yatağından zaman zaman taştığı görüldü. Kentte 5 bin kişinin yaşadığı Karağaç Mahallesi\'ni bağlayan Tunca Köprüsü\'nde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre nehir debisi 20 metre küp/saniyeden yaklaşık 4 kat artarak, 88 metreküp/saniye yükseldi. AFAD ekipleri her ihtimale karşı tedbir alırken, yetkililer her hangi bir taşkının söz konusu olmadığını belirtti.

KAR GELİYOR

Edirne Meteoroloji yetkilileri, yağmurun bu gece yarısından itibaren yerini kar yağışına bırakacağını söyledi. Yetkililer, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk havanın gece eksi 4 dereceye düşmesiyle kar yağışının bugün öğlen saatlerine kadar devam edeceğini, kar kalınlığının ise yüksek kesimlerde 15 santimetreyi bulacağını söyledi.

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY / EDİRNE,(DHA)

=====================================

14 yaşındaki Bilge, ağrısı dinsin diye duvarda askıda tutuluyor (3)

15)BİLGE\'YE AKÜLÜ TEKERLEKLİ SANDALYE HEDİYE EDİLDİ

Artvin\'in Borçka ilçesinde, babası tarafından özel yaptırılan ve duvara bağlanan aparatla dik durması sağlanan \'Meningomyelosel\' hastası Bilge Kara için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\'nun aileye telefonla ulaşarak devreye girmesinin ardından kentteki yetkililer de harekete geçti. Artvin Valisi Ömer Doğanay\'ın talimatı ile Borçka Kaymakam Hasan Meşeli, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Kahraman Derece, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şentürk Ağırbaş, Türkiye İş Kurumu Artvin İl Müdürü Cevdet Ertürk, aileyi evinde ziyaret etti. Vali Doğanay\'ın gönderdiği akülü tekerlekli sandalyeyi Bilge\'ye hediye eden Kaymakam Meşeli, aileye sorunlarıyla yakından ilgileneceğini söyledi. Heyette yer alan doktorlar da Bilge Kara\'yı muayene etti.

Baba Mehmet Murat Kara, Bakan Jülide Sarıeroğlu\'nun kendisini aradığını ve yakından ilgilendiğini belirterek, \"Bakanımızın araması bizi çok mutlu etti\" dedi.

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR / BORÇKA(Artvin),(DHA)

============================================

BOMBALI SALDIRIDA TAHRİP OLAN MERMER JANDARMA KARAKOLU YENİLENDİ



DİYARBAKIR\'ın merkez Sur ilçesinde, geçen yıl teröristlerin bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 3 askerin şehit olduğu Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı\'nın yeni binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, jandarmanın, polis ve korucularla birlikte nereden gelirse gelsin her türlü ihanete karşı iç ve dış tehlikelere karşı kararlı bir bir mücadele verdiğini belirterek, \"Bu ülkenin her bir köşesinde askerimiz, polisimiz ve korucularımız aynı iman ve şuurla dimdik ayaktadır. Nereden gelirse gelsin, hangi ihanetle ve iç ve dış işbirliğiyle desteklenirse desteklensin bu büyük millet, bütün ihanetleri ve bütün bu tehditleri bertaraf edecek, kararlılıkla yoluna İnşallah güçlenerek devam edecektir\" dedi.

Diyarbakır-Bingöl Karayolu üzerinde bulunan, merkez Sur ilçesindeki Mermer Jandarma Karakolu\'na 24 Mart 2016 tarihinde PKK\'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 3 asker şehit oldu. Saldırıda karakol binası da tahrip oldu. Saldırının ardından yapımına başlanan Mermer Jandarma Karakolu\'nun yeni binası dün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, 7\'nci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, 8\'inci Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Vali Yardımcısı Tolga Toğan, çeşitli kurum müdürleri, Sur ilçesi muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Tören, karakola düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan 3 asker ile ebediyete uğurlanan tüm şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı ile ilgili bilgilerin Jandarma Binbaşı Levent Kayasar tarafından verilmesinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu konuşma yaptı. Vali Güzeloğlu, şöyle dedi:

\"Sur ilçemizin Mermer Karakolu\'nu bugün yeniden büyük ve güçlü Türkiye\'ye yakışır şekilde insanımızın hizmetine sunmanın, jandarma teşkilatının kanunlarla, kendisine verilen başta can ve mal emniyeti olmak üzere bütün görevleri için ideal bir şekilde bugün hazır hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sözlerimin başında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne, devletimizin ve milletimizin bekası, özgür ve hür yaşaması, nazlı bayrağımızın ilelebet gönderimizde nazlı nazlı dalgalanması, ezanımızın semalarda dinmemesi adına hayatlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve 24 Mart 2016\'da bu düstur ve sorumlulukla Mermer\'de görev yaparken vatandaşına bölge ve sorumluluk sınırı içerisindeki her insanın can ve mal emniyetine dönük kahramanca duruşu ve görev bilinciyle burada ifa ederken, hain terör örgütü PKK\'nın saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Mermer Karakolu şehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez daha anıyorum, ruhları şad, mekânları cennet olsun. O gün yaralanan gazilerimize sağlık diliyorum. İnsanlık fedakârlıklarının en büyüğü olan canlarını bu vatan için, devlet için, bayrak için, ezan için, iman için feda eden aziz şehitlerimiz geleceğe doğru ve kararlı büyük yürüyüşümüzün en büyük güvencesidir.\"

Jandarmanın, polis ve korucularla birlikte nereden gelirse gelsin her türlü ihanete, iç ve dış tehlikelere karşı kararlı bir şekilde mücadele verdiğini anlatan Vali Güzeloğlu, şunları kaydetti:

\"Bugün de aynı şehitlerin safında, onların kararlılığında ve imanlı duruşunda bu ülkenin her bir köşesinde askerimiz, polisimiz ve korucularımız aynı iman ve şuurla dimdik ayaktadır. İç ve dış bütün tehdit hain ve niyetlere karşı bu iman, aşılmaz ve sarsılmaz yenilmez sıradağlar gibi duran en büyük güç kaynağımızdır. Nereden gelirse gelsin, hangi ihanetle ve iç ve dış işbirliğiyle desteklenirse desteklensin, bu büyük millet bütün ihanetleri ve bütün bu tehditleri bertaraf edecek, kararlılıkla yoluna inşallah güçlenerek devam edecektir. Bugün Türkiye, bölgesinde ve küresel ölçekte hakkı, adaleti ve insanlığın temel değerlerini savunan belki de yegâne ülkedir.\"

Güvenlik güçlerinin Diyarbakır\'da da vatandaşlarla birlikte teröre karşı dimdik durduğunu belirten Vali Güzeloğlu, şöyle konuştu:

\"Bugün Diyarbakır\'da da güvenlik kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz, korucumuz ve Diyarbakırlımız teröre karşı dimdik durmakta, bütün hain niyet ve emelleri bu kararlılıkla inşallah bertaraf etmekte ve geleceğe kararlı yürüyüşünü sürdürmektedir. Bu ülkenin kadim kenti, irfan, medeniyet kenti Diyarbakır terörle yaşadığı yılların sonrasında inşallah o gerideki acıları, milletiyle, devletiyle bertaraf edecek kalkınma, gelişme ve ilerleme yolunda çok hızlı bir şekilde gelişerek, güçlenerek yoluna devam edecektir. Tıpkı Türkiye\'nin her köşesinde olduğu gibi. Bugün de devletimizin millete hizmet noktasında sunduğu bu karakolumuz, yeni güvenlik anlayışımızın, milletiyle bütünleşen devlet anlayışının çok büyük bir göstergesidir. Diyarbakır- Bingöl Karayolu\'nun bütün güvenliğinin yanı sıra bölgede bulunan, teşrif eden tüm muhtarlarımızın, burada yaşayan tüm insanlarımızın can ve mal emniyetinin teminine ve tesisine dönük bu karakolda bugünden itibaren en yüksek düzeyde güvenlikli bir hizmet sunulacaktır. Bizler millete hizmet etmenin ibadet olduğuna inanan, devleti ancak millet için yaşatan ve bu noktadaki gayretini her daim daha öteye taşıyan, merkezinde insan olan bir yönetim anlayışının temsilcileriyiz. Bu kararlılıkla bugünden itibaren hizmet verecek karakolumuzun, Sur ilçemiz Mermer Karakol Sorumluluk Bölgesi, Diyarbakır\'ımız ve ülkemiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını Rabbi\'mden niyaz ediyorum. Emeği geçen, yapımından bugüne katkı koyan herkese teşekkür ediyorum ve sözlerimin başında olduğu gibi bugün bu yeni karakol binasını hizmete açarken bütün şehitlerimizi ve 24 Mart 2016\'da şehadete Mermer saldırısında erişen aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun, makamları cennet olsun.\"

Konuşmaların ardından kurbanların kesimi gerçekleştirildi. Daha sonra Vali Güzeloğlu ve beraberindekiler tarafından Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı yeni hizmet binasının açılış kurdelesi kesildi. Yeni binada incelemelerde bulunan Güzeloğlu burada askerlerle birlikte öğle yemeği yiyerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,(DHA)

============================

BAKAN KHUN: ERDOĞAN, PAKİSTAN’A GELSE ADAY OLSA, TÜRKİYE’DEN FAZLA OY ALIR



KİLİS\'te temaslarda bulunan Pakistan Adalet Bakanı Zaferullah Khun, ülkesindeki FETÖ okullarına devlet tarafından el konulduğunu söyledi. Bakan Khun, Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan\'ın ülkesinde çok tanındığını ve sevildiğini belirterek, \"Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’a gelse aday olsa, Türkiye’de aldığı oydan daha fazlasını alır.\" dedi.

Kilis\'te İHH İnsani Yardım Vakfı Ofisini ziyaret eden Adalet Bakanı Zaferullah Khun, Suriyeliler için üretilen ekmek fabrikasını gezdi, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Burada açıklama yapan Zaferullah Khun, Pakistan ile Türkiye\'nin kardeş ülkeler olduğunu belirterek, \"Burada bir birlik var. Zaten Müslümanlar bir vücudun parçası gibi, hepimiz birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Suriye çalışmalarında da herkes elinden geleni yapıyor. Pakistan olarak elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Adım adım büyüyeceğiz, damla damla çoğalacağız. Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Pakistan’daki ve tüm dünyadaki insanları yardım etmeye davet ediyorum. Pakistan halkının sevgisini Türkiye halkına getirdim. Pakistan ile Türkiye iki kardeştir. Yaşasın Pakistan, yaşasan Türkiye\" dedi.

Bakan Zaferullah Khun, ülkesindeki FETÖ okullarına devlet tarafından el konulduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan\'ın ülkesinde çok tanındığını ve sevildiğini belirten Khun, \"Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’a gelse aday olsa, Türkiye’de aldığı oydan daha fazlasını alır. Biz bütün insanları seviyoruz. Seçilmiş tüm insanları seviyoruz. Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik, din kardeşliği, kültürel olarak kardeşliğimiz, tarihsel olarak kardeşliğimizdir. Temelimiz çok sağlam ikimiz tek devlet diyebiliriz. Biz sizin mücadelenizi çok yakından takip ediyoruz. Kazandığınız için çok mutluyuz. Bunun için dualar ediyoruz. Her kim Türkiye’nin karşısında bir şey yapıyorsa, biz de onların karşılındayız. Pakistan’daki okulları devlet tarafından el konuldu. Devletin üst görevlileri tarafından idare ediliyor. FETÖ’den hiç kimse kalmadı, kalmayacak\" diye konuştu.

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU / KİLİS,(DHA)

=======================================

SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞAR YARDIMCISI ŞEKER: AMBARGOLAR BİZİ ÜRETMEYE TEŞVİK EDİYOR



SAVUNMA Sanayii Müsteşar Yardımcısı Mustafa Murat Şeker, yerli üretime geçildiğinde bir ambargo ile karşı karşıya kalındığını söyledi. Şeker, \"Ambargolar bizi üretmeye teşvik ediyor. İşimiz zor. Çok yakından takip ediliyoruz. Kötü komşu ev sahibi yapar. Biz de mal sahibi olmak için gayret göstermeye devam edeceğiz\" dedi.

Eskişehir Anemon Otel\'de düzenlenen \'Turboşaft Motor Alt Sistemleri Çalıştayı\'nın açış konuşmasını Savunma Sanayi Müsteşar Yardımcısı Mustafa Murat Şeker yaptı.1985 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı\'nın kurulduğunu belirten Şeker, şöyle devam etti:

\"1990\'lı yıllara kadar ülkemiz maalesef bütün ürünlerini savunma sanayinde bir iki istisna hariç yurt dışından satın alıyorduk. 90\'lardan sonra artık Türkiye\'de bir üretim safhasına geçtik. Genellikle burada bir yabancı yükleniciyle beraber Türkiye\'de lisans altında bir üretim safhası yaşandı. Bu 10-15 senelik bir süreden bahsediyorum. Bu süreç içerisinde belli kazanımlarımız oldu. Üretim alt yapısı, test alt yapısını oluşturduk, bu dönemde ülkemize ciddi anlamda bir insan kaynağı oluşturmuş olduk. Ar-Ge projeleriyle de bunlar desteklendi, Ar-Ge projelerin tohumları da o dönemde atıldı. Bütün bu birikimlerin sonucundan sonra, 2000\'li yılların başından itibaren müsteşarlığımız artık tasarım, özgün yurtiçi geliştirme projelerine geçtik. Burada da farklı bir yaklaşım uygulandı, belki ülkemize özgü bir yaklaşım ama bütünden detaya giden bir yöntemle ilerdik biz alsında savunma sanayinde bugüne kadar. Bununla neyi kastediyorum, aslında biz önce platformları yaptık bilgemi yaptık Atak\' yaptık Altay\'ı yaptık, Hürkuş\'u yaptık, Anka\'yı yaptık. Ama bunların içindeki pek çok sistem, A sistem, parça yabancı. Dışarıdan aldığımız A sistemleri kullanarak bu platformları hayata geçirdik.\"

\'ÖNÜMÜZE ENGELLER ÇIKTI\'

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Şeker, Atak helikopterini başka ülkelere satmak istedikleri ancak önlerine engeller çıktığını anlatırken, şöyle dedi:

\"Motoru yurt dışından getiriyorduk, önümüze engeller çıktı, satamadık. \'Küçük bir botu satalım\' dedik, önümüze engeller çıktı. Dolayısıyla burada ayağımıza bağ olan şeyleri gördük. Bundan sonraki stratejimizin ayağımıza bağ olan konulara odaklanarak, bunları çözerek ilerlemek olduğunu biliyoruz. Bu nedenle Müsteşarlığımız bir karar aldı ve bir Alt Sistemler Daire Başkanlığı kurdu. Ar- Ge çalışmalarını da bu sistem üzerinden yapıyoruz.\"

Savunma sanayindeki gelişmeler nedeniyle gizli bir ambargoyla karşılaştıklarını anlatan Şeker, \"Ülke olarak gizli bir ambargo altındayız. Bu durumun olumlu yanları var. Kendimiz üretmeye çalışıyoruz bu yüzden. Yapıyoruz da. Ambargolar bizi üretmeye teşvik ediyor. Biz ne zamanki silahlı insansız hava aracını yaptık, anında dışarıdan \'Size artık kamera satmıyoruz\' dediler. Biz kendimiz çalıştık ve ürettik. ASELSAN çalıştı ve bir kamera yaptı. Uçurduk ve oldu. Karşı taraftan bu sefer de \'mamam, satıyoruz\' mesajı geldi. İşimiz zor. Çok yakından takip ediliyoruz. Kötü komşu ev sahibi yapar. Biz de mal sahibi olmak için gayret göstermeye devam edeceğiz.\"

TEI GENEL MÜDÜRÜ AKŞİT: İLK BÜYÜK MOTOR PROJESİ

TEI Genel Müdürü Mahmut F.Akşit de konuşmasında çalıştayla ilgili bilgi verdi. Akşit çalıştayın 2 gün süreceğini belirterek şunları söyledi:

\"Bu yılın başında, Mart ayında Turbo Şaft Motor Projesini Müsteşarlarımızın değerli destekleriyle imzalayarak başlattık. Bu Türkiye\'nin başlattığı ilk büyük motor projesidir. Yaklaşık 680 milyon dolarlık büyük bir iş. Bu gün de, bu projede artık bir dönüm noktasına geldiğimiz için bu çalıştayı topladık. Müsteşarlığımız da sağolsun destek verdi, teşvik etti ve motorun artık alt bileşenlerini milli, yerli imkanlarla tasarlayıp geliştirmek ve bunları sanayicilerimize dağıtmak için bu çalıştayı organize ettik. Her konuda Türkiye\'de bu işe el verebilecek, destek verebilecek herkesten desteğe ihtiyacımız var. Aksi takdirde ya bunları tek başımıza yapmak zorunda kalacağız ya da yurt dışından alıp kullanmak zorunda kalacağız. Çünkü bu çalıştayın gayesi, her bir alt sistemimizi, motorun üzerinde çalışacak her bir sistemi Türkiye\'nin imkanlarıyla, Türk bilim adamlarının zekalarıyla, sanayicimizin alın teriyle Türkiye\'de gerçekleştirmek. O yüzden bu çalıştayın çok önemli olduğuna inanıyorum.\"

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ESKİŞEHİR,(DHA)

========================================

AHLATLI USTADAN MHP LİDERİ BAHÇELİ İÇİN ÖZEL TASARLANMIŞ BASTON

Bitlis\'in Ahlat İlçesi\'nde yaklaşık 30 yıldır baston yapan Refa Gökbulak, MHP lideri Devlet Bahçeli için özel tasarlanmış kılıçlı baston tasarladı. Gökbulak, bastonun Bahçeli\'ye teslim edilmes için MHP ilçe Başkanı Tahsin Gülsar\'a teslim etti.

Ahlat\'ın sembolu haline gelen bastonları yapan ve bugüne kadar bir çok lider, sanatçı ve ünlüye hediye eden Refa Gökbulak, MHP Lideri Devlet Bahçeli için de özel tasarlanmış bir baston yaptı. Bir haftalık yoğun bir çalışma ile yapılan baston, Selçuklu motifleri ile süslenirken, bozkurt olan başlığının bir tarafında üç hilal, bir tarafında ise Türk Bayrağı bulunuyor. 30 yıldır baba mesleğini sürdüren Gökbulak, Ahlat bastonlarının duygunun, emeğin, sabrın, ahşap ve kemikle somutlaşarak sanata dönüştüğünü belirterek şöyle dedi:

\"Sevdiğiniz, saygı duyduğunuz bir insana baston hediye etmek, ona sağlıklı uzun ömürler dilemenin en güzel yoludur. Bastonlarımızın en önemli özelliklerinden biriside budur. Baba mesleğim olan bu sanata uzun yıllardır devam etmekteyim. 30 yıllık sanat hayatımda ülke ve dünya gündemini takip etmekteyim. Ülkemizin geçirmiş olduğu zor günlerde sayın Bahçeli\'nin milli duruşu her zaman dikkatimi çekmiştir. Engin birikimi ve geçmiş siyasetiyle de büyük Devlet adamlığı vasfına sahip bir şahsiyet olarak görüyorum. Devletimizin bekasını ilgilendiren her önemli meselede hem desteği hem de imzası var. Bundan dolayı da kendisine hayranlık duyuyorum. Bu nedenle de baston sanatımla kendisine özel bir baston yapmayı düşündüm. 1 haftalık yoğun bir çalışmayla parti logolarıyla birlikte bozkurt başlıklı bir baston tasarladım. Bastonun kılıçlı olması da ayrı bir estetik kattı.\" Özenle hazarladığı bastonun Bahçeli\'ye teslim edilmes için MHP ilçe Başkanı Tahsin Gülsar\'a teslim eden Gökbulak, \"Bozkurt başlıklı baston da çok eski bir gelenektir. Bende bu nedenle bastonu hem bozkurt başlıklı, hem de kılıçlı yaptım. İkisinin bir bastonda buluşması ve gövde kısmında ise Ahlat\'taki tarihi eserlerde bulunan Selçuklu yıldızının işlenmesi de bastona ayrı bir güzellik kattı. Bu bastonu Devlet beye yapmaktan ve takdim etmekten şeref duyuyorum\" dedi.Bastonu Devlet Bahçeli\'ye ulaştırmak üztere alan MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar ise, Gökbulak\'a teşekkür ederken, en kısa zamarda da ulaştıracağı sözünü verdi.

Haber-Kamera: Halil ÜLKER /AHLAT(Bitlis),(DHA)

======================================

İZNİK\'TE \'LAHİT TARLASI\' İÇİN 1 MİLYON 94 BİN LİRA DEĞER BELİRLENDİ



BURSA\'nın İznik ilçesinde erken Roma dönemine ait lahit mezarların bulunduğu 10 dönümlük zeytinliğin kamulaştırılma çalışmaları mahkemelik oldu. İznik Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme hakimi, bilirkişi marifetiyle lahit fışkıran zeytinliğin değerini 1 milyon 94 bin lira olarak belirlediği açıkladı. Karar sonrası kamulaştırılmanın yapılmasının ardından bu arazi açık hava müzesine dönüştürülecek.

Bursa\'nın İznik ilçesinde Hisardere yolu üzerindeki zeytin tarlasında 2 adet erken Roma dönemi lahit mezar gün yüzüne çıkarıldı, geçen yıl da defineciler tarafından kazılan aynı tarlada 3\'üncü bir lahit daha bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı yaklaşık 1 yıl önce Roma dönemine ait lahit tarlası olarak bilinen zeytinliğin kamulaştırılması için harekete geçti. Aynı aileden 4 hissedarın sahibi olduğu 10 bin metrekare zeytinliğe kamulaştırma bedeli olarak 500 bin lira değer belirlendi. Hak sahipleri ise bu bedeli az bularak mahkemeye başvurdu. İznik Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yapılan son duruşmada bilirkişi tarafından hazırlanan raporun mahkemeye ulaştığı, zeytinlik için 1 milyon 94 bin lira bedel belirlendiği öğrenildi.

LAHİT MÜZESİ KURULACAK

Mahkemenin kamulaştırma kararından sonra tarlada arkeolojik kazı çalışmalarına başlanacak ve ortaya çıkacak olan lahit mezarlığı açık hava müzesi olacak.

Haber: İZNİK(Bursa),(DHA)

============================

KANSER HASTASI ANNESİNE MORAL İÇİN HASTANEDE EVLENDİLER



YALOVA’da kanser hastalığı nedeniyle Devlet Hastanesi\'nde tedavi gören 55 yaşındaki Ayla Sakar\'a, kızı Evra Sakar, nişanlısı Gökhan Akgün nikah sürprizi organisazyonu yaptı. Genç çift, düğünlerine katılamayacağı için çok üzüldüğünü bildikleri Ayla Sakar\'ın moralini yüksek tutması için nikah memuru ve şahitlerle birlikte Ayla Sakar\'ın tedavci gördüğü odada dünya evine girdi.

Yalova Devlet Hastanesi\'nde meme kanseri teşhisiyle üç haftadır tedavi altında olan Ayla Sakar\'a kızı Evra Sakar (30) ve damadı Gökhan Akgün (30), hastane yönetiminden izin alarak sürpriz evlilik töreni gerçekleştirdi. Doktorların bu tür hastaların moralinin yüksek tutulması gerektiğini söylemeleri üzerine nişanli gençler, daha önceden günü belirlenen nikahlarına katılamayacağı gerekçesiyle böyle bir organizasyon düzenledi. Anne Sakar tedavi gördüğü odasında karşısında bir anda gelinliği ile kızı ve damadıyla birlikte nikah memurunu görünce çok şaşırdı. Böyle bir girişimden oldukça mutlu olduğunu belirten anne Sakar, kızı ve damadına teşekkür eti.

Yalova Belediyesi Evlendirme Memuru İsmail Duran’ın kıydığı nikâhla evlenen çiftte evlilik cüzdanları Evra Sakar’ın annesinin isteğiyle aynı anda verildi. Törende nikah memuru, gelin, damat ve şahitler de maske taktı.

Evra Sakar, annesine moral vermek amacıyla hastane yönetiminden de izin alarak böyle bir töreni gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Gazetecilere açıklamada bulunan gelin Evra Sakar, “Annem hastanede olduğu için ona moral olsun diye böyle bir şey düzenledik. Herkes çok sevindi. Şu anda gördünüz, nasıl güzel ve mutlu olduğunu. Amacımıza ulaştık gibiö dedi.

Damat Gökhan Akgün ise, “Bu hastalıkta moralin çok önemli olduğunu yaşayarak öğrendik. Kimseye Allah vermesin. İnşallah bir nebze de olsa iyileşmesine faydamız olacaksa bu yapılmalıydı. Biz de yaptık. İnşallah toparlayacağız bu da ona moral olacakö diye konuştu.

Ayla Sakar’ın eşi emekli öğretmen Sacettin Sakar ise eşine 2003 yılında meme kanseri teşhisinin konulduğunu ve 2003 yılından bu yana eşinin tedavi gördüğünü söyledi. Eşinin 23 gündür de Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi altında olduğunu söyleyen Sakar, “Biz 2003 yılından beri tedavilerini aksatmadan devam ediyorduk. Bu hemen hemen 15 yılı buldu. Son günlerde enfeksiyon aldığı için durumu ağırlaştı. Bu ağırlaşma neticesinde 23 gündür Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi görmekte. Durumun belki kritik olacağını düşünerek nişanlı kızımızın evlenmesi süresi gelmeden nikâh törenlerini hastanemizde yapmak istedikö dedi.

Öte yandan çifti, dost ve akrabaları da bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,(DHA)

Haber-Kamera: İlker KILIÇASLAN /MANİSA,(DHA)

