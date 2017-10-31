DHA YURT BÜLTENİ-1

1)BERİVAN, BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

ADANA\'nın Ceyhan ilçesinde 21 yaşındaki Berivan Minaz, sokak ortasında başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetle ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İlçe merkezindeki Hürriyet Mahallesi Yunus Emre Sokak üzerinde genç bir kızın hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, yaptığı incelemede Berivan Minaz\'ın başından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Cinayeti aydınlatmak için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız\'ın talimatıyla 10 kişilik özel ekip kuruldu. Polis ekipleri, Minaz\'ın olay günü 5 arkadaşı ile bir evde bir araya geldiğini, evine döndükten sonra tekrar ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alınamadığını saptadı. Soruşturma kapsamında, cinayetle ilgisi oldukları iddiasıyla 45 yaşındaki Murat T., 19 yaşındaki Muhammet Ö., 31 yaşındaki Tahsin S. ve 32 yaşındaki Tarık O. gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Berivan Minaz\'ı başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve akşam saatlerinde adileye sevk edilen şüphelilerden Tarık Onan, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanmaları talebiyle hakim karşısına çıkan diğer sanıklar Murat T., Muhammet Ö. ve Tahsin S. ise serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü

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- Zanlılarının getirilişi polis araçlarından indirilerek adliyeye getirilişi

- Ceyhan Adliye Sarayı\'ndan görüntü

- Berivan Minaz sağlık fotoları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

SÜRE: 01\'47\" BOYUT: 107 MB

Haber - Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)

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2)OTOMOBİL ALT GEÇİT İNŞAATINA UÇTU: 1 ÖLÜ, 4 YARALI

SİVAS\'ta kontrolden çıkan otomobilin alt geçiş inşaatına uçması sonucu yaşanan kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza saat 18.30 sıralarında Emek Mahallesi Gazi Lisesi Kavşağı\'nda Sivas Belediyesi tarafından yapılan alt geçit inşaatında yaşandı. İlhami Arslan yönetimindeki 58 AZ 885 plakalı otomobil alt geçit inşaatının yan yolunda seyir halindeyken kontrolden çıkarak yaklaşık 6 metre yükseklikten aşağıya uçtu. Kazayı gören çevredekiler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Araç içinde sıkışan yaralılar kısa sürede sağlık ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak ambulansa alındı. Kazada araçta bulunan sürücü İlhami Arslan\'ın yanı sıra Mert Işık (25), Melih Öztürk (21), Muhammet Raşit Başköy yaralanırken Emrah Ekici (23) ise ağır yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Ağır yaralı olarak Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılan Emrah Ekici yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Alt geçide uçan otomobil

-Kurtarma çalışmaları

-Ölen sürücünün fotosu

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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3)DERE YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU

ADANA\'da 51 yaşındaki Murat Gündoğdu, motorsikletiyle birlikte düştüğü dere yatağında ölü bulundu. Olay, Adana-Mersin D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, dere yatağında motorsikletin yanında yatan bir ceset olduğunu gördü. Olay yerine gelen polisler, motosiklet sürücüsü Murat Gündoğdu\'nun öldüğünü belirledi. Gündoğdu\'nun cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerindeki ambulans ve polis araçlarından görüntü

- Polisler ve vatandaşlardan görüntü

- Cesedin cüzdan ve kimliğinin bulunması

- Olayı izleyen vatandaşlardan görüntü

- Genel görüntü

- Olaya şahit olan kadının görüntüsü

- Kazadan görüntü

- Cesedin görüntüsü

- Kaza ve polislerin genel görüntüsü

- Görgü tanığının olayı anlatması

- Polislerin cesedin üzerini örtmesi

- Vatandaşlardan görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Olay yerinden genel görüntü

- Sağlık ekiplerinin çalışması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

SÜRE:02\'37\"BOYUT:160MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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4)BABASININ SİLAHI İLE OYNARKEN KENDİSİNİ VURDU

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde 8 yaşındaki Ömer A., babasına ait ruhsatlı tabanca ile oynarken silahın ateş alması sonucu başından ağır yaralandı.

Olay, Zafer Mahallesi Ürgüplü sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer A. Orman Genel Müdürlüğü Muhafaza Memurluğu\'ndan emekli babası Lütfü A.\'ya ait ruhsatsız tabanca ile oynarken silah ateş alması sonucu başından yaralandı. Evde bulunan Gönül A., oğlunu yaralı halde bularak 112 sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından küçük çocuğu ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili olarak polisin başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Evden görüntü

-Polis ekiplerinin beklemesi

-Olay yeri inceleme ekibinden görüntü

-Hastane acil tabelası

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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5)VAN\'DA İNŞAAT DEPOSUNDA YANGIN

VAN\'da inşaatı devam eden 6 katlı binanın deposunda bilinmeyen bir nedenden çıkan yangında, birçok malzeme kullanılamaz hale geldi.

Olay, İpekyolu İlçesi\'ne bağlı Şerefiye Mahallesi\'nde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İnşaat halindeki 6 katlı bir binanın deposunda bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 30 kişilik itfaiye ekibi, 3 saatlik çalışma sonunda yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının yapıldığı depodaki birçok malzeme kullanılamaz hale gelirken, diğer eşyalar da çevredekiler ve inşaat işçileri tarafından dışarı çıkarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Binanın depo kısmında çıkan dumanlar

- Depodan çıkarılan malzemeler

- Binadan genel görüntü

- Detaylar

- Yangına müdahale eden itfaiye erinin fenalaşması

- Detaylar

- Van Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

244 MB, 03,07 SN

Haber: Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)

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6)GÜMRÜKLERDE PLAKA OKUMA SİSTEMİ 1 KASIM\'DA BAŞLIYOR

GÜMRÜK Bakanlığı tarafından, sınır kapılarındaki yoğunluğu azaltmak ve işlemleri hızlandırmak için hazırlanan taşıt plaka okuma sistem, 1 Kasım\'dan itibaren devreye girecek. Uygulamanın başlayacağı sınır kapılarından Kapıkule\'de giriş ve çıkışlara plaka okuyan kameralar takılarak sistem hazır hale getirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci\'nin Edirne ziyareti sırasında açıkladığı \'taşıt plaka okuma sistemi\'nin hazırlıkları Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı Türkiye\'nin en büyük kara ulaştırma sınır kapısı olan Kapıkule\'de tamamlandı. Türkiye\'ye giriş veya çıkış yapacak araçların gümrük girişinde plakasını kamaralar sayesinde otomatik olarak kaydedeceği sistem için gümrüğün iki noktasına özel kameralar kuruldu. 1 Kasım\'dan itibaren uygulanacak olan sistemle, gümrüklerdeki kayıt yoğunluğunun azaltması ve işlemleri hızlandırması planlanıyor. Uygulamaya göre giriş yada çıkış yapacak araçlar gümrük kapılarında durdurulmadan kameralar sayesinde otomatik olarak sisteme kaydedilecek. Bunun için ayrıca memur görevlendirilmeyecek. 24 saat açık olarak kullanılacak uygulama sayesinde daha önce memurların \'manuel\' (elle) kayıt yaptıkları sistemde tarihe karışacak.

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci\'nin geçen Ağustos ayındaki Edirne ziyareti sırasında, testlerinin Yunanistan\'a açılan İpsala Sınır Kapısı\'nda yapıldığını ve başarılı bir sonuç elde edildiğini ifade ederek 1 Kasım\'dan itibaren Kapıkule Sınır Kapısı\'nın yanı sıra 20 gümrük kapısında faaliyete geçeceğini ifade etmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Kurulan kameralar

-Bekleyen araçlar

-Kamera ve araçlar

-Kameralardan detaylar

-Gümrük memuru

-Plaka ekranı

-Kapıkule tabelası

-Genel görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

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7)BAŞBUĞ, MERSİN\'DE ATATÜRK BÜSTÜ AÇTI

MERSİN\'e bir dizi program için gelen eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, bir sitenin içerisinde Atütürk büstü açtı.

Merkez Mezitli İlçesi\'nde bulunan Denizhan 2 Sitesi\'nde Atatürk büstü açılışı yaptıktan sonra vatandaşlarla buluşan Başbuğ\'a Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da eşlik etti. Büst açılışı öncesi katılımcılara seslenen Başbuğ, Mustafa Kemal Atatürk\'ün, \'Hayat mücadele demektir\' sözünün unutulmaması gerektiğini söyledi. Başarıyı düşünmeyenlerin başarmasının mümkün olmayacağını vurgulayan Başbuğ, şöyle konuştu: \"Öğrenciler nasihat istiyor benden. Hayat kolay değil ama mücadele edeceksiniz ve mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacaksınız. Mustafa Kemal\'in hayatında hiç umutsuzluk yok. Onun izinde yürüyecekseniz hiçbir gün, saat, dakika umutsuzluğa düşmeyeceksiniz. Herkes hukuk ve demokrasi çerçevesinde mücadele edecek. Cumhuriyetin 94\'üncü yılını kutluyoruz. Temel o kadar sağlam ki. 29 Ekim 1923\'de cumhuriyet ilan edildiği zaman herkesin alkışladığını mı zannediyorsunuz. O zaman da vardı aykırı olanlar, cumhuriyete karşı olanlar. Bunlar yarın da olur öbür gün de olur. Önemli olan milletin çoğunluğunun Mustafa Kemal Atatürk\'e, cumhuriyete olan bağlılığıdır.\" Konuşmanın ardından Başbuğ ve beraberindekiler Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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- Katılımcılardan görüntüler

- Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ\'un karşılanması

- Türk bayrağı sallayan vatandaşlardan görüntü

- Atatürk büstünün açılışından görüntü

- Başbuğ\'un konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03\'42\" BOYUT: 120 MB

Haber: Gülhan DEMİRCİ- Kamera: İbrahim MAŞE/ MERSİN, (DHA)

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8)BU FİDANLA CEVİZ ÜRETİMİNDE KARLILIK 6 KAT ARTACAK

BALIKESİR\'in Bandırma İlçesi\'nde düzenlenen 16. Ulusal Ceviz Çalışma Grubu Toplantısı\'nda fidan yetiştiriciliği ve cevizcilik için önemli gelişmeler katılımcılarla paylaşıldı. Ceviz fidancılığı konusunda önemli çalışmalara imza atan ve ilk kez Bandırma\'da ceviz çalıştayı düzenlenmesi için öncülük eden Prof. Dr. Yaşar Akça, Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından üretilen fidanın, fidancılık ve ceviz yetiştiriciliğinde ne gibi yenilikler getireceği konusunda bilgi verdi.

Bandırma\'nın kırsal mahallerinden biri olan Sahilyenice\'nin ceviz fidancılığı konusunda dünya genelinde önemli bir başarı yakaladığına işaret eden Prof. Dr.Akça \"Türkiye\'nin toplam ağaç sayısı 12 milyon, bu yıl Bandırma\'da kayıt altına alınmış fidan sayısı ise 8 milyon 400 bin. Bu ne demek? Neredeyse Bandırma Türkiye\'de bulunan ağaç sayısını bir yılda yetiştiriyor. İşte böyle bir potansiyele sahibiz\" dedi. Ceviz fidancığı ve ceviz üretimi konusunda dünyadan örnekler de veren Akça, \"Kaliforniya\'da, Şili\'de 1 dekar arazide 500, 750, bin kilo ürün alınırken biz neden 200 kiloda kalıyoruz? Bunları sorgulamamız ve yeni şeyler söylememiz lazım\"diye konuştu. Fidanların anaçlarının tamamına yakınının birbirinden farklı olduğuna değinen Prof. Akça, klonal ceviz ağacı hakkında da şu bilgileri verdi: \"Hastalıklara çok dayanıklı, diğer mevcut kullanılan fidanlardan dekara 150-200 kilo ürün alınırken bu fidana aşı yapılınca 500 ile 700 kilo arasında ürün alınıyor. Dünyayla bunu kullanarak rekabet edebiliriz. Milyonlarca ağaç dikiyoruz, ölüyor. Bunun nedeni dikilen ağaçların hastalıklara duyarlı olması. Halbuki bu Paradox-Vlach Klon ağaçtan 1 milyon, hatta 1 milyar doku kültürü üretin hepsi aynı. Aynı olunca ne oluyor? Yetiştirici biliyor ki, şu hastalıklar olsa bile benim bitkim dayanıklı olduğundan dolayı benim riskim az diyor. Verimim fazla diyor. Bunu neyle çoğaltıyoruz, doku kültürüyle.\"

DÜNYADA YALNIZCA 4 ÜLKE ÜRETİYOR

Yüksek verimliliğe sahip fidanları dünyada Amerika, Fransa, Şili ve İspanya\'nın ürettiği bilgisini veren Akça, Paradox-Vlach Klon fidanı üretiminin çok zor olduğuna işaret etti. Akça \"Bunu kimler başardı Türkler başardı. Yapamazsınız denildi yaptılar. Şimdi bizim bunu daha ileriye götürmemiz lazım. Bunlarla Türkiye\'nin geleceğini kuracağız. 100 bin adet sipariş verdim. Amerika ile İspanya ile rekabet ediyoruz. Böyle inovasyonu yüksek ürünlerin tanıtımını yapmamız lazım. Çünkü eski fidanların bırakılıp bu fidanlara geçilmesi durumunda karlılık 6 kata çıkacaktır.\" Ödemiş Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkililerinden Ziraat Mühendisi Büşra Yaşar da yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. 2012 yılında doku kültürü laboratuarlarında üretime başladıklarını belirten Yaşar, \"Cevizdeki sıkıntılardan dolayı 2016 yılında da ceviz fidanını üretimimize aldık. 20 bin kadar ön deneme için üretim yaptık. Bunlar için şu anda aşı çalışmaları yapmaktayız. Üretimimiz artıkça bu fidanların satışını da gerçekleştirmeyi planlıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Prof. Dr. Yaşar Akça\'nın konuşması

-Ziraat Mühendisi Büşra Yaşar\'ın konuşması

116 MB 6 dakika 58 saniye

Haber: Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)



