DHA YURT BÜLTENİ-1

1)YOZGAT\'TA TANDIR ATEŞİ, 3 EVİ YAKTI



YOZGAT merkeze bağlı Topçu Köyü\'nde, ekmek yapıldıktan sonra söndürülmeyen tandırdan çıkan yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi. Yangın, dün saat 21.30 sıralarında merkeze bağlı Topçu Köyü\'nde çıktı. Ahmet Kızılay\'a ait tandırda, kış hazırlıkları için ekmek yapan kadınların söndürmeden bıraktığı ateş, eve sıçradı. Alevler kısa sürede yayılarak İhsan Karataş ile İbrahim Karataş\'a ait evlere de sıçradı. İhbar üzerine köye Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Can kaybının olmadığı yangında 3 ev kullanılmaz hale geldi.

2)KOLTUK DÖŞEME ATÖLYESİ KÜL OLDU

İZMİR\'İN Ödemiş İlçesi\'ndeki bir koltuk döşeme atölyesinde çıkan yangında, işyeri tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi, 2 araçta maddi hasar oluştu. Dumanlardan etkilenen 2 kişi ise hastanede tedaviye alındı. Yangın, saat 20.00 sıralarında Anafartalar Mahallesi Yurt Sokak\'ta bulunan bir koltuk döşeme atölyesinde, henüz bilinmeyen bir nedenden çıktı. İşyerindeki alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sokağa 4 itfaiye aracı sevk edildi. Alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Koltuk döşeme atölyesinin tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği yangında, işyerinin bulunduğu binada da alevler nedeniyle maddi oluştu. Alevlerin sıçradığı 2 araçta maddi hasar meydana geldi. Yanan işyerinin bulunduğu binada oturan Müesser Dedeoğlu (80) ile Filiz Belen (46) dumandan etkilenmeleri nedeniyle ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, Ödemiş Belediye Başkanı A. Mahmut Badem yanan işyerine gelerek incelemelerde bulundu.

Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.

3)YOLCU OTOBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI LİSE ÖĞRENCİSİ, ÖLDÜ



DENİZLİ\'nin Çardak İlçesi\'nde, yolun karşısına geçerken yolcu otobüsünün çarptığı lise öğrencisi 15 yaşındaki Turan Emre Çalık, öldü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Ankara karayolu Çardak İlçe girişinde meydana geldi. İhsan Çiçek yönetimindeki 21 AJ 999 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Çardak Çok Programlı Lisesi birinci sınıf öğrencisi Turan Emre Çalık\'a çarptı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Turan Emre Çalık\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çalık\'ın cesedi, olay yerine yapılan incelemenin ardından otopsi için Çardak Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, bölgede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

=====================================================

4)KÜTAHYA\'DA ZİNCİRLEME KAZA: 4 YARALI



KÜTAHYA\'da TIR, önünde giden pancar yüklü kamyona çarptı, arkadan gelen otomobil de TIR\'ın dorsesinin altına girdi. Zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kütahya-Eskişehir karayolunun 27\'nci kilometresinde meydana geldi. Eskişehir\'den Kütahya yönüne giden Barış Şirin (38) yönetimindeki 41 R 4193 plakalı TIR, aynı yöne giden Burhan Bostan (30) yönetimindeki 06 NND 79 plakalı pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Çapramanın etkisiyle pancar yüklü kamyon devrildi. Arkadan gelen Süleyman Ayhan (53) yönetimindeki 43 LR 824 plakalı otomobil de TIR\'ın dorsesinin altına girdi.

Kazada araç içerisinde sıkışan TIR şoförü Barış Şirin ile kamyonda bulunan Asım İmre (39) ve otomobildeki Zehra Ayhan (47) ve kızı Hasibe Nur Ayhan (19) yaralandı. TIR şoförü Barış Şirin, AFAD ve Kütahya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan karayolunun Kütahya istikameti, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

5)OTOMOBİL, TRAKTÖRDEN AYRILAN RÖMORKA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI



ŞANLIURFA\'da hareket halindeki traktörün ayrılan römorkuna çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolundaki Uğurlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezi yönüne giden henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktörün römorku ayrıldı. Bu sırada arkadan gelen Mustafa Tahtabaşı yönetimindeki 63 KL 077 plakalı otomobil, römorka çarptı, ardından da devrildi.

Kazada sürücü Mustafa Tahtabaşı ile yanındaki Şükrü Tahtabaşı, Metin Tahtabaşı ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Metin Tahtabaşı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Tahtabaşı\'nın cesedi otopsi için morga konulurken, diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Haber: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA (DHA)

===========================================

6)DÖVİZ BÜROSUNU 20 SANİYEDE SOYDULAR

MUŞ\'ta girdikleri bir döviz bürosundan 20 saniyede yaklaşık 70 bin lira çalan 4 şüpheliden 3\'ü, parayı koydukları poşetten yola çıkılarak Diyarbakır ve Şanlıurfa\'da yakaladı.

Olay, 3 gün önce Atatürk Bulvarı\'nda meydana gledi. Diyarbakır\'dan Muş\'a geldikleri tespit edilen 4 kişi, kapalı olan bir döviz bürosunun soymak için bir süre keşif yaptı. Ortamın müsait olduğunu belirleyen şüphelilerden 3\'ü çevreyi gözetlerken, diğer kişi ise tornavidayla kapısını kırdığı işyerine girdi. Yaklaşık 20 saniye içeride kalan şüpheli, 5 bin Euro, 4 bin 500 Dolar ve 23 bin TL\'yi elindeki poşete koyup, çıktı. Şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Döviz bürosuyla çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin parayı koyduğu poşetin Diyarbakır\'da bir giyim mağazasına ait olduğunu belirledi. Ekipler, Diyarbakır polisiyle irtibata geçti. Yapılan yaklaşık 3 saatlik çalışmayla şüphelilerden 3\'ü Diyarbakır ve Şanlıurfa\'da yakalandı. Muş\'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi\'ne kondu. Şüphelilerin aynı yöntemle Şanlıurfa\'nın Hilvan İlçesi\'nde de bir kuyumcuyu da soydukları belirlendi. Polis paraların büyük bir bölümüyle kaçan diğer şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

7)KUYUMCUYA SAHTE ALTIN SATMAYA ÇALIŞAN 3 KİŞİ TUTUKLANDI



BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde kuyumcuya sahte altın satmaya çalıştığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı. İnegöl Kuyumcular Çarşısı\'ndaki bir kuyumcuya gelen 3\'ü kadın, 5 kişi çantalarındaki altınları bozdurmak istediklerini söyledi. Kuyumcu altınları tartarken sahte olduklarını anlayınca durumu polise bildirdi. Şüpheliler geldikleri otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine ilçenin giriş ve çıkışlarını kapatan polis ekipleri, bölgede devriye gezerken şüphelilerin bulunduğu aracı, Mimar Sinan Bulvarı\'nda durdurmak istedi. Polisin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheliler, kaçmaya başladı. Kovalamaca sırasında şüpheliler içinde sahte altınların bulunduğu çantayı Ahmet Türkel Çevreyolu\'nda atarak hızla uzaklaştı. Şühpelilerin bulunduğu otomobil kaldırıma çarparak durdu. Yaya olarak kaçmaya çalışan araç sürücüsü Nurullah Ü. (35) ile Reşat I. (30) , Medine Ü. (35), Nasiha I. (26) ve Fikriye I. (54), polis tarafından yakalandı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadelerinin ardından \'nitelikli dolandırıcılık\' suçlamasıyla savcılığa sevk edilen şüphelilerden Nurullah Ü., Medine Ü. ve Reşat I. tutuklanırken, Fikriye I. ve Nasiha I. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

8)AİLELERİN KAVGASINDA 1 KİŞİ YARALANDI



KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, 5 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi başına aldığı darbe ile yaralandı. Gece saatlerinde, Körfez Kuzey Mahallesi Sakarya Caddesi Pamuk Sokak\'ta yaşayan 5 ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden kişileri yatıştırmaya çalıştı. Emniyet yetkililerin yaptığı görüşmelerin ardından taraflar sakinleştirildi. Kavga sırasında başına aldığı darbe ile yaralanan 57 yaşındaki Mehmet Çalışır 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

9)BİTLİS\'TE 78 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

BİTLİS\'te polisin bir TIR\'da yaptığı aramada 77 kilo, 848 gram eroin ele geçirildi, şoför tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Bitlis-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan polis kontrol noktasında İ.E. yönetimindeki TIR\'ı durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeğini de kullanıldığı aramada, dorsenin tabanına zulalanmış 77 kilo 848 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan TIR şoförü İ.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10)TTK GENEL MÜDÜRVEKİLİ EROĞLU ZONGULDAK\'IN KÖMÜR REZERVİNİ AÇIKLADI

TÜRKİYE Taşkömürü Kurumu (TTK) Genel Müdürvekili Kazım Eroğlu, Zonguldak havzasında yerin bin 200 metre derinliğine kadar tespit edilen toplam jeolojik rezervin 1 milyar 522 milyon ton olduğunu söyleyerek, \"Bunun yüzde 48\'i yani yaklaşık 735 milyon tonu görünür rezervdir. Bu rezervin tamamen üretilmesi durumunda 65,7 milyar dolar gelir elde edilecektir.\" dedi.

Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Alt Komisyonu toplantısı TTK Genel Müdürlüğü\'nde yapıldı. AK Parti İstanbul Milletvekili Hurşit Yıldırım başkanlığında yapılan toplantıda konuşan TTK Genel Müdürvekili Kazım Eroğlu, kurumun projeleri hakkında bilgi verdi. Kazım Eroğlu, Türkiye\'nin dünyada enerji tüketimindeki payının 2002 yılında yüzde 0,79 iken, 2017 yılında yüzde 0,97\'ye çıktığını söyledi. 2015\'de birincil enerji arzının yüzde 76,1\'i ithal kaynaklar ile sağlandığını ifade eden Eroğlu, şöyle dedi: \"Bu ithalatın yüzde 44\'ünü ham petrol ve petrol ürünleri, yüzde 35,4\'ünü doğalgaz, yüzde 19,4\'ünü ise taşkömürü oluşturmuştur. Ülkemizde taşkömürü rezervlerinin bulunduğu Zonguldak havzasında eksi bin 200 metre derinliğe kadar tespit edilen toplam jeolojik rezerv 1 milyar 522 milyon ton olup, bunun yüzde 48\'i yani yaklaşık 735 milyon tonu görünür rezervdir. Bu rezervin tamamen üretilmesi durumunda 65,7 milyar dolar gelir elde edilecektir.\" Kömür üretiminde mekanizasyonun sağlanarak üretimde artış ve randımanlarda iyileştirme sağlanmasının hedeflendiğini anlatan Eroğlu, \"Bu amaçla yapıla n\'Üretimde Mekanizasyon Projesi kapsamında 40 derece ve üstü damarlarda uygulanmak üzere tahkimat üniteleri ve kesici içeren teçhizat Amasra TİM\'de denenmiş, başarılı bulunarak satın alınmıştır. Aynı tip ve 1,7-3,2 metre damarlarda çalışabilecek teçhizatın Karadon Gelik İşletmesine alınmasına yönelik hazırlıklar sürdürülmektedir. Havza çapında toplam 6,3 milyon ton hazır rezervin mekanize kazı sistemi ile üretilmesi planlanmıştır.\" dedi.

KIRMIZI HALIDA YILDIZLAR GEÇİDİ

11)ANTALYA\'DA EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ ÇİN\'E GİTTİ

ANTALYA\'da bu yıl 54\'üncüsü düzenlenen Uluslararası Film Festivali\'nin kapanış töreni öncesi sanatçılar, kırmızı halıda yürüdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin ev sahipliğinde 54\'üncü kez gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Film Festivali için 2016 Expo Kongre Merkezi\'nde kapanış töreni düzenlendi. Törene, sanatçılar kırmızı halıda yürüyerek katıldı. Türk yıldızlar Fadik Sevin Atasoy, Suzan Avcı, Emrah, Burak Hakkı, ABD\'li oyuncu Matt Dillon, dünyaca ünlü sanatçı Alain Delon\'un oyuncu oğlu Anthony Delon, \'Şeytan Marka Giyer\' filmiyle ünlenen ABD\'li aktör Adrian Grenier, ABD\'li oyuncu Lindsay Lohan, \'Misafir\' filminin oyuncularından Ürdünlü Saba Mubarak, filmin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu ve filmin diğer oyuncuları kırmızı halıda yürüdü. Kırmızı halıda kadın sanatçılar, birbirinden şık kıyafetlerle gazetecilere poz verdi. Sanatçıların yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel de eşi Ebru Türel ile oğlu Akan\'la kırmızı halıdan geçerek salona girdi. Kırmızı halı seremonisinin ardından katılımcılar kapanış töreninin yapılacağı salona geçti. Kapanış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu da katıldı.

ANTALYA\'DA EN İYİ FİLM ÖDÜLÜ ÇİN\'E GİTTİ

TÜRKİYE\'nin sinemadaki en uzun soluklu festivali 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali\'nde \'En İyi Film\' ödülünü Çinli yönetmen Wen Qi\'nun yönettiği \'Melekler Beyaz Giyer\' filmi aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nin düzenlediği 54\'üncü Uluslararası Antalya Film Festivali, 2016 Expo Kongre Merkezi\'ndeki ödül töreniyle son buldu. Sanatçıların da katıldığı 21 Ekim\'deki kortejle başlayan festival, bu akşam düzenlenen ödül töreniyle son buldu. Ulusal bölümün kaldırıldığı ve sadece uluslararası olarak devam eden festivalde 2\'si Türk, 8\'i yabancı, 10 film ödül için yarıştı. Ödül töreni öncesi beyaz perdenin yıldızları kırmızı halıdan yürüyerek salona girdi. Gazetecilere poz veren yıldızlar, birbirinden şık kıyafetlerle ilgi çekti. Törene katılan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, 1964 yılından bu yana yapılan festivalin, gelecek yıllarda uluslararası boyutu daha da yükselerek yoluna devam edeceğini ve Türkiye\'nin yüz akı olacağını kaydetti. Sinemanın kendi içinde tüm sanatları barındıran bir sanat dalı olduğunu ifade eden Bakan Kurtulmuş, \"Sinema ortaya koyduğu dille, insanların gönül coğrafyalarını, insanların bakışlarını çok güzel yansıtan en önemli sanat alanlarından birisidir. Bu festivalin oluşmasında emeği olan bütün sanatsever arkadaşlarımıza, herkese yürekten teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

\'SİNEMAYA DESTEK 190 MİLYON DOLARA ULAŞTI\'

Bakanlık olarak Türkiye\'de sinema ve film sektörüne önemli destekler verdiklerini dile getiren Bakan Numan Kurtulmuş, \"Türkiye\'de 2002 yılında, 1 yılda üretilen film sayısı sadece 9\'du. 2016 yılı itibari ile üretilen yerli film sayısı 135\'tir. Bakanlık, sinema destekleriyle Türkiye\'nin sinema endüstrisine destek vermeye devam edecektir, bu bizim milli bir vazifemiz, milli bir sorumluluğumuzdur. Türkiye\'de sinema endüstrisine verilen destekler önceki dönemle kıyaslandığında 35 kat artarak 190 milyon dolara çıkmıştır. Son 6 yılda Türkiye, yerli filmlerin seyredilme oranı bakımından Avrupa birincisidir\" dedi.

\'YILLIK DİZİ HACMİ 350 MİLYON DOLAR\'

Festivallerle Türkiye\'nin film endüstrisinin uluslararası alanda rekabet edebilecek düzeye geldiğinin altını çizen Bakan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

\"Filmlerin yanı sıra dizilerde de başarıya doğru gidiyoruz. 140 ülkede Türk dizileri onuyor. Dizilerimiz büyük bir endüstri haline gelmiş, yıllık hacmi 350 milyon dolar seviyesine yükselmiştir. Bundan sonra sıçramak, seviyemizi uluslararası alanda ciddi bir rekabet edebilirlik seviyesine çıkarmak hepimizin görevidir. Bu tür festivaller Türkiye\'nin uluslararası arenada rekabet edebilmesinin önünü açacaktır.\"

YENİ SİNEMA YASASI GELİYOR

Sektörün bütün temsilcileri ile mutabakat niteliğinde oluşturulan Yeni Sinema Yasası\'nın Başbakanlığa sevk edileceğini belirten Numan Kurtulmuş, \"Oradan da parlamentoya gelerek, Türk sinemasının ciddi şekilde desteklenmesi sağlanacaktır. Sinema Yasası, Türk film endüstrisi için hayati devrim niteliğindeki bir adımdır. Böylece film endüstrisine verilen destekler artacağı gibi, sadece yerli film üretenlere değil, yabancı yatırımcıların da yatırım yapmalarının önü açılacak, teşvik edilecektir. Artık Türkiye geldiği nokta ile uluslararası alanda son derece film platoları yapabilecek noktadadır\" şeklinde konuştu.

SİNEMAYA GİDEMEYEN ÖĞRENCİ KALMAYACAK

İstanbul\'da sanatçılarla, \'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın Projesi\' başlattıklarını hatırlatan Bakan Kurtulmuş, \"İstanbul dahil olmak üzere birçok ilimizin öğrencilerin sinemaya gitmediğini anladık. Bu projeyle şehirlerimizde öğrencilerimizi sinema ile tanıştırmak istedik. Bu çerçevede bu yıl 1 milyon öğrencimizi sinema ile buluşturacağız\" dedi.

70 BİN SEYİRCİ

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel de Antalya halkının geleneksel korteje katılımının olağanüstü olduğunu söyledi. Tarihinde görülmemiş kalabalıkla caddelerinin kortej için dolduğunu beliren Türel, festival hakkında şu bilgileri verdi: \"Her gün 11 bin sinemaseveri ağırladık. Festival süresi sürecinde 70 binden fazla insan geldi, 33 bin kişi 42 filmi izledi. Dünya ve Türk sinemasının ustaları, büyük yönetmenler, yapımcılar, genç sinemacılar festivalde buluştu. 168\'i yurtiçinden olmak üzere bin 600 sinemacı Antalya\'ya geldi. Çocuk Bölümü\'nde 6 bin çocuk sinema ile buluştu. Türk mutfağını dünyaya tanıtmak için sinema ve mutfak bölümünde ünlü şefler kendilerine özgü lezzetleri sinemaseverlerle buluşturdu. Festivali dünyanın en önemli festivallerinden biri hale getirmek için Film Forum başarısını gösterdi. \'Belediye başkanı festivalle uğraşır mı\' eleştirilerini saygı ile karşılıyorum. Festivali özel sektör yapsaydı, daha mutlu olurdum. Ama ben de geleneği korumak ve festivali uluslararası boyuta taşımak zorundayım.\"

TÜREL\'İN SÖZLERİNE BÜYÜK ALKIŞ

Menderes Türel, geçen seneki töreni 15 Temmuz şehitlerine adadıklarını, bu seneyi ise Cumhuriyetin kurucuları ve Mustafa Kemal Atatürk\'e ithaf ettiklerini söyledi. Salondaki Türel\'in bu sözlerini uzun süre alkışladı.

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

En İyi Film: Melekler Beyaz Giyer (Vivian Qu Çin)

En İyi Yönetmen: Mohammad Rasoulof (Dürüst Bir Adam-İran)

En İyi Erkek Oyuncu: Reza Akhlaghirad (Dürüst Bir Adam-İran)

En İyi Kadın Oyuncu: Wen Qi (Melekler Beyaz Giyer-Çin)

Jüri Özel Ödülü: Florida Projesi (Sean Baker-ABD)

Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü: Şükran Aktı (Zor Karar)

Avni Tolunay İzleyici Ödülü: Misafir (Andaç Haznedaroğlu)

Genç Jüri Özel Ödülü: Anne (Ana Urushadze- Gürcistan)

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Matt Dillon (ABD)

Avni Tolunay İzleyici Ödülü: Misafir (Andaç Haznedaroğlu)

ÖDÜLÜ SAVAŞTAN KAÇAN MÜLTECİ ÇOCUKARA ARMAĞAN ETTİ

Avni Tolunay İzleyici Ödülü\'nü kazanan Misafir filminin yönetmeni Andaç Haznedaroğlu, \"Bir film çektim, hayatım değişti. Ödülü savaştan kaçan bütün mülteci çocuklara armağan ediyorum\" dedi.

\'TÜRKİYE\'NİN MÜLTECİLER İÇİN YAPTIKLARINI TAKDİRLE KARŞILIYORUM\'

Yaşam Boyu Onur Ödülü\'nü Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun elinden alan ABD\'li yıldız Matt Dillon ise Türkiye\'nin çok güzel bir ülke olduğunu söyledi. Organizasyonu başarılı bulduğunu belirten Dilon, \"Mülteci konusunda Türkiye\'nin yaptıklarını takdirle karşılıyorum. Kapılarını açmasını çok olumlu buluyorum\" diye konuştu.

Behlül Dal Genç Yetenek Ödülü\'nü alan \'Zor Bir Karar\' filminin kadın başrol oyuncusu Şükran Aktı da \"Bu ilk filmimdi. Bu bana şans, ülkemize barış getirir umarım\" dedi.

Törenin sonunda ödül alanlar birlikte sahneye çıkarak fotoğraf çektirdi.



12)\'YOL ARKADAŞIM\' FİLMİNİN OYUNCULARI BURSA\'DAKİ GALADA SEVENLERİYLE BULUŞTU

BURSA\'da \'Yol Arkadaşım\' filminin galası, bir alışveriş merkezinde yapıldı. Galada sevenleriyle buluşan başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak, \'3 Adam\' projesinde grubun dağılmakta olduğu yönündeki iddialara da cevap verdi.

Bugün vizyona giren \'Yol Arkadaşım\' filminin galası, Bursa\'daki bir alışveriş merkezinde yapıldı. Galaya filmin başrol oyuncuları Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak\'ın yanısıra, yönetmen Bedran Güzel de katıldı. İki oyuncu, gala öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Filmin aynı zamanda senaristi olan İbrahim Büyükak, \"Hayallerinden vazgeçmiş bir adamın hikayesi bu aslında. Oğuzhan\'ın da benim de hayatlarımızdan bazı kesitler var, esinlendiğimiz şeyler aslında hep yaşadığımız şeyler\" dedi. Hikaye ortaya çıktıktan sonra Oğuzhan Koç\'un bu rolü oynamasını çok istediğini dile getiren İbrahim Büyükak, \"Gerçek hayattaki aramızdaki iletişim filme de yansıdı, filmi çok sıcaklaştırdı. Çok güzel oynadı\" diye konuştu.

\'KÜSLÜĞÜN YAKININDAN GEÇMİYORUZ, GEÇMEYİZ\'

Eser Yenenler ile birlikte \'3 Adam\' programını sunan iki oyuncu, grubun dağılmakta olduğu iddialarıyla ilgili de konuştu. Her işe birlikte karar verdiklerini belirten Oğuzhan Koç, \"Her yerde bu soru geliyor, küs müsünüz diyorlar. Eser de aramızda olacaktı, tek kişilik oyunu başladı, o yüzden aramızda değil. Küslüğün yakınından geçmiyoruz, daha da geçmeyiz\" ifadelerini kullandı.

\'HEP BİRBİRİMİZİN DESTEKÇİSİ OLURUZ\'

İbrahim Büyükak ise konuya ilişkin şunları söyledi: \"Eser\'in ayrılması mümkün değil. Filmde de konuk oyuncu olarak var, çok güzel bir sürpriz yapacak seyirciye. Bu film 2 kişilik bir filmdi. Öyle birşey olsaydı, üçümüzün de seveceği bir şeyler yazmaya çalışırdım. Bizde şöyle bir durum var, insanlar başarılı olunca, başarısız olmasını bekliyoruz. Zaten bizim birlikteliğimiz programla alakalı bir şey değil. 3 adam bir proje değil, biziz. Oğuzhan\'ın da söylediği gibi, projelerimizi birbirimize danışıyoruz. Biz hep birbirimizin destekçisi oluruz. Bu bizim için çok büyük bir avantaj.\" Ayrıca İbrahim Büyükak, \'3 Adam\' programının Ocak ayından itibaren yeniden yapılacağının müjdesini verdi. Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak daha sonra hayranlarıyla buluştu. Her iki oyuncu da Bursa\'da olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi. Koç ve Büyükak, ardından filmin gösterildiği salona girerek, seyircilere iyi seyirler diledi.

13)FOTOĞRAF MÜZESİ\'NDE DIŞ BASINDA CUMHURİYET SERGİSİ



Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi\'nde \'Dış Basında Cumhuriyet\'in 21\'inci Yılı ve Avrupa\' isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesinde gerçekleştirilen sergiye, Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, CHP Eskişehir İl Başkanı Sinan Özkar, 24. Dönem Milletvekili İlhan Demiröz, ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Medine Sivri, Fotoğraf Sanatçısı Osman Yaşar Tanaçan, Bursa Gemlik\'ten Gelen Çarşamba grubu arkadaşları ile davetliler katıldı. Fransız Vanguard adlı dergide Türkiye üzerine yer alan makalelerin ve fotoğrafların yer aldığı sergi ile Avrupa\'nın Türkiye\'ye bakışı yer aldı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt sergide yaptığı konuşmasında, \"1944 yılında 20 yıllık taze Cumhuriyetin Avrupa\'da nasıl göründüğüne bakmak lazım. Avrupa savaşla uğraşırken, Türkiye aydınlanmanın ateşini yakmıştır. Türkiye ekonomisini belli bir nokrayagetirmiş 20 yılda. Biz şuanda 2017 yılında bunun farkında değiliz. Zannediyoruz ki \'ey Avrupa\' diyecek pozisyonda olalım. O nedenle bu farkındalığı ve ayrımı göstermemiz lazım. Ülkemizin geçirdiği aşamaları bilerek ve bildirerek 2017\'de politika yapmalıyız. Maalesef böyle değil şuanda. Bir tarafta savaş olurken, diğer tarafta \'yurtta barış, dünyada barış\' diyen sistemin hangi aşamaya geldiğini bu sergide göreceğiz\" dedi. Fotoğraf Sanatçısı Osman Yaşar Tanaçan da \"Fotoğraf sanatı geçmişten geleceğe uzanan en önemli köprüdür. Geçmişi bilmeyen insan toplulukları, ne gününü yaşayabilir, ne de geleceğini planlayabilir. Türkiye\'nin içinde Türkiye\'nin insanları bizleri izledi. Bu konularda konuşmalar, konferanslar, eğitimler verildi. Bizim elimizde ki arşiv ise çok büyük bir ihtiyaçtır, dışarıdan insanlar Türkiye\'nin oluşumuna nasıl bakıyorlar? Türkiye\'yi kuran insanlara nasıl bakıyorlar? Bunları halkımıza, üniversite kenti olan şehrimizde ki insanlara bu tür etkinliklerle anlatılması gerekiyor\" diye konuştu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Dil Karşılaştırmaları Anabilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Medine Sivri\'nin de Fransızca olan dergi makalelerini Türkçeye çevirdiğini belirten Tanaçan serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Prof. Dr. Medine Sivri ise yaptığı konuşmasında, \"Karınca kararınca çorbada bizimde bir tuzumuz oldu ise ne mutlu bana. Atatürk\'e ve onun eserlerine sahip çıkmak bizim birincil vazifemiz. Onun için gönüllü olarak çalışmaya her zaman hazırım. Osman Bey arşivleri biriktirerek Atatürk\'ün mirasına çok güzel bir şekilde sahip çıkmış. Geçmişle gelecek arasında yaşananları gelecek kuşaklara aktarabilmek, güzellikleri fark ettirebilmek ve geleceği planlamak bu tür müzeler ile olacaktır. Bu nedenle müzeciliği, arşivciliği ve fotoğraf sanatını önemsiyorum\" dedi. Konuşmaların ardından, ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Medine Sivri ve Fotoğraf Sanatçısı Osman Yaşar Tanaçan\'a plaket takdim edildi. Plaket törenin ardından konuklar sergiyi gezdi.

14)ANADOLU ÜNİVERSİTESİ\'NDE \'ARBORETUM\' AÇILDI

ESKİŞEHİR Anadolu Üniversitesi\'nde 92 farklı bitki ve ağaç türlerinin yer aldığı Arboretum (Agaç Parkı) açıldı.

Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsü\'nde yaklaşık 5 bin metrekarelik alanda 92 farklı bitki ve ağaç türünün yer aldığı Arboretum, düzenlenen tanıtım yürüyüşü ile açıldı. Açılışa vali yardımcıları Aslan Avşarbey, Ali Muhittin Varol, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan ile öğretim üyeleri katıldı. Rektörü Prof.Dr. Naci Gündoğan, 5-10 yıl içerisinde Arboretum içerisine dünyadaki bütün bölgeleri temsil eden ağaç ve bitkileri getirmeyi planladıklarını söyledi. Gündoğan şöyle konuştu: \"Buraya yaklaşık 3 yıl emek verdik. Öğrenci ve akademisyenlerin yararlanması için bir bahçeye dönüşmesini istedik. Burada 92 odunsu bitki ve ağaç var. Önümüzdeki dönemde Türkiye\'den ve dünyadan çeşitli türleri de dikeceğiz. Temelde üç tane amacımız vardı. Birincisi öğrencilerin ve akademisyenlerin bilimsel amaçlı kullanımına açmaktı. İkinci amacımız sadece kendi öğrencilerimizin değil diğer öğrencilerinde biyoloji derslerine faydalı olacağını düşündük. Üçüncü amacımızda doğaya karşı bir farkındalık oluşturmaktı. Burası daha önce kapalı bir alandı. Şimdi gezinti alanı haline getirdik ama tabi ki burası bir piknik alanı değil. 5-10 yıl içerisinde dünyadaki bütün bölgeleri temsil eden ağaçların, bitkilerin bulunduğu bir alan olacaktır.\" Arboretum gezisi sırasında Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği bölümü öğrencileri de değişik kıyafetler giyerek drama gösterileriyle gezilen bölgeni tanıtımını yaptı.

