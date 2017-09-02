DHA YURT BÜLTENİ-1 

1)BAYRAM TATİLİNİN İLK 7 GÜNÜNDE YOLLAR KAN GÖLÜNE DÖNDÜ: 70 ÖLÜ, 368 YARALI



KURBAN Bayramı tatilinin ilk 7 gününde meydana 121 kazada, 70 kişi öldü, 368 kişi de yaralandı.

Bakanlar Kurulu kararı ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilinde, yine yollar kan gölüne döndü. 25 Ağustos Cuma günü mesainin sona erdiği saat 18.00\'den, bayramın birinci günü olan 1 Eylül Cuma günü saat 21.00\'e kadar toplam 121 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 70 kişi öldü, 368 kişi de yaralandı.

25 Ağustos Cuma günü saat 18.00\'den sonra Bolu\'da 2, Ediren, Sakarya, Konya ve Muğla\'da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya\'da 2\'şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta\'da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2\'si Siirt\'te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir\'deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

28 Ağustos Pazartesi günü, 2\'si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul\'da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli\'de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu\'da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat\'ta 2\'şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul\'da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

Arefe günü olan 31 Ağustos Perşembe günü ise ölümlü kazanın en çok yaşandığı gün oldu. Samsun\'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum, İzmir ve Kocaeli\'de 2\'şer, Sivas, Adana, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, Adıyaman, İstanbul ve Şunlıurfa\'da meydana gelen 29 kazada, 15 kişi öldü, 77 kişi yaralandı.

1 Eylül Cuma, Bayramın 1\'inci günü, Samsun, Bolu ve Gaziantep\'te 2\'şer, Zonguldak, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Burdur, İzmir, Aksaray ve Adıyaman\'da meydana gelen toplam 16 kazada, 7 kişi öldü, 48 kişi yaralandı.

(DHA)

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2)İKİ ROMAN AİLE ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜ, 7 YARALI



AYDIN\'ın Germencik İlçesi\'nde, iki Roman aile arasında çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 1\'i çocuk, 7 kişi yaralandı. Polisin, olay yerinde yaptığı aramada toplam 500 adet boş av tüfeği kartuşu ve tabanca mermisi bulundu.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı İstasyon Mahallesi, Şehit Necati Avcı Caddesi\'nde meydana geldi. Kız alıp veme meselesi nedeniyle aralarında bir yıldır husumet bulunan Ergezen ve Duran ailelerinin bireyleri, bayramlaşma ziyaretine giderken karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyüp av tüfeği ve tabancaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çatışan iki taraftan Halil Duran (54), Reşat Ergezer (18), Taner Azgezer (32), Songül Döner (2) Yaşar Kit (33) Yunus Azgezer (27), Kadir Çakır (26) ve Hasan Ergezen yaralandı.

Yaralılardan Halil Duran, ambulansla hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi. Diğer yaralılar ise Aydın Devlet ve Aydın Atatürk Devlet hastanelerinde tedaviye alındı. Yaşamını yitiren Halil Duran\'ın cesedi ise Germencik Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.Duran\'ın hastaneye gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemede, toplam 500 boş av tüfeği kartuşu ve tabanca mermisi bulundu.

Polis, yaralıların kaldırıldığı hastaneler ile olayın meydana geldiği mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay sonrası kavgaya karışan aile fertlerinin mahalleyi terkederek başka yakınlarının yanına gittikleri öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-Ölen Halil Duran\'ın hastanede ağlayan yakınlarından görüntü

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN / GERMENCİK (Aydın), (DHA)

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3)TOKAT\'TA SİLAHLI KAVGA: 11 YARALI



TOKAT\'ın Niksar İlçesi\'nde 2 grup arasında çıkan kavgada, biri polis, 11 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Niksar İlçesi Cumhuriyet Caddesi\'nde meydana geldi. 17 yaşındaki T.K. ve arkadaşı A.Y., kendilerine ait oto kiralama dükkânında otururken yanlarına Ç.K., V. K., A.K., A.K. ve E.K. geldi. Burada iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kullanılan tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği A.Y., B.K., A.K. ve bu sırada dükkanın önünden geçmekte olan Nurettin D. ve Nail Ş. ile taş ve sopa darbeleriyle T.K, Ç.K., V.K., A.K. ve E.K. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya müdahale etti. Müdahale sırasında polis memuru Ali G. de başına aldığı darbeyle yaralandı. Biri polis, yaralı 11 kişi, ambulanslarla önce Niksar Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı, ilk müdahalelerinin ardından da Tokat Devlet ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama hastanelerine sevk edildi.

Tokat ve çevre ilçelerden de takviye polis ekiplerinin sevk edildiği Niksar\'da olayların büyümemesi için önlem alındı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin olay yeri incelemesi

-Hastaneden görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/NİKSAR(Tokat),(DHA)

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4)YAVAŞ GİTMELERİ İÇİN KENDİLERİNİ UYARAN YAYALARA ATEŞ AÇTILAR



ADIYAMAN\'da, aşırı hız yaptığı öne sürülen kamyonetteki 2 kişi, kendilerini yavaş gitmeleri yönünde uyaran yayalara tabancayla ateş açıp kaçtı. Ölen ya da yaralanan olmadığı olay sonrası polis, kamyonetteki biri hırsızlık suçundan aranan, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde Yunus Emre Mahallesi\'nde meydana geldi. Yoldaki yayalar yanlarından hızla geçen 02 FL 922 plakalı kamyonettekilere bağırıp, yavaş gitmeleri yönünde uyardı. Bu sırada kamyoneti durduran sürücü Ramazan B. ve yanındaki Sedat A., yayalarla tartıştı. Tartışma sırasında Ramazan B. ve Sedat A. yanlarındaki tabancayla ateş açıp kaçtı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayın ardından polis ekipleri, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden Sedat A.\'nın hırsızlık suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve sahte kimlik taşıdığı belirlendi.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Şüpheli gözaltına alınması

- Polislerin önlem alması

- Tabancadan çıkan boş kovanlar

- İnceleme yapılması

- Şüpheliler götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

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5)ARABAN\'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI



GAZİANTEP\'in Araban İlçesi\'nde, ters şeritte giden otomobil, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Araban-Gaziantep karayolu Ergen mevkinde meydana geldi. Sarıkaya Mahallesi\'nde ters şeritten ilerleyen 42 RH 548 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 31 DJ 309 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada kimliği henüz belirsiz 1 kişi öldü, sürücülerle birlikte iki otomobildeki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla hastanelere taşınırken, ölen kişinin cesedi ise otopsi için morga konuldu.

ARABAN (Gaziantep), (DHA)

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6)AKSARAY\'DA KAMYONET TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



AKSARAY\'da kontrolden çıkan kamyonetin takla atması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün merkeze bağlı Armutlu Köyü yolunda meydana geldi. Armutlu Köyü\'nden kent merkezine giden 62 yaşındaki Halil Karaman yönetimindeki 42 EKB 86 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü Halil Karaman olay yaşamını yitirdi, yanındaki 58 yaşındaki Sultan Karaman da yaralandı. Sultan Karaman, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yeri

- Genel ve detay

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Hasan BÖLÜKBAŞ / AKSARAY, (DHA)

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7)KASTAMONU\'DA İKİYE BÖLÜNEN OTOMOBİLDE 3 KİŞİ YARALANDI



KASTAMONU\'da bayram ziyaretinden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil başka bir otomobille çarpıştı. İkiye bölünen otomobilde 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Kastamonu-Devrekani karayolunun Sarıyonca Köyü mevkisinde meydana geldi. Sarıyonca Köyü\'ndeki yakınlarını ziyaretten dönen Faik Yılmaz yönetimindeki 37 PU 470 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola çıktığı sırada İsmail Kırcaoğlu yönetimindeki 37 SA 897 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Faik Yılmaz ile yanındaki Nejla ve Kadir Yılmaz yaralandı. Kastamonu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Faik Yılmaz\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kazadan yara almadan kurtulan diğer aracın sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Kaza yeri

-İkiye bölünen araç

-Diğer araç

-Polisin çalışması

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)

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8)FOÇA\'DA KAZA: 2 YARALI

İZMİR\'in Foça ilçesinde, yolun soluna dönüş yapmak isteyen otomobil arkadan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, İzmir-Çanakkale Karayolu\'nun Foça Sapağı mevkiinde meydana geldi. İzmir\'den Foça yönüne giden Özgür Ateş (35) yönetimindeki 35 KB 8458 plakalı otomobil, sola dönmek istemesine rağmen, dönüş için ayrılan şeritte durmayıp yolun sağ tarafında beklemeye başladı. Ateş, bir süre sonra akan trafiğe rağmen sola dönmek isteyince, Çanakkale\'den İzmir yönüne giden Büşra Eroğlu (33) yönetimindeki 34 KF 9878 plakalı otomobille çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Özgür Ateş\'in otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Gamze Yılmaz Ateş (33) ile, diğer otomobildeki yolcu Anıl Tahincioğlu\'nu (32) ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Kaza sonrası İzmir-Çanakkale Karayolu\'nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sapaktan genel görüntü

- Trafiğin kontrollü olarak sağlanmasından görüntü

- Yerde yatan yaralının ambulansa taşınmasından görüntü

- Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

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9)EL FRENİNİ ÇEKMEYİ UNUTTUĞU OTOMOBİLİ SİTENİN BAHÇESİNE UÇTU



İZMİT\'te, sürücüsünün bankamatikten para çekmek için yol kenarına park ettiği ve el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, sitenin bahçesine uçtu.

Kaza, akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı\'nda meydana geldi. Bankamatikten para çekmek için 41 DB 300 plakalı otomobilini yolun kenarına park eden ismi öğrenilemeyen sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Bu sırada geri geri hareket eden otomobil, sitenin bahçesine uçtu. Otomobilin yakıt deposu delinirken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tedbir amacıyla benzinin aktığı yere kum dökerek önlem aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden görüntüler

- Aracın uçtuğu yerden görüntü

- Aracın kaldırılması

- Röp.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Faruk KIYAK/İZMİT(Kocaeli), (DHA)

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10)ALZEHEİMER HASTASI EMEKLİ İTFAİYE MÜDÜRÜ ÜÇÜNCÜ KEZ KAYBOLDU

BURSA\'da akşam saatlerinde kaybolan emekli Bursa İtfaiye Müdürü 78 yaşındaki Mümin Yağcı 9 saat süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Alzeheimer hastası olan Yağcı daha önce iki kez daha kaybolmuş ve sağlıklı şekilde bulunmuştu.

Merkez Nilüfer İlçesi Üçevler Mahallesinde yaşayan Mümin Yağcı 18.00 saatlerinde kurban için kestikleri hayvanın yenmeyen kısımlarını sokak hayvanlarına vermek için evinden ayrıldı. Evden ayrılmasının üzerinden bir kaç saat geçmesine rağmen eve dönmeyen Yağcı\'nın durumunu polis ekiplerine bildiren ailesi, Mümin Yağcı\'yı aramaya başladı. İhbar üzerine gelen, Bursa Emniyeti Kayıp ve Aranan Şahıslar Şube Müdürlüğü ekipleri, AFAD, AKUT, Bursa İtfaiyesi ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri arama çalışmaları için seferber oldu. Yaşlı adamın evine yakın olan ormanlık alanlarda ve sokaklarda arama çalışmalarına başlayan ekipler çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyerek koordine oldu. Yaklaşık 9 saat süren arama çalışmalarının ardından Yağcı, Merkez Osmangazi İlçesi Dikkaldırım Mahallesinde bulunan Acemler Metro İstasyonu yakınlarında bulunarak ailesine teslim edildi. Öte yandan Mümin Yağcı\'nın daha önce iki kez daha kaybolduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Arama çalışmalarından detaylar,

-Aaramaya katılan ekiplerden detaylar,

- Yağcı\'nın görüldüğü güvenlik kamerası görüntüleri

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)