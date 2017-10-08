DHA YURT BÜLTENİ - 9

Erdoğan: Suriye\'de yeni bir \'Kobani\' oluşmasına izin veremeyiz (2)- Yeniden



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz\'de \'terör koridoru\' oluşmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, \"Suriye\'de yeni bir \'Kobani\' oluşmasına izin veremeyiz\" dedi. Erdoğan, ayrıca Türkiye\'nin, Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerle köşeye sıkıştırılmasına izin vermeyeceklerini de vurgulayarak, \"Bir gece ansızın gelebiliriz\" cümlesini yineledi.

AK Parti\'nin Afyonkarahisar\'da düzenlenen 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın kapanış konuşmasıyla sona erdi. Erdoğan\'ın, saat 14.00\'te planlanan konuşması, Başbakan Binali Yıldırım\'ın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu üyelerinin diğer kampa katılanlarla birlikte yaptığı istişare toplantısının uzaması nedeniyle saat 15.45\'te başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona Başbakan Yıldırım\'la beraber girdi.

Kampın kapanış konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, partideki değişimle ilgili ifadelerinin neyi anlattığının çok belli olduğu halde birilerinin, bu ifadeleri farklı yönlere çekme gayreti içinde olduğunu söyledi. Şahsı dahil hiç kimsenin, kendini davanın üzerinde göremeyeceğine vurgu yapan Erdoğan, \"Bu davanın her bir ferdi, yaptığı hizmetler itibariyle bir abidedir, bir kahramandır. Ben, bunları çok iyi biliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle yol arkadaşlığı yaptım. İyi ki tüm başarıların altına sizlerle birlikte imza atma şerefine nail oldum\" dedi.

\'FETÖ İLE İLGİLİ DAVALARDA KARARLAR, VERİLMEYE BAŞLANDI\'

Türkiye\'ye yönelik saldırıların sorumluluklarını artırdığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti\'yi yıkmadan Türkiye\'yi yıkamayacaklarını görenlerin Türkiye\'yle birlikte partiyi de hedef aldığını söyledi. Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Bizim birliğimizi, beraberliğimizi her zamankinden güçlü tutmamız gerekiyor. FETÖ ile ilgili davalarda kararlar verilmeye başlandı. Siz onların mahkemelerde yaptıkları şovlara, yurt dışına kaçmış kılıç artığı elemanlarının provokasyonlarına bakmayın. Davalar bittiğinde kendilerini cezaevlerinde bulduklarında yaptıkları ihaneti düşünecek çok zamanları, etraflarında bunları kendilerine hatırlatacak çok kişiler olacak. 15 Temmuz gecesinin 16 Temmuz gün ve gecesinin değerlendirmesini yaptığımızda bu ümmetin nelerden kurtulduğunu bizler çok iyi biliyoruz. O gece bütün olanlar şöyle masaya yatırıldığında, o geceyi bizzat yaşayanlar hakikatten bizler nasıl bir mücadeleden çıktığımızı izahı mümkün olmayan, daha çok kitaplar yazılacak o ayrı iş de, bunu ifade edeceklerdir. Paslı yüreklerle passız olanlar o gece savaştılar.\"

\'FETÖ MENSUBU HERKES, İHANETİN HESABINI VERECEK\'

Türkiye\'nin FETÖ ile ilgili yurt dışı girişimlerinin yavaş yavaş da olsa netice vermeye başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkumiyet kararlarının onlara ulaştırıldığını söyledi. Erdoğan, \"Yurt dışındakilerin de tavrını çok daha iyi göreceğiz. Şimdi uluslararası hukuk bakımından da göreceğiz. Ne doğuda, ne batıda bu örgütün hiçbir unsuru eskisi kadar rahat değildir, olamayacaktır. Bir gün FETÖ mensubu herkes bu ihanetin hesabını verecektir. FETÖ\'nün dinimiz içinde de paralel yapı kurduklarını gösteriyor. Açık konuşmak adını doğru koymak lazım. FETÖ başladığı yer neresi olursa olsun geldiği nokta olarak sapkın bir harekete dönüşmüştür. Bu yüzden tarihteki her fasık hareket gibi karanlık kesimlerin doğal müttefiki aracı haline gelmiştir. İslam\'ın ana çizgisinden kopan her yapıya imkanlarını sonuna kadar açan batının bunları neden bu kadar sıkı sahiplendiğini artık daha iyi anlıyoruz\" diye konuştu.

\'İSTEDİKLERİMİZİ VERECEKSİNİZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı\'dan terör örgütü üyelerinin teslim edilmesini istediklerinde kendilerine \'yargı\' denildiğini söyledi. Erdoğan, \"Bizden istediklerini alabilmeniz için önce istediklerimizi vereceksiniz. Senden istediğim zaman yargı diyorsun, bizden istediğin zaman, kusura bakma. Her kim bölücü terör örgütünün eylemleriyle DEAŞ\'ın saldırılarının alakası bulunmadığını söylüyorsa bilin ki ya dünyadan bihaberdir ya da o da aynı dünyanın bir parçasıdır\" dedi.

\'GECİKTİK\'

Suriye ve Irak\'taki olayların, Türkiye\'den bağımsız olmadığını herkesin bildiğini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Birileri karşımıza dikilip \'Siz daha Türkiye\'nin iç meselelerini çözemiyorsunuz niçin bu kadar geniş bir coğrafya ile ilgileniyorsunuz\' diyor. Bizim kimsenin iç işleriyle işimiz yok. Biz sadece kendi iç işlerimizi güvence altına almak istiyoruz. Biliyoruz ki Suriye\'de kaos olursa biz burada nasıl huzur içinde yaşayacağız? İşte biz Suriye\'yi gitmediğimizde Suriye bize geliyor. Kendimizi aldatmayalım, bir gerçeği çok iyi bilmemiz lazım. 911 kilometre Suriye sınırı. Burada çok ciddi bir devlet yapılanması ön çalışmaları var. Bugün biz buna sessiz kalırsak, ki geciktik, o zaman bu yapılanma orada tahakkuk edecektir. Hani hep söyledim ya artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik. Cerablus\'a girme adımı bu anlayışın ta kendisidir. Arkasından Rai ve Dabık\'a girdik. Durmadık güneyde El Bab\'a girdik. El Bab\'a girince birileri tutuştu. Halbuki biz buralarda DEAŞ\'ı temizledik. Teröristlere ücretsiz silah verirken, biz ücretle silah alamadık, 2 bin kilometrekareyi güvence altına aldık ve buralara Araplar gelip topraklarına geri yerleşti. Tedbirimizi almazsak yarın başka bombalar topraklarıma düşer\"

\'MESELE, İDLİB\'DE BU STRATEJİYİ HAYATA GEÇİRMEK\'

Suriye\'deki olayların çok daha farklı bir boyutta ilerlediğine dikkat çeken Erdoğan, \"Neydi o? Halep\'ten kimler kaçmak zorunda kaldı, oradaki kardeşlerimiz. Halep bizim kardeşlerimiz. Bugün Gaziantep\'e bak orayı Halep\'ten ayıramazsın. Halep\'teki o insanlar o bombaların altından İdlib\'e kaçmak zorunda kaldı ve bugün milyonlarca insan İdlib\'de ama her ana yine tehdit altındalar. Bize düşen bir görev de İdlib\'di. Astana\'da bu çalışmaları yaptık. İran, Türkiye ve Rusya bu çalışmaları yaptı. ABD Büyükelçilik seviyesinde buna katıldı. Alınan kararları şimdi biz uygulamaya koyduk. Neydi o? Çatışmasızlık bölgesi. Dışarıda Rusya, içeride de Türkiye olarak biz Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile bu çalışmayı yürütüyoruz. Dün adımı atılan bu sabah da uygulamaya giren süreç devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı olmadan ÖSO ile birlikte bizim de desteğimizle oradaki gayret sakin bir şekilde devam ediyor. Mesele İdlib\'de bu stratejiyi hayata geçirmek\" diye konuştu.

\'MÜSAADE EDERSEK YENİ BİR \'KOBANİ\' YAŞARIZ\'

Suriye\'de, doğudan Akdeniz\'e oluşturulmak istenen \'terör koridoru\'nu bozma mecburiyetinde olduklarını belirten Erdoğan, \"Buna müsaade edersek yeni bir \'Kobani\' yaşarız. Kusura bakmasınlar, biz yeni bir Kobani yaşamak istemiyoruz ve bunu yaşatmayacağız. Gerçek hak sahipleri buradan sürülmüştü. O hak sahipleri yerlerine dönecek. Bizim bu topraklarda gözümüz yok. Oraların gerçek sahibinin yerleşmesini istiyoruz\" dedi.

\'KILIÇDAROĞLU, HDP NE DERSE DESİN; HALK NE DERSE BİZ ONA BAKACAĞIZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak\'ta yapılan referandumun, Türkiye\'yi ilgilendiren bir başlangıç olduğunu da söyledi. Irak\'ın yeniden dizayn edilmeye çalışıldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

\"Telafer\'de Türkmenler tehdit altında. Telafer\'dekilerin hukunu kim savunacak? Bunların üstünde durmak bizim görevimiz değil mi? Biz Ensar ve muhacir kültüründen gelen bir kültürün mensuplarıyız. Kılıçdaroğlu ne derse desin, HDP ne derse desin, halk ne derse biz ona bakacağız. Bölgesel yönetimi kararından döndürmek için başlattığımız tedbirlerle, burada felaketler baş gösterdiğinde nasıl bir çözüm öngörüyor? Sırtında yumurta küfesi taşımayanlar için oturdukları yerden ahkam kesmek elbette çok kolay.\"

Daha önceki konuşmalarında dile getirdiği \'Bir gece ansızın gelebiliriz\' cümlesini yineleyen Erdoğan, \"Birileri \'Kürtlerin hakkı\' kılıfıyla referandumu pazarlıyor ve buna da müşteri buluyorsa yapacağımız çok iş vardır. Kardeşlerim biz Türkiye\'nin Suriye ve Irak kaynaklı tehditlerle köşeye sıkıştırılmasına izin vermeyeceğiz. Saldırıları kendi topraklarımızda karşılamak yerine bizzat yerinde kaynağında çözme stratejimizi adım adım hayata geçiriyoruz. Fırat Kalkanı bunun ilk ayağıydı. Şimdi İdlib\'de bir operasyon yürütülüyor. Bize husumet besleyenlere bir gece ansızın gelebiliriz. Sürekli cephedeki arkadaşlarımızla irtibat halindeyiz. Gelişmeleri adım adım takip ediyoruz. İnşallah sonu hayır olur\" diye konuştu.

\'ARZU ETTİĞİMİZ SONUCU ALAMAZSAK BAŞARILAR HAVADA KALACAK\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 yılında yapılacak mahalli seçimlerde güçlü çıkmaları halinde, kasım ayındaki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yüksek moralle gireceklerini söyledi. Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Mahalli idareler ile milletvekilleri seçimleri arasında daima bir fark olduğunu biliyoruz. Amacımız mahalli idarelerde bu açığı kapatmaktır. Milletvekili seçimleri ile Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde fark oluşmaması lazım. Bu seçim silsilesinin tepesinde Cumhurbaşkanlığı vardı. Bu seçimde sadece bir cumhurbaşkanı seçilmeyecek onunla birlikte üst düzey bürokrasi ve tüm kararları belirleyen bir tercih söz konusu. Eğer arzu ettiğimiz sonucu alamazsak diğer başarılar havada kalacak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Bakanların salona girişi

- Partililerin salona girişi

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona girişi

- Toplantı sonrası çıkışlar

191 MB /// 01.42

HABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA)

=================================================

Başbakan Yıldırım: Yapılmaya çalışılanlar, Türkiye\'nin gelecekteki hızını kesmeye yönelik projeler



BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Türkiye\'nin etrafında birtakım olaylar olduğunu belirterek, \"Burada yapılmaya çalışılanlar, Türkiye\'nin gelecekteki hızını kesmeye yönelik birtakım projelerdir; ama bize bunlar söker mi? Sökmez. Biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız\" dedi.

Başbakan Yıldırım, partisinin 26\'ncı İstişare ve Değerlendirme Toplantısı\'nın tamamlanmasının ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı\'nın yapımını tamamladığı İscehisar Köprülüğü Kavşağı, Karahisar Tüneli, Karahisar Köprülü Kavşağı, Dörtyol Köprülü Kavşağı ve Sivrihisar- Emirdağ yol ayrımının açılışını gerçekleştirdi. Yıldırım\'a Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arsla da eşlik etti.

Açılış töreninde konuşan Başbakan Yıldırım, sorunları, torunlara bırakmadıklarını söyledi. Yıldırım, Afyonkarahisar\'ın milli mücadelenin dönüm noktası olmasının yanında AK Parti\'nin çıktığı yolculuğun sembol şehri olduğunu da belirtti. Afyon\'da, 2003 yılında sadece 53 kilometre bölünmüş yol olduğunu dile getiren Yıldırım, \"Şimdi ise 507 kilometre bölünmüş yol yaptık. Yolları böldük ama Türkiye\'yi böldürtmeyiz\" dedi. İscehisar\'da sık sık kaza meydana geldiğini aktaran Yıldırım, \"Buraya bir köprülü kavşak yapalım ve insanlarımız orada kazadan zarar görmesin dedik. Ve bunu kısa sürede, 1 sene içerisinde yaptık. Bayramda, seyranda buranın trafiği kilitlenir, karşıdan karşıya geçemezdik. Artık transit trafik, şehir içi trafiğini etkilemeden doğrudan üstten gidiyor. Trafik sıkışıklığı, ışıklarda bekleme derdi ortadan kalkıyor. Yapanların eline sağlık\" diye konuştu.

\'ESERLERİN TAMAMI 212 MİLYON LİRA\'

İzmir yoluna giderken, 2 tünel yaptıklarını da kaydeden Yıldırım, tünellerin her birinin 1 kilometre olduğunu, bu tünellerin sadece 6 ayda yapıldığını vurguladı. Bolu Tüneli\'nin 23 yılda yapıldığını dile getiren Başbakan Yıldırım, \"AK Parti farkı bu. 6 ayda iki tane tünel. Size de yakışan bu. Emirdağ yol ayrımında bir köprülü kavşak yaptık. Hazır Afyon\'a gelmişiz, istişare toplantımızı yapmışız, gitmeden önce de şu eserleri açalım dedik. Fena mı oldu? Açılışını yaptığımız bu eserlerin tamamı 212 milyon lira. Afyonumuza, sizlere hayırlı uğurlu olsun. Afyon\'da ayrıca devam eden birçok proje var. İnşallah bu projeleri de kısa zaman içerisinde bitireceğiz. Yeter ki sizin yüzünüz hep böyle gülmeye devam etsin. Yeter ki sizin bu heyecanınız hiç eksilmesin, devam etsin\" dedi.

\'ESER O KADAR ÇOK Kİ AÇILIŞLARINA GİDEMİYORUZ\'

Başbakan Yıldırım, eserlerin, büyüyen Türkiye\'nin 2023 hedeflerine nasıl kararlı gittiğini gösterdiğini söyledi. Yıldırım, şöyle devam etti: \"Etrafımızda birtakım olaylar oluyor. Türkiye\'nin etrafında Suriye\'de, Irak\'ta olanları hep beraber görüyorsunuz. Burada yapılmaya çalışılanlar Türkiye\'nin gelecekteki hızını kesmeye yönelik birtakım projelerdir. Ama bize bunlar söker mi? Sökmez. Çünkü biz bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. İlkemiz bu. Son 15 yılda Türkiye adeta çağ atladı. Karayollarında, havacılıkta, denizcilikte, demir yollarında 15 yılda 80 yılda yapılan işlerin 3-4 katı iş yaptık. Afyon yüksek hızlı treni de tüm hızıyla devam ediyor. İnşallah 2019\'da artık Afyon- Ankara 1.5 saat trenle. Zafer Havaalanı\'nı yaptık, hizmete aldık. Allaha şükür birçok eserimiz var. O kadar çok ki açılışlarına bile gidemiyoruz.\"

BAKAN ARSLAN: PROJELERİN TAMAMLANMASI İÇİN GECE GÜNDÜZ DEVAM EDECEĞİZ

Ulaştırma Bakanı Arslan, Afyonkarahisar\'ın şehitler diyarı olduğunu belirterek, İstiklal Mücadelesi\'nin gerçekleştiği topraklarda olmaktan memnun olduğunu söyledi. Bakan Arslan, \"Bir yıl önce burada yapılan AK Parti istişare toplantısına geldiğimizde açılışını yapacağımız, köprülü kavşaklar ve tünelin projesini başlatmıştık. Aradan bir sene geçmeden buraların açılışını gerçekleştiriyoruz. Bu yatırımların sadece Afyonkarahisar\'a değil birçok ile hizmet edeceğini biliyoruz. Bu projelerin tamamlanması için gerçekten olağanüstü bir gayret sarf ettik. Bundan sonraki projelerin tamamlanması için de gece gündüz devam edeceğiz\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başbakan Yıldırım, açılışı yapılan yerlere bağlanarak, projelerin açılışını yaptı.

GÖRÜNTÜLER CANLI VERİLDİ

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Sait KARADUMAN/AFYONKARAHİSAR, (DHA) -

=================================================

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde yangın paniği



DİYARBAKIR\'daki Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastanede bulunan tüm hastalar bölgeye sevk edilen ambulanslarla kentteki diğer hastanelere nakledildi.

Merkez Bağlar İlçesi, Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi\'nin 4\'üncü katında, saat 17.40 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Personel hemen alarma geçip tahliye işlemi başlatırken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın nedeniyle hastanede bulunan tüm hastalar, bölgeye sevk edilen onlarca ambulansla kentteki diğer hastanelere nakledildi.

Söndürme çalışmaları sürerken, yangın sonrası ve söndürme çalışmaları somrasında oluşan duman bütün katlara yayıldı. Yangın ve tahliye nedeniyle bütün personel çalışmalara katılmak hastaneye üzere çağrıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Bölgeye gelen ambulanslar

- Tahliye işlemleri

- Bir bebeğin ambulansa taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet ÜN- Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)-

==================================================

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde yangın paniği (2)



HASTANE YANGINI İÇİN \"ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTI\" İHBARI YAPILMIŞ

Diyarbakır Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde çıkan yangın söndürülürken, duman nedeniyle hastüanede bulunan ve aralırnad yeni doğum bebek ve çocuklarında bulunduğu 100\'e yakın hastanın tahliye edildiği belirtildi. Yangın nedeniyle tahliye için gelen sağlık ekipleri yangın merdivenlerini kullanarak katlardaki hastaları tahliye ederken, tahliye edilen hastalar sağlık durumları ve yaşlarına göre kentteki özel ve devlet hastanelerine nakil edildi. Hastanedeki yangının itfaiye ekiplerini, \"Elektrik kontajından yangın çıktı\" şeklinde ihbar edildiği belirtilirken, yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışma sürüyor. Sağlık Müdürü Sait Avar, hastanede bulunan tüm hastaların güvenli bir şekilde başka hastanelere nakil edildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi. Avar, kısa bir süre sonra hastaneye yeniden enerji verileceğini ve hastanenin çalışmalarına devam edeceğini de söyledi.



Görüntü dökümü:

-------------------------

-Ambulansların gelişi

-Hastane binası

-Hastaların taşınması

-İtfaiye ekipleri

-Polislerin güvenlik önlemi

-Hastane önünde bekleyenler

-Hasta yakınları ile röportaj

-Ambulansların hareket etmesi

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)-

==================================================

Antalya\'da 3 metruk bina yandı

ANTALYA\'da henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında 2\'şer katlı 3 metruk bina yandı.

Muratpaşa İlçesi Kışla Mahallesi 49\'uncu Sokak üzerindeki 2 katlı metruk binada, saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler bir yandan müdahale ederken, bir taraftan da 112 Acil Çağrı Merkezi\'ne haber verdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını söndürmek için çalışmalar sürerken, alevler bitişikteki 2 metruk binaya da sıçradı. Yarım saat süren çalışmanın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında zarar gören 3 metruk binanın madde bağımlıları tarafından kullanıldığı öne sürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili polisin incelemesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

- Yangından görüntüler

- İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışması

- Kovayla su döküp aracını korumaya çalışan vatandaş

- Çevrede yangını izleyenlerden görüntü

- Polisin itfaiyeye yardım etmesi

HABER- KAMERA: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

