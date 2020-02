DHA YURT BÜLTENİ - 7

HDP, Demirtaş\'ın TRT propaganda çekimi için YSK\'ya başvurdu

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş\'ın TRT\'de yapacağı seçim propaganda çekimi için Yüksek Seçim Kurulu\'na (YSK) başvururak, bu hakkın kullanılması konusunda gerekli koşulların sağlanmasını istedi. HDP\'nin YSK temsilcisi Mehmet Tiryaki, başvuruya olumlu yanıt beklediklerini söyledi.

Diyarbakır\'da hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle, 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan HDP\'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş\'ın seçimden önce TRT\'de yayınlanacak propaganda konuşması için HDP, YSK\'ya başvurdu. HDP\'nin kuruldaki temsilcisi Mehmet Tiryaki, YSK\'nın özel radyo ve televizyonlar üzerinde son çıkarılan KHK ile sadece denetim yetkisinin bulunduğunu ceza verme yetkisinin ise olmadığını ifade ederek, \"Ama YSK\'nın devlet kuruluşu olan TRT konusundaki durumu farklı. TRT\'de cumhurbaşkanı adaylarının yapacakları konuşma, konuşma içeriği, konuşmada kullanılacak bayrak ve amblem dahi hepsini belirleme yetkisi YSK\'da bulunmaktadır. Biz de başvurumuzda sayın Demirtaş\'ın bu haktan yararlanması için gerekli iş ve işlemlerin yapılmasını ve olanakların sağlanmasını istedik\" dedi. Tiryaki, YSK\'dan başvurularına olumlu bir yanıt beklediklerini belirterek, çekimlerin büyük ihtimal ile cezaevinde yapılabileceğini çünkü Demirtaş\'ın TRT\'ye gitmesi durumunun Adalet Bakanlığı\'nı ilgilendiren bir durum olduğunu söyledi. Eşit ve adil bir seçim yarışı için Demirtaş\'ın bir an evvel serbest bırakılması gerektiğini de söyleyen Tiryaki, propaganda çekiminin nerede yapılacağı konusunda YSK\'nın karar vereceğini ve Demirtaş\'ın kendisine tanınan 10\'ar dakikalık iki ayrı propaganda hakkını kullanacağını da söyledi.

YSK KARARI

YSK\'nın kararına göre, bütün adayların radyo ve televizyonda konuşma ve görüntülü propaganda için birinci turda 10\'ar dakikalık iki konuşma hakkı olacak. Seçimler ikinci tura kalırsa aynı hak yine tanınacak. Propaganda konuşmaları, YSK\'nın kararında belirlediği takvime göre, 17 ve 23 Haziran tarihleri arasında olacak. Seçimler ikinci tura kalırsa, ikinci tur propaganda konuşmaları ise 4 -7 Temmuz arasında yapılabilecek. Adayların konuşma tarih, saat ve sıraları kura ile belirlenecek. Radyo ve televizyonlarda propaganda yapmak isteyen cumhurbaşkanı adaylarının en geç 6 Haziran Çarşamba gününe kadar başvurması gerekiyor. YSK\'nın kararına göre, propagandalarda suç teşkil eden görüntüler kullanılamayacak. Suç olabilecek görüntü olursa, YSK görüntülerin yayınlanmasına izin vermeyecek. Propaganda konuşmalarının alındığı kayıt cihazı YSK tarafından saklanacak. Suç teşkil eden konuşmaları yapanlar hakkında verilecek ceza bir katından iki katına kadar artırılabilecek.



Haber:Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)

=============================================

Diyarbakır\'da aniden bastıran dolu ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi

Diyarbakır\'da bugün saat 11.00 sıralarında başlayan şiddetli dolu ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, uzun süre binaların saçaklarında beklemek zorunda kalırken, yürümeyi tercih edenler ise yağmurun etkisiyle ıslandı. Bugün sabah saatlerinde güneşli bir havanın etkili olduğu Diyarbakır\'da, saat.11.00 sıralarında şiddetli yağış meydana geldi. Güne sıcak bir hava ile başlayan şehir merkezinde anidren bastıran yağmur ve dolu yağışı, kısa sürede hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur ve dolu, şehirde hayatı felç etti. Şiddetli yağış nedeniyle kentte yer yer trafik sıkışıklıkları yaşanırken, bazı caddelerde su taşkınları olduğu görüldü. Havanın sıcak olduğu bir güne başlayan Diyarbakırlılar ise aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağışa dışarıda yakalanan vatandaşlar, uzun süre binaların saçaklarında beklemek zorunda kalırken, bazı vatandaşlar da şiddetli yağış altında yürümeyi tercih etti. Yaklaşık yarım saat boyunca gök gürültülü ve sağanak şekilde devam eden yağmur ve dolu yağışı, bir süre sonra etkisini yitirmeye başladı.

BM Teknoloji Bankası az gelişmiş ülkelere teknolojik destek verecek

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) öncülüğünde TÜBİTAK\'ta en az gelişmiş ülkelere yönelik olarak kurulan Teknoloji Bankası törenle açıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Bu proje, ülkemizin sürdürdüğü girişimci ve insani dış politika yaklaşımının en güzel tezahürlerinden birini oluşturmaktadır.\" dedi.

Kocaeli\'nin Gebze ilçesindeki TÜBİTAK Marmara Teknokent Yerleşkesi\'nde, En Az Gelişmiş Ülkelerin (EAGÜ) teknoloji açığını kapatarak dönüşümlerini hızlandırması beklenen Teknoloji Bankasının açılış törenine Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, BM Genel Sekreter Vekili Amina Mohammed, Yemen Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mohammed Al-Sadi, Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Marianne Hagen, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve En Az Gelişmiş Ülkeler Yüksek Temsilcisi Katoa Utoikamanu\'nun yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı üst düzey davetli katıldı. BM Teknoloji Bankası, EAGÜ\'lerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirmeyi ve teknoloji transferi gerçekleştirmelerini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Türkiye, Teknoloji Bankasının kurulmasıyla BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılması konusunda önemli bir katkıda bulunmuş olacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, \"Teknoloji Bankası, sayıları 47\'yi bulan En Az Gelişmiş Ülkelerin bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki kapasitelerini güçlendirme yönündeki, küresel çabalar açısından önemli ve tarihi bir dönüm noktasını oluşturmaktadır. Bu proje, ülkemizin sürdürdüğü girişimci ve insani dış politika yaklaşımının en güzel tezahürlerinden birini oluşturmaktadır. İnsani dış politikamız çerçevesinde, mazlumların yardımına koşup yoksulluk, çatışma, doğal afet yaşayan halklara yardım eli uzatıyoruz. 1980\'li yıllarda Sahraaltı Afrika ülkelerine yönelik ilk teknik işbirliği programını başlattık. Soğuk Savaşın ardından ise, özellikle Orta Asya, Güney Kafkasya ve Balkanlarda kalkınma programlarını hayata geçirdik. Yakın bir geçmişte, bu programları Ortadoğu, Afrika, Asya, Pasifik ve Latin Amerika\'yı kapsayacak şekilde geliştirdik\" dedi. Bu programları halen 120 ülkede yürütüldüğünü ifade eden Özlü, \"2017 yılında gerçekleştirdiğimiz 8.2 milyar ABD doları tutarındaki resmi kalkınma yardımıyla, dünyanın milli gelirine oranla en fazla yardım yapan ülkelerden birisi haline geldiğimizi, bu vesile ile vurgulamak isterim. Söz konusu yardımlarımızı yaparken, yerel makamlarla yakın işbirliği içinde hareket etmeye büyük özen gösteriyoruz. Kısa süreli insani yardımlara ilaveten uzun vadeli, kapasite gelişimine odaklı kalkınma yardımlarına öncelik veriyoruz. Kalkınma yardımlarımızda, En Az Gelişmiş Ülkeler özel bir yere sahiptir. Bu anlayışla EAGÜ\'lere yönelik BM Teknoloji Bankasının ev sahipliğine talip olduk. Yine BM Teknoloji Bankası için birçok fırsat sağlayacağına inanarak, TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. tesislerinde kurulmasına karar verdik. Teknoloji Bankası\'nın ana faaliyet alanlarından bir tanesi olan bilim teknoloji ve yenilik destek mekanizması kapsamında, hedeflenen ortak işbirliği projeleri için, enstitülerimiz Teknoloji Bankası\'na hem insan kaynağı, hem de yeni proje ve işbirliği olanakları anlamında da katkıda bulunacaktır. Ülkemiz, finansmanı gönüllü katkılarla sağlanacak bankaya, 2017\'den başlamak üzere 5 yıl için yıllık 2 milyon ABD doları mali katkı sağlamayı taahhüt etmiştir. Ayrıca ev sahibi ülke olarak idari masraflarını da üstlenmiştir. Bu çerçevede bankaya 1 milyon ABD doları gönüllü katkıda bulunan Norveç hükümetine, katkı sözü veren Sudan, Bangladeş ile Filipinlere takdirlerimi ifade etmek ve diğer BM ülkelere de katkı yapmaları konusunda, çağrıda bulunmak istiyorum. Tabiatıyla özel sektörün angajmanı Teknoloji Bankasının başarısında önemli bir unsur oluşturacaktır. Bugün aramızda, gerek ülkemizden gerek yabancı özel sektör ve vakıf temsilcilerinin de bulunması, Teknoloji Bankasının yarattığı ilginin bir göstergesidir. Bu bağlamda, Global Goods Intellectual Venture, Bill ve Melinda Gates Vakfı ile İngiliz Milletler Topluluğu temsilcilerinin de burada olduklarını zikretmek istiyorum\" diye konuştu.

\'GERİ DÖNÜŞÜMÜ OLACAK PROJE\'

Teknoloji Bankası projesinin geri dönüşümü olacak bir proje olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Vekili Amine Mohammed, \"Genel sekreter ve ben sürekli teknoloji bankasının tam potansiyeline erişebilmesi için tüm desteği vereceğiz. Türkiye hükümetine çok teşekkür ediyorum. Norveç, Filipinler destekleyen herkese ve tüm kurumlara teşekkür ediyorum. BM sistemi içerisinde başarılı olabilmek için önemli adımlardan biriydi. Yenilikçi teknolojileri entegre edilebilmesi çok önemli. Ancak böylece az gelişmişliği ve yoksulluğu önleyebiliriz. Teknoloji geleneksel zorluklardan kopmasını ve geleceğin zorluklarını başarıya kavuşmasını sağlayacaktır. Sosyal ilerleme ve dayanıklı toplumların oluşabilmesi için bu gerekiyor. Paydaşlara şunu söylemek istiyorum bu sadece katkıda bulunmaları değil geri dönüşü için yatırımda bulunmalarını istiyoruz. Bu yardım projesi değil geri dönüşümü olacak bir proje. Doğu ve batının buluştuğu yerde saygı hoşgörü ve herkes için onur prensipleri için bir arada bulunuyoruz. Türkiye hükümetine şükranlarımı sunmak istiyorum. Teknolojiyi az gelişmiş ülkelere yaymaları konusunda teşekkür ediyorum\" dedi.

\'KATKILARIMIZ SOMUTLAŞIYOR\'

Az gelişmiş ülkelere yapılan desteklerin somutlaştığını gördüğünü ifade eden Norveç Dışişleri Bakan Yardımcısı Marianne Hagen, \"Dijital teknolojileri kullanarak küresel kalkınma sistemi de geliştirilebilir. Evrensel ve uygun maliyetli bir şekilde internete en az gelişmiş ülkelerin sağlanabilmesi önemli. Bizim yaklaşımımız teknoloji ve yenilikçiliğin bu ülkelerde yaygınlaşmasıdır. Yardıma dayanan ilişkilerden ziyade ortak teknoloji geliştirilmesini destekliyoruz. Bilginin üretilmesi ve araştırma kapasitesinin arttırılmasını istiyoruz. Aynı zamanda cinsiyet eşitliği, insan hakları, iklim değişikliği ve yolsuzlukla ilgili projeleri geliştirmek istiyoruz. Teknoloji Bankası inovasyonun her yönüne odaklanmamız gerekiyor. Az gelişmiş ülkelere dönük katkılarımızın somutlaştığını görmek ve bu bankanın çalıştığını görmek somut hale geliyor. Birlikte sürdürülebilir mali tabanı da oluşturabiliriz\" Konuşmaların ardından TÜBİTAK, BM En Az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji Bankası ve Global Good Fonu arasında üçlü mutabakat imza töreni yapıldı. Daha sonra da Teknoloji Bankası törenle açıldı.

AK Partili Koçer: Türkiye\'nin yapısal, ekonomik hiçbir sorunu yoktur-(Özel)

AK PARTİ Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Türkiye\'nin ekonomisi üzerinden içeride ve dışarıda algı operasyonları yapıldığını belirterek, \"Türkiye\'nin yapısal, ekonomik hiçbir sorunu yoktur. Bunu destekleyen hiçbir rakam da yoktur\" dedi

26\'ncı dönem milletvekili ve 27\'nci dönem milletvekili adayı Nejat Koçer, Doğan Haber Ajansı Gaziantep Bölge Temsilciliği\'ni ziyaret etti. Bölge Temsilcisi Hasan Kırmızıtaş ile bir süre sohbet eden Koçer, seçim çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Türkiye\'nin ekonomisi üzerinde algı operasyonları yapıldığına dikkat çeken Koçer, ihracattan örnek verip, oyunların tek tek bozulduğunu ifade etti. AK Parti\'nin proje üreten bir parti olduğunu anlatan Koçer, \"24 Haziran seçimlerine sayılı günler kaldı. AK Parti milletvekilleri ve teşkilat olarak, Gaziantep\'in her yerinde sabahtan akşama kadar, ortalama 14- 15 saat sahadayız. Biz gerek ulusal, gerekse de Gaziantep adına proje üreten bir partiyiz. Bu zamana kadar çok proje ürettik. Şu anki seçimlerde de milletimizin önüne projeler koyuyoruz. Gerek seçim beyannamemizin vizyonu, gerekse de mega projelerimizin olması kalkınmayı hedefleyen projeler. Muhalefetin seçim meydanlarında hamasete devam etmesi ve popülizm yapması, Türkiye için hiçbir kazanç sağlamaz. Büyümeyi, kalkınmayı bu şekilde sağlamak mümkün değil. Yalanlarla, dolanlarla değil, projelerleri ortaya koyarak düşüncelerin yarışmalarını istiyoruz. Tüm muhalefet partilerinin seçim beyannamesini üst üste koyduğumuz zaman bizim AK Parti\'nin seçim beyannamesi kadar etmiyor\" dedi.

\'TÜRKİYE\'NİN YAPISAL, EKONOMİK HİÇBİR SORUNU YOKTUR\'

Türkiye\'nin yapısal ekonomik sorununun bulunmadığını kaydeden Koçer, şunları söyledi:\"Seçim kararı alındıktan hemen sonra ekonomi üzerinde büyük bir algı operasyonu başladı. Dışarıdan kredi derecelendirme kuruluşları vasıtasıyla, içerden yalan, dolan ve sosyal medya üzerindeki çalışmalarla bir algı operasyonu yapılmaya başlanıldı. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye\'nin yapısal, ekonomik hiçbir sorunu yoktur. Bunu destekleyen hiçbir rakam da yoktur. Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı. Türkiye\'de yüzde 12, Gaziantep\'te yüzde 9 artış söz konusu. İstihdam, enerjide, sanayi üretiminde sıkıntı yok. Dolarda yaptıkları birkaç operasyonla yukarı aşağı yapması, toplumda gerginlik yarattı. Bu da halloldu. Şu anda her şey kontrol altına alındı. Bu oyunlar tek tek bozuluyor. Türkiye her yönden çok güçlü. Seçimlere az bir süre kaldı, çalışmalarımız devam ediyor.\"

Vatan Partisi\'nden \'apolet sökme\' tartışmasına tepki

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu, CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce\'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ile ilgili \"Onun apoletlerini sökeceğim\" sözünü eleştirerek, \"Sebebi ne olursa olsun, Korgeneral İsmail Metin Temel\'i hedef almak, ABD\'nin durduğu yerden ve PKK mevzilerinden Türk ordusuna ateş açmak anlamına gelir\" dedi.

CHP\'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce\'nin, Malatya\'daki iftar yemeğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın kendisini eleştirdiği konuşmayı alkışlayan 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'e tepkisi üzerine bir değerlendirme yapan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu, İnce\'nin \"Onun apoletlerini sökeceğim\" sözlerini hedef aldı. ABD ya da PKK\'nın bir Türk subayının apoletini sökmek istese ilk sırada 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel\'in geleceğini savunan Rıfat Mutlu, Temel\'in, komutasındaki ordu ile birlikte Zeytin Dalı Harekatı\'nı başarıyla yürüttüğünü, Afrin\'de PKK/PYD varlığına son verdiği söyledi. Böylece ABD\'nin, Suriye\'nin kuzeyinde,Türkiye\'nin güney sınırlarında kurmaya çalıştığı terör koridoru planının darmadağın olduğunu dile getiren Rıfat Mutlu, \"Bu sebeple Korgeneral Temel, ABD ve onun kuklası PKK\'nın bir numaralı hedefidir. Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçildiği takdirde Temel\'in apoletlerini sökeceğini söyleyerek, bulunduğu konumu ve kimlerle yan yana olduğunu göstermiştir. Sebebi ne olursa olsun, Korgeneral İsmail Metin Temel\'i hedef almak, ABD\'nin durduğu yerden ve PKK mevzilerinden Türk ordusuna ateş açmak anlamına gelir. Zaten Muharrem İnce Kürt sorununun çözümü için kırmızı çizgileri bir yana bırakmak gerektiğini ifade ederek, üniter devlet yapısı dahil her türlü kırmızı çizgiyi tartışmaya açabileceğini itiraf etmiştir. Aynı şekilde CHP\'nin seçim bildirgesi AKP\'nin sözde açılım sürecinde uygulamaya koyduğu programla birebir aynıdır. Yerel yönetimlere özerklik Türkiye\'yi etnik temelde ayrıştırmayı hedefleyen \'etnik eşit yurttaşlık\' ve akil insanlar heyeti gibi öneriler, bölücü terör örgütünün önerileriyle birebir örtüşmektedir\" diye konuştu.

\"İKTİDAR OLMA ŞANSLARI SIFIRDIR\"

Cumhurbaşkanı dahil kimsenin bir subayın apoletini sökme yetkisi bulunmadığını ifade eden Rıfat Mutlu, rütbenin nasıl kaybedileceğinin askeri ceza kanunun 30 ve 31\'nci maddelerinde tarif edildiğini belirterek, buna göre 1 yıl ve üzeri mahkumiyet hallerinde subaya ordudan çıkarma uygulanabileceğini söyledi. Mutlu şöyle konuştu:\"Her fırsatta diktatörlükten bahseden sayın İnce, anlaşılıyor ki kendisini mahkeme yerine koymaktadır. Rütbe kaybı için mahkeme kararı gerekmektedir. Kaldı ki Korgeneral Temel hata yaptı diyelim, bu durumda devlet adamı tavrı subayın apoletlerini sökmek midir? Teğmenliğinden bu yana PKK ile kıran kırana savaşan bir subayı, astlarının tamamının saygı ve güvenini kazanan bir komandoyu ordudan atmak ne demektir? Türk ordusunu ve onun kahraman subaylarını hedef alanların iktidar olma şansları sıfırdır. Kaderini ABD ve onun kanlı piyonu PKK ile birleştirenler müttefikleriyle birlikte hezimete uğramaya mahkumdur. Konu bir alkış tartışmasından çok çok ötedir. Türkiye\'nin kahraman Türk ordusuna siyasi önderlik yapacak kahraman bir hükümete ihtiyacı vardır. Vatan Partisi bu göreve hazırdır.\"

Cezaevi firarisi buğday tarlasında yakalandı

Aksaray\'da 6 ayrı suçtan aranan ve çeşitli suçlardan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi İsmail Adıgüzel (26), polisle yaşadığı kovalamaca sonucu, buğday tarlasında yakalandı.

Olay saat 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi\'nde meydana geldi. Devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 CPL 55 plakalı hafif ticari araca \'dur\' ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü, hızlanarak, kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ve şüpheli arasında kovalamaca başladı. Aksaray-Ankara Karayolu üzerinde bulunan Bölge Trafik Denetleme Şubesi önünde polis ekipleri bariyer oluşturdu. Burada polislerin üzerine araç süren şüpheli, bir polis aracına çarparak kaçmaya devam etti. Topakkaya Beldesine giren sürücü, çok sayıda polis ekibi sıkıştırınca, araçtan inip koşarak kaçmaya başladı. Şüpheli kendisini kovalayan polisler tarafından buğday tarlasında yakalandı. Şüpheli İsmail Adıgüzel gözaltına alınırken, yapılan sorgulama ve araştırmasında Cumhurbaşkanına hakaret, başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanmak, tehdit, şantaj, yağma, hürriyeti tahdit gibi suçlarından arandığı ortaya çıktı. Şüphelinin çeşitli suçlardan 17 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 2017 Ekim ayında Karaman Açık Cezaevine girdiği ve 30 Mart 2018 tarihinde de kaçtığı öğrenildi.

Şanlıurfa\'da iş başvurusu kuyruğu-(Özel)

Şanlıurfa\'da, Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında, 6 bin 400 işçinin 6 ay süreyle istihdam edileceği işe 8 bin kişi başvurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\'nca hayata geçirilen TYP kapsamında, Şanlıurfa\'da asgari ücret karşılığında 6 ay süreyle 6 bin 400 işçi çalıştırılacağı duyuruldu. Duyurunun ardından başvuru için İş-Kur binasına gelen binlerce kişi, uzun kuyruk oluşturdu. Polisin önlem aldığı İş-Kur\'a gelenler başvurularını yaparken, işe alınacak kişilerin önümüzdeki günlerde noter huzurunda yapılacak kura çekilişiyle belirleneceği kaydedildi. İş-Kur\'a gelen 8 bin kişi geçici iş başvuruda bulundu. İş-Kur İl Müdürü Lezgin Özmen, başvuruların ardından çalıştırılacak 6 bin 400 geçici işçinin kurayla belirleneceğini belirtti. Sabah erken saatlerinde İş-Kur\'a adını yazdırmak için bekleyen Halil Kaya ise kalabalık karşısında iş umudunu yitirdiğini ancak yine de beklediğini söyledi.

Başarılı cerraha \'el\'veda

Erzurum\'un Köprüköy ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden El Cerrahı Operatör Doktor İbrahim Avşin Öztürk için tören düzenlendi. Hastane çalışanları, genç doktoru gözyaşları ile memleketi Adana\'ya uğurladı.

Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Mahmut Uçar, anne Sündüz Öztürk, baba İsmail Öztürk, eşi Gülşah Sultan Öztürk, hastane yönetimi, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2016 yılında Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde el carrahı olarak göreve başlayan İbrahim Avşin Öztürk (33) kısa sürede başarılı operasyonlarla adından söz ettirdi. Hastane çalışanları, yönetimi ve hastaları tarafından çok sevilen evli ve bir çocuk babası Öztürk, Kars\'ta bir arkadaşının iftar davetinden dönerken 3 Haziran günü saat 13.30 sıralarında Erzurum\'un Köprüköy ilçesi yakınları bir TIR\'a arkadan çarparak olay yerinde yaşamını yitirdi. Hastanenin önünde düzenlenen törende anne, baba ve eşi genç doktorun Türk Bayrağına sarılı tabutuna kapanıp uzun süre gözyaşı döktü. Acılı anne Sündüz Öztürk, \"Seni topraklar sıkmasın kuzum. Peygamberimize komşu olsun. Oy kuzum, Allahım mekanını cennet etsin. Ben seni bir daha nerede bulacağım. Hepiniz hakkınızı helal edin\" diye ağlaması yürekleri yaktı.

Törenden sonra omuzlara alınan Avşin\'in tabutu memleketi Adana\'nın Kozan ilçesine gönderilmek üzere ambulansa konuldu. Anne oğlunun tabutuna son bir kez daha sarılıp törene katılanlardan helallik istedi.

Haftalık kirasıyla dudak uçuklatan Solandge, Bodrum\'da

Muğla\'nın Bodrum ilçesine 1 milyon 220 bin Euro\'luk haftalık kira bedeliyle dudak uçuklatan \'Solandge\' adlı lüks yat demir attı. Katarlı bir prensin Bodrum\'da yapacağı düğün ve balayı için kente getirildiği öğrenilen yata, yaklaşık 2 milyon TL\'lik akaryakıt ve yiyecek takviyesi yapıldı.

Yunanistan\'ın Kallithea Limanı\'ndan Bodrum\'a bugün öğle saatlerinde gelen Kallithea adlı lüks yat, haftalık 1 milyon 220 bin Euro\'luk kirasıyla dikkat çekiyor. 85 metre uzunluğundaki yatta mini denizaltı ve özel koruma timi bulunuyor. Yata, yaklaşık 14 tanker ile akaryakıt takviyesi yapıldı. Ayrıca Bodrum Gıda Çarşısı\'ndan, sebze meyve ve deniz ürünleri yiyecek takviyesi gerçekleştirildi. Katarlı bir prensin Bodrum\'daki lüks bir otelde düzenlenecek düğününün ardından gelin ve damadın, yatla iki haftalık Türkiye ve Yunanistan kıyılarında mavi yolculuğa ve balayına çıkacağı öğrenildi.

