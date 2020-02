DHA YURT BÜLTENİ - 7

Gizemli kızın görüldüğü mezarlığa akın edenler, polise zor anlar yaşattı

Çorum\'da bir hafta içinde 5 gece mezarlığa gelerek 1982 yılında vefat eden Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağlayan gizemli genç kız, kentte merak konusu oldu. Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi için bölgeye kamera kurulurken, dün gece mezarlığa gelen yaklaşık 300 kişi, polise zor anlar yaşattı. Polisin önlem aldığı mezarlığa, dayadıkları merdivenle girmeye çalışan gruptan 1 kişi gözaltına alındı. Polisin dün gece yaptığı arama çalışmalarından da sonuç alınamadı.

Çepni Mahallesi\'ndeki Ulu Mezarlık görevlileri, 26 Nisan gecesi bir genç kızın mezarlığa gelerek Fatma Ç.’ye ait mezarın başında konuşup, ağladığını fark etti. Görevliler, 27, 28 ve 29 Nisan geceleri de genç kızı aynı mezarın başında ağlarken gördü. Fatma Ç.\'nin mezarının üzerine, \'Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak\' yazılı not bırakan görevliler, polise de haber verdi. Asayiş ve Yunus ekiplerinden oluşan çok sayıda polis, 30 Nisan gecesi mezarlığa yönlendirildi. Polis, mezarlık önüne gelen meraklı vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Mezarlık çevresinde ve içerisinde yapılan aramalardan herhangi bir sonuç alınamadı.

POLİS ELİNDEN KAÇIRDI

Önceki gece siyah kıyafetli, ayağında kırmızı ayakkabısı olan 17-18 yaşlarında olduğu tahmin edilen kız, yine aynı mezarın başına geldi. Polisin yakalamaya çalıştığı kız, karanlıktan faydalanarak mezarların arasına doğru kaçıp, gözden kayboldu. Polis, kızın Fatma Ç.\'nin mezarının üstüne deniz kabuğu koyduğunu tespit etti. Polis mezarlığı didik didik aradı, ancak sonuç alınamadı.

GÜVENLİK KAMERASI KONULDU

Tüm kent, medyada geniş yer bulan gizemli olayı konuşmaya başladı. Genç kızın kimliği merak konusu olurken, kent merkezinin yanı sıra ilçelerden de vatandaşlar bölgeye gelmeye başladı. Genç kızın kimliğinin tespit edilmesi ve bulunması için Çorum Belediyesi tarafından Fatma Ç.’nin mezarını görüntüleyecek şekilde bir ağaca güvenlik kamerası kondu.

POLİS DÜN GECE DE ARAMA YAPTI

Polis ekipleri, dün gece mezarlıkta yine önlem aldı. Ulu Mezarlık\'ın bulunduğu Hıdırlık Caddesi ve ara sokaklar emniyet şeridi çeken polis ekipleri, mezarlık çevresini yaya ve araç trafiğine kapatırken, tüm giriş çıkışlara ekipler yerleştirildi. Bir süre genç kızın gelmesini bekleyen polis ekipleri, ardından mezarlığa girip arama yaptı.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

Polis arama yaparken, yaklaşık 300 meraklı vatandaş da mezarlık önüne geldi. Mezarlığa girmek isteyen kalabalık, polislere zor anlar yaşattı. Polis, vatandaşların evlerine gitmeleri için sık sık anons yaptı. Bazı kişilerin, çalışmaları cep telefonları ile görüntülemeye çalışması, bazılarının da ellerine aldıkları çekirdekleri çitleyerek olup bitenleri seyretmesi dikkat çekti.

MERDİVENLE GİRMEYE ÇALIŞTILAR

Polis engelini aşamayan bir grup genç, mezarlığın arkasına gidip, buldukları merdivenle girmeye çalıştı. Polisin gençleri fark edip müdahale edince, kısa süreli arbede yaşandı. Gruptan 1 kişi gözaltına alındı.

Gece geç saatlere kadar süren aramalardan sonuç alınamadı.

Dikili\'de eşini başına çekiç vurarak öldüren sanığa müebbet hapis

İzmir\'in Dikili ilçesinde boşandığı eşi Işık İkizoğlu\'nu (32) çekiçle başına pek çok kez vurarak öldüren ve sorulan son sözünde olay anında şuurunu kaybettiğini söyleyen Yahya Cengiz Küçük\'e (59), müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme kararında, haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulamadı.

9 yaşında bir kızları bulunan Işık İkizoğlu ile Antalya\'dan gelen eski eşi Yahya Cengiz Küçük, geçen 15 Mayıs\'ta Dikili\'deki bir kafeteryada buluştu. Aralarında çıkan tartışmanın ardından İkizoğlu, eski eşinin yanından ayrılıp dövüldüğünü söyleyerek polise şikayette bulundu. İfadesi alınan İkizoğlu\'na, götürüldüğü adli tabiplikte \'darp izine rastlanmadı\' raporu verildi. İkizoğlu evine dönerken polis Küçük\'ün yakalanması için çalışma başlattı ancak kendisine ulaşamadı. Küçük, öğleden sonra eski eşi İkizoğlu\'nun ilçedeki evine gitti. O sırada kızları okulda olan İkizoğlu ve Küçük tekrar tartıştı. Öfkelenen Küçük, eski eşi İkizoğlu\'nu başına çekiçle vurup, öldürdü. Ardından da polisi arayıp, kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, Küçük\'ü gözaltına aldı. Tutuklanan Küçük hakkında Bergama Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, \'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Yahya Cengiz Küçük, yaşamını yitiren Işık İkizoğlu\'nun annesi Fatma Füsun Cebeciler ve ablası Başak İkizoğlu, Gözde İkizoğlu, Şafak Gökçer ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Pınar Melli, Dikili Kadın Platformu üyeleri, İzmir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ile birlikte CHP\'li Bergama Belediyesi Meclis Üyesi Serpil Güler de izledi. Mahkemede iddia makamı bir önceki celsede verdiği mütalaa doğrultusunda karar verilmesini yani sanığın \'canavarca hislerle ya da eziyet çektirerek öldürme amacıyla hareket ettiğine ve cinayeti tasarlayarak işlediği yönünde yeterli delil olmaması\' gerekçesi ile sadece \'Kasten öldürme\' suçlaması ile müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasını talep etti.

\"EN AĞIR ŞEKİLDE CAZALANDIRILSIN\"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı Pınar Melli, İkizoğlu\'nun avukatları Gülce Mutoğlu Kılavuz ve Güntekin Yıldırım bir önceki duruşma belirttiği beyan doğrultusunda sanık hakkında takdiri indirim uygulanmamasını talep etti, Küçük\'ün \'Tasarlayarak ve canavarca hislerle öldürme\' suçlaması ile cezalandırılmasını istedi. Mahkemede ifadelerine başvurulan Işık İkizoğlu\'nun annesi Fatma Füsun Cebeciler de takdiri indirim uygulanmamasını isterken, ablası Başak İkizoğlu da \"Vahşice işlediği bu cinayet nedeniyle sanığa en ağır cezanın verilmesini talep ediyorum\" dedi.

\"ŞUURUMU KAYBETTİM\"

Sanık Yahya Cengiz Küçük\'ün avukatı Emin Uz ise cinayette tasarlayarak öldürme unsurlarının oluşmadığını, cinayetin ağır haksız tahrik altında işlendiğini ve müvekkilinin çok pişman olduğunu söyledi. Son sözü sorulan tutuklu sanık Küçük ise, \"Bu olayı kızımı oradan almak, kurtarmak için yaptım. O an şuurumu kaybettim. Çok pişmanım. Böyle bir insan değilim. Karar sizlerindir\" dedi. Mahkeme heyeti, verilen kısa aranın ardından kararını açıklayıp, Küçük\'ün \'kasten öldürme\' suçundan \'müebbet hapis\' cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti kararında, haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimi uygulamadı.

\"NAMUS CİNAYETİNE ÇEVİRMEYE ÇALIŞAN KOCANIN KARŞISINDAYIZ\"

Dava öncesi Bergama Hükümet Konağı önünde bir araya gelen Dikili Kadın Platformu ve İzmir Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri tarafından basın açıklaması yapılıp, Işık İkizoğlu\'nu öldüren boşandığı eşi Yahya Cengiz Küçük\'e en ağır cezanın verilmesini istedi. Basın açıklamasını okuyan Eğitim-Sen Kadın Sekreteri Demet Önal, \"15 Mayıs 2017 tarihinde vahşi bir cinayete tanıklık ettik. Işık İkizoğlu eski eşi tarafından boşanmasına rağmen tacize ve şiddete maruz kalarak katledilmiştir. Defalarca emniyet güçlerine bildirmesine rağmen, onu duymazdan gelen sistem Işık\'ın vahşice katledilmesine göz yummuştur. Bugün ülkemizde kadın katliamları yaşanıyor. Şiddet artıyor, emeğimiz sömürülüyor. Hükümetin yanlış politikaları kadınları daha fazla sömürüyor. Biz kadınlar iktidarın eşitsiz, cinsiyetçi politikalarına karşı mücadelemizi yükseltmeye kararlıyız. Işık\'ın davasında olduğu gibi namus cinayetine çevirmeye çalışan kocanın karşısındayız. Hak edilen cezanın verilmesini talep ediyoruz\" dedi.

KIZ KARDEŞLERDEN AÇIKLAMA

Öldürülen Işık İkizoğlu\'nun kız kardeşleri de dava öncesinde açıklama yaptı. Gözde İkizoğlu açıklamasında, \"Bugün eski eşi tarafından hunharca işkence edilerek katledilen kardeşimizin beşinci duruşmasındayız. Katilin en ağır ceza ile bir anneyi, bir kadını öldürmekten daha çok bir toplumu katletmiş gibi cezalandırılmasını istiyoruz. Bir hiç uğruna aramızdan ayrılan tüm kadınların adına bu tip cinayetlerin meşrulaştırılmasına izin vermeyeceğiz. İnanıyoruz ki iyilik kötülüğü alt edecek. Işık, çok özel bir insandı. Onu ailesi olarak çok özlüyoruz\" dedi. İkizoğlu\'nun diğer kardeşi Şafak Gökçer ise \"Amacımız gereken cezaların yaptırım güçlerinin artması ve başka canların bu kadar basitçe yanmamasıdır. Acımız çok büyük. Suçlunun en ağır şekilde yargılanmasını talep ediyoruz. Çünkü biz artık bir eksiğiz\" diye konuştu.

Kamyonda 210 kilo esrar ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Gaziantep\'te, bir kamyonun kasasında 210 kilo esrar ele geçirildi, ismi açıklanmayan sürücü tutuklandı.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şehrin giriş bölgelerinde uygulama noktası oluşturan ekipler, şüpheli gördüğü araçları durdurarak aradı, içinde bulunanları kimlik kontrolünden geçirdi. Polisin şüphe üzerine durdurduğu plakası açıklanmayan boş plastik sebze kasası yüklü kamyonda da arama yapıldı. Eğitimli köpek Bady\'nin de kullanıldığı aramalarda boş sebze kasalarının aralarına gizlenmiş 45 poşet içerisinde 210 kilo esrar bulundu. Esrara el koyan polislerin gözaltına aldığı ismi açıklanmayan kamyon sürücüsü sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kebapçı yemini: Yemediğimi başkasına yedirmeyeceğim

Kayseri\'de Lokantacılar ve Pastacıları Odası\'nın kapsam dışı meslek dallarında kebapçılık eğitimini başarı ile tamamlayan kursiyerler, et ve ekmeklerin bulunduğu masaya el basarak, yemin etti.

Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası\'ndan, Kapsam Dışı Meslek Dallarında (Kebapçılık, pide ve lahmacun imalatçılığı, simit poğaça vb. imalatçılığı) alanında sertifika almak isteyen 27 kursiyer, pratik eğitim sonrası bugün de Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri huzurundan uygulamalı sınavdan geçti. Kebapçılık kursiyerleri, Adana kebap, zırh köfte ve tavuk şişte maharetlerini gösterdi. Kursu başarı ile tamamlayanlar daha sonra üzerinde ekmek ve etin bulunduğu masaya ellerini koyarak, Lokantacılar ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Altan Aydemir\'in okuduğu yemini tekrar etti. Sertifika almaya hak kazananlar ,\"Halk sağlığını önde tutacağıma, kendi yemediğimi başkasına yedirmeyeceğime, bozuk gıda satmayacağıma, gramajlara uyacağıma, mesleğime saygı duyacağıma, yeminime sadık kalacağıma, namusum ve şerefim üzerine and içerim\" diyerek yemin etti. Yemin töreni sonrası konuşan Oda Başkanı Aydemir, \"Gıda üreten iş yerlerinin doktorluktan farkı yok. Ameliyathane gibi mutfaklarımız temiz olmalıdır. Halkın sağlığını korumak ve sağlıklı gıda yedirmek en büyük görevimizdir \" dedi.

Adana\'da denizden çıkan atıklar şaşırttı

Adana Büyükşehir Belediyesi dalgıçlarının Yumurtalık ilçesi kıyısında yaptığı dip temizliğinde denizden çıkarılan atıklar şaşkına çevirdi. Denizden onlarca lastik, sandal, tencere, yangın söndürme tüpü ve terazi çıktı.

Büyükşehir Belediyesi\'nce gerçekleştirilen çevre temizliği ve sahil düzenlemeleriyle tatilcilerin gözdesi haline gelen Yumurtalık ilçesi kıyısında dalgıçlar liman temizliği yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi\'ne bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü\'nde görev yapan 3 dalgıç, balıkçı teknelerinin bağlandığı bölgelerde dalış yaptı. Dalgıçlar, denizin dibinden onlarca lastik, pet ve cam şişe, sandalye, tencere, yangın söndürme tüpü, oto teybi, terazi, elektrik kablolarını karaya çıkardı. Görenleri şaşkına çeviren atıklar, çöp depolama sahasına nakledildi. Tüm canlıların ortak malı olan denizlere sahip çıkılması gerektiğini belirten Büyükşehir görevlileri, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

80 yaşındaki engelli hastanın tekerlekli sandalye sevinci



Şırnak’ın Silopi ilçesinde yürüme engelli 80 yaşındaki Eğmir Selçuk\'a, Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi.

Silopi\'nin Babındak köyünde yaşayan 80 yaşındaki Eğmir Selçuk, geçirdiği rahatsızlıklar sonucu yürüme yetisini kaybederek yatağa bağlandı.Tedavisi için buhar makinesi kullanan ve yürüyemediği için yatağa bağımlı yaşayan yaşlı adamı, Silopi Engelliler Yardımlaşma, Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı Abdullah Süer sevindirdi. Yaşlı adamın durumundan haberdar olunca kendi imkanı ile aldığı tekerlekli sandalyeyi kendi aracı ile köye götüren Dernek Başkanı Süer, sandalyeyi yaşlı adama teslim etti. Ailenin bir yakını tarafından yaşlı adamdan haberdar olduğunu anlatan Süer, \"Kendisine yardım ettik. Bölgemizdeki işadamlarına sesleniyorum. Engelli büyüklerimiz ve kardeşlerimiz var. Elinizi bize uzatırsanız, biz de imkan olduğu kadar kendilerine ulaşmaya çalışırız.\" dedi.



Masal şatosunu çocuklar çok sevdi

Eskişehir\'deki \'Masal Şatosu\' çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. 4 yıl önce açılan şatoyu bugüne kadar 2 milyon 200 bin kişi gezdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 yıl önce Sazova Mahallesi\'ndeki Bilim, Kültür ve Sanat Parkı içerisine yapılan Masal Şatosu Eskişehir\'in yanısıra çeşitli illerden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Masal kahramanlarının üç boyutlu animasyonları, optik ışık canlandırmaların olduğu 50 metre yüksekliğindeki şatonun 26 kulesi bulunuyor. Kulelerden bazıları İstanbul Galata Kulesi, Antalya\'daki Yivli Minare, Diyarbakır\'daki Çan Kulesi, Topkapı Sarayı\'ndaki Adalet Kulesi, İstanbul\'daki Kız Kulesi, Mardin\'deki Ulucami Minaresi ve Amasya\'daki Burgulu Minare\'nin benzerinden oluşuyor. Masal Şatosu Yöneticisi Eray Arslan, şatoya çocukların olduğu kadar büyüklerin de ilgi gösterdiğini söyledi. Arslan şunları kaydetti:\"Masal şatosu, Büyükşehir belediye başkanımız Yılmaz Büyükerşen tarafından \'her şey çocuklar için\' sloganı ile hizmete açıldı. Gerek Eskişehirli, gerekse diğer şehirlerden gelen vatandaşlarımızın yoğun talep gösterdiği bir merkez. Masal Şatosunda \'efsaneler diyarı\', \'evvel zaman sokağı\', \'gizemli yolculuk gibi\' özel alanlar bulunuyor. Her alanı çocuklarla etkileşimle kullanıldığı, çok özel donatıların bulunduğu, tamamıyla etkileşimli bir alan olarak tanımlayabiliriz. Türkiye\'de Masal şatosunun mimari olarak bir örneği yok. Türkiye\'de tek diyebiliriz. Masal Şatosu heyecan dolu bir yer. \"

Gençlerdeki teknoloji bağımlılığına dikkat çekildi

İzmir\'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi\'nin ilk kez düzenlediği Topluma Açık Sağlık Kongresi\'nde konuşan Prof. Dr. Şahbal Aras, ergenlik dönemindeki teknoloji bağımlılığına dikkat çekti. Bağımlı gençlerin bilgisayardan uzak kalınca gergin ve boşluktaymış gibi hissettiklerini, anonim bir kişiliğe bürünerek insanlarla internet üzerinden konuşmayı yüz yüze konuşmaya tercih ettiklerini belirten Prof. Dr. Aras, 20. yüzyılın başından 1990\'ların ortalarına doğru 10 yılda giderek artma eğilimi gösteren zeka puanının daha sonra düşmeye başladığını, bunun da kumayı ve sohbeti azaltan bilgisayar kültürünün yaygınlaşmasından kaynaklandığını anlattı.

1. Topluma Açık Sağlık Kongresi\'ne katılan vatandaşlar, DEÜ Tıp Fakültesi eski derslikler binasında, sağlığa yönelik uygulamalar, sağlıklı yoğurt ve sirke yapımı, meme muayenesi, zehirlenmeler, diyabetik ayak bakımı gibi konuların anlatıldığı stantları ziyaret ederek bilgilendirildi. Türk Kanser Araştırma Vakfı\'nın stantının da bulunduğu kongrede, konferans salanonunda Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin katılımıyla farklı konularda paneller düzenlendi. Kongreye çocuklarıyla birlikte gelenler için öğrenci grupları müzik eşliğinde oyun atölyeleri hazırladı. Kongre boyunca DEÜ Tıp Fakültesi Öğrenci Toplulukları eşliğinde el ve yüz boyama, resim yapma, oyuncak ayı hastanesi, kağıt katlama, masal anlatımı, mini konser gibi etkinlikler ile sürpriz hediyelerle çocukların eğlenceli zaman geçirmesi amaçlanıyor. Kongrenin düzenleme kurulunda yer alan Prof. Dr. Hülya Güven, belediyeler ve diğer derneklerle işbirliği yaparak daha çok kadınların doktorlardan öğrenmek istedikleri konuları saptadıklarını söyledi. 3-4 Mayıs tarihlerinde devam edecek kongrenin verimli geçmesini dileyen Prof. Dr. Güven, \"Öğrenci grupları, sosyal projeler hazırladılar. Son dönemde tedavi amacıyla bilinçli kullanılmayan bitkiler zararlara yol açıyor. Öğrencilerimiz bununla ilgili soruları yanıtlayacak. Ayrıca sağlıklı yoğurt, turşu ve sirke yapımı, diyabetik ayak bakımı, meme muayenesi ziyaretçilere birebir gösterilecek. Bu konuların hepsi vatandaşlar taranfından talep ediliyor. Alacağımız geri bildirimlere göre bundan sonraki yıllarda eksikleri tamamlayarak kongremizi sürdürmeye devam edeceğiz\" dedi.

ERGENLİĞE UYUM SÜRECİ

Kongrenin ilk günü \'Ergenlik dönemi sorunları\' konusunda bir sunum yapan Prof. Dr. Taner Güvenir, ergenlik döneminde kişinin her gün değişen vücuduna uyum sağlamaya çalıştığını anlattı. Psikolojik açıdan ergenliğe uyumun geç tamamlandığını anlatan Prof. Dr. Güvenir, \"20\'li yaşlara kadar yeni oluşuma uyum sağlamaya çalışır. Ergenlik dönemi ruhsal gelişim açısından kişiliğin oturduğu son dönemdir. Çocukluk döneminde yetiştiği ortam sağlıksızsa ergenlik döneminde daha fazla sorunla karşılaşır. Hiçbir yaşam tecrübesi kazanmamış çocuklar ergenlik döneminde bazı sıkıntılar yaşarlar. Eğitim sistemi çok bireyselleştiği için anne babalara bu konuda büyük rol düşüyor\" diye konuştu.

BİLGİSAYAR KÜLTÜRÜ ZEKA PUANINI DÜŞÜRÜYOR

Prof. Dr. Şahbal Aras ise ailelere teknoloji bağımlılığının belirtileri hakkında bilgi verdi. Aras, yalnızca bir kaç dakika diyerek bilgisayar başında saatler harcayan çocukların riskli grupta olduğunu ifade etti. Bazı çocukların teknoloji kullanımı için harcanan zaman hakkında yalan söylemeye başladığını söyleyen Aras, \"Bir yandan harcanan zaman için suçluluk duyuyorken bir yandan da büyük bir zevk alır. Uzun süre teknoloji kullanmaktan kaynaklanan fiziksel sorunlar yaşayabilirler. Bilgisayardan uzak kalınca gergin ve boşluktaymış gibi hissederler. Anonim bir kişiliğe bürünerek insanlarla internet üzerinden konuşmayı yüz yüze konuşmaya tercih ederler\" dedi. 20. yüzyılın başından 1990\'ların ortalarına doğru 10 yılda giderek artma eğilimi gösteren zeka puanının daha sonra düşmeye başladığını anlatan Prof. Dr. Şahbal Aras, bunun nedeninin okumayı ve sohbeti azaltan bilgisayar kültürünün yaygınlaşmasına bağladı. Testlerle öğretme eğilimi ile durgun ve kolaycı kültürün egemen olmasının bu durumun nedenlerinden olduğunu dile getiren Aras şöyle konuştu: \"Microsoft\'un kurucusu Bill Gates çocuklarına teknolojiyi sınırladığını, çocuklarının cep telefonu sahibi olmayı çok istediklerini ancak 14 yaşına gelene kadar onlara cep telefonu alınmadığını söylemiştir. 10 yaşında bir çocuk ortalama 5 ekrana ulaşabiliyor. Bunlar televizyon, bilgisayarlı oyun konsolu, akıllı telefon internet ve video ile tablet. Yeni ekran teknolojileri akıllı tahta ve e kitap. Onlara sunulan sanal gerçeklik ortadan kalkan doğal çevrenin yerini dolduramaz.\"

