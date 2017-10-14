DHA YURT BÜLTENİ - 7

1)BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU: İNEGÖL\'E GELİN, MOBİLYANIN EN İYİSİNİ ALIN

BAŞBAKAN Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa\'nın İnegöl İlçesi\'nde bu yıl kurulan Ertuğrulgazi Caddesi Mobilyacılar Derneği\'nce ilki düzenlenen Mobilya İndirim Festivali\'nin açılışına katıldı. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, \"İnegöl\'e gelin, mobilyanın en iyisini alın\" dedi.

İnegöl Mobilya İndirim Festivali\'nin açılışına, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Kaymakam Ali Akça, Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman ile çok sayıda davetli katıldı. Törende konuşan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, mobilya almak isteyenlere, \"İnegöl\'e gelin, mobilyanın en iyisini alın\" çağrısı yaptı. \"İnegöl, mobilyası, tarımı, kültürü, turizmi ile Türkiye’nin önemli merkezlerinden bir olma yolunda ilerliyor\" diyen Çavuşoğlu şunları söyledi:

\"Mobilyacı 100 esnafımız bir araya gelerek bu caddede bir festival düzenleme kararı aldılar. İnsanımız, sektörümüz ve milletimiz için iç aydınlatan bir etkinlik. Ertuğrulgazi Caddesi esasen mobilyanın İnegöl’de doğduğu bir caddedir. Belediye Başkanımız esnafımızın talebi doğrultusunda Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi ibaresini ekleyerek farkındalık katmışlar. Çok modern bir görüntüyü yansıtan mobilya merkezini andıran bir caddedeyiz. İnegöl, nüfusu, istihdam potansiyeli, sanayisi ile gerçekten önemli katkılar sunuyor. İnegöl’de bin 600 mobilya firması var ve 30 binin üzerinde istihdam sağlıyorlar. 30 bin çalışanın hiçbir şekilde maaşının asgari ücret seviyesinde olmadığı ve buna rağmen İnegöl\'de işsizliğin sıfır olduğu, ara işçilere de çok fazla ihtiyaç duyulduğu bir yer. Mesleki teknik merkezlerimiz ve okullarımızda ihtiyaç duyulan ara eleman statüsündeki kardeşlerimizi İnegöl\'ümüze, Bursa\'mıza kazandırmaya devam edeceğiz. İnegöl 1 milyar dolarlık ticaret hacmi ile önemli bir merkez. Hükümet olarak, yerel yönetimler olarak bu alanda yapılacak tüm faaliyetlere destek verdik, desteğimizi artırarak sürdüreceğiz.\"

\"30 BİN İSTİHDAM\"

Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, yaptığı konuşmada, \"Ertuğrulgazi Caddesi kendini yeniliyor, yeni vizyonlar koyuyor. Belediye Meclisi olarak burayı Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi olarak değiştirdik. Bugün onun da törenini yapıyoruz. Kat edeceğimiz çok mesafe var. MODEF EXPO’nun açılışını yapacağız. Türk mobilya sektörüne, ihracatımıza çok büyük değerler katacak. Burada çok önemli markalar var. Mobilya ve ağaç sektöründe 30 bin istihdam var. Bunları artırıp daha ileriye taşımak istiyoruz.\"

Ertuğrulgazi Caddesi Mobilyacılar Derneği Başkanı Bahadır Bayraktar\'ın da konuşmasından sonra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ve beraberindeki ekip, yüzde 30-50 oranında indirim yapan işyerlerini ziyaret etti. Bir esnaf ile mobilya için pazarlık da yapan Çavuşoğlu, dün gece yanan işyerine giderek inceleme yaptıktan sonra, işyeri sahibi Vefa Er\'e \'Geçmiş olsun\' dileklerini iletti.

Görüntü Dökümü

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Başbakan yardımcısının konuşması

İşyeri ziyaretleri

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)-

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2)BATMAN\'DA KANALİZASYON KAZISI SIRASINDA ÇÖKME: 1 İŞÇİ YARALANDI

BATMAN merkez 16\'ıncı Cadde üzerinde devam eden kanalizasyon kanalı kazısı sırasında çöken toprak altında kalarak yaralanan Musa Yalçın, 15 dakika süren çalışma sonrası çıkarıldı.

Merkez 16\'ncı Cadde güzergahında özel bir bir firmanın kanalizasyon şebekesi çalışmalarında, 2 metre derinlikte toprağın üzerine çöktüğü Musa Yalçın (31), son anda kurtarıldı. Öğle saatlerinde meydana gelen çökmede, 2 metre derinlikte alıştığı sırada Yalçın\'ın üzerine bir anda toprak çöktü. Toprak altında 15 dakika süreyle kalan Yalçın\'a önce mesai arkadaşları, ardından da çevredeki esnaflar yetişti. Belediye kazıcı ekiplerinin yardımı ile Yalçın 15 dakika sonra toprak altından çıkartıldı. 112 ekiplerinin müdahale ettiği Musa Yalçın, Batman Bölge Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yalçın\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Çökmenin meydana geldiği kanalizasyon kanalı

-Vatandaşların yardıma koşması

-Kanalda çöken toprakların temizlenmesi

-Kalabalığın panik hali

-Sağlık ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)-

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3)CEZA HUKUKÇUSU ŞEN \" MASUMİYET İLKESİNİN ADI VAR ,KENDİ YOK\"

Ceza Hukukçusu Prof.Dr Ersan Şen Kayseri\'de yaptığı konuşmada güncel ceza hukuku uygulamaları konusunda bilgi verdi. Prof.Dr Şen,\"Ceza hukuku uygulamalarından olan masumiyet ilkesinin adı var, kendisi yok ilke \" dedi

Kayseri Barosu tarafından düzenlenen \"Güncel Ceza Hukuku Uygulamaları\" konulu konferansa katılan Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen yaptığı açıklamada 26 hukukun evrensel ilke ve kuralları hakkında bilgi verdi. Şen, \" Türkiye Cumhuriyeti, yargı birliğini uygulamak istemektedir. Ancak başaramamaktadır. İddia eden bazılarının ayak bağı olarak gördüğü, kendi başına geldiğinde ise sarıldığı dürüst yargılanma ve savunma hakkıdır. 26 hukuk ilkesinden birisi olan ceza hukuku uygulamalarından birisi de masumiyet ilkesidir. Lakin, masumiyet ilkesi adı olup kendisi olmayan ilkedir. Suçsuzluk karinesi olarak ifade edilir, ne yazık kendisi yoktur. Ülkemiz OHAL döneminden geçiyor. İlk günden bu yana toplam 28 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıktı. Bunların en önemlisi ise 667 sayılı KHK\'nın 5 ve 6 maddeleri 668 sayılı KHK\'da ise 3. madde önemliydi. OHAL dönemini hukuk devleti olarak geçirip tamamlamak zorundayız. Oldu bittilerle iş yapamayız. OHAL döneminde çıkarılan KHK ile TCK\'da bazı kalıcı ve bazı geçici değişiklikler yapıldı. KHK\'da kararnameler kanun değildir.\" diye konuştu

Baro Başkanı Cavit Dursun ise yaptığı konuşmada, kanun yapma tekniğinin fantazi yapmak olmadığını belirterek\" Ülkemizin acil ve hızlı bir şekilde hukuki güvenliğe, adil ve bağımsız bir yargıya ihtiyacı bulunmaktadır. Yargıyı başka birimlere bağlamak hukuki olmadığı gibi toplumsal sonuçlar açısından da felaketle sonuçlanacaktır. Hukuk güçlü olduğu zaman biz zaten güçlüyüz. Hakim ve Savcılar özgür olduğu zaman bir en güçlüyüz. Hukuk devleti yoksa avukatlar yoktur. Akşamdan sabaha kararnameler ile eş tayini olmamalıdır. İnsanların yargı teminatı olmalıdır. Yargı ile ilgili düzenlemeler yapılırken yargı çalışanlarının görüşü alınmalıdır. Kanun yapma tekniği fantazi yapma tekniği değildir. Avukatları tam temyiz hakkının verilmesi yargıda iş yükünü azaltacaktır\" diye görüşlerini bildirdi



Görüntü Dökümü

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- Konferans alanından genel ve detay görüntü

- Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun\'ın konuşması

- Ceza Hukukçusu Prof.Dr Ersan Şen konuşması

- Diğer detaylar

Haber - Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA)

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: AA,İHA

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4)SAHTE POLİS KİMLİĞİYLE YAKALANDI, SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

ANTALYA\'da, dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından kaydı bulunan cezaevi firarisi 34 yaşındaki Mustafa Kürüm, üzerinde sahte polis kimliğiyle yakalandı.

Antalya\'da, emlak ofisi açan Mustafa Kürüm\'ün, ortaklık teklif ettiği iki kişiyi 25\'er bin lira dolandırdığı iddia edildi. İddialar ve şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Mustafa Kürüm\'ü gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Mustafa Kara adına düzenlenmiş sahte polis kimliği ele geçirildi. İstanbul, Malatya ve Gümüşhane\'de pek çok kişiyi dolandırdığı tespit edilen Kürüm\'ün GBT sorgusunda, 2008 yılında cezaevinden firar ettiği, hakkında, Gümüşhane Asliye Ceza Mahkemesi\'nin yakalama kararı bulunduğu belirlendi. \'Resmi evrakta sahtecilik\' ve \'dolandırıcılık\' suçlarından çok sayıda kaydı bulunan Mustafa Kürüm, işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin şubeden çıkışı

- Ekip arabasına binmeleri

- Arabanın hareket etmesi

- Asayiş dış plan

\"43 MB 42 SN

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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5)AKÜ HIRSIZI KARDEŞLER

ANTALYA\'da park halindeki TIR ve kamyonların aküsünü çalan 21 yaşındaki D.H. ile kardeşi 19 yaşındaki S.H. polis tarafından yakalandı.

Antalya\'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde aküsü çalınan 9 kamyon ve TIR\'ın sahibi, polise başvurdu. Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin D.H. ile kardeşi S.H. olduğunu belirledi. Operasyonla yakalanan iki kardeşin park halindeki 9 kamyon ve TIR\'dan çaldıkları aküleri satarak uyuşturucu madde aldıkları ortaya çıktı.

İfade alma işlemi tamamlanan iki kardeş, adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Şüphelilerin şubeden çıkışı

- Ekip arabasına binmeleri

- Arabanın hareket etmesi

- Asayiş dış plan

\'22.8 MB / 22 SN\"

Haber- Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA)

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6)YARAMAZ KEDİYİ İTFAİYE KURTARDI

AYDIN\'ın Efeler İlçesi\'nde boş bir binanın ikinci katına çıkıp mahsur kalan yavru kedi, hidrolik merdivenli itfaiye aracıyla kurtarıldı. Bugün saat 11.30 sıralarında, Efeler\'in Zafer Mahallesi 106 Sokak\'taki üç katlı boş bir binada kedi kurtarma operasyonu yapıldı. Kedileri çok sevdiği için onları oturduğu apartmanın giriş katında besleyen 34 yaşındaki Altan Tekin, Boncuk adlı kedinin karşıdaki boş binanın ikinci katına çıkıp inemediğini gördü. Balkon duvarında mahsur kalan kedi birkaç kez aşağıya atlamak istedi, ancak cesaret edemedi. Kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayacağını anlayan Altan Tekin, itfaiye ve polisten yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye aracının hidroluk merdivenindeki sepete binen Altan Tekin, ellerini uzatarak balkondaki kediyi aldı. Altan, \"Kedimin 2\'nci katın balkonunda olduğunu görünce itfaiyeyi aradım. Oraya nasıl çıktığını anlamadım. Polis ve itfaiye ekipleri hepsi gelerek bana yardımcı oldu. Kediyi birlikte kurtardık. Herkesin bu hayvanlara karşı duyarlı olmasını istiyorum\" dedi.

Boncuk kurtarıldıktan sonra sevinçle koşturup, ardından mamasını yedi.



Görüntü Dökümü

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-Kedinin kurtarılma anından görüntü,

-Kedinin atlamaya teşebbüs etttiği anlardan görüntü,

-Altan Tekin ile röp.

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

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7)PROF. DR. KARATAY: HERKES BENDEN KORKUYOR

İNSAN sağlığı ve beslenme konularında yaptığınız tavsiyeleri zaman zaman tartışma konusu haline gelen Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı etkinlikte kendisini için \'Hocam televizyonda çok büyük görünüyorsunuz\' diyen vatandaşa, \"Ben ufak tefek bir insanım. Ama herkes benden korkuyor\" dedi.

Türkiye\'de önemli lahana üretim merkezlerinden olan Niğde\'nin Bor İlçesi\'ne bağlı Kaynarca Köyü\'nde düzenlenen \'Bor Kaynarca Köyü 1. Lahana Festivali\'ne Prof. Dr. Canan Karatay da katıldı. Bor Belediyesi ve Lahana Birliği tarafından Kaynarca İlkokulu\'nda gerçekleştirilen organizasyonda lahana sarması yarışması düzenlendi ve öğrencileri tarafından çeşitli gösteriler yapıldı.

LAHANA TURŞUSU KARSERİ ÖNLER

Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Canan Karatay, lahana tarlasını gezdi, lahananın faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Karatay, \"Hastalanmamak için kış ayında ne yapalım aşı mı yapalım? diye soruyorlar. Kış ayında lahananın çorbasını için, turşusunu yapın, tüketin. O zaman hastalanmazsınız. Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden birisidir. Kanser olmanızı önleri, kalp hastası olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekeri düzenler, Alzheimer\'ı önler. Doğal prebiotiktir. Bağırsaktaki dost bakterileri besler. Turşusu da çok çok önemlidir. Bütün sağlığımız bağırsaklarda yaşar, bağırsağı besler\" dedi. Doğal sirke ile yapılan lahana turşusunun da vücuda çok katkısı olduğunu ifade eden Karatay, \"Ev sirkesiyle doğal turşu yapın. Mikropları öldürür, bağırsaklardaki mikropları öldürür, virüsleri, bakterileri, toksinleri atar. Bütün özelliği ise kanseri önler. Dünyanın en önemli sağlıklı yiyeceğidir. Lahana te başına çiğ yendiği zaman prebiotiktir \"diye konuştu.

ÇOK BÜYÜK GÖRÜNÜYOSUNUZ

Bu sırada bir lahana üreticisi Karatay\'a, \"Hocam sizin için televizyonda çok büyük görünüyor\" diyorlar demesi üzerine Karatay şunları söyledi:

\"Televizyonda herkes büyük görünür koca koca ekranda. Ben ufak tefek bir insanım. Ama herkes benden korkuyor. Konuşacak da ne diyecek diye ödleri kopuyor.\"

Festival, çeşitli etkinliklerle sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Canan Karatay\'ın lahana tarlasına gelmesi

- Karatay\'ın lahana üreticileri ile sohbet etmesi

- Karatay\'ın lahana yemesi

- Karatay\'ın lahanın faydalarıyla ilgili konuşması

- Festival alanında detay görüntü

- Kadınlar arası lahana sarma yaraşması

- Erkekler arası lahana sarması yeme yarışması

- En iyi lahana üreticilerden görüntü



SÜRE:05\'57\" BOYUT: 395 MB



Haber-Kamera:Ali KADI-NİĞDE, (DHA)