DHA YURT BÜLTENİ - 6

1 - Afrin\'de Öcalan resminin imha edildiği alana dev Erdoğan posteri



SURİYE\'nin Afrin bölgesindeki Sahra ile Bülbül kırsalında beton alana boyayla yapılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın, TSK uçaklarınca bombalanan resminin yerine, Özgür Suriye Ordusu tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dev posteri yerleştirildi.

Suriye\'de geçen 20 Ocak\'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Türk savaş uçakları, Kilis\'in karşısında bulunan Afrin bölgesinin Sahra ile Bülbül kırsalındaki beton alana, terör örgütü PKKYPG\'lilerce boyayla yapılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan\'ın resmini 31 Ocak\'ta imha etti. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Parsel Sorgulama Uygulaması\'ndaki coğrafi bölümler alanı ile Google Haritalar\'da \'36.77954505\' enlem ve \'36.81206886\' boylamda görülen ve Darmık Dağı\'nın arka tarafında düşen alana, Özgür Suriye Ordusu\'na bağlı Sultan Murat Tümeni tarafından Özgür Suriye Ordusu ile Türk bayrakları önünde, eliyle \'Rabia\' işareti yaparken poz veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın dev posteri yerleştirildi.

Seçimi kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a ithafen hazırlanan posterin yer aldığı görüntülerde konuşma yapan Sultan Murat Tümeni Komutanı Fehim İsa, Bülbül kasabasındayız, arkamızdaki büyük Darmık. Seçimlerde, AK Parti ve MHP\'nin ön sıralarda kazanması nedeniyle bir sürprizimiz vardı. Cumhurbaşkanımızın posterini astık. Sultan Murat Tümeni olarak, Türkiye\'ye selamlarımızı gönderiyoruz. Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye halkını tebrik ediyoruz dedi.

Sosyal medyada yayımlanan görüntüler, kısa sürede beğeni alıp, defalarca paylaşıldı.

2 - (ÖZEL) Ibrahima Yattara, \"Seçimde Reis\'i destekledim, kazandığı için çok mutlu oldum\"

Ibrahima Yattara, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) konuştu!



\"Seçimde Reis\'i destekledim, kazandığı için çok mutlu oldum\"

\"Trabzonspor\'da görev alma noktasında görüşüyoruz, gönlüm izleme komitesinde yer almak\"

\"Trabzonspor\'un kadrosu çok iyiydi ama takım ruhu lazım\"

\"Burak önemli bir oyuncu, ücretinde indirim yaparsa Trabzonspor\'u seviyor demektir, yapmazsa da saygı duyuyorum\"

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) Trabzonspor\'da teknik ekip ile izleme komitesinde görev alma konusunda yönetimle görüşmelerini sürdüren eski futbolcu Ibrahima Yattara, 24 Haziran seçimlerinde oy kullandığını ve Türkiye\'ye geldiğinden bugüne Recep Tayyip Erdoğan\'ı desteklediğini belirterek \"Ben Türkiye\'ye geldiğimden beri Reis\'in tarafındayım. Oyumu da Reis tarafında kullandım ve kazandığı için çok mutlu oldum. Türkiye büyük bir ülke ve inşallah daha da büyümeye devam edecek\" dedi.

Futbol yaşantısını noktalamasının ardından Türkiye\'de kalan, aynı zamanda Türk vatandaşlığı da bulunan ve 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı ile 27\'nci dönem milletvekili seçimlerinde de oy kullanan Trabzonspor\'un eski futbolcusu Ibrahima Yattara, geride kalan seçim ve yeni dönemde Trabzonspor\'da görev alma noktasındaki süreçle ilgili Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

\"EN KISA ZAMANDA TRABZONSPOR\'DA GÖREVE BAŞLAYABİLİRİM\"

Yeni dönemde Trabzonspor\'da görev alacağı konuşulan Yattara, Bordo-mavili kulübün kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, \"Futbolu burada bırakmayı çok istemiştim ama kısmet olmadı. Yöneticilerle görüşüyorum. En kısa zamanda burada göreve başlayabilirim. Burada oynarken şampiyonluk görmeyi çok istedim. Bir ara oldu ama hala o kupa bizi bekliyor. Bu konuda fazla bir şey söylemiyorum. Ben yine bu takımla başarılı olmak istiyorum. Zaten futbol olarak elimden geleni yapmaya çalıştım. Şimdi teknik direktör ya da başka görevde, tekrar elimden geleni yapacağım. Belki antrenör olarak yine şampiyonluk göreceğim. 4-5 dil biliyorum. Hem yurtdışında, hem Afrika\'da hem de Türkiye\'de tanıdığım çok fazla kişiler var ve buralarda danışman olarak, futbol olarak potansiyelim var. Futbol izleme ekibine girersem bence daha faydalı olur. Ama Trabzonspor\'u çok seviyorum. Nerede görev verirlerse orada çalışırım. Ama bence en faydalısı futbol izleme komitesi olur. Tanıdığım iyi futbolcular var ve onları buraya getirebilirim\" diye konuştu.

\"TRABZONSPOR\'UN KADROSU İYİ AMA TAKIM RUHU LAZIM\"

Trabzonspor\'un mevcut kadrosunun iyi olduğunu ancak takım ruhunun olması gerektiğini söyleyen Yattara, şöyle devam etti:

\"Trabzonspor\'da 8 sene oynadım, burada ekmek kazandım. Elimden geleni yapmak için çalıştım, yine yapacağım. Bu takım şampiyonluk görmeyi hak ediyor. En kötü UEFA\'ya katılması gerekiyor. Yeni teknik direktör geldi. Ünal Karaman burada efsane bir futbolcu, çok saygı duyuyorum. Yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir benim zaten eski kaptanım. Allah utandırmasın. İnşallah güzel işler yapacaklar. 2011\'de müthiş bir kadro vardı. Keşke o kadro tutulsaydı ama futbol böyledir. Yöneticiler, kadrolar değişir. Ama geçen seneki kadroda da çok yetenekli oyuncular vardı ancak başarılı olamadı. Televizyondan izlediğimiz, içinde olmadığımız için ruh var mı yok mu bilmiyorum ama bizim zamanımızda çok iyi ruh vardı takımda. Yedek kalan herkes oyuna girdiğinde kendini göstermeye çalıştı. Bence şu an bunlar eksik. Şampiyonluk için ideal bir kadro ama takım ruhu, atmosfer lazım. Bu sene o atmosfer yakalanabilirse Trabzonspor güzel yere gelebilir.\"

\"AFRİKA\'DAN HER YIL İKİ FUTBOLCU ANTRENMANA ALINSA BİRİ MUTLAKA KALIR\"

Fransa\'da, İngiltere\'de, İspanya ve Afrika\'dan Trabzonspor\'a getirebileceği futbolcuların bulunduğunu anlatan Yattara, bu konuda şunları söyledi:

\"Zaten Afrika\'dan her sene en az iki genç oyuncu çıkıyor. Fransa\'ya, Almanya\'ya, İspanya\'ya gidiyor. Niye Trabzon\'a gelmiyor. Kaybedecek bir şey yok. Her sene iki genç oyuncu gelsin burada antrenmana çıksın. Bir tanesi kesinlikle kalabilir. O zaman Trabzonspor kazanacak. Kaybedecek bir şey yok. Bu tarzın Trabzonspor\'da olmasını istiyorum. Trabzonspor için bir şeyler yapmayı çok istiyorum. Yönetimle de yeni görüştüm. Onlar da beni burada görmek istiyorlar. Allah izin verirse en kısa zamanda burada görev alabilirim.\"

\"BURAK İNDİRİM YAPARSA TRABZONSPOR\'U SEVİYOR DEMEKTİR\"

Takımdaki maliyetli oyunculardan biri olan ve ücretinde indirim istenen futbolcular arasında yer alan Burak Yılmaz\'ın Trabzonspor için önemli olduğunu kaydeden Yattara, \"Futbolcunun böyle bir indirim yapması için önce Trabzonspor\'u sevmesi gerekiyor. Benim futbolculuk dönemimde bir ara sakatlanmıştım. Ücretimde indirim yapıp yine burada kalmıştım. Burak Yılmaz\'a saygı duyuyorum. Önemli bir oyuncu. İndirim yaparsa demek ki Trabzonspor\'u seviyor. Yapmazsa da saygı duyuyorum. İnşallah kabul eder ve burada kalır. Trabzon için çok önemli bir oyuncu\" diyerek açıklamalarını noktaladı.

3 - Market sahibinin parasını gasba 12 yıl 6 ay hapis

ANTALYA\'da, market sahibi Hasan Bulut\'u (44) yanağından öptükten sonra boğazını keserek, 3 bin TL\'sini gasbeden Mehmet Can Mat, 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi.

Olay, 14 Şubat günü saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kışla Mahallesi\'ndeki markette meydana geldi. İçeride televizyon izleyen, evli ve 3 çocuk babası Hasan Bulut\'un dükkanına, kendisinden yaklaşık 3 yıldır alışveriş yapan Mehmet Can Mat geldi. Bir süre birlikte televizyon izleyen ikiliden Mat bir anda ayağa kalkarak, yanağından öptüğü Bulut\'un boğazına bıçak dayadı. Ne olduğunu anlamayan Bulut, boğazına bıçak dayandığını fark edince boğuşma yaşandı. Olay sırasında boğazından yaralanan Bulut, canını kurtarmak için kendisini dükkandan dışarı attı. Mat ise marketin kasasındaki 3 bin TL\'yi alarak kaçtı. Boğazındaki kanamayı havluyla durduran Hasan Bulut, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince, ambulansla hastaneye götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Yunanistan\'a kaçma planı yapan Mehmet Can Mat\'ı kısa sürede yakaladı. Mat, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Antalya 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıkan Mehmet Can Mat, olayı uyuşturucunun etkisiyle gerçekleştirdiğini belirterek, pişman olduğunu söyledi. Market sahibi Hasan Bulut ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Mehmet Can Mat\'ı silahlı gasp suçundan 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Kararın ardından konuşan Hasan Bulut adaletin yerini bulduğunu belirterek, cezaların daha caydırıcı hale gelmesini istediğini söyledi.

4 - Kuşadası Belediye Başkanı\'ndan tatilcilere davet

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinden cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçiminde oy kullanmak için ayrılan tatilciler, dönüş yapmaya başladı. Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, \"Nasıl seçimler öncesi \'Lütfen oyunuzu kullanmak için geri dönün\' dediysek şimdi de artık gelebilirsiniz, bekliyoruz\" dedi.

Kuşadası Otelciler Derneği Başkanı Tacettin Özden, seçimin ilk turda sonuçlanmasının ve ikinci tura kalmamasının hem tatilcileri hem de turizmcileri sevindirdiğini söyledi. Özden, \"Seçimin ikinci turu 8 Temmuz Pazar günü yapılacaktı; ancak sonucun ilk turda alınmasıyla tatilci de turizmci de rahatladı. Herkes programını daha rahat bir şekilde yapacak\" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı CHP\'li Özer Kayalı ise seçim sürecinde tatilini erteleyenler ile yazlıklarına gelmeyenleri kente çağırdı. Kayalı, \"Nasıl seçimler öncesi \'Lütfen oyunuzu kullanmak için geri dönün\' dediysek şimdi de artık gelebilirsiniz, sizleri bekliyoruz. \'Tatil planınızda ilk seçenek Kuşadası olsun\' çağrısı yapıyoruz\" dedi. Başkan Kayalı, gelecek günlerde Kuşadası\'nda hareketliliğin artacağını söyledi.

5 - Seçim pankartı otomobilin üzerine düşünce zor anlar yaşadı

Aziz GÜVENER/HENDEK(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'nın Hendek ilçesinde, seçim pankartı ipinin kopmasını sonucu yolda ilerleyen otomobilin üzerine düştü. Sürücü fren yaparak dururken, arkadan başka bir aracın gelmemesi olası bir kazayı önledi.

Olay, geçen Cumartesi günü öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Yolun üzerinde asılı bulunan seçim pankartının ipi koptu. Pankart yolda ilerleyen Levent Düzdağ idaresindeki 54 PN 122 plakalı otomobilin üzerine düştü. Pankart otomobilin üzerini kaplarken, sürücüsü fren yaparak aracını durdurdu. Olay sırasında arkadan başka bir aracın gelmiyor olması olası bir kazayı önledi. Sürücü aracın üzerinden pankartı kaldırarak yoluna devam etti. Pankartın aracın üzerine düşmesi ise güvenlik kameralarına yansıdı.

6 - Çatı kaplamasını değiştirmek isterken sundurmadan aşağı düştü

KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, sundurmanın üzerindeki hasar gören plastik çatı kaplamasını değiştirmek isteyen Kemal Yılmaz(72), çatı kaplamasının kırılmasıyla aşağı düştü. Ağır yaralanan Kemal Yılmaz tedavi altına alındı.

Olay, Kayabaşı Mahallesi Bişkek Caddesi üzerindeki 3 katlı apartmanda meydana geldi. Kemal Yılmaz, sahibi olduğu apartmanın önündeki sundurmanın üzerindeki plastik çatı kaplamasını değiştirmek istedi. Sundurmanın üzerine çıkan Kemal Yılmaz, plastik çatı kaplamasının kırılması sonucu yaklaşık 6 metre yükseklikten bahçeye inen merdivenlerin alt kısmına düştü. Komşuların haber vermesiyle gelen sağlık ekibi, beton zemine kafası üstü düşerek kanlar içinde kalan Yılmaz\'a ilk müdahalede bulundu. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Kemal Yılmaz\'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7 - Edirne\'de \'dolu yağışı\' uyarısı tedirgin etti

EDİRNE\'de kuvvetli sağanak yağışın yanı sıra dolu yağışının olabileceği uyarıları vatandaşları tedirgin etti. Park halinde araçların üzerine doludan korunmak için kartonlar ve battaniyeler serilirken, bir çok sürücü de aracını kapalı otoparklara bırakmayı tercih etti. Sigorta şirketleri de otomobil sürücülerine kısa mesaj göndererek \'ceviz büyüklüğü\'nde dolu yağışının beklendiğini ve gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine giren Edirne için Valilik ve Meteoroloji Müdürlüğü, kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Dolu yağışının da olabileceği tahmin edilen kentte \'tedirginlik\' başladı. Park halinde araçları olan sürücüler battaniye yada karton sererek olası bir dolu yağından araçlarını korumaya çalıştı. Bir çok sürücü de araçlarını kapalı otoparklara bıraktı. Sigorta şirketleri de araç sürücülerine Edirne ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini, ceviz büyüklüğünde dolu yağışının da yaşanabileceğini belirten bilgilendirme mesajları gönderdi.

VALİLİK UYARDI

Edirne Valiliği\'de kuvvetli sağanak yağış beklendiğini belirterek, sel ve su taşkınlarına yönelik vatandaşların tedbirli olmasını istedi. Valilik açıklamasında, \"Meteorolojik uyarı raporuna göre, bölgemizin bugün Orta Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği, yağışların hafta sonuna kadar etkili olmaya devam edeceği bildirilmiştir. Meydana gelecek olumsuzluklara karşı (sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgâr, yıldırım düşmesi) vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir\" denildi.

EN SON MART AYINDA DOLU YAĞDI

Meteoroloji verilerine göre Edirne\'de hava sıcaklığı 23.4 derece ölçülürken, hafta boyunca kuvvetli sağanak yağış beklendiği kaydedildi. Öte yandan kuvvetli yağış ve dolu beklenen kentte en son dolu yağışı geçen Mart ayında yaşanmıştı. Yaklaşık 10 dakika süren yağış sonra kent adeta beyaza bürünürken, yağışlardan en çok buğday tarlaları hasar görmüştü.

8 - Doğukan Manço: Babamdan bir çalışma yapıyorum

*- DJ Doğukan Manço, Emre Altuğ ile bomba gibi bir proje hazırladıklarını belirterek, \"Bugüne kadar prensip olarak \'yapmam\' dediğimim bir çalışma yaptım. Babamdan bir çalışma yapıyorum. Bu parçanın remixini yapmıştım ama coveri yapmamıştım, geliyor\" dedi.

Alanya Belediyesi\'nin Radyo D, Dream ve Dream Türk\'ün medya sponsorluğunda bu yıl 18\'incisini düzenlediği Alanya Turizm ve Sanat Festivali\'nin ilk gününde ünlü sanatçı Barış Manço\'nun oğlu Doğukan Manço da DJ performansı sergiledi. 15 bine yakın kişinin izlediği performansında kendi remixlerinin yanı sıra birçok Türkçe ve yabancı pop şarkılarını da dinleten Doğukan Manço, yaklaşık 1.5 saat mikserin başında kaldı.

\'İLK PROFESYONEL SAHNEM ALANYA\'

Performansının ardından Doğukan Manço, gazetecilere açıklamalar yaptı. Profesyonel olarak ilk defa sahneye Alanya\'da çıktığını hatırlatan Doğukan Manço, \"Daha önceleri ufak etkinlikler yapıyordum ama Alanya Belediyesi\'nin davetiyle ilk defa bu kadar kalabalığa sahnemi aldım. 2011 yılında ilk profesyonel sahnem de burada oldu. Sonraki sene bir daha geldim. Aradan yıllar geçti yeniden burada olmak benim için çok onur verici. Seyirci her zaman çok güzel, müthiş bir geri dönüş oldu. Festivallere başlayalı 2 ay oldu. Yaklaşık 10 üniversitede yer aldık. Esasında kariyerimin zirvesindeyim şu anda. Hayatta en çok istediğim şey üniversite şenlikleriydi. Geçen sene çok şenlik aldım ama bu sene daha fazlasını aldım\" dedi.

\'BABAMDAN BİR ÇALIŞMA YAPIYORUM\'

Bu yılki çalışmaları hakkında da konuşan Doğukan Manço, yaklaşık 1 yıldır bomba gibi bir projeyi hazırladıklarını vurguladı. Manço, \"Bir senedir söylüyordum çıkacak diye tarih belli oldu. 2 hafta sonra çok değişik bir çalışmam çıkıyor. Bugüne kadar hiç yapmadığım tarzda bir şey. Emre Altuğ ile yapacağımız çalışma olacak. Emre Altuğ\'un seslendirdiği bir parça olacak. Bugüne kadar prensip olarak \'yapmam\' dediğimim bir çalışma yaptım. Hadi onu da paylaşayım sizle, babamdan bir çalışma yapıyorum. Bu parçanın remixini yapmıştım ama coveri yapmamıştım, geliyor\" diye konuştu.

