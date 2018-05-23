DHA YURT BÜLTENİ - 6

Kamyon park halindeki araçların üzerine düştü: 1 yaralı

Elazığ\'da yol yapımında görev yapan ve sürücüsü belirlenemeyen belediyeye ait kamyon, Fırat Üniversitesi kampüs alanında park halindeki araçların üzerine düşmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Fırat Üniversitesi kampüs alanında yol yapımında çalışan Elazığ Belediyesi\'ne ait 23 AB 761 plakalı kamyon, saat 11.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, otoparkta park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Park halindeki 3 otomobil kullanılmaz hale gelirken, sürücü de ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla takla atarak ters dönen kamyon içerisinden çıkarılan sürücü, Fırat Üniversitesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü :

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-Otomobillerin üzerine düşen kamyon

-Park halindeki otomobiller

-Kullanılmaz hale gelen otomobiller

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)

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İş adamları ve esnafı haraca bağlamışlar

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde, organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak ve Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri 10 Mayıs tarihinde \'Adam öldürmeye teşebbüs, azmettirme\', \'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\', \'dolandırıcılık\', \'tefecilik\', \'kasten yaralama ve tehdit\' suçlarını işledikleri iddiasıyla suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 14 adet fişek, 5 adet sustalı bıçak, 3 adet saplı bıçak, 44 adet kuru sıkı fişek, 50 adet sis fişeği, muşta, job, biber gazı, kılıç ve muhtelif çek-senet evrakları ele geçirildi. Emniyette ifade veren şüphelilerden 24\'ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Suç örgütünün ilçedeki iş adamı ve esnafı haraca bağladıkları iddia edildi. İlçedeki 24 kişinin de mağdur sıfatıyla ifadesi alındığı öğrenildi.

Suç örgütü olduğu değerlendirilen M. L. (39) ,S.Ö. (38) A.İ. (36) E.K. (36) Ş.D. (28) E.Ö. (35) Y.T. (35) H.İ (40) N.C. (37) Y.E. (39) N.İ. (52) K.Y. (22) R.D. (32) E.K. (24) ise sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin evrak ve diğer malzemelerin araca taşınması

-Zanlıların emniyetten çıkarılmaları

-Zanlıların otobüse bindirilmeleri

-Otobüsün hareket etmesi

Süre:(3.37)Boyut (664 MB)

HABER:Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Elektrik akımına kapılan 2 işçi öldü

Adana\'da bir fabrikanın çatı sistemini yapmak için iskele kuran 2 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında D-400 Karayolu Küçük Dikili Mahallesi\'ndeki bir fabrika inşaatında meydana geldi. Fabrikanın çatı sistemini yapmak için işçiler İbrahim Biçer ve İbrahim Demir iskele kurdu. Tekerlek sistemi üzerine kurulan iskelenin yerini değiştirmek isteyen İbrahim Biçer ve İbrahim Demir, üst taraftan geçen elektrik hattını görmedi. İskelenin elektrik telleri ile temas etmesi sonucu 2 işçi akıma kapıldı. Diğer işçilerin fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekibi, 2 işçinin de yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından yaşamını yitiren İbrahim Biçer ve İbrahim Demir\'in cansız bedenleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Elektirik akımına kapılan işçinin görüntüsü

- Olay yerine gelen polis ekiplerinin görüntüsü

- Ölenlerin yakınlarının Olay yerine gelip ağlaması

- Ölenlerin yakınlarının kapının üzerinden atlaması

- Ölenlerin arkadaşlarının ağlaması

- Olay yeri genel ve detay görüntüler

- Olay yerine gelen ambulansların görüntüsü

SÜRE: 04\'35\" BOYUT: 279 MB

Haber-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)

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Denize düşen köpek kurtarıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde iskeleden düştüğü denizde mahsur kalan köpek, suya giren vatandaşların yardımı ile kurtarıldı.

Akçaabat ilçesinde iskelede dolaşan vatandaşlar denizden çıkmak için çabalayan bir köpeğin olduğunu fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Deniz yüzeyinde çırpınan köpek için suya giren 2 kişi itfaiyenin uzattığı tasmayı köpeğin boynuna geçirdi. İtfaiye ekipleri tasmanın ucundan çekerek köpeği kıyıya çıkardı. Köpek kıyıda gözden kayboldu. Ekipler, suya giren vatandaşlara teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köpeğin kurtarılması

-Genel ve detay

Haber: Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)

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Dünyanın en uzun ikinci mağarası restorasyona alındı

Trabzon’un Düzköy ilçesinde 8 kilometre ile dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen Çal mağarasında ziyaret sezonu açıldı. İçerisindeki sarkıt ve dikitlerden oluşan doğal şekilleri, şelale ve göletleri ile ilgi odağı olan mağarada başlatılan restorasyon çalışmaları da yıl sonunda tamamlanacak.

Düzköy ilçesinde, deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte yer alan Çal mağarası, 2003 yılında yapılan restorasyonla yerli-yabancı turistlerin ziyaretine açıldı. Tarihi kalenin altında yer alan içinden sarkıt ve dikitlerden oluşan doğal şekilleri, şelale ve göletleri ile dünyanın en uzun ikinci mağarası olarak kabul edilen ve yaklaşık 400 metrelik yürüyüş yolunun 60’ıncı metresinde yer alan göl ve çağlayan görenleri büyülüyor. Astım ile sinüzit rahatsızlığına iyi geldiği belirtilen mağaranın içerisinden geçen derenin debisi ise mevsimsel olarak değişiyor. Yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 1,5 metreye ulaşıyor. Yıl boyunca ziyarete açık tutulan ancak özellikle yazın 4 aylık sürede yerli-yabancı turistin ilgi gösterdiği mağarada 8 kilometre uzunluğuna kadar ulaşılabiliyor. Ziyaret sezonunun açıldığı mağarada Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışma yıl sonuna kadar tamamlanacak ve bu sürede mağara ziyarete kapatılmayacak.

‘RESTORASYON SIRASINDA ZİYARETE AÇIK KALACAK’

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Çal Mağarası\'nın ziyaretçilerine göz kamaştıran güzellikler sunduğunu söyledi. Trabzon\'da turizmin yükselen bir değer olduğuna dikkat çeken Gümrükçüoğlu, \'\'Biz turistlik ve tarihi değerlerimizi gözümüz gibi koruyup, sadece korumakla kalmayıp bütün adımlarımızı planladığımız şekilde sürdürüyoruz. Çal Mağarası\'da bu değerlerimizden biri. Çal Mağarası için yapılan ihaleye katıldık ve sunduğumuz teklif sonucunda ihale bize veridi. Bu tarihi, coğrafi, tabii değeri tekrar bütün yöremize, ülkemize ve ülke dışından teşrif edenlere kazandırmak için biz de ihaleyi aldıktan sonra önemli bir proje hazırlattık. Çal Mağarası\'nda restore çalışmaları başlarken süreç içerisinde mağara ziyaretçilere kapatılmayacak\'\' dedi.

\'\'YILSONUNA KADAR ÇALIŞMALAR TAMAMLANACAK\'\'

Restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade eden Başkan Gümrükçüoğlu “\'Buna göre program ve projeyi öngördük ve yapımını başlattık. Bunun için de hem insanların oradaki hava koridorlarından istifade etmesini, herhangi bir risk oluşması halinde nereden mağaranın boşaltılmasının yapılabileceğini planladık.Risksiz olmasına rağmen ihtiyaten bu tedbirleri aldık. Restorasyon sırasında da mevcut yürüyüş yollarının yeniden inşa edilmesi, çürümeyecek malzemenin kullanılması, ışıklandırmanın en ideal şekilde yapılması ve uyarı levhalarının yerinde yerleştirilmesi çalışmalarını titizlikle yapacağız. Gerek gezintiden önce gerek gezintiden sonra dışarıdaki konaklama tesislerinde hizmetin o güzel tabiat parçası içerisinde devam ettirilmesini öngörüyoruz.Bu çalışmalar projenin teslimi ile birlikte uygulamaya başladı. Bu yılın sonuna kadar çalışmaların tamamlanmasını ümit ediyoruz. Bu proje ile Çal Mağarası, önümüzdeki bahar mevsiminde tam kapasiteyle dünya turistlik değeri olarak bütün ziyaretçilere kaliteli bir hizmet vermeye başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. BEKTAŞ: MAĞARANIN DAHA DA GELİŞTİRİLMELİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş da Karadeniz Bölgesi\'nde mağara debilince akla Karaca mağarasının geldiğini fakat bu bölgede de mağara oluşturabilecek özelliğe sahip kayaçlar ve tektonik yapılar olduğunu söyledi. Bektaş, şunları dedi: “Çal mağarası da bu mağaralardan biridir. Bu mağaraların bölgede daha geniş turizm potansiyeline sahip olduğuna inanıyoruz. Çal Mağarası\'nın bugüne kadar geri kalmasının nedeni sahile olan uzaklığıdır. Turizm dediğimiz zaman Karadeniz\'de sadece yayla turizmi akla geliyor. Bunun yanında son yıllarda mağara ve termal kaplıcalarında öne çıktığını görüyoruz. Bu bölgenin kalkınmasında önemli rol olacak olan turizmin en önemli faktörlerinden biri de Çal Mağarasıdır. Mağara jeolojik olarak veya bilimsel olarak bulunmuş bir yer değil. Vatandaşlar tarafından bulunmuştur ama biz isteriz ki bu mağaralar daha da geliştirirsin daha da büyüsün ve turizm potansiyeline katkı sağlasın. Bölgenin jeolojik potansiyeli Çal Mağarası gibi mağaraların var olabileceğini göstermektedir. Bu konuya önem verilir ise jeofizik çalışmalara ağırlık vererek bu tür çalışmalarla başka mağaraları da bölgeye kazandırabiliriz”

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Mağara dış ve iç detayları

-Trabzon Büyükşehir Bel. Bşk. Orhan F. Gümrükçüoğlu açıklaması

-Prof. Dr. Osman Bektaş açıklaması

-Detaylar

Haber: Osman ŞİŞKO Kamera: Emre KOLTUK/TRABZON,(DHA)

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Balıkdamı\'nda kuş gözlemi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi görevlileri tarafından, aralarında çocukların da bulunduğu 16 kişilik gruba, Sivrihisar ilçesi yakınlarındaki \'Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda kuş gözlem etkinliği gerçekleştirildi.

Hayvanat Bahçesi görevlileri, gruba ilk olarak önce Türkiye\'nin önemli sulak alanlarından birisi olan Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası hakkında bilgi verdi. Aralarında çocuklarların da bulunduğu gruptakiler dürbünler ve kamuflaj ekipmanlarıyla alanda kuş gözlemi yaptı. Yanlarında fotoğraf makinası olanlar kuşların fotoğraflarını çekti. Tüm alanı dolaşıp çok sayıda kuş türünü görme imkanı bulan grup daha sonra gözlem kulesine çıktı. Buradan sahaya bakan gruptakiler pelikan, sakarmeke, uzun bacak, saz delicesi, dere düdükçünü, angıt, Macar ördeği, sumru, büyük ve küçük akbalıkçıl, kız kuşu, küçük karga, kuyrukkakan, tepeli toygar, tarla çintesi kuşları ve kış uykusundan uyanan Anadolu yer sincabı gözlemlendi. Eskişehir Hayvanat Bahçesi görevlileri, etkinliğin amacının çocuklara ve velilerine, doğa ve yaban hayatını tanıtmak olduğunu belirterek, \"Balıkdamı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası\'nda yaklaşık 240 farklı tür kuş bulunmaktadır. Türkiye\'nin en önemli sulak alanlarından biri olan buranın korunması için hepimizin gayret göstermesi gerek. Balıkdamında kuşların yanısıra saz kedileri, su samurları, yaban domuzu, tilki, çakal ve Anadolu yer sincapları da bulunuyor\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Grubun gözlem yapacakları alana yürümeleri,

-Kuş gözleminin yapılması,

-Alandan görüntüler,

-Gözetleme kulesinin görüntüsü,

-Küçük kızıyla birlikte etkinliğe katılan bir kişinin ve kızının konuşması,

-Eskişehir Hayvanat Bahçesi görevlisinin konuşması

Haber-Kamera:SİVRİHİSAR,(Eskişehir), (DHA)