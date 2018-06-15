DHA YURT BÜLTENİ - 5

1 - AK Parti ve MHP\'den, Suruç olayına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, 4 kişinin öldüğü Suruç’ta yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

Konya Valiliği tarafından Mevlana Kültür Merkezi\'nde bayramlaşma töreni düzenlendi. Törene Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Bayramlaşma töreninin ardından açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, dün 4 kişinin öldüğü partililerine yönelik Suruç\'ta yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

KANDİL VE SİNCAR\'A GİRİLMESİNİ HAZMEDEMEDİLER

Tüm halkı sağduyulu olmaya davet eden Sorgun, şöyle konuştu:

\"Suruç\'ta elim acı bir olayı yaşadık. Terör örgütü ve yandaşları, bölgede halkımızdan, Kürt kardeşlerimizden, yüz bulamayınca, sahada çalışma yapan dava kardeşlerimize saldırmışlardır.

Hem içerde hem dışarda güvenlik güçlerimizin yoğun çalışması, halkımızın devletimize, milletimize ve bayrağımıza inancı, güvenci ve desteğini hazmedemeyen örgüt ve yandaşları, dağılmakta olan, gevşemekte olan kendi yandaşlarını pekiştirmek, sağlamlaştırmak ve gözdağı vermek üzere bu elim hadise gerçekleşmiştir. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizim birliğimizi ve kardeşliğimizi bozamayacaklar.\"

Güvenlik güçlerinin Kandil ve Sincar\'a yönelik yaptığı operasyonun hazmedilemediğini ifade eden Sorgun, \"Güvenlik güçlerimizin Kandil ve Sincar\'a girmesini hazmedemeyenler, dikkatleri başka yere çekmek istemektedirler. Bizim güvenlik güçlerimizin hem içeride, hem de dışarıda gücü yeter. Onlara göz açtırmıyor ve açtırmayacaklar.\" dedi.

MHP\'Lİ KALAYCI: ORTALIĞI KARGAŞAYA ÇEVİRMEYE YÖNELİK SALDIRILAR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da, Suruç\'ta yaşanan olaya tepki gösterdi. Kalaycı, şunları söyledi:

\" Dün Suruç\'ta, PKK ve HDP saldırısı sonucu 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Demokrasi sınavına az süre kaldı. Demokratik yollardan amaçlarına ulaşamayacaklarını görenler, bu şekilde saldırılarla, provokasyon amaçlı ortalığı kargaşaya çevirmeye yönelik saldırılar gerçekleştirilmeye çalışılıyor. Ak Parti\'ye geçmiş olsun diliyorum. Yaşanan olayı da kınıyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bayramlaşma töreninden detay

- Ahmet Sorgun röp.

- Mustafa Kalaycı röp.

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK KONYA DHA))

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2 - (ÖZEL) - Askerin bayramda da eli tetikte, gözü sınırda

TÜRKİYE-Suriye sınırındaki Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinin sıfır noktasında görev yapan Mehmetçik, Ramazan Bayramı\'nda da eli tetikte, gözü sınırda görev yapıyor. \'Hudut namustur\' ilkesiyle sınırı koruyan Mehmetçik, ailelerinden uzakta görev yaptıkları karakolda silah arkadaşları ve komutanları ile bayramlaştı.

Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesindeki 3\'üncü Hudut Alayı 2\'nci Hudut Tabur Komutanlığı\'na bağlı Hasan Çavuş Hudut Karakolu\'ndaki askerler, sınırın sıfır noktasında görev yapıyor. Sınırın hemen karşısında bulunan terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye\'nin Tel Abyad kentinin bulunduğu bölgeyi kule ve kulübelerden dürbünlerle ve zırhlı araçlardaki kameralarla sürekli kontrol eden askerler, hem gelişmeleri takip ediyor, hem de kaçak geçiş ve kaçakçılığa engel oluyor.

40 dereceyi bulan sıcakta 24 saat sürekli olarak sınır hattını izleyen askerler, Ramazan Bayramı\'nda da görevlerini aynı titizlikle sürdürüyor. Sınırın sıfır noktasındaki Hasan Çavuş Hudut Karakolu\'nda; eli tetikte, gözü Suriye\'de, teyakkuz halinde olan askerler, bayramın ilk gününde ailelerinden uzakta birbirleri ve komutanları ile kucaklaşarak bayram sevinci yaşadı. 2\'nci Hudut Tabur Komutanı Yarbay Ufuk Küçük de karakolda ziyaret ettiği askerleri selamladıktan sonra tek tek bayramlarını kutladı. Şeker ve kolonya ikramının ardından askerlere hitap eden Yarbay Ufuk Küçük, Mehmetçiğin ailelerinden uzakta olsalar da vatanı korumak gibi onurlu bir görev yaptıklarını ifade etti.

Hudut Karakolu\'nda görevli askerler ise ailelerinden uzakta bayramı geçirdikleri için burukluk yaşadıklarını, ancak kutsal bir görev yaptıklarını ifade etti. Komutanları ve silah arkadaşları ile kucaklaşarak bayramlaşan ve ardından aileleriyle telefonlaşan askerler, Türk Milleti\'nin bayramını kutladıklarını belirterek, onurlu ve kutsal bir görev yapmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Komutanlar ise sınırda 24 saat görev yaptıklarını, kimsenin gözünün arkada kalmamasını isteyerek, sınırların ülkenin namusu olduğunu ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mevzideki askerler

- Askerlerin bayramlaşması

- Sınırda gözcülük yapan askerler

- Askerlerle Röp.

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber:Hasan KIRMIZITAŞ-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

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3 - Bin 500 liraya aldıkları hurda otomobili baştan yarattılar

ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK\'ın Kozlu ilçesinde Namık Işıklı(52) ve oğlu Lutfican Işıklı(21), bin 500 liraya aldıkları 1972 model hurda otomobili, 20 bin lira harcayarak orijinaline uygun şekilde yeniden yaptırdı.

Otomobil lastik servisi bulunan Namık Işıklı, oğlu Lutfican Işıklı\'nın çok sevdiği Tofaş Murat 124 model otomobilin hurdasını bin 500 liraya satın aldı. Çekme belgeli satın alınan otomobil, çekici ile otomobil sanayisine götürülerek orijinaline uygun şekilde yeniden yapıldı. Otomobil, birkaç ustanın elinden geçip iç döşemesinden dış boyasına, motorundan kaportasına kadar 20 bin lira harcanarak yenilendi.

Namık Işıklı, 4 yıl süren çabalarının ardından Türkiye\'nin dört bir yanından topladıkları orijinal parçalarla aracı ilk günkü haline getirdiklerini söyledi. Aracı 1974\'de ilk satın aldığı otomobilin aynısına çevirdiğini söyleyen Namık Işıklı, \"Araç benim ilk satın aldığım aracın aynısı. Bende anısı çok büyüktü. Alın terimle aldığım ilk otomobildi. Bu otomobili de oğlum kullansın diye aldım. Onunda bu tür araçlara merakı var. Birlikte orijinaline uygun şekle getirdik. Çok çaba sarf ettik. Sonunda istediğimiz gibi oldu. Bütün parçaları orijinal. Çok titiz davrandık yaparken. Araç ilk günkü gibi oldu. Oğlum da bende zevkle biniyoruz.\" dedi.

\'EVLADIMIZ GİBİ OLDU\'

İnsanların aracı görünce çok mutlu olduğunu söyleyen Namık Işıklı, \"Bizim yaşımızdaki insanların bu araçlarla illa bir anısı oluyor. İlk araçları oluyor. İlk bindikleri, gördükleri araç oluyor. Bizim yaşadığımız yerlerde bu araçların ayrı bir yeri var. Ben bu araca binince gençlik yıllarıma gidiyorum. O günleri hatırlıyorum. Beni mutlu ediyor. Bunu sürmek bana keyif veriyor. Bizim için bir evlat oldu bu. Evladımız gibi seviyoruz.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Araçtan detaylar

-Namık Işıklı\'nın aracı kullanması

-Aracın dıştan ve içten görüntüsü

-Namık Işıklı ile araç dışında röp.

-Araç içinde röp.

-Seyir halindeyken röp.

-Namık Işıklı\'nın ilk aracıyla olan fotoğrafı

-Aracın hurda fotoğrafı

Dosya Adı: znghurdaotomobil/Süre: (8.53) Boyut: (995 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

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4 - Kocaeli polisinden lokumlu uygulama

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, huzur uygulaması sırasında vatandaşlara lokum ikram ederek bayramlarını kutladı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri dün gece huzur uygulamasında bulundu. Şehrin giriş çıkışlarında, otogar ve tren garında uygulama yapan ekipler, halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı yerlerde de görev aldı. Polis, vatandaşların yoğun olduğu caddelerde hırsızlıklara karşı önlem alırken, şüpheli kişilerin kimliklerini kontrol etti. Uygulamalar sırasında polis vatandaşlara lokum ikram ederek bayramlarını kutladı.

Kocaeli genelinde300 personelle yapılan uygulamalar sırasında bin 249 kişinin kimlikleri kontrol edilirken, çeşitli suçlardan aranan 7 kişi yakalandı. Kontrol edilen 114 araçtan 11 araç sürücüsüne toplam 6 bin 796 TL para cezası kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uygulamalardan görüntü

Polisin lokum ikram etmesi

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5 - Burdur\'da Ramazan Bayramı\'nın vazgeçilmezi su böreği

BURDUR\'da, bayramların vazgeçilmezi kabul edilen su böreği yoğun talep görüyor. İmalatçı Abdullah Akgül, Ramazan dolayısıyla siparişlere yetişmekte zorlandıklarını söyledi.

Pazar Mahallesi\'nde 9 yıldır su böreği imalatı yapan Abdullah Akgül, her Ramazan Bayramı\'nda siparişler nedeniyle yoğunluk yaşıyor. Ramazan Bayramı\'nda Burdurluların kahvaltı sofrasında tercih ettiği, misafirlerine ikram ettiği su böreği siparişlerini yetiştirmek için günlük 14- 15 saat mesai yapıyor.

Önce su böreği yufkasını hazırlayarak işe koyulan Abdullah Akgül, üçgen şekilde kesilen bu yufkayı önce kaynar suya daha sonra soğuk suya atıyor. Yufkaları daha sonra tepsiye yerleştirip üzerine peynir ve maydanozunu koyduktan sonra üzerini bütün yufka ile kapatıp pişirme aşamasına geçiyor. Yaklaşık 25 dakikada bir tepsi su böreğini döner ocaklarda pişirip servise hazır hale getiriyor.

Su böreğinin Burdur\'da bayramların vazgeçilmezi olduğunu belirten Abdullah Akgül, \"Kurban Bayramı\'nda kurban kesildiği gibi su böreği de Ramazan Bayramı\'nın geleneksel tadıdır\" dedi.

Abdullah Akgül\'ün eşi Naime Akgül de bayram boyunca yoğun çalıştıklarını, talepleri yetiştirmeye çalıştıklarını belirtti. Akgül, günlük 80-100 tepsi su böreği pişirerek satışa hazır hale getirdiklerini anlattı.

1972 yılından bu yana Almanya\'da çalıştığını ve bayram izni için Burdur\'a geldiklerini anlatan Mehmet ve Havvana Akdoğan çifti de \"Bayramlarda mutlaka olmazsa olmazımız su böreği. Su böreği Burdur\'un geleneği\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Su böreğinin hazırlık aşaması

- Abdullah Akgül ile röp.

- Naime Akgül ile röp.

- Detay

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.

(KJ, HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)

