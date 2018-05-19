DHA YURT BÜLTENİ - 5

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır\'da 19 Mayıs kutlamalarına katıldı

Diyarbakır\'da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katıldı.

Diyarbakır\'da, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı valilik önünde yapılan etkinliklerle kutlandı. Geniş güvenlik önemleri altında düzenlenen kutlama programına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan vekili Cumali Atilla, AK Parti milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan kutlamalar, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten şiirler okuması ile devam etti. Küçük çocukların halay gösterilerinin ardından, öğrenciler tarafından Karadeniz bölgesine özgü foklor oyunu sergilendi. Horon tepen öğrencilerin etkinlikleri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Karadeniz ekibinin ardından sahneye bu kez Diyarbakır ekibi çıktı. Kürtçe müzikler eşliğinde halay çeken öğrenciler,19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nı zılgıtlar çekerek kutladı. Kutlamalar, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun hediyelerini vermesiyle son buldu.

Görüntü Dökümü:

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- Bakan Soylu\'nun halkla bayramlaşması

- Prokolden görüntü

- Horon oyunu

- Halay çekilmesi

- Hediyelerin verilmesi

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)

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Gaziantep\'te coşkulu 19 Mayıs kutlaması

Gaziantep’te, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanında düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Meydanda bulunan Atatürk Anıtı\'na çelenk bırakılıp, İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan törenlerde konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, 19 Mayıs 1919\'da yakılan özgürlük ateşinin, TBMM\'nin açılması ile birlikte tüm yurda yayıldığını söyledi. Bugünkü özgürlüğün 19 Mayıs\'ta yakılan ateşe borçlu olunduğunu belirten Ökkeş Demir, özgürlük ateşinin devam ettirilmesi için Atatürk\'ün 19 Mayıs\'ı armağan ettiği gençlere büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti. Halk oyunları ve çeşitli sportif gösterilerin yapıldığı törende, 19 Mayıs nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere de ödülleri verildi. Protokol üyeleri daha sonra meydanda kurulan stantları ziyaret ederek genç sporcuların yaptığı gösterileri izledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Programın düzenlendiği yer

- Programa katılanlar

- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması

- Ökkeş Demir\'in konuşması

- Stantlardaki öğrencilerin gösterileri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 227 MB

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,(DHA)

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Adıyaman\'da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram, Adıyaman’da coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene; Vali Nurullah Naci Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, kamu kurum ve kuruluşların amirleri, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Mustafa Kemal\'in, Samsun\'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu\'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 99 yıldönümünü kutladıklarını belirten Vali Nurullah Naci Kalkancı, \"Milletimizin tüm onur ve asaletiyle Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün rehberliğinde tarih sahnesinde bir defa daha şaha kalkışının başlangıcıdır 19 Mayıs;19 Mayıs, sadece Türk millî kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır.19 Mayıs, gençlik; gençlik gelecek demektir. Bu ülkenin gençleri İstiklalimizin ve Cumhuriyetimizin yılmaz bekçisi, bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir. \'Sizler yeni Türkiye\'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar\' diyor Atatürk\" dedi. Konuşmaların ardından Hükümet Konağı bahçesinde devam eden kutlama programında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları jimnastik, judo, güreş, teakwondo, karate ve kick boks gösterileri yaptı. Ardından Halk Eğitim Merkezi halkoyunları ekibi tarafından folklor gösterisi sunuldu. Hükümet Konağı önündeki etkinliklerin ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş ve gençler, Vali Nurullah Naci Kalkancı’yı makamında ziyaret ederek çiçek takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Valilik önü

- Öğrencilerin gösterileri

- Sporcuların gösterileri

- Vali Nurullah Naci Kalkancı\'nın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 150 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)

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Bursa\'daki aile katliamı şüphelisi: Görevimi yaptım, huzurluyum

Bursa\'nın Mudanya İlçesi Evciler köyünde dün akşam iftar saatinde babası Hasan, eşi Havva ve çocukları Rümeysa ve Süleyman Sakin\'i tabancayla vurarak öldüren Hamza Sakin\'in (42) jandarmadaki sorgusu sürüyor. Hamza Sakin\'in katliam sırasında kaçmaya çalışan eşi Havva\'yı evin önündeki sığındığı sundurmada vurduğu, ardından da bıçağı boynuna saplayıp öldürdüğü belirtildi. Kullandığı silah üzerine ruhsatlı olan katil zanlısının olayın ardından \"Görevimi yaptım, huzurluyum\" dediği öğrenildi.

Mudanya ilçesinde yaşayan Hamza Sakin, lise öğrencisi kızı Rümeysa (18) ve oğlu Süleyman (15) ile birlikte, eşi Havva Sakin\'in (38) de birkaç gün önce gittiği Evciler köyündeki babaevine gitti. Psikolojik sorunları nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü belirtilen Hamza Sakin, burada tabancasını çekip, dehşet saçtı. Hamza Sakin, babası Hasan Sakin ile çocukları Rümeysa ve Süleyman\'a kurşun yağdırdı. Hamza Sakin, kaçmaya çalışan eşi Havva Sakin\'i de sığındığı evin önündeki sundurmada yakalayıp tabancayla vurdu, ardından da bıçağı boğazına sapladı. İlçe sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Hasan Sakin ile gelini Havva, torunları Rümeysa ve Süleyman\'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.Olayın ardından \'Görevimi yaptım, huzurluyum\' dediği öne sürülen Hamza Sakin gözaltına alınırken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından cesetler, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYORMUŞ

Köyde yaşayan Sakin ailesinin yakınları, Hamza Sakin\'in psikolojik rahatsızlığı nedeniyle ilaç tedavisi gördüğü ve çalışmadığını söyledi. Sakin\'in eşi Havva Sakin\'in ise birkaç gün önce, sebze ihtiyaçlarını karşılamak için köye geldiği belirtildi.

KOLU KIRILAN ANNESİ HASTANEDEYMİŞ

Hamza Sakin\'in annesinin ise düşüp kolunu kırdığı için Karacabey Devlet Hastanesi\'nde tedavi gördüğü bildirildi. Hamza Sakin\'in yakını, \"Allah\'tan o da evde yoktu. Yoksa 5 cenaze çıkacaktı\" dedi. Hamza Sakin\'in jandarmadaki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

CİNAYETTE KULLANDIĞI SİLAHI RUHSATLI CIKTI

Eşini, iki çocuğunu ve babasını öldürdükten sonra gözaltına alınan Hamza Sakin\'in olayda kullandığı silahının kendi üzerine ruhsatlı olduğu öğrenildi. Psikolojik tedavi gören Sakin\'e bu silahın nasıl verildiği tartışma konusu oldu.

Görüntü dökümü:

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-Olayın yaşandığı evin görüntüsü

-Ölenin ve öldürülenlerin fotoğrafları

-Genel ve detay

Haber:Mehmet İNAN-Tarık ARSLAN-Halil ÖZÇOBAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)

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Antalya\'da kumar operasyonu: 18 gözaltı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kumar oynatıldığı öne sürülen 6 adrese yapılan operasyonda 18 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, Muratpaşa ve Kepez ilçesinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine belirlenen 6 adresi takibe aldı. Teknik ve fiziki takibin ardından bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, para karşılığı kumar oynadığı belirlenen 233 kişi hakkında Kabahatler Kanunu\'na göre 60 bin 247 lira idari para cezası uygulanırken, kumar oynanması için yer temin ettiği belirlenen 18 kişi gözaltına alındı. Baskında, hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli de yakalandı. Şüphelileri ifade işlemleri için Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şüphelilerin ekip arabasından indirilmesi

-Asayiş dış plan

\'23.8 MB 44 SN\'

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,(DHA)

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Çocuklar, 3 boyutlu gözlükle çizgi film izleyerek sünnet oluyor

Karaman\'da çocuklar, devlet hastanesinde 3 boyutlu gözlük takıp, çizgi film izleyerek sünnet oluyor.

Devlet Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü, son bir haftadır yeni bir uygulama başlattı. Uygulama kapsamında hastaneye sünnet olmaya ya da kan tahlili yaptırmaya gelen çocuklara, 3 boyutlu gözlük taktırılıp, çizgi ya da animasyon film izlemeleri sağlanıyor. Çocuklar kendilerini izledikleri filmin içinde bulurken, bir taraftan da tedavileri yapılıyor. Şu ana kadar olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uysal, çocukların kan tahlili yaptırırken ve sünnet olurken acı hissedip korktuklarını bunun da sağlık sürecini etkilediğini söyledi. Yaptıkları uygulama sayesinde çocukların hem acı ve korku hissi yaşamadığını, hem de psikolojik olarak etkilenmediklerini ifade eden Uysal, uygulamayı lokal anestezi yapılacak küçük ameliyatlarda da yapmayı düşündüklerini söyledi. Uysal, şöyle konuştu: \"Kaç yaşında olursa olsun, sünnet çocuk için korku duyulan bir girişimdir. Bizler artık operasyon geçirecek çocukların dikkatini başka yönlere çekerek, onların moralini yüksek tutuyoruz. Çocuk, çizgi filim veya animasyon filmleri izlerken bizler de rahat bir şekilde operasyonu gerçekleştiriyoruz. Çocuklar stresli olmayınca, aileler de rahat oluyor, bizler de rahat oluyoruz. Uygulamamız şu an çok olumlu seyrediyor. Bu durumdan çocuklar kadar aileler de çok memnun kalıyor. Bu uygulamadaki amaç, çocukların korkusunu yenerek psikolojik olarak onlara destek vermek ve hastane fobisi oluşturmamak.\" Sünnet olan Alperen Toptaş (7), operasyon sırasında animasyon filmi ilgiyle izledi. Alperen Toptaş sünnetin bittiğinin farkında bile olmazken, hiçbir acı hissetmediğini söyledi. Alperen, diğer çocuklara da sünnetin korkulacak bir şey olmadığının mesajını verdi. Uygulamanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Alperen\'ın dedesi Yahya Toptaş ise, \"Çocuğumuz sünnet olduğunun farkında bile olmadı. Çizgi filim izleyerek, sohbet ederek sünnetini oldu. Çok güzel bir uygulama, çocuğumuz acı çekmediği için bizlerde çok mutlu olduk. Onun ağlamas,ı acı çekmesi bizleri üzeceği gibi doktorlarımızın da işini zorlaştıracaktı\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Ameliyat esnasında sanal gerçeklik gözlüğü ile filim izleyen çocuk ameliyat anı

-Kan alınan çocukların filim izlemesi, kan alma bölümünden detay

-Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Uysal ile röp

-Dede ile röp genel detay

Haber-kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)