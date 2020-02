DHA YURT BÜLTENİ - 4

Adana\'da 19 Mayıs coşkusu

Adana\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nın 99\'ncu yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kentte, bayram dolayısıyla ilk tören merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı\'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, anıta çelenk koydu. Törene katılanlar, bando eşliğinde Atatürk Caddesi üzerinden büyük kutlama töreninin yapılacağı Uğur Mumcu Meydanı\'na yürüdü. Törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Tuğgeneral İsmail Günaydın ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı MHP\'li Hüseyin Sözlü ile birlikte halkın bayramını kutladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak\'ın günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptığı ve öğrencilerin şiirler okuduğu törende, minik öğrenciler de protokol üyelerine çiçek verdi. Bayram dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verilirken, halkoyunları, karate, dans ve jimnastik gösterileri sunuldu.

İzmir\'de 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu

İzmir\'de, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta olduğu gibi törenlerle kutlandı. Kendilerine armağan edilen günün coşkusunu yaşayan gençler, gösterilerini sundu.

İzmir\'deki 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları saat 08.30\'da Cumhuriyet Meydanı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muammer Uslu\'nun çelenk bırakmasıyla başladı. Ardından, öğrencilerin gösterilerinin yer aldığı kutlamalar aynı meydanda yapıldı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sırrı Aydoğan\'ın tören alanına gelmesiyle kutlamalara başlandı. Kutlamalara, AK Parti ve CHP\'li milletvekillerinin yanı sıra çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri de katıldı.

İL MÜDÜRÜ ÖĞRENCİLERE SESLENDİ

Düzenlenen kutlama töreninde öğrencilere seslenen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muammer Uslu, \"Atatürk\'ün 19 Mayıs 1919\'da Samsun\'a çıkışı, milletimizin varlığını güçlendiren, umutlarını canlandıran, makus talihimizi değiştiren, yolumuzu aydınlatan, istiklal mücadelesini fiilen başlatan, yeni bir devletin kuruluşu yolunda atılan onurlu bir ilk adımdır. Bu yönüyle 19 Mayıs, milletin bağımsızlık inancından, vatan sevgisinden, hür ve müstakil yaşama kararlılığından güç alınarak işgale, zulme, emperyalist güçlere karşı verilen bir mücadele, geleceğimizin metni olan cumhuriyetimizin ön sözüdür\" dedi. Muammer Uslu, konuşmasını şöyle sürdürdü: \"İyi gününde bir araya gelip heyecanını ve coşkusunu paylaşarak çoğaltan Türk milleti, yeri geldiğinde tarihin en çetin sınavlarında kederde ve acıda birleşmeyi bilmiş bu sınavların üstesinden gelmiştir. Yine bunun en güzel örneğini, 15 Temmuz\'da hain FETÖ darbe girişiminde milletimizin ve özellikle gençlerimizin hainlere karşı göstermiş olduğu o kahramanca vatan mücadelesiyle bir kez daha yaşamış olduk.\" Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Uslu\'nun konuşmasından sonra, öğrenciler adına konuşmalar yapıldı. Kentteki farklı okullardan ve kulüplerden öğrenciler ile gençler, jimnastik ve trambolin gösterileri sundu. Ayrıca \'Anadan Ataya Bisiklet Turu\'na katılan sporcular, Vali Erol Ayyıldız\'a Türk bayrağı verdi. \'Adım Adım Anadolu\' gösterisi ve paramotor geçişinin ardından törene katılan öğrenciler alanda, Türk bayrağı ile Atatürk posterini açtı, Onuncu Yıl Marşı\'nı okudu. Törenin bitmesinden sonra ise alanda İzmir Marşı çalındı. Gösteriler, büyük ilgiyle izlendi. Gösteriler sırasında çalınan hareketli parçalar, protokol üyeleri ve töreni izlemeyele gelenleri de eğlendirdi.

Yolda yürüyen engelli gencin burnunu kırdılar-(Özel)

Şanlıurfa\'da işitme engelli 2\'si kız 3 genç, halk oyunları kursundan çıktıktan sonra kimliği saptanmayan 3 kişinin saldırısına uğradı. Duyup konuşamadığı için saldırganlara dertlerini anlatamayan gençlerden Emrah Şeker\'in burnu kırıldı, gözünde morluklar oluştu. Şeker, kendisine ve arkadaşlarına yönelik saldırıyı gerçekleştiren kişilerin yakalanmasını istedi.

Olay, geçen pazar günü Bahçelievler İşitme Engelliler Merkezi yakınında meydana geldi. 3 yaşında geçirdiği kızamık hastalığı nedeniyle işitme engelli olan Emrah Şeker, kendisi gibi işitme engelli arkadaşları Tuba B., Hilal T., Cuma S. ve Halil S. ile birlikte halk oyunları kursuna gitti. Kurs çıkışı, evlerine doğru giden işitme engelli gençlerin yanına yaklaşan kimliği saptanmayan 3 kişi, kızları taciz etti. Bu sırada Emrah Şeker, kendilerini rahatsız edenlere engel olmak üzere harekete geçti. Ancak saldırganlar, Şeker\'i tekme tokat dövüp kaçtı. Aldığı darbeler yüzünden baygınlık geçiren Emrah Şeker için çevredekiler sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şeker, hastaneye kaldırıldı. Acil serviste yapılan incelemede Emrah Şeker\'in burnunda kırık olduğu, vücudunun çeşitli yerlerinde ise darp izi ve ezilme olduğu belirlendi. Tedavisinin ardından hastaneden taburcu olan Emrah Şeker, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte kendisine saldıranlardan şikayetçi olmak için polis merkezine gitti. Yaşadığı olayı bir türlü unutamadığını, çektiği acılar yüzünden uyuyamadığını işaret diliyle anlatan Şeker, saldırganların bir an önce yakalanmasını istedi.

\'SALDIRGANLAR YAKALANSIN\'

Kardeşine saldıranlara tepki gösteren Ceylan Şeker de, \"Kardeşim İşitme Engeliler Derneği\'nde halk oyunları kursundan 4 işitme engelli arkadaşıyla çıktıktan sonra Bahçelievler Mahallesi\'nde tanımadığı kişilerin saldırısına uğradı. Kardeşim ve yanındaki kız arkadaşlarının yanına gelen 3 kişi, kızlara tacizde bulunmuşlar. Dertlerini anlatamayan kardeşim ve arkadaşlarına bu kişiler bıçak çekip önce kardeşimin yüzüne kafa atmışlar. O sırada kardeşim bayılmış. Bu şahıslar, daha sonra olay yerinden kaçmışlar. Kardeşimin burnu kırıldığı için şikayetçi olduk. Kardeşim yüzde 100 işitme engelli, yine diğer arkadaşları da engelli. Bu kişilerin anlamamaları imkansız. Engellilere yönelik böyle bir olayın yapılmasını kınıyorum. Engellilere böyle tepki ve şiddet uygulanmamasını istiyorum. Bu şahısların bir an önce yakalanıp gerekli cezayı almalarını istiyoruz\" dedi. Otobüs sürücüsü baba Ziya Şeker ise oğlunun hırçın olmadığını ve kimseyle bir husumetinin bulunmadığını ifade ederek şunları söyledi:\"Oğlum işitme engellidir. Ben bugün oğluma sahip çıkmasam yarın bu olaylara daha çok rastlanacaktır. Engellilere yönelik bu saldırıyı gerçekleştiren kişilerin bir an önce yakalanıp ceza almalarını istiyoruz. Engellileri böyle dışlayıp döven kişilere toplumda yer vermemek gerekiyor. Benim oğlum belki onlara küfür etmiş, o yüzden dayak yemiş diye düşünürdüm, ancak benim oğlum engelli, kendini ifade edemiyor. Bu kişilerden şikayetçiyiz. Oğlumun burnu kırık. Tamponu çıkardıktan sonra ameliyat edeceğiz. Çok acı çektiği için geceleri uyuyamıyor.\" Yatakta yatan oğlunun baş ucundan ayrılmayan anne Hatice Şeker de \"Benim oğlumu bu hale koyanların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Benim oğlum zararsız, kendi halinde birisidir. Arkadaşları da onun gibi dertlerini anlatamıyorlar. Bizler engellilere sahip çıkmamız gerekirken, onları hastanelik ediyoruz\" diye konuştu. Polisin saldırganları yakalamak için çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kadınlar barış için yelken açtı

Geçen yıl Adriyatik\'e yelken açan 4 Türk denizci kadından oluşan \'Deniz Tutkusu Seyirde\' adlı ekip, bu yıl 19 Mayıs\'ta Akdeniz\'de 44 gün sürecek barış yolculuğuna çıktı. Denize ve yelkene gönül veren ekibi, bu sabah arkadaşları uğurladı.

Denize ve yelkene gönül veren bilgisayar programcısı Kaptan Neşe Hasipek, istatistikçi Ceyda Güleçyüz, şehir plancısı Şule Kükrer ve gazeteci Ferda Volkan\'dan oluşan \'Deniz Tutkusu Seyirde\' ekibi, Akdeniz\'de 44 gün sürecek barış yolculuğu için kara hazırlıklarını tamamlamalarının ardından bu sabah denize açıldı. Geçen yıl Adriyatik seyrini gerçekleştiren kadınlar, bu kez Akdeniz\'de barış için rota belirledi. 4 yelkenci kadından oluşan ekip, \'Yurtta Barış, Dünyada Barış\' sloganıyla 44 günlük yolculuğa, 13 metrelik \'Tutkumm\' teknesiyle çıktı. Yelken tutkunu kadınlar, 22 limana uğrayıp, 1300 mil yol yapacak. Kaptan Neşe Hasipek, aylardır bu seyre hazırlandıklarını belirterek, \"44 gün sürecek Akdeniz yolculuğunda kadınların deniz olmaya devam edeceklerini göstermek istedik. 22 limana uğrayıp, 1300 mil yol yapacağız. Konaklayacağımız limanlarda da yine bizleri kadınlar karşılayacak. Yine kadınlarla dayanışma içinde olacağız. \'Yurtta barış, dünyada barış\' ilkesiyle Akdeniz\'i İskenderun\'a kadar geçeceğiz. Kıbrıs\'ta Karpaz ve Girne\'ye gidip aynı rotayla geri döneceğiz. Seçim için 3 gün Finike\'de konaklayıp, oy kullanmaya gideceğiz. Bu yıl ekibimiz daha zengin, ana ekibimize değişik etaplarda 20 kadın yelkenci de eşlik edecek. Kadınlar olarak yelkenle barış çağrısı yapacağız. Kadınların gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek istiyoruz\" dedi. Şule Kükrer ve Ferda Volkan\'ın; yolculuk sonrası seyir fotoğraflarından oluşan sergisi ise Girne\'de yelken dostları ile buluşacak. Sergiler, Bodrum da tekrarlanacak.

8 angıt yavrusunu gölle buluşturuldu

Burdur Gölü kıyısında kayalıklardan göle ulaşamayan 8 angıt yavrusu, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu Öztürk Sarıca tarafından kurtarıldı.

Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi sorumlusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, dün otomobiliyle merkezin bulunduğu Karakent köyünden İlyas köyü istikametine giderken, Burdur Gölü kıyısında kayalıklardan göle ulaşmaya çalışan 8 yavru angıtı fark etti. Yolda mahsur kalan yavruları eline alan Sarıca, sürüye rehberlik ederek göle ulaşmalarını sağladı. Öztürk Sarıca, \"Ana yoldan geçerken bir çift angıtın sürekli alçalıp tekrar kalktığını gördüm. Bir problem var mı diye gelip baktığımızda birinin yoldan geçemediğini gördük. Onu aldık sürüye yetiştirdik. Diğerinde biraz problem vardı. Onu da elime alarak sürüye önderlik edip bütün yavruları sağlıklı şekilde göle ulaştırdım\" dedi.

