DHA YURT BÜLTENİ - 4

İzmir\'de FETÖ operasyonu; 118 gaybubet evine baskında 72 gözaltı/EK

AYRINTILAR ORTAYA ÇIKTI

İzmir’de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın ‘Gaygubet evler’ olarak bilinen örgüt evlerine yönelik düzenlenen operasyonla ilgili yeni ayrıtılar ortaya çıktı. Ekiplerin Buca, Karabağlar ve Menemen ilçelerinde düzenlediği operasyonda, gözaltına alınan polis memuru S.İ.’nin Manisa İl Emniyet Müdürlüğü’nde çalışırken görevinden ihraç edildiği belirlendi. Yurt dışına kaçmak için hazırlık yapan ve insan kaçakçılarıyla irtibata geçen S.İ., Mali Şube ekiplerinin insan kaçakçılarına yönelik başlattığı çalışma kapsamında telefon dinlemesine takıldığı ortaya çıktı. Gözaltına alınanlar arasında örgüte ait okullarda öğretmenlik yaparken görevinden ihraç edilen İzmir İl imamı M.K.’nın yanı sıra, Ağrı, Ardahan, Balıkesir, Trabzon ve Karadeniz bölge imamının bulunduğu da öğrenildi. Ayrıca mahrem polis ve asker ağabeyleri de gözaltına alındı.

YENİ HABERLEŞME UYGULAMASI ORTAYA ÇIKTI

FETÖ’nün çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerini devam ettirdiği belirlendi. Örgüte yakın olan kişilerin çocuklarını cuma günleri örgüt evlerine teslim ettikleri, bu çocuklarında pazartesi sabah namazına kadar örgüte ait hücre evlerinde eğitim gördükleri, sonra tekrar evlerine bırakıldıkları belirlendi. Operasyon sırasında örgüt üyelerinin pencereden attıkları telefonlara da el konuldu. Telefonlar incelemek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderildi. Yapılan ilk kontrollerde de örgütün yeni geliştirdiği Fantom isimli haberleşme uygulamasını kullandıkları ortaya çıktı.

Haber:Mehmet CANDAN / İZMİR

Otomobil park halindeki TIR\'a çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli\'nin Kartepe ilçesinde, otomobilin yol kenarında park halindeki TIR\'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Kartepe Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden 21 yaşındaki Orhan Bulut idaresindeki 41 AAB 810 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yoldan kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde olan 43 DN 622 plakalı TIR\'a çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtan çıkan Çağatay Bulan\'a ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri de araç içerisinde sıkışan sürücü Orhan Bulut\'u çıkartmak için çalışma başlattı. Çağatay Bulan ambulans ile Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik bir çalışmanın ardından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen Orhan Bulut\'un yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.









HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli)

\'Dünyada benden başka tesis açan bakan yok\'

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, \"8 bin 100, suyla ilgili tesisi bütün halkın hizmetine sunan bir kardeşiniz var. Dünyada benden başka tesis açan bakan yok\" dedi.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, memleketi Afyonkarahisar\'ın Başmakçı ilçesinde \'Orman Köylülerine Kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Kredi Sertifikaları ve Fidan Dağıtım\' törenine katıldı. İlçe merkezinde kendisini bekleyen vatandaşla tokalaşan Bakan Eroğlu\'na Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Orhan Sırma, İl Emniyet Müdürü Fahrettin Şen, il ve ilçe protokolü de eşlik etti.

8 BİN 100 TESİS AÇTIM

Bakan Eroğlu, bugüne kadar açtığı tesislerin toplamının 8 bin 100 olduğunu söyledi. Eroğlu, \"Afyonkarahisar ve ilçeleri böyle bir yatırım görmedi. Bu kardeşiniz ve hemşehriniz sadece İstanbul\'da 600 tesis açtı. Batmış ve iflas etmiş İSKİ\'de açtı. Sonra DSİ\'ye geldim. Orada da öyle ihaleler yapmışlar ki 82 katrilyon. Ne kadar ödeneği var? 2 katrilyon. O zaman katrilyon vardı ya. Şimdi katrilyon, milyar TL oldu. 82 bölü 2, 41 yıl. DSİ\'nin yatırımlarını bitirmek için 41 yıl gerekiyordu. Ama hemşehriniz var. Afyonkarahisar\'ın evladı oraya da el attık ve yıldırım hızıyla tesisleri bitirdik. Sadece su konusunda 7 bin 497 hükümette, 3 tane de gelirken Denizli\'de açtık. 7 bin 500 oldu. 7 bin 500 tesisi aziz milletimizin hizmetine sunduk. 600 tane de İstanbul\'da açtık. 8 bin 100 su ile ilgili tesisi bütün halkın hizmetine sunan bir kardeşiniz var. Bu şu demek; Allah\'a ne kadar şükretsek az. Dünyada benden başka tesis açan bakan yok. 10\'da 1\'i kadar bile yok. Cenab-ı Allah\'a ne kadar şükretsem azdır\" dedi.



















HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR

Ölümün kıyısında gece yarısı gelen haberi şaka sandı

Antalya\'da kronik karaciğer yetmezliği son dönem hastası olan Ercan Balkaya (43), saat 02.00\'de gelen kadavradan organ bulunduğu haberinin şaka olduğunu sandı. Doktorların böyle bir konuda şaka yapılmayacağını söylemesi üzerine büyük sevinç yaşayan Balkaya, 13 saatlik ameliyatla yaşama tutundu.

Antalya\'da son 2 yıldır kronik karaciğer yetmezliği tedavisi gören turizmci Ercan Balkaya\'nın hastalığından, işi, sosyal yaşamı ve aile yaşamı olumsuz etkilendi. Zeynep Balkaya (41), eşinin durumunun ağırlaşması üzerine üzüntüden beyin kanaması geçirdi. Ameliyatla yaşama dönen Zeynep Balkaya, kendi hastalığına rağmen eşinin yanından bir an olsun ayrılmadı.

GECE GELEN MÜJDELİ HABERİ ŞAKA SANDI

Hayatı oda ve balkon arasında geçen, son 3 aydır evden çıkamayan Ercan Balkaya, hastalığın ilerlemesi üzerine Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroentroloji Servisi\'nde gözlem altına alındı. Organ bekleme listesindeki Ercan Balkaya\'ya kadavradan karaciğer bulunduğu haberi saat 02.00\'de geldi. Habere inanamayan ve şaka sanan Balkaya, doktorların, böyle bir konuda şaka yapılmayacağını ve acilen ameliyata alınacağını söylemesi üzerine büyük sevinç yaşadı. Yaklaşık 13 saatlik ameliyatın ardından hayata yeniden merhaba diyen Balkaya, taburcu olacağını günü bekliyor.

\'ÖLÜME RAMAK KALMIŞTI\'

Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden A.K.\'nın (22) karaciğerinin nakledildiği Ercan Balkaya, yaşadığı süreci anlatırken gözyaşlarını tutamadı. “Ölüme adeta ramak kalmıştı\" diyen Balkaya, şunları söyledi:

“10 gün hastanede yattım. 11\'inci gün gece yarısı uygun karaciğer bulundu haberi geldi. O anda film koptu. \'Bana böyle şakalar yapmayın\' dedim. Dediler ki \'Böyle şaka mı olur? Hemen seni hazırlıyoruz, ameliyata alacağız.\' Ameliyat oldum. Allah doktorlarımdan razı olsun. Şimdi iyiyim çok şükür.\"Organ bağışlayan aileye minnettar olduğunu sözlerine ekleyen Ercan Baklaya, “Bir organ bir hayat demek. Biz öldükten sonra organlarımız bizim işimize yaramıyor, en azından bir insana hayat olsun. Takdir önce Allah\'ın ama umut kapılarımız kapanmışken bir karaciğer bağışıyla hayata döndüm\" dedi.

İLKBAHAR HAVASINI TENEFÜS ETMEK İSTİYORUM

Hastalığı nedeniyle 3 aydır evinden çıkamadığını söyleyen Ercan Balkaya, dışarı çıkıp ilkbaharın havasını teneffüs etmenin kendisi için çok kıymetli olduğunu söyledi. “Bu coşkunun tarifi yok\" diyen Balkaya, “19 Mart\'ta yeniden doğdum. Çünkü ben ölmüştüm, bütün hocalar umudu kesmişti. Ameliyattan sonra yoğun bakımda su istemiştim ve doktor bana demişti ki \'Sen nakil hastasısın. Biliyor musun biz seni Azrail\'in pençesinden aldık. Sen kolay bir ameliyat geçirmedin.\' O an tüylerim ürperdi\" diye konuştu.

ZOR BİR AMELİYATTI

Ekibiyle birlikte ameliyatı gerçekleştiren Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi Müdürü ve Cerrahi Sorumlusu Doç.Dr. Tuğrul Çakır, hastanın 2 yıldır gastroentroloji kliniği tarafından takip edildiğini belirtti. Doç.Dr. Çakır, şunları söyledi:“19 Mart\'ta saat 02.00 civarında kadavradan bir organ bulundu. Yoğun bakım takibi gereken bu hastamıza nakletmek için hazırlıklar başladı. Zor bir nakil bizi bekliyordu. Yaklaşık 13 saat sonunda hastanın ameliyatı gayet başarılı gerçekleşti. Şu an değerleri gayet iyi. Takibimiz devam ediyor.\" Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak 1.5 yılda 10 karaciğer, 35 böbrek nakli gerçekleştirdiklerini ifade eden Doç.Dr. Çakır, sağlık turizmi kapsamında yabancı temsilcilerle görüşmelerinin olduğunu da sözlerine ekledi. Doç.Dr. Çakır, “İnşallah önümüzdeki dönemde yabancı hastaları da kabul ederek sağlık turizminde Türkiye\'yi ve Antalya\'yı öne çıkarmaya çalışacağız\" dedi.















HABER: Selma KUNAR-KAMERA: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA

Hıdırellez ateşi Selçuk\'ta da yandı



İzmir\'in Selçuk ilçesinde, baharın gelişini müjdeleyen Hıdırellez, coşkuyla kutlandı.

Kötüleri cezalandıran, zorda olanlara yardım eden ve bolluğa kavuşturan Hızır\'ın İlyas Peygamberle bir araya geldiği gece olmasının yanı sıra yaz aylarının gelişini de müjdeleyen Hıdırellez coşkusu Selçuk\'ta da yaşandı İsabey Mahallesi Parkı\'nda düzenlenen şenlikte Çaybaşılı Derviş, Roman Dans Grubu ve Darbuka Grubu Selçuklular\'a eğlenceli bir gece yaşattı. İsabey Mahallesi\'nde toplanan Selçuklular, bir yandan gönüllerince eğlenirken diğer yandan da Hıdırellez ateşinin üzerinden atladı.













Haber:SELÇUK (İzmir)

Kınık\'ta Yusuf Güney coşkusu

İzmir\'in Kınık ilçesinde, belediye tarafından düzenlenen Gençlik Konseri\'nde sahne alan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, hayranlarını coşturdu.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'ndaki konsere Kınıklılar\'ın yanı sıra çevre ilçelerden gelenlerde büyük ilgi gösterdi. Şarkıcı Yusuf Güney, 2 saat sahnede kalarak \"Ördü Kader Ağlarını\", \"Aşka İnat\", \"Evlen Benimle\", Tövbeler Olsun\", \"İki Romantik Deli\", \"Hazin\" ve \"Had Aşkım\" gibi sevilen parçalarını seslendirdi. İlk iki parçasını seslendirdikten sonra arka sıralarda bulunan hayranlarını protokol üyelerinden izin olarak sahne ile protokol arasındaki boşluğa alan Güney, bazı parçalarını birlikte seslendirdi. Şarkılara bulundukları yerden dans ederek eşlik eden hayranlarına Güney, zaman zaman su dağıtarak, serinlemelerini sağladı. Alanı dolduranların bir ara cep telefonlarının ışıklarını açarak tempo tutmaları renkli görüntüler oluşturdu. Konserin sonunda AK Partili Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, Güney\'e çiçek ve plaket verip, Kınık kilimi hediye ederek teşekkür etti.







Haber-Kamera: Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir)