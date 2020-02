DHA YURT BÜLTENİ - 3

16 yaşındaki Suriyeli, ablasını rahatsız ettiği iddiasıyla 1 kişiyi bıçakladı

Konya\'da Suriye uyruklu 16 yaşındaki V.H., ablası A.H,\'yi rahatsız ettiği iddiasıyla aynı ülke vatandaşı Halid Şeyh Emin\'i(48) karnından bıçakladı. Emin, hastaneye kaldırılırken, V.H. de gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.45 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Nefir Sokak\'ta meydana geldi. V.H., sokakta iddiaya göre ablası A.H.\'yi sürekli rahatsız eden Halid Şeyh Emin ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma sonucu V.H., Emin\'i, karnından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Emin, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Emin\'in, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kaçan V.H. de Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede Meram ilçesinde yakalandı. Kaçarken olay yerinin yakınında sokakta atılan halıların altına gizlediği bıçakta polis tarafından ele geçirildi. V.H. sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Soruşturma sürüyor.

Deniz üzerindeki havalimanı 2 ilin nüfusunu katladı

Türkiye’nin ve Avrupa’nın deniz üzerine dolguyla inşa edilen ilk, dünyanın ikinci havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı’nda taşıyan yolcu sayısı Ordu ve Giresun illerinin nüfusunu geçti. Ordu Valisi Seddar Yavuz, 3 yıl önce hizmete açılan havalimanında şuana kadar 19 bin 567 uçak seferiyle 2 milyon 550 bin 86 yolcu taşındığını, taşınan yolcu sayısının da il içinde il dışında ikamet eden Ordu ve Giresun’un toplam nüfusu olan 2 milyon 155 bin 247’yi geçtiğini söyledi.

Ordu’nun Gülyalı ilçesinde Ordu ve Giresun illerinin ortak kullanımı için, 36 milyon ton taş kullanılıp denizde 2 milyon metrekare alan doldurularak havalimanı yapıldı. Türkiye’nin ve Avrupa’nın deniz üzerine yapılan ilk, dünyanın ikinci havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı 22 Mayıs 2015 tarihinde açılarak hizmete girdi. Havalimanında 3 yılda 19 bin 567 uçak seferiyle 2 milyon 550 bin 86 yolcu taşındı.

TÜRKİYE’DE EN FAZLA YOLCU ARTIRAN HAVAALANLARINDAN BİRİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre; Ordu’da 742 bin 341, Giresun’da ise 437 bin 393 kişi ikamet ediyor. Ordu ve Giresun’da ikamet eden kişi sayısı ise toplam 1 milyon 179 bin 734. Yine TÜİK 2017 verilerine göre il dışında, yurt içi ve yurt dışında 560 bin 9 Ordulu, 415 bin 504 Giresun’lu ikamet ediyor. Ordu Valisi Seddar Yavuz, 3 yıl önce açılarak hizmete giren Ordu-Giresun Havalimanı’nda şuana kadar toplam 2 milyon 550 bin 86 yolcunun taşındığını, bu rakamın Ordu ve Giresun illerinin il içinde ve il dışında yaşayan toplam nüfusu olan 2 milyon 155 bin 247 kişiyi geçtiğini söyledi. Havalimanının her iki ilin gelişmesine çok ciddi katkı sağladığını vurgulayan Vali Yavuz, “Havalimanı öncelikle Türkiye açısından büyük bir mimari ve mühendislik başarısı olarak ortaya çıkıyor. Denizin yaklaşık 2 milyon metrekare dolguyla kazandırılan böylesine güzel bir eseri şehirlerimize kazandıran, Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. Havaalanımız Türkiye’de en fazla yolcu artıran havaalanlarından birisi olarak gündemimizde. 2015’te 222 bin kişiyle başlayan uçuşlar 2017 yılı sonu itibariyle 1 milyon 193 bin 125 sayısına ulaştı. Bu gerçekten büyük bir sayıdır. 2018 yılı içerisinde şuanda 337 bin 837 kişi uçakla uçmuştur. Özellikle uçuş sayısında önemli artışlar meydana geldiö dedi.

ORDU VE GİRESUN’DA TURİST SAYISINDA ÖNEMLİ ARTIŞ VAR

Ordu ve Giresun’un toplam nüfusu ile, şuana kadar uçakla taşınan yolcu sayısını da kıyaslayan Vali Yavuz, “Her iki şehrin ilde yaşayan ve il dışında ikamet eden nüfusuyla birlikte topladığımız zaman toplam 2 milyon 155 bin 247 nüfusu var. Şuana kadar 2 milyon 550 bini aşan yolcu taşımış bulunuyoruz. Ulaşım açısından önemli bir aşama kaydedildi. Havalimanı aynı zamanda hem Ordu, hem Giresun ekonomisine ciddi katkılar sunacak, hava ulaşımıyla birlikte bölgede turizmde de önemli bir hareketlilik ve artış meydana geliyor. Özellikle son dönemde, havaalanının açılışıyla birlikte Ordu ve Giresun’da turist sayısında önemli bir artış var. Yaklaşık 4-5 yıl önce Ordu’da, 200 binlerde olan turist sayısı bugün itibariyle 705 bine ulaşmış durumda. Bunun 70 bini yabancı turist. Bizim 5 yılda 3 milyon turiste ulaşma hedefimiz var. Bu hedefi gerçekleştirmemiz başta ulaşımla mümkün. Dolayısıyla Ordu-Giresun Havaalanı Ordu’nun turizmde de sınıf atlamasına, bu alanda önemli bir gelir elde etmesine de vesile olacak bir araç olarak önümüzde duruyorö şeklinde konuştu.

SU BOŞLUKLARI TAŞLA DOLDURULUYOR

Öte yandan Ordu-Giresun Havalimanı çevresinde karayolu tarafında bulunan su boşluklarının taşla doldurulması içinde çalışma başlatıldı. Havalimanı çevresindeki Giresun-Ordu karayolu üzerinde, denize sıfır olan toprak alanda iş makineleriyle temizlendi. Kullanılmayan, su boşluklarının olduğu alanında tamamen taşla doldurulacağı belirtildi.

CİHAZ EKSİKLİĞİ YOK

Havalimanında ILS, DME, NDB cihazlarına ilave olarak kurulan DVOR cihazının da devrede olduğu, herhangi bir cihaz eksikliği bulunmadığı vurgulandı. Bölgede yoğun sis olduğu zaman meydana gelen uçuş iptallerinin de olumsuz hava koşullarından kaynaklandığı, uçuş iptallerinin cihazla ilgili olmadığı da öğrenildi.

=======================================

Komandolar Erciyes 2018 tatbikatında göz kamaştırdı

1\'inci Komando Tugayı tarafından düzenlenen Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı Kayseri\'nin Erciyes Dağı eteklerindeki Kara Sazlık bölgesinde icra edildi. Tatbikatta Türkiye\'nin en seçkin paraşütçüleri Türk bayrağı, Atatürk posteri, Genelkurmay, Kara Kuvvetleri ve 4\'üncü Kolordu forsuyla Afrin, Zeytindalı ve Doğu ve Güneydoğu\'daki şehitler için saygı atlayışı yaptı. Gerçek patlayıcıların kullanıldığı tatbikatta komandolar hava indirme harekatıyla hedefleri başarıyla ele geçirdi.

4\'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, 1\'inci Komando Tugayı Vekili Albay Sezgin Erdoğan, 2\'nci Hava İkmal Bakım Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, yüksek rütbeli subayların izlediği Erciyes 2018 Hava İndirme Tatbikatı Kayseri kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Şehit Teğmen Hasan Bak atma-atlama sahasında 4\'üncü Kolordu Komutanlığının yönetiminde 1\'nci Komando Tugayı komandolar personeli tarafından icra edildi. Hava indirme, havadan malzeme atma ve komando harekat türlerini bütünleştiren tatbikat senaryosunda 4 nakliye uçağı, 3 helikopter, 30 subay, 59 astsubay, 84 uzman erbaş, 114 er-erbaş olmak üzere 287 personel görev aldı. Tatbikat 12\'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından kalkan nakliye uçaklarının havadan yük ve personel atma, hedeflerin ele geçirilmesi, gerçek patlayıcılarla köprülerin tahribi, helikopterle hava hücum harekatı, havadan sıhhi tahliye malzeme nakli ile gerçekleştirildi. 1\'inci Komando Tugayı personelinin kullandığı askeri malzemelerin oluşturduğu serginin gezilmesi, şehitlik anıtının ziyaretiyle 2 günlük etkinliklerin ardından sonlanan tatbikatın son aşamasında paraşütçü 5 komando Türk bayrağı, Atatürk posteri, Genelkurmay, Kara Kuvvetleri ve 4\'üncü Kolordu forsuyla Afrin, Zeytindalı ve Doğu ve Güneydoğu\'daki şehitler için saygı atlayışı yaptı.

Roman çocuklarından Hint dansı

Samsun’da yaşayan 7 ile 12 yaş arası Roman kız çocukları 4 aydır Hint dansı öğreniyor. Birbirinden ilginç Hint danslarını Hintli dansçıları aratmayacak kadar başarı ile gerçekleştiren Roman çocuklarının hedefi öğrendikleri dansları Samsunlu vatandaşlara sergilmek.

Samsun’un Canik ilçesinde yaşayan yaşları 7 ile 12 arasında olan 40 Roman kız çocukları aldıkları 4 aylık eğitim ile geleneksel kıyafetlerle Roman dansı, Hint dansı ve hiphop gibi danslar yapmaya başladılar.

Eğitimlerini hafta sonları Canik ilçesindeki Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde Canik Yavuz Selim Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Dernek Başkanı ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Koordinatörü Kemal Şutşur ve 18 yaşındaki kızı Ayşe Nur Şutşur’dan alan Roman kız çocukları Hint dansını öğrenmek için 4 aydır amansız çalışıyor. 40 Roman kız çocuğuna Hint dansını öğretmeye çalıştığını belirten Ayşe Nur Şutşur, Samsun’un Cumhuriyet Meydanında bir konser vermeyi çok istediklerini söyledi. Roman çocuklarına gönüllü olarak Hint dansı öğrettiğini ifade eden 18 yaşındaki Ayşenur Şutşur, “Burada gönüllü olarak çalışıyorum. Hint dansını kendim öğrendim. Burada da çocukları çalıştırıyorum ve severek yapıyorum. Burada şuanda 40 tane öğrencim var. 4 aydır çalışıyoruz. Yaşları ise 7 ile 12 arasında. Çocuklara Roman, Hint ve rap dansı gösteriyoruz. Hedefimiz çocukların bir şeyleri öğrenmelerini istiyorum. Dışarıda boş vakit geçirecekleri yerde burada bir şeyler öğrensinler. Samsun Cumhuriyet meydanında da bir konser vermeyi düşünüyoruz. Canik Yavuz Selim Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Derneği Başkanı ve Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Koordinatörü Kemal Şutşur, “Kızım Ayşenur Şutşur, çocuklara gönüllü olarak Hint danslarını, Latin danslarını ve Roman danslarını eğitimini veriyor. Bu eğitimleri sadece dans olarak değil, çocukların kültürel, sanatlar ve spor faaliyetlerini yapabilecekleri bu eğitim merkezinde gösteriyoruz. Bu merkezimizin içerisinde sübyan okulumuz, kreşimiz, düğün salonumuz, gençlik merkezimiz ve müzik okulumuz bulunmaktadır. Bu eğitim merkezlerimiz ile beraber bu çocuklarımızı ülkemize ve milletimize daha hayırlı, daha bilinçli bir gençlik yetiştirmek için elimizden gelen gayreti veriyoruz. Bu merkezi bizim bölgemize kazandıran Canik Belediye Başkanı Osman Genç başta olmak üzere ve Sosyal İşler Kültür Müdürümüz Hamza Aygün’e sonsuz teşekkür ediyoruzö dedi.

Özel öğrenciler dış dünyayı sınıf duvarlarında tanıyor

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde bir özel eğitim kurumunda görsel sanatlar öğretmeni Halil Yıldırım, özel öğrencilerin hayata daha kolay adapte olabilmeleri ve dış dünyada karşılaşacaklarını görebilmesi için sınıfların duvarlarına çeşitli temalarda resimler çizdi.

Sandıklı\'da faaliyet gösteren Özçınar Özel Eğitim Uygulama Merkezi\'nin görsel sanatlar öğretmeni Halil Yıldırım, 2 yıl önce göreve başladığı okulda özel öğrencilerin dış dünyaya daha kolay alışmaları ve dış dünyada karşılaşacaklarını sınıflarda görmeleri için çalışma başlattı. Halil Yıldırım, bu çalışma kapsamında sınıfların duvarlarına önünde Atatürk\'ün yer aldığı ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kız Kulesi, akvaryum, orman ve saray gibi temaların resimlerini yaptı. Çalışma sonrasında sınıflar renklenirken, öğrencilerin de ilgisi arttı.

\'AMAÇ HAYATA HIZLI ADAPTE OLMALARI\'

Halil Yıldırım, \"Okulda iki yıldır çalışıyorum. Çalışmaya başladığımdan beri sınıfları renklendirerek çalışmalar yürütüyoruz. Çalışmamızın ortaya çıkış noktası çocukların dış dünyadaki görebilecekleri şeyleri okula taşımaktır. Yani okulu hayatla birleştirmekti. Burada belirlediğimiz belirli temalar var. Akvaryum teması, orman teması gibi temalar var. Çocuklarımız dış hayatta ne görüyorsa burada da görsün ve hayata daha hızlı adapte olsun amacıyla başladık ve sınıflarımızın duvarlarına resimler yaptık\" dedi.

Dünyanın en zehirli kurbağası Antalya\'daki akvaryumda

Antalya turizminin cazibe merkezlerinden Antalya Akvaryum\'un \'Tropikal Replite House\' bölümünde, tek ısırıkta 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üreten ok kurbağası bulunuyor.

Antalya\'da, 2012 yılında 80 milyon liralık yatırımla hizmete açılan, 40 tematik akvaryumun ardından 131 metrelik uzunluğu ve 3 metrelik genişliğiyle dünyanın en büyük tünel akvaryumuna sahip Antalya Akvaryum için bu yıl 700 bini aşkın ziyaretçi hedefliyor. Antalya Akvaryum Genel Müdür Yardımcısı İsmail Arık, 365 gün turizme hizmet verdiklerini belirterek, bu yıl Antalya açısından da heyecan veren yeni sezonun nisan ayı itibarıyla başladığını söyledi.

10 BİNİN ÜZERİNDE DENİZ CANLISI

Akvaryumun, dünyanın her yerinden 250 türde 10 binin üzerinde canlı barındırdığını aktaran Arık, \"Akvaryum kısmı iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde 40 tane tematik akvaryum var. Dünya okyanusları, Kızıldeniz, Hint Okyanusu, Pasifik ve Atlantik, dünya nehirlerinden Amazon, Sarı Nehir, Nil ve Kongo nehirleri temsil ediliyor. Ardından Türkiye denizleri, tropikal denizler ve alt katta tünel bölümümüzde 1500 metrekarelik alanda Akdeniz\'i temsil eden bir yapı oluşturduk\" dedi.

EN ÇOK KÖPEKBALIĞI BURADA

Antalya Akvaryum\'u dünyada en özel kılanların başında köpekbalıklarının geldiğini belirten Arık, Akdeniz\'in minyatürünün oluşturulduğu 1500 metrekarelik tünelin de bulunduğu alanda, Akdeniz\'e özgü 180 camgöz köpekbalığı olduğunu söyledi. Kıkırdaklı köpekbalığı familyasından 40 civarında vatoz ve köpekbalığı ile vatozların bir melez türü olan 12 kemani balığı olduğunu kaydeden Arık, Pasifik Okyanusu\'ndan da 10 siyah kuyruklu resif köpekbalığı bulunduğunu anlattı. Arık, dünyadaki akvaryumlar arasında köpekbalığı familyasından en çok tür barındıran akvaryum olduklarını vurguladı.

EN TEHLİKELİLER \'TROPİKAL EV\'DE

Akvaryum\'da ayrı bir bölüm olan \'WildPark Tropikal Reptile House\'da ise dünyanın her bölgesinden 70\'in üzerinde canlı bulunduğunu dile getiren İsmail Arık, şunları söyledi:

\"Dünyanın en büyük hamamböceğini de burada bulabilirsiniz, Afrika\'dan geldi. Dünyanın en büyük kırkayağı 30 cm, Avustralya\'dan geldi. Dünyanın en uzun pitonlarından biri 5 metreye yakın albino pitonu Amazonlardan geldi. Bütün dünyadan sürüngenler barındıran alanımız Antalya Akvaryum\'un en dikkat çeken alanlarından biri. Amacımız çocuklarımıza hem su altı hem su üstü doğal ortamda çok sık göremeyecekleri canlıları tanıtmak. Bu alanda da bukalemundan iguanalara, tarantulalardan akreplere ve en zehirli yılanlara kadar sürüngen türlerin çok büyük bölümünü doğada ya da Anadolu\'da göremeyecekleri canlılar görülebilir.\"

DÜNYANIN EN ZEHİRLİSİ

Bu alanda yer alan, \'ok kurbağası\' denilen, dünyanın en zehirli kurbağa türünün de Amazon\'dan getirildiğini kaydeden Arık, \"Amazon\'da yerliler bambudan yaptıkları okları zehirlemek için bu kurbağanın derisinden yararlanır, üzerine sürer ve bununla avlanırlar. Bir ok kurbağası 150 insanı öldürebilecek kadar zehir üretir; ama boyutuna baktığınızda 1,5 cm\'den daha büyük değil. Dünyanın en zehirli hayvanlarından biridir. Bunu da Amazon\'da yediği ateş karıncalarından sağlar. Başka türlü beslerseniz ok kurbağası zehirli değil; ama ateş karıncasıyla beslendiğinde oradan edindiği enzimle dünyanın en zehirli canlılarından biri haline gelebiliyor. Burada 20\'ye yakın var\" diye konuştu.

DÜNYANIN HER YERİNDEN GELİYORLAR

Antalya Akvaryum ve bünyesindeki alanları ziyaret edenlerin ağırlıklı olarak Antalya Havalimanı aracılığıyla kente gelen yabancı turistlerden oluştuğunu belirten Arık, \"Misafirlerimizin yüzde 50\'si seyahat acenteleri aracılığıyla gelen yabancılar. Yüzde 25\'e yakını münferit gelen turistler, yüzde 25\'i de Antalyalılar ve Türkiye\'nin birçok ilinden gelen ziyaretçiler. Bu yıl Antalya turizminde son 10 yılın en yüksek rakamı bekleniyor ve 14 milyonu yakalayacağı tahmin ediliyor. Bizim geçen yılki ziyaretçi sayımız ise 600 bini aşkındı. Bu yıl 700 bini aşmasını hedefliyoruz. Dünyanın dört bir yanından misafir ağırlıyoruz. Her milletten insan Antalya Akvaryum\'u ziyaret etmiştir ve bu bakımdan da bir cazibe merkeziyiz\" dedi.

