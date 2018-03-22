DHA YURT BÜLTENİ - 3

Maçka\'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı, 1 kayıp

Trabzon’un Maçka ilçesinde, içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapılan şüpheli bir aracı takibe alan polis otosu dereye uçtu. Kazada, polis memuru Yunus Çavdar (35) şehit oldu, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak kayboldu. Kayıp polis memuru için 200 kişilik ekiple arama çalışması başllatıldı.

Kaza, saat 01:30 sıralarında Maçka ilçesi Çatak Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memurunun içinde bulunduğu 61 DL 809 polis otosu, Gümüşhane istikametinden gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı yapılan şüpheli bir aracı takibe aldığı sırada, sürücüsünün kontrolünden çıkıp Değirmen deresine uçtu. Kazada, polis memuru Yunus Çavdar şehit oldu, İzzet Kazaz hafif yaralı olarak kurtuldu, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak kayboldu. Olay yerine ulaşan AFAD ekipleri ve vatandaşların yardımıyla şehit polis memuru Yunus Çavdar’ın cenazesi araçtan çıkarıldı. Yola çıkmayı başaran yaralı polis memuru İzzet Kazaz ise ambulansla götürüldüğü Maçka Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Şehit polis memuru Yunus Çavdar’ın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.

200 KİŞİLİK EKİP ARAMA BAŞLATTI

Kazada suda akıntıya kapılarak kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için sabah saatlerinde bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye ekiplerinin karadan sürdürdüğü arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterde havadan destek verdi. Sahil Güvenlik ve polis dalgıç ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarına vatandaşlarda kıyıdan eşlik etti. 200 kişilik arama ekibi kazanın yaşandığı Çatak Köprüsünden başlayarak denize kadar olan 25 kilometrelik alanı tarayacak. Trabzon AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, 200 kişilik bir ekiple arama çalışması başlattıklarını belirterek “25 kilometrelik dere boyunca arama yapacağız. Sonuç almayı ümit ediyoruz. Bulana kadar arama çalışmalarımız sürecek” dedi.

‘DOĞDUĞUM TOPRAKLARA HİZMET ETMEK İSTİYORUM’

Kazada şehit olan polis memuru Yunus Çavdar’ın 6 yıl süreyle Siirt’te görev yaptığı ve başarılı çalışmalarından dolayı ‘Üstün Başarı Belgesi’ ile ödüllendirildiği ortaya çıktı. Törenle ödülünü alan Çavdar, ‘Doğduğum topraklara da hizmet etmek istiyorum’ diyerek tayinini memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine aldırmıştı. Şehit polis memuru Yunus Çavdar’ın evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Gece olay yerinde cesedin çıkarılması

-Gündüz olay yeri detayları

-Arama çalışması detaylar

-AFAD İL Müdürü açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Selçuk BAŞAR/TRABZON,(DHA)

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3 FETÖ şüphelisi adliyeye gönderildi

Kayseri\'de FETÖ/PDY kapsamında örgütün kriptolu iletişim programı ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi sorgularının ardından adliyeye gönderildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün (TEM) 2 gün önce FETÖ/PDY örgütünün kriptolu iletişim programı ByLock\'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına aldığı ihraç öğretmen ve polisten oluşan 3 kişi, sorgularının ardından bu sabah Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Adli Tabipliğe getirilerek sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye gönderildi. Gözaltına alınan diğer örgüt şüphelisi ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü:

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- Gözaltındaki FETÖ şüphelilerin sağlık raporu sonrası polis otosuna bindirilişi

- Diğer detaylar

48 saniye / 90 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇKAYSERİ,(DHA)

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Nevruz günü, polis merkezlerine saldırı son anda önlendi



Adana\'da, 21 Mart nevruz günü polis merkezinlerine saldırı yapacakları öne sürülen 5\'i çocuk 10\'u kadın 47 kişi yakalandı. Otluk alanda yapılan aramalarda ise 5 kalaşnikof marka silah, 88 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ile polis telsizi ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücaele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, nevruz öncesi terör örgütü PKK\'nın Adana\'da polis merkezlerine saldırı yapacağı bilgisi aldı. Suriye\'den Türkiye\'ye çok sayıda mühimmat sokulduğu ihbarını da alan polis 16 Mart\'ta 50 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polisleri ve helikopterin de kullanıldığı baskınlarda 5\'i çocuk 10\'u kadın 47 kişi gözaltına alındı.

OTLUK ALANA GİZLENMİŞ

Yapılan aralarda ise PKK/YPG tarafından Adana\'ya getirilen mühimmatların otluk bir alana saklanıp, nevruz günü polis merkezlerine saldırı yapılacağını bilgisine ulaşıldı. Polis ise otluk araziye girip, 5 kalaşnikof marka silah, 88 şarjör, bu silahlara ait 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası fünyesi ile polis telsizi buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ise el bombaları ve uzun namlulu silahlar üzerinde parmak izi çalışması başlatarak teröristelirin kimliğine ulaşmaya çalışıyor.

Görüntü Dökümü

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- Araziden görüntü

- Bomba imha uzmanının çalışması

- Yerdeki el bombaları ve şarjörler

- Yerdeki mühimmatlar

- Olay yeri inceleme ekibinin çalışması

- Özel harekat polisleri ve olay yeri inceleme ekibinin mühimmatları incelemesi

SÜRE:02\'21\" BOYUT:143 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA, (DHA)

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Yeniden görülen \'Kesik baş\' davasında yine müebbet çıktı

ISPARTA\'nın Yalvaç ilçesinde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider\'i (35) av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım (32), Yargıtay\'ın bozma kararı üzerine yeniden yargılandığı davada yine ömür boyu hapisle cezalandırıldı.

Yalvaç\'a bağlı Koruyaka köyünde 29 Ağustos 2012 tarihinde, kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin Gider\'i av tüfeğiyle öldürdükten sonra başını keserek köy meydanına atan Nevin Yıldırım hakkında, yargılandığı Yalvaç Ağır Ceza Mahkemesi\'nde 25 Mart 2015 tarihinde \'tasarlayarak adam öldürme\' suçundan ömür boyu hapis cezası verildi. Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Nevin Yıldırım\'ın bu fiili işlerken başkalarının da yardım ettiği yönünde kanaat oluştuğu görüşünü dikkate alarak, usul yönünden kararı bozdu.

YENİDEN YARGILANDI

Yargıtay tarafından yerel mahkemeye geri gönderilen dosya yeniden görüldü. Dün yapılan duruşmaya çeşitli illerden gelen kadın derneklerinden 30 kadar kadınla 8\'i Nevin Yıldırım\'ı savunmak üzere 9 avukat katıldı.

NEVİN YILDIRIM SEGBİS\'LE KATILDI

Mahkeme heyeti kimlik tespitinin ardından Nevin Yıldırım\'ın avukatlarının verdiği savunmaları okuyarak dosyaya koydu. SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulunduğu Antalya Cezaevi\'nden duruşmaya katılan sanık Nevin Yıldırım\'a da söz hakkı verildi. Yıldırım önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek savunma yapmadı.

\'KASTEN ÖLDÜRME\'

Savcı Taşan Tekeli, mahkeme heyetine bir önceki mütalaasını tekrar ettiğini belirterek, sanığın \'kasten öldürme\' suçunu işlediğine kesin kanaat getirildiğini ve suçun işleniş bakımıyla tahrik unsurlarının uygulanmamasını, tutukluluk halinin devamını talep etti.

5 saat süren ve 2 kez ara verilen duruşmada mahkeme heyeti Nevin Yıldırım\'a karar öncesi son sözünü sordu. Yıldırım, \"Avukatlarımın savunmalarına katılıyorum, başka bir diyeceğim yok\" dedi.

AVUKATI TAHLİYE İSTEDİ

Sanık avukatı Derya Demirkılınç, mütalaaya itiraz ederek Nevin Yıldırım\'ın sürekli tecavüze uğradığını, bunun neticesinde bu cinayeti işlediğini belirterek, \"Müvekkilim rızaya dayalı bir cinsel ilişki yaşamamış, maktulle gönül ilişkisi yoktur. Şayet öyle olsaydı maktulle kaçar, evi terk ederdi. Kasıklarına hedef alınmış olması rızaya dayalı olmayarak ilişkiye giren kadınların davranış biçimi olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle ağır tahrik hükümlerinin uygulanması ve yattığı ceza süresi göz önünde bulundurularak tahliyesini talep ediyoruz\" diye konuştu.

ÖMÜR BOYU HAPİS

Karar öncesi duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, Nevin Yıldırım\'a \'kasten öldürmek\' suçunu işlediğinin sabit olduğunu bu nedenle ömür boyu hapisle cezalandırılmasına, meşru müdafaa ve haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmedildiğini açıkladı.

KADIN DERNEKLERİ TEPKİLİ

Duruşmaları en başından beri takip eden ve Yalvaç\'a gelerek Nevin Yıldırım\'a destek olan kadın kuruluşlarının üyeleri mahkemenin verdiği cezayı haksız bulduklarını belirterek, temyiz hakkını kullanacaklarını ifade etti.

Haber:Nurettin ARKAN/YALVAÇ (Isparta), (DHA)

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Nemrut’ta karla mücadele çalışması

Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Dağı\'nda, İl Özel İdaresi\'nce karla mücadele çalışması başlatıldı. Kar kalınlığının yer yer 4 metreyi aştığı Nemrut yolunun çalışmalarla ulaşıma yeniden açılacağı belirtildi.

Yaz aylarında yerli- yabancı turistlerin uğrak yeri olan Nemurt Krater Gölü yolunun kardan temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Bitlis’te, bu yıl kar yağışı az olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı, yer yer 4 metreyi aştı. Karın yoğun bulunduğu bölge, krater gölünün de yer aldığı Nemrut Krater Dağı oldu. İl Özel İdaresi\'nin karla mücadele ekipleri, bölgede 3 iş makinesiyle çalışma başlattı. Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, 2 bin 870 rakımlı Nemrut Dağı\'ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Ustaoğlu, her kış metrelerce kalınlık oluşturacak karın yağdığı Bitlis’te, bu yıl kurak kış yaşadığını; ancak buna rağmen yüksek rakımlı tepelerde kar kalınlığının 4 metreyi bulduğunu söyledi. Vali Ustaoğlu, Nemrut’ta 3 gündür karla mücadele çalışması yaptıklarını, zirvede yaklaşık 4 metre kar bulunduğunu, çalışmalarla 3- 4 günde temizlenerek, yolun ulaşıma açılacağını kaydetti. Karla hasret gidermek isteyenleri de Nemrut’a davet eden Ustaoğlu, \"Kar yağışını diğer yıllarla kıyasladığımızda çok az oldu. Daha önceki yıllarla kıyasladığımızda Mayıs ayında biz kalderanın yolunu açarken, bu yıl Mart ayının son haftasında açıyoruz. Burası ülkemiz açısından çok önemli doğal güzellikleri bünyesinde barındıran bir merkez. İnşallah yapacağımız proje ve çalışmalarla bu bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğiz. Nemrut, özellikle son yıllarda tur firmaları başta olmak üzere ilginin arttığı bir yer. Biz de ülkemiz turizmine kazandırmak adına yeni projelerimizi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili yoğun bir çalışmamız olacak\" dedi.

\'İLK TURİST KAFİLESİNİ TATVAN\'DA AĞIRLAYACAĞIZ\'

Vali Ustaoğlu, ayrıca bölge turizminin geliştirilmesi için yıllar sonra Van Gölü Ekspresi ile 26 Mart günü, ilk yurt içi turist kafilesinin Tatvan’a getirileceğini belirterek, şöyle konuştu:\"Van Gölü Ekpresi ile ilk turist kafilesini Tatvan ilçemizde ağırlayacağız. Nemrut Krater Gölü turistlerin ilgisini çekeceğine inandığımız çok önemli bir çekim merkezi. Bugün burada yapılan çalışmalar sonucunda yolumuzu açarak, gelecek olan turist kafilesine buraları göstermek ve bu bölgenin çekim merkezi olması noktasında da çalışmalar yapacağız. Nemrut kalderası ülkemizin çeşitli yerlerinden her kesimden vatandaşlarımızın gelip görmesi gereken önemli bir bölgemiz. İnşallah, yapacağımız yeni düzenlemeler ve çalışmalarla da Nemrut\'u ilgi ve alakanın daha yoğun olduğu konuma getireceğiz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İş makineleri ile açılımış karlı yoldan detaylar

-Vatandaların kar kütleleri arasında fotoğraf çektirmeleri

-Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu\'nun Nemrut\'taki çalışmalar için gelmesi

-Yapılan çalışmalar hakkında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu\'dan bilgi alması

-Detay görüntüler

-Vali İsmail Ustaoğlu\'nun gazetecilere açıklamalarda bulunması

-İş Makinelerinden görüntü

-Karlar arasında kalmış iş makinelerinden detaylar

-Açılan yollardaki tünellerden detaylar

-İş makinelerinin çalışmalarından görüntü

-Nemrut Kalderasından genel görüntü

-Detay görüntüler

Haber:Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)

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Bu da öğretmenlerin taşımalı eğitim sistemi

Bursa\'da, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından pilot okul seçilen Orhaneli ilçesi Erenler İlk-Orta Okulu\'nda görevli öğretmenler, öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle okulları kapatılıp taşımalı eğitim sistemine tabi tutulan köylerdeki okul öncesi öğrencilere haftanın belirli günlerinde giderek eğitim veriyorlar. \"Öğretmenlerin taımalı sistemi\" adı verilen proje kapsamında öğretmenler, öğrencilerle özel olarak ilgilenirken veliler ise \"Böylece çocuklarımız okul öncesi eğitimle ilkokula hazır hale geliyor\" dediler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen \'Gezici Öğretmen Projesi\' kapsamında Marmara Bölgesi\'nde pilot okul olarak seçilen Bursa\'nın Orhaneli İlçesi Erenler İlk-Orta Okulu öğretmenleri, öğrenci sayısının yetersiz olması nedeniyle okulları kapatılıp taşımalı eğitim sistemine tabi tutulan köylerdeki okul öncesi öğrencilerin ayağına giderek eğitim veriyor. Okul öncesi öğrencilerinin taşımalı eğitim sistemi kapsamında olmaması nedeniyle okullara gidemeyen öğrencilerin ayağına gelen öğretmenler, sınıfta sobayı yakarak öğrencileri için sıcak bir ortam oluşturuyorlar.

\"ULAŞAMADIĞIMIZ KÖYLERDEN DE TALEP GELİYOR\"

Bu projenin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlandığını ve 24 lde uygulandığını söyleyen Erenler köyü İlk-Orta Okulu Müdür Vekili Bayram Yiğitbaşı, Marmara Bölgesi\'nde de pilot bölge olarak kendi okullarının seçildiğini söyledi. Bu projenin amacının yeterli öğrenci sayısına ulaşamayan, sınıf açılamayan bölgelerdeki okul öncesi çocuklarına okul ortamı oluşturup haftanın belirli günlerinde haftalık 8 saat çocuklara eğitim verebilmek olduğunu ifa eden Yiğitbaşı, \"Bu uygulamada öğretmenlerimiz okulumuzdan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ayarlanan servis araçlarıyla köylere çocukların ayağına giderek öğrencilere sunuyor. Bunun amacı da çocuklarımızın okul öncesi zihinsel bedensel gelişimini sağlamak katkıda bulunmak. Günümüzde bedensel ve zihinsel gelişimin yüzde 70\'i 0-6 yaş grubunda tamamlanmaktadır. bizde Milli Eğitim Bakanlığı\'mızın sunmuş olduğu imkanlarla buralarda öğretmenlerimizin eşliğinde yapmaya çalışıyoruz. Velilerimiz bu durumdan çok memnunlar. hatta ulaşamadığımız köylerden de bizlere talepte bulunuyorlar\" dedi.

\"BİZ ÖĞRETMENLER ÖĞRENCİLERİN AYAĞINA GİDİYORUZ\"

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın hazırladığı bu projede bulunmaktan mutlu olduğunu söyleyen Okul Öncesi Öğretmeni Emel Evkızıltan, \"Çünkü çocuklarımız taşımalı eğitim sisteminden daha yararlanamadıkları için biz öğretmenler olarak onların ayağına gidiyoruz. Karşılıklı olarak bir memnuniyet içerisindeyiz. Çocuklarımızdan velilerimizden aldığımız geri dönüşler çok güzel. Bu projenin daha da geliştirilerek devam edilmesi düşüncesindeyim. İlk başlara göre çok mesafe katettik çocuklarımızın gelişmesinde\" şeklinde konuştu.

\"İYİ Kİ BU PROJE VAR\"

Milli Eğitim Bakanlığı\'nın çok güzel bir uygulama başlattığını söyleyen velilerden Emine Balı, \"Çok güzel bir uygulama bu. Ben gayet memnunum. Oğlumda gelişme olduğunu gördük. Taşımalı sistemle çocuklarımızı okula gönderemiyorduk. Ama öğretmenlerimiz geldi. Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ederiz. İyi ki bu proje var\" diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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-Öğretmenlerin hazırlanışı okuldan çıkışı servis aracına binişi

-Servis aracından inişi, okula yürüyüşü

-Sobayı yakarak öğrencileri bekleyişi, öğrencileri karşılaması

-Ders anından görüntüler

-Erenler İlk-Orta okulu Müdür Vekili Bayram Yiğitbaşı röportaj

-Okul Öncesi Öğretmeni Emel Evkızıltan röportaj

-Velilerden Emine Balı röportaj

-Detaylar

Süre: 6 dakika 58 saniye Boyut: 780 MB

Haber:Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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ÖZEL-Sultansazlığının kamışları Avrupa\'ya ihraç ediliyor

Erciyes Dağı\'nın eteğinde bulunan, göçmen kuşların önemli uğrak yerlerinden olan Sultansazlığı Milli Parkı\'ndan kesilen kamışlar, Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Kayseri\'nin Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçeleri üçgeninde yer alan, 350 türde kuşun yaşadığı tatlı ve tuzlu sudan dolayı ilginç bir ekolojik su kaynağı olan Sultansazlığı\'nda Milli Parklar Genel Müdürlüğü\'nden aldıkları izinle saz kesimi yapan Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük mahallesi ve çevresindeki vatandaşlar önceden paylaştıkları alanlarda Kasım ayından başlayıp, Ocak ayının ortalarına kadar kamış kesimi yapıyor. İşlenerek hasır haline getirilen kamışlar aynı zamanda güneşlik, kulübe, hasır dekorasyonu, plaj şemsiyesi, ters tavan, duvar kaplama ve bahçe çiti olarak kullanılabiliyor. Deste haline getirilerek bağlanan kamışlar, traktörlerle Sindelhöyük mahallesindeki toplama alanlarına götürülüyor. Burada kök ve uç kısımları kesilerek düzlenen kamışlar büyük balyalar haline getiriliyor. Kamyonlara yüklenen kamış balyaları, Avrupa ülkelerine ulaştırılmak üzere Mersin Limanı\'na gönderiliyor. Milli park alanında yılda 800 bin balya civarında hasat yapılıyor. Develi ilçesinin Sindelhöyük mahallesinden Mehmet Tuna, Sultansazlığı\'nın kamışlarını balyası 1.5 eurodan Almanya, Hollanda, İngiltere ve Danimarka başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ettiklerini söyledi. Kamış ticareti yapan Mehmet Tuna, bir bagda 70 adet kamış bulunduğuna dikkat çekerek, \'\'Son yıllarda Çin\'in de piyasaya girmesi ihracatımızı önemli ölçüde etkiledi. O nedenle Türkiye genelinde ve Develi ilçesinde bu işi yapan firma sayısı 27\'den 3\'e düştü. Zahmetli bir iş. Türkiye\'de bir kamış bağını 5-6 TL arasında, yurt dışına ise ortalama 1.5 euroya satıyoruz\'\' dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Kamışların kesilme görüntüsü

-Kamış işçileri tarafından toplanması

-Kamışların paketlenme şeklinin görüntüsü

-Kamışların sökülmesi arşiv görüntüsü

-Diğer detaylar

2 dakika 51 saniye / 661 MB

Haber: Oktay ENSARİ-Kamera: KAYSERİ,DHA)

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Felçli sokak kedisine evinde bebek gibi bakıyor

Zonguldak\'ta yaşayan Canan Yılmaz (42), 9 ay önce yavruyken evine aldığı felçli sokak kedisini, bebek gibi bezleyerek bakıyor. \"Şerbet\' adını koyduğu kediyi üçüncü çocuğu gibi gördüğünü söyleyen Canan Yılmaz, \"Uyutulması bile teklif edildi. Ben onun yaşaması için elimden geleni yaptım. Şimdi gayet mutlu ve huzurlu şekilde hayatını sürdürüyor\" dedi.

Zonguldak Çınartepe Mahallesi Baruthane Sokak\'ta oturan Canan Yılmaz, 2 aylıkken metruk bir binada bulunan ve gördüğü şiddet nedeniyle arka ayakları felç olan sokak kedisini, tedavisinin ardından evine alarak bakımını üstlendi. Evli ve 2 çocuk annesi Canan Yılmaz, kediye \'Şerbet\' adını verdi. Kediye özel yatak yaptıran Canan Yılmaz, 9 aydır baktığı kedisinin altını bezliyor, tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Şerbet\'in üçüncü çocuğu gibi olduğunu söyleyen Canan Yılmaz, \"Devrek ilçesinde çocuklar buluyor kediyi. Bir hayvansevere getiriyorlar. Oda veterinere getiriyor ve bakımını üstleniyor. Ardından sahiplendirileceğini gördüm sosyal medyada. Bende sokağa bırakılmasına göz yumamadım ve sahiplendim. Kendi ihtiyaçlarını yapamıyor. Bir bebek gibi altını bezliyoruz. Her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Neredeyse felçli olduğunu bile unuttu. Uyutulması bile teklif edildi. Ben onun yaşaması için elimden geleni yaptım. Şimdi gayet mutlu ve huzurlu şekilde hayatını sürdürüyor\" diye konuştu. Sokak hayvanlarına yapılan şiddetleri görünce çok üzüldüğünü ifade eden Canan Yılmaz, \"Ben hayvanlara şiddet olayını izlerken dayanamıyorum. Bu görüntüler insan olmanın değerlerini taşımıyor maalesef. Ben yemek ve su vermekten vazgeçtim. Şiddet bari uygulamayın hayvanlara. Gün geçmiyor ki farklı bir işkence duyuyoruz. İnsanlığımdan utanıyorum bu görüntüleri görünce. Onlar bize Allah\'ın bir emaneti. Onların değerini bilmemiz lazım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kedinin evde dolaşması

-Canan Yılmaz\'ın kediyle ilgilenmesi

-Altını bezlemesi

-Kediden detaylar

-Canan Yılmaz ile röp.

Süre: (6.42) Boyut: (749 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)

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Engelli çocuklar kuru fasulye pilav partisinde buluştu

Adana\'da zihinsel engelli çocuklar için kuru fasulye pilav partisi düzenlendi. Yemekte buluşan çocukların mutluluğu gözlerine yansıdı.

Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği (ADAPADER) Başkanı Derviş Göçmen ve yönetim kurulu üyeleri, 21 Mart Dünya Down Semdromu ve Farkındalık Günü\'nde Seyhan Özel Eğitim Uygulama Merkezi\'nde eğitim gören zihinsel engelli çocuklar için kuru fasulye pilav partisi düzenledi. Hayrettin Baba Aşevi\'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan engelli çocukların oldukça keyifli olduğu görüldü. Eğitmenlerin de katıldığı etkinlikte çocuklara, kuru fasulye ve pilav ile yöresel tatlılar ikram edildi. Seyhan Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Oğuzhan Kibar, \"Aslında engeller beyinlerdedir. Ben çocuklarımızın engelli olduğunu düşünmüyorum, ama toplumun yapısının engelli bireylere bakış açısının değiştirilmesi lazım. Böyle güzel insanlar olduktan sonra eminim ki hiç engel kalmayacak\" dedi. Çocuklarla yakından ilgilenen ADAPADER Başkanı Derviş Göçmen ise eğitmenler ve Hayrettin Baba Aşevi\'ne destekleri için teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Seyhan Özel Eğitim Uygulama Merkezi Müdürü Oğuzhan Kibar röp

- Yemek dağıtan ahçılar ile röp

- Çocuklar yemek yerken

- Pilav grüntüsü

- Kuru fasulye görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 03\'26\" BOYUT: 210 MB

Haber:Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA, (DHA)



