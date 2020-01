DHA YURT BÜLTENİ - 24

Alkollü kişinin kullandığı at arabası, otomobile çarptı



DÜZCE\'de, alkollü Aziz Top\'un kullandığı at arabası, otomobile çarptı. Yaralanan Aziz Top, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında, Fevzi Çakmak Mahallesi Şehit Sadık Sokak\'ta meydana geldi. Aziz Top\'un kullandığı at arabası, karşı yönden gelen Sabri Somuncuoğlu yönetimindeki 81 BP 189 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulup yere düşen Aziz Top, yaralandı. At ise çektiği arabadan kurtulup kaçtı, yaklaşık 200 metre ileride durdu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Aziz Top\'un yapılan muayenesinde 2.05 promil alkollü olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------

At arabası sürücüsünün yerde görüntüsü

At arabasının polisler tarafından yoldan çekmesi

At arabasının çarptığı aracın vatandaşlar tarafından itilmesi

At arabası sürücüsünün ambulansa konulması

Dosya adı dzc at arabası kaza

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

======================================

Otomobil ikiye bölündü: 7 yaralı



KOCAELİ\'nin Kandıra ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden biri ortadan ikiye bölünürken, kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında, Kandıra Koruklar mevkiinde meydana geldi. Kandıra yönüne giden Ahmet Haliloğlu yönetimindeki 41 PU 181 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Gün yönetimindeki 34 DE 2709 plakalı otomobille kafaya kafaya çarpıştı. Ahmet Haliloğlu\'nun kullandığı otomobil, ikiye bölündü. Kazada Ahmet Haliloğlu, Ahmet Gün, Zeynep Gün, Yağmur Gün, Gülbiş Kufacı, Cansu Kufacı ve Cihangir Kufacı yaralandı. Olay yerine İzmit ve Kandıra\'dan 112 Acil ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle Kandıra yolu ulaşıma kapandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Araçların yoldan kaldırılması ile yol, yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

-Kaza yapan araç ve ortadan ikiye ayrılan otomobil

-Yaralıların ambulansa alınması, ambulans içersinde yaralıların görüntüsü

-Jandarma ve ambulans detayları

Haber-Kamera: Ergün AYAZ / KANDIRA(Kocaeli),(DHA)

===========================================

Otomobil dereye uçtu, alkollü sürücü yaralandı



DÜZCE\'de, kontrolden çıkıp dereye uçan otomobilin alkollü sürücüsü Yasin Çetin, yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde, Beyciler Mahallesi\'nde meydana geldi. Yasin Çetin yönetimindeki 81 KJ 76 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp Karaca Deresi\'ne uçtu. Az miktarda suyun bulunduğu derede ters dönen araçtan çıkan Yasin Çetin, 112 Acil\'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hafif yaralanan Yasin Çetin\'e müdahalede bulundu. Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Yasin Çetin\'in yapılan muayenesinde 2.65 promil alkollü olduğu tespit edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Aracın dere içerisinde görüntüsü

Yaralı sürücüye ambulansta müdahale edilmesi

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

======================================

Bursa’da kumar operasyonu



BURSA’da dernek lokali adı altında kumarhane olarak çalışan yerlere operasyon düzenlendi. Baskında duvara sabitlenerek tombala cihazından çıkan sayıları perdeye yansıtan projeksiyon cihazı ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatılan umuma açık yerlere yönelik operasyon düzenledi. Merkez Osmangazi ve Yıldırım İlçelerinde ruhsatsız ve kayıt dışı dernek adı altında kumar oynatılan yerlere yapılan baskında duvara sabitlenerek tombala cihazından çıkan sayıları perdeye yansıtan projeksiyon cihazı, 1 tombala makinesi, 1 çarkıfelek makinesi, 1 cep telefonu şarj makinesi görünümlü kumar makinası, 235 tombala kartı, 740 tombala pulu ele geçirildi. Makinelerden çıkan 951 liraya el kondu. Ekipler, işletme sahibine \'kumar oynatmak ve kumar için yer temin etmekten\' suçundan 4 bin 767 lira, kumar oynayan 23 kişiye ise kişi başı 227 lira idari para cezası kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

----------------

Ele geçen malzemelerin görüntüsü

Dernek içinden görüntü

Projeksiyon aletinin görüntüsü

Detaylar

SÜRE: 2 DK. - BOYUT: 59 MB

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR /BURSA,(DHA)

======================================