DHA YURT BÜLTENİ - 24

Müteahhit, tartıştığı emlakçıyı tabancayla öldürdü



TOKAT’ın Erbaa ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulunan müteahhit Ramazan Polat, emlakçılık yapan Ceyhan Saraçoğlu\'nu tabanca ile vurarak öldürdü.

Olay saat 21.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Erek Caddesi’ndeki Ramazan Bolat’a ait müteahhitlik bürosunda meydana geldi. İlçede emlakçılık yapan evli ve 3 çocuk babası 56 yaşındaki Ceyhan Saraçoğlu, 36 yaşındaki Müteahhit Ramazan Bolat’a ait 4 katlı binanın en üst katında bulunan ofisine geldi. Aralarında daha önceden alacak verecek meselesi bulunduğu öne sürülen Bolat ve Saraçoğlu ofiste tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ramazan Bolat, Saraçoğlu’na tabanca ile 14 el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ceyhan Saraçoğlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Saraçoğlu\'nun cesedi Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan cinayet şüphelisi Ramazan Bolat’ı kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışması

-Cenazenin götürülüşü

-Öldürülen emlakçının fotosu

-Müteahhitin fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR /ERBAA(Tokat),(DHA)

=========================================

Adana Merkez Otogarı\'nda asayiş uygulaması: 7 gözaltı



ADANA Merkez Otogarı\'nda gerçekleştirilen asayiş uygulamasında ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, akşam saatlerinde Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı\'nda otobüslerde arama yapıp, yolcuların da Genel Bilgi Taramasını (GBT) gerçekleştirdi. Yolcu otobüslerinin bagaj kısımlarının aramalarına Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü de özel eğitimli detektör köpek \'Kanas\' ile destek verdi. Yapılan asayiş uygulaması kapsamında üzerlerinden kimlik çıkmayan ve ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı. Şakirpaşa Polis Merkezine götürülen yabancı uyruklu 7 kişinin, buradaki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------

- Uygulamaya katılan polislerden görüntü

- Polislerin, vatandaşların üzerini araması

- Detektör köpek \'Kanas\'tan görüntü

- Detektör köpek Kanas ile otobüslerin baga kısımlarının aranması

- Türkiye\'ye kaçak yollarla giren yabancı uyruklu bir kişinin polis tarafından götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'18\" - Boyut: 80 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

=======================================

Karabük\'te silahlı kavga: 4 yaralı

KARABÜK\'te, tekel büfesi işletmecisi Mustafa Eryüksel ile yanında bulunan Selim Kaya ve Hakan Ünal, otomobilden pompalı tüfekle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Atatürk Bulvarı\'nda meydana geldi. İddiaya göre tekel büfesinin karşısına otomobille gelen Burhan Ç., Yasin Ç. ve Murat A., büfe işletmecisi Mustafa Eryüksel ile yanında bulunan Selim Kaya ve Hakan Ünal ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında otomobilin içerisinden tekel büfesine doğru pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği Eryüksel, Kaya ve Ünal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinden otomobille kaçan şüphelilerden Burhan Ç. ve Murat A. yakalanırken, polisin Yasin Ç.\'yi arama çalışmaları ise devam ediyor. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Olay yeri

-Polisin incelemeleri

Süre:(02.11) - Boyutu:(69 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

========================================

Şırnak\'ta kömür ocağında göçük: 7 ölü, 1 yaralı (6)

GÖÇÜK’TE HAYATINI KAYBEDEN 7 İŞÇİ TOPRAĞA VERİLDİ

Şırnak Merkez 3 nolu kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 7 işçinin cenazesi toprağa verildi. Şırnak Devlet Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından göçükte hayatını kaybeden Vedat Özden, merkeze bağlı Dağkonak Köyü Mezarlığı’nda, Sekvan Üstün Cizre’de, Yılmaz Mağrur, Mesut Mağrur ile Yüksel Uğur merkeze bağlı Kendale İş Mezarlığı’nda, Mehmet İzer merkez Büyük Mezarlık\'ta ve Abdullah Kayaş ise Tümen Komutanlığı bitişiğindeki mezarlıkta dualar eşliğinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Morg önünden görüntü

-Cenaze aracının hareket etmesi

-Cenazelerin mezarlığa getirilişi

-Cenaze namazı kılınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN /ŞIRNAK,(DHA)

========================================