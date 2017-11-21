DHA YURT BÜLTENİ - 22

Şanlıurfa\'da metruk eski müze binasında yangın



ŞANLIURFA’da uyuşturucu madde bağımlılarının ateşe verdiği iddia edilen metruk eski müze binasında çıkar yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde bulunan metruk durumdaki eski müze binasında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturcu madde bağımlılarının yaktığı ateşle binada yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında yaralanan olmazken, mahalleli endişe yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri

- Olay yerinde toplanan kalabalık

- Dumanların yükseldiği eski müze

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL /ŞANLIURFA,(DHA)

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Şanlıurfa’da dolandırıcılığa 2 tutuklama



ŞANLIURFA’da telefonla aradıkları kişilere kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp 3 ilde dolandırıcılık yaptıkları saptanan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonda adadıkları kişilere kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak Çanakkale, Çorum ve Sakarya’da dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 4 kişinin Şanlıurfa\'da bulunduğunu tespit etti. Polisin belirlediği adreslere düzenlenen operasyonda 2’si kadın, 4 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan arama ise dolandırıcılık olayında temin edilen 55 bin 600 lira para ile telefon ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şubeden çıkarılan şüpheliler

- Polis aracına bindirilen şüpheliler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA,(DHA)

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Sevgilisi tarafından dövülüp tecavüz edildi



ADANA\'da 19 yaşındaki D.R.B.adlı genç kız, bir hafta önce tanıştığı erkek arkadaşı tarafından bir işyerine kapatılıp, 5 gün boyunca tecavüz ve darp edildiğini önü sürdü.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Sarıyakup Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Denizli Mahallesi\'nde ailesiyle yaşayan D.R.B., ayakkabıcılık yapan R.S. ile tanışıp sevgili oldu. Bir haftalık sevgilisinin çalıştığı ayakkabı imalathanesine giden genç kız, iR.S. tarafından alı konuldu. Kızlarından haber alamayan aile de polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Alı konulduğu 5 gün boyunca R.S.\'nin şiddetine maruz kalan D.R.B., R.S.\'nin alkol alıp sızmasından faydalanarak kaçtı. Yolda devriye gezen polislerden yardım isteyen ve vücudunun hemen her yerinde darp izi bulunan D.R.B., çağrılan ambulans ile Adana Şehir Hastanesi\'ne kaldırıldı.

5 GÜN BOYUNCA TECAVÜZ ETTİ

Hastanede tedavisi devam eden D.R.B., polise verdiği ilk ifadede, R.S.\'nin kendisine 5 gün boyunca tecavüz ettiğini ileri sürdü. Olayın yaşandığı ayakkabı atölyesine giden polisler, R.S.\'yi bulamadı. Olayın ardın kaçan R.S.\'yi arayan polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerindeki polislerden görüntü

- Olay yerindeki polis araçlarından görüntü

- Tecavüze uğrayan D.R.B.\'nin ambulansla hastaneye getirilmesi

- Hastane önündeki ambulanslardan görüntü

Süre: 01\'06\" - Boyut: 68 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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Bursa’da silahlı iki gaspçı marketi soydu



BURSA’da bir markete gelen silahlı iki kişi, işyeri sahibi Abdülmecit Dalmışlar’ı etkisiz hale getirdikten sonra kasada bulunan yaklaşık bin lira parayı alarak kaçtı. Soygun anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay saat 22.23’te Merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi Cihan Sokak’ta bulunan bir markette meydana geldi. Market sahibi 35 yaşındaki Abdülmecit Dalmışlar, işyerini kapatmak üzere hazırlık yaptığı sırada, biri siyah deri montlu diğeri mavi spor eşofmanlı, yüzleri maskeli iki kişi ellerinde tabancalarla içeriye girdi. Silahlı gaspçılardan biri işyeri sahibi Abdülmecit Dalmışlar’ı deterjan reyonuna götürerek etkisiz hale getirdi. Diğer soyguncu ise kasadaki yaklaşık bin lirayı alarak iç çamaşırına doldurdu. Paraları alan soyguncular koşarak izlerini kaybettirdi.

Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen soygunun ardından Abdülmecit Dalmışlar’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

Zanlıların markete gelmesi

Silah çekmeleri

Abdülmecit Dalmışlar’ı reyona götürmeleri

Kasadan paraların alınması

Zanlıların olay yerinden kaçmaları

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Polis ekiplerinin kayıtları incelemesi

Detay görüntüler

Süre: 2 dakika 36 saniye - Boyut: 144 MB

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR /BURSA,(DHA)

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