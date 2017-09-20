DHA YURT BÜLTENİ - 22

Kalkınma Bakanı Elvan: Geleneksel mesleklerimizin yaşatılması son derece önemli (3)

BAKAN ELVAN, ROMAN ÇOCUKLARIN SÜNNETİNE KATILDI

Akdeniz Belediyesi ile Romanlar ve Müzisyenler Derneği’nin birlikte düzenlediği sünnet şölenine katılan Bakan Elvan, sünnet olan 33 çocuğa çeyrek altın taktı. Şölene Bakan Elvan\'ın yanı sıra Vali Ali İhsan Su, Ak Parti Milletvekilleri Hacı Özcan, Yılmaz Tezcan, Ali Cumhur Taşkın, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk da katıldı.

Bakan Elvan, sünnet olan çocuklarla yakından ilgilendi. Şölende bazı minikler ağlarken, bazıları da müzik eşliğinde eğlendi.

Burada konuşan Bakan Elvan, Romanlar arasında huzurun, kardeşliğin ve vatan sevgisinin olduğunu belirtti. Romanların sadece Mersin’in değil, aynı zamanda Türkiye’nin de bir zenginliği olduğunu vurgulayan Bakan Elvan, \"Birlikte yaşama azmimizin garantisidir. Sizin gelenekleriniz, sanatçılığınız, bizim en büyük zenginliğimizdir. İnsana olan sıcak yaklaşımınız, bakış açınız yine bizim en büyük zenginliğimizdir\" dedi. Bakanlık olarak başlattıkları programla Roman çocuklarının eğitim alması ve meslek sahibi olması için çalışma yaptıklarını aktaran Bakan Elvan ve istihdama kazandırılması için projeleri Mersin Valiliği ve Akdeniz Kaymakamlığı aracılığı ile yürütüeceklerini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Sünnet olacak çocuklardan görüntü

- Oynayan çocuklardan görüntü

- Aileler çocukları ile birlikte oynarken

- Çocukların Bakan Elvan\'ı karşılaması

- Bakan Elvan ve beraberindekiler otururken

- Çocuklar toplu halde

- Ağlanyan çocuklardan görüntü

- Bakan Elvan\'ın konuşması

- Bakan Elvan\'ın çocuklara altın takması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 04\'21\" - Boyut: 346,35 MB

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN / MERSİN,(DHA)

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MTB\'nin 90\'ıncı kuruluş yıldönümü kutlandı



MERSİN Ticaret Borsası’nın 90’ıncı kuruluş yıldönümü düzenlenen ödül töreni ile kutlandı.

Hilton Otel\'de düzenlenen ve tescil rekortmenlerinin ödüllendirildiği geceye Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Vali Ali İhsan Su, Ak Parti Mersin Milletvekilleri Yılmaz Tezcan, Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın, Dünya Bakliyat Konfederasyonu Başkanı Hüseyin Arslan ile iş dünyasından önemli isimler katıldı. Gecede konuşan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin\'in tarım, sanayi, turizm, sağlık ve ticaret şehri olduğunu, ancak bu potansiyelin yeterince kullanılamadığını söyledi. Bunu aşmak için günübirlik, kısa vadeli düşünceden kaçınmak gerektiğini vurgulayan Bakan Elvan, \"Eğer gerçekten o ilimizin gelişmesini, kalkınmamsını istiyorsak orta ve uzun vadeli bir bakış açımız olmalı. Gözümüzü kapattığımızda nasıl bir Mersin hayal ettiğimizi görebilmeliyiz. Kafamız karışık olmamalı. Ben 10-20 yıl sonra şöyle bir Mersin istiyorum diyebilmeliyiz. İşte bu da ortak akıl ile olur. Bir tarafta kamu kurum ve kuruluşları, diğer tarafta hükümet. Elbette her birimizin farklı düşüncesi, yaklaşımları olacak ama bunlar bizi biz yapan değerler. Farklı düşünmemiz bir dezavantaj değil, avantajdır. Ortak akıl hiçbir zaman hata yapmazö dedi.

ALLAH MERSİN\'E HER ŞEYİ VERMİŞ

Türkiye\'nin ilk 10 ekonomi arasına girebileceğini, bunun da birlik ve beraberlikle mümkün olacağını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

\"Ülkemiz ilk 10 ekonomi arsına girer mi? Allah\'ın bize verdiği lütuf ile bunu yaparız. Ama birbirinizi ötekileştirmeyin. Fikriden, etnik kökeninden, siyasi görüşünden, mezhebinden, dini inanışından veya farklı düşündüğü için ötekileştirmeyin. Birbirimizi ötekileştirmediğimiz, kardeş kardeş sarıldığımız sürece kimse bize bir şey yapamaz ve biz dünyanın ilk 10 büyük ekonomi arasında oluruz. Mersin, bitkisel üretim bakımından Türkiye’nin en büyük 3’üncü ili. Yüzde 53’ü orman, kalanı tarım arazisi. Verimli topraklara sahipsiniz. Allah Mersin’e her şeyi vermiş. Muz, limon, çilekte Türkiye birincisiyiz. Kesme gül, biberde Türkiye ikincisi, mandalina da üçüncü, üzüm ve portakalda Türkiye 4\'üncüsü. Mersin, ürettiğini hem yurt içinde, hem yurt dışında satıyor. Narenciye ihracatının yüzde 40’ını tek başına Mersin yapıyor.ö

Gecenin sonunda Elvan ve Hisarcıklıoğlu, ‘Tescil Rekortmenleri’ne ödüllerini takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Davetlilerden görüntü

- Protokol üyelerinden görüntü

- TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu\'nun konuşması

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan\'ın konuşması

- Ödül töreni

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 05\'09\" - BOYUT: 348 MB

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE / MERSİN(DHA)

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Niğde\'de yük treninin çarptığı genç öldü

NİĞDE’de rayların üzerinden geçerken yük treninin çarptığı 19 yaşındaki Adem Eroğlu, hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı İlhanlı Mahallesi\'nde meydana geldi. Kayresi-Ulukışla seferi yapan yük treni, rayların üzerinden karşıya geçmeye çalışan Adem Eroğlu\'na çarptı. Trenin makinisti Halil K, durumu fark edip ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Eroğlu\'nun öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri inceleme polislerinin çalışmasından görüntü

- Yük treninden görüntü

- Ambulanstan görüntü

- Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'49\" - Boyut: 112 MB

Haber-Kamera: Ali KADI / NİĞDE,(DHA)

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