DHA YURT BÜLTENİ - 21

Trabzon\'da yolcu uçağı pistten çıktı (geniş haber)

ANKARA-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait yolcu uçağı, Trabzon Havalimanı\'na indikten sonra pist başında manevra yaparken, pistten çıktı. Uçağın toprağa saplandığı kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

Ankara- Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC8622 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, bugün saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı\'na iniş yaptı. Uçak, yağmur nedeniyle ıslak zeminde pist başında manevra yaparken, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı, pist kenarındaki toprak yığınına girdi. Kazanın ardından olay yerine arama kurtarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçakta bulunan mürettebat ve yolcu, toplam 162 kişi, kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, uçağın alev alma ihtimaline karşın soğutma çalışması yaptı.

HAVALİMANI TRAFİĞE KAPATILDI

Trabzon Havalimanı, yarın saat 08.00\'e kadar hava trafiğine kapatılırken, uçaklar da Erzurum, Erzincan, Ordu-Giresun ve Samsun havalimanlarına yönlendirildi.

VALİ YAVUZ: YOLCULAR SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, uçaktaki 162 kişinin sağlıklı bir şekilde tahliye edildiğini belirterek, \"Trabzon-Ankara seferini yapan, özel bir havayoluna ait uçak, iniş yaptıktan sonra pist başına ilerlediği sırada henüz bilinmeyen nedenle pistten çıktı. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Uçağın 162 yolcusu ve mürettebatı sağlıklı bir şekilde tahliye edildi. Havalimanını sabah saat 8\'e kadar uçak trafiğine kapatıldı\" dedi.

Kazanın nedeninin yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı belirtildi.

VALİ YAVUZ: HERHANGİ BİR SIKINTI KALMADI

Trabzon Valisi Yücel Yavuz, havalimanının tedbir amacıyla uçuşa kapatıldığını, saat 01.30 itibariyle herhangi sıkıntının kalmadığını belirterek, \"Yolcular tahliye edildi. Yakınları gelerek yolcuları aldı. Aracı olmayanlara araç temin edildi. Uçak indikten sonra manevra yapmadan önce kayma veya başka bir nedenden dolayı pistten çıkıyor. Şu an itibariyle havalimanı tedbir amacıyla uçuşa kapalı. İlk aşamada açılacak. Yaralımız yok. Tedbiren hastaneye başvuranlar var. Ama olayla ilgili bir yaralımız yok\" diye konuştu.

YOLCULAR O ANLARI ANLATTI

Olay sırasında uçakta bulunan yolculardan Fatma Gördü, o anları anlattı. Uçağın iniş sırasında büyük bir gürültü ile savrulduğunu anlatan Fatma Gördü, \"Bir anda savrulduk. Uçak ön tarafa çakıldı, arka taraf havaya kalktı. Herkes panik yaptı\" dedi.

Bir başka yolcu ise, nasıl olduğunu anlayamadıklarını söyledi.

***GÖRÜNTÜLER 9 PARÇA OLARAK GEÇİLDİ****

Haber: Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO-Selçuk BAŞAR / TRABZON,(DHA)

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Beton mikseriyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı



ISPARTA’da beton mikseriyle çarpışan otomobildeki aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) doğu ve batı yerleşkesi girişindeki kavşakta meydana geldi. Süleyman G. yönetimindeki 33 DC 532 plakalı otomobille Feyyaz B. yönetimindeki 07 FT 074 plakalı beton mikseri çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi yönlendirildi. Gelen sağlık ekipleri, otomobilde bulunan Ayşe G.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Şükriye G. (40) de götürüldüğü SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Süleyman G. ile yanındaki Mükerrem G. (44) ve Ramazan G. (48) hastanede tedaviye alındı.

Beton mikserinin şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali ÇEVİKBAŞ / ISPARTA,(DHA)

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Akollü sürücü otomobille, aydınlatma direğine çarptı

KONYA\'da alkollü olarak araç kullanan Kazım Şen (67), otomobiliyle refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan Şen, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana Çevreyolu\'ndan meydana geldi. Kazım Şen, yönetimindeki 70 FH 187 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle direk devrilirken, kazada yaralanan Şen, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şen\'in 2.72 promil alkollü olduğu saptandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden detay

- Sürücüden detay

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Mehmet IŞIK /KONYA,(DHA)

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