DHA YURT BÜLTENİ - 21

Adıyaman\'da cezaevindeki 98 mahkum zehirlendi



ADIYAMAN\'da ilaçlama çalışması yapılan cezaevinde zehirlenen 98 tutuklu ve hükümlü hastanede tedaviye alındı.

Musalla Mahallesi\'nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü\'nde gündüz saatlerinde haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından akşam tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ile mide bulantısı şikayetleri baş gösterdi. Bunun üzerine cezaevi yetkilileri, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 98 tutuklu ve hükümlüye acil servislerde serum tedavisi uygulandı. Tutuklu ve hükümlülerin sağlık durumlarının iyi odluğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Hastanenin içinden ve dışından görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN / ADIYAMAN,(DHA)

=====================================

Uyarı tabelasına rağmen hemzemin geçide girdi, trenin altında kaldı: 2 yaralı



KÜTAHYA\'nın Tavşanlı ilçesinde yük treni, bariyer sisteminin çalışmadığı hemzemin geçitte kamyonete çarptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Ömerbey Mahallesi\'nde meydana geldi. Tavşanlı\'dan Tunçbilek beldesine gitmekte olan yük treni, \'Dikkat, hemzemin bariyer sistemi çalışmamaktadır, kontrollü geçiniz\' yazılı uyarı tabelasının bulunduğu hemzemin geçitten dikkatsizce yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Esmer yönetimindeki 43 HR 595 plakalı kamyonete çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Hasan Esmer ile yanında oturan eşi Nimet Esmer yaralandı. Esmer çifti ambulansla Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------

-Kaza yerindeki kamyonetin ve trenin görüntüsü,

-Ekiplerin çalışma yapmasından görüntü,

+++CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI(Kütahya),(DHA)

==============================================

Kamyonet, hafif ticari araç çarptı: 9 yaralı

ŞANLIURFA’da kamyonetin, önünde ilerleyen hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır karayolunda meydana geldi. Halit Sever yönetimindeki 63 M 7982 plakalı kamyonet, Kızlar Mahallesi yakınlarında önünde ilerleyen Ömer Koyuncu\'nun kullandığı 27 BN 390 plakalı ticari araca arkadan çarptı. Kazada her iki aracın sürücüleriyle birlikte aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılaın sağlık durumlarının iyi olduduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Acil servise gelen ambulanslar

- Acil servis önünde bekleyenler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

======================================

Ünlü işletmeciden 4 gündür haber alınamıyor



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'ndeki dünyaca ünlü Gumsal Beach Club\'ın işletmecisi iş adamı Ali Özdemir\'in 4 gündür kayıp olduğu ortaya çıktı. Özdemir\'in ailesi polis ve jandarmaya müracaat ederek yardım istedi.

Bitez Mahallesi\'ndeki dünyaca ünlü Gumsal Beach Club\'ın işletmeciliğini yapan, ayrıca pastane zincirinin sahibi olan 45 yaşındaki bir çocuk babası Ali Özdemir\'in 4 gün önce kaybolduğu ve kendisinden haber alınamadığı ortaya çıktı. Özdemir\'den geçen Cumartesi günü öğlen saatlerinden itibaren haber alınamadığı ve jandarma ile emniyet güçlerinin her yerde arama yaptığı belirtildi. Polis olay yeri inceleme ekipleri Özdemir\'in otomobilini Çırkan Mahallesi\'nde park edilmiş halde buldu. Kilitli olarak bulunan otomobilde parmak izi çalışması yapan polis, Özdemir\' in kapalı olan cep telefonundan en son sinyal alınan yerlerin tespiti için ilgili makamlara başvurdu.

Yapılan ilk incelemelerde Özdemir\'in cep telefonunun son sinyallerinin Yalıkavak ile Gümüşlük arasındaki bir yerden geldiğinin tespit edilmesinin ardından polis o bölgedeki aramalarını yoğunlaştırdı. Polis ve jandarma konuyla ilgili 20\'ye yakın kişinin ifadesine başvurdu. Özdemir\'in arkadaşlarından Selçuk Akbaş \"Ali çok sevdiğimiz saydığımız temiz, neşeli bir arkadaşımız. Kimseye borcu yok, işleri iyiydi. Bodrumlular çok severdi. Aniden ortadan yok olmasına bizde bir anlam veremedik, şok olduk. Bizde her yerde onu arıyoruz. Ulaşmaya çalışıyoruz, merak içindeyiz. İnşallah hayırlı haberini alırız. Emniyet güçleri de yoğun biçimde bu konuda çalışma yapıyor\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber-Kamera: Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla),(DHA)

===========================================