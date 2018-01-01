DHA YURT BÜLTENİ - 21

\'Dur\' ihtarına uymayıp polisin ateş açtığı otomobil kaza yaptı

GAZİANTEP\'te, sürücüsünün \'dur\' ihtarına uymadığı otomobile polis ateş açtı. Polisin açtığı ateşle lastikleri patlayıp camı kırılan otomobil, kontrolden çıkıp önce kaldırıma, ardından trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Kazada otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Milli Egemenlik Bulvarı\'nda meydana geldi. Bulvarda yılbaşı nedeniyle uygulama yapan polisleri gören 34 HS 0981 plakalı otomobili kullanan ve henüz ismi öğrenilemeyen sürücü, aracıyla kaçmaya başladı. Sürücüsünün \'dur\' ihtarına rağmen durmadığı otomobile polis tabancayla ateş açtı. Lastikleri patlayan ve kurşun isabet etmesiyle ön camı kırılan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kaldırıma çıktıktan sonra trafik sinyalizasyon lambalarının bulunduğu direğe çarparak durdu. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü yaralandı. Yaralı sürücü, ihbarla gelen ambulansla Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtilirken, vücuduna kurşun isabet edip etmediği açıklanmadı.

Olay nedeniyle bulvara çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler, otomobilde geniş çaplı arama yaparken, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da bulvara gelip olayla ilgili bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yeri

- Kaza yapan otomobil

- İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri

- Ekiplerin otomobilde inceleme yapması

- Patlayan lastik ve camdaki kurşun izi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Eskişehir\'deki yılbaşı kutlamasında Irak bayrağı gerginliği

ESKİŞEHİR\'de Iraklı ve Suriyelilerin sokakta yılbaşı kutlaması yaparken Iraklı bir gencin Irak bayrağı sallaması gerginliğe neden oldu. Iraklı genci aşağıya indiren bir grup Eskişehirli genç, Türk Bayrağı çıkartıp bozkurt işareti yaparak \'Ne mutlu Türküm diye\' bağırdı.

Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi\'ndeki Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde toplanan Iraklı ve Suriyeliler, bir süre kendi aralarında oynayarak yeni yılı kutladı. Iraklı bir genç telefon hattı kutusu üzerine çıkıp küçük bir Irak bayrağını eline aldı. Bir süre sonra bu gencin yanına başka bir genç daha gelip ikisi birden Irak bayrağı salladı.

Irak bayraklarını gören Eskişehirli gençler buna tepki gösterdi. Iraklıları indiren gençler Türk bayrağı çıkartıp bozkurt işareti yaptı, \'Ne mutlu Türküm diyene\', \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' ve \'Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\' diye bağırdı. Irak ve Suriyeli gençler ile Türk gençleri arasında yaşanan gerginliği araya giren polisler sonlandırdı. Kalabalık yeni yıla meşale yakıp girerken bir kaç kez de İstiklal Marşı\'nı okudu. Kalabalık daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

BÜYÜKERŞEN\'DEN POLİSE ZİYARET

Bu arada Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve CHP İl Başkanı Sinan Özkar, ilçe emniyet müdürlükleri ile polis merkezlerini ziyaret ederek Emniyet mensuplarının yeni yıllarını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Irak ve Suriyeli genç ve çocukların balonları parlatarak eğlenmeleri,

-Iraklı bir gencin küçük bir Irak bayrağını sallaması,

-Irak bayrağına tepki gösterenlerin,

-Yaşanan gerginliği ardın bir grup gencin küçük bir Türk Barağı çıkartarak bozkurt işareti yapmaları,

-Yeni yılın kutlanması ve ardından İstiklal Marşı\'nın okunmasından çekilen görüntüler,

-Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen\'in polis merkezinde Emniyet mensuplarını yeni yılarını kutlamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)

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Adıyaman\'da yılın ilk bebeği \'Ebubekir\'

ADIYAMAN\'da yeni yılın ilk bebeğine \'Ebubekir\' ismi verildi.

Doğum sancıları başlayınca Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Yıldız Kamış, saat 00.30\'da erkek bebek dünyaya getirdi. Yıldız ve Ramazan Kamış çiftinin dördüncü çocukları olan 3 kilo 250 gram ağırlığındaki bebeğe \'Ebubekir\' ismi verildi.

Yıldız Kamış, biri kız 4 çocuğu olduğunu belirterek, \"Allah olmayanlara nasip etsin inşallah. Yeni yılda hepimize sağlık, mutluluk, huzur nasip etsin. Hayırlısı olsun, rabbim sağlıklı olmayı nasip etsin. Devlete millete, Allah\'a iyi bir kul olsun\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Anne yatakta çocukla yatması

- Bebek anne kucağında

- Annenin ile röp.

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Malatya\'da yılbaşı kutlamaları coşkulu geçti

MALATYA\'da eğlence merkezlerinde düzenlenen yılbaşı kutlamaları, vatandaşların katılımıyla coşkulu kutlandı. Kent merkezinde ise, polisler tarafından denetim yapıldı.

Yerel şarkıcı ve DJ\'lerin hareketli şarkılarıyla coşan kalabalık dans ederek yeni yıla girdi. Saat 00.00\'ı gösterdiğinde vatandaşlar 2018\'i konfeti ve yapay karlar eşliğinde kutladı. Renkli ışıklarla ve çam ağaçları ile süslenen mekanlar dolarken, yüzlerce vatandaş hareketli şarkılara eşlik ederek, dans etti.

Vatandaşların doldurduğu eğlence mekanlarının çevresinde ve kent merkezinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, taşkınlık yapanlara denetim yaptı. Trafik ekipleri alkol, asayiş ekipleri ise genel bilgi taraması yaptı. Yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan bazı kişiler yakalandı. Alkollü araç kullanan sürücülerin ise, ehliyetlerine el konulup ceza kesildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Eğlence mekanları

- Dans edenler

- Geri sayım

- Polisin uygulama görüntüleri

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN / MALATYA,(DHA)

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Kocaeli\'de yılbaşında bin 500 polis görev yaptı

KOCAELİ\'de yılbaşını kutlayan vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacı ile gün boyunca yaklaşık bin 500 polis görev yaptı. Yaya, araç ve motorize timlerle görev yapan ekipler, gece boyunca eğlence mekanlarının bulunduğu alanların giriş çıkışı ve araçlar üzerinde uygulama yaptı.

Kocaeli\'de yeni yıl tedbirleri uygulamaları kapsamında alışveriş merkezleri, şehir merkezi ve eğlence mekanlarının bulunduğu alanlarda polis asayişi sağladı. Gün boyu ve yılbaşı gecesi boyunca yapılan uygulamalarda 2 bin 491 şahıs ve 467 araç sorgulandı. Sorgulanan şahıslardan 1 dolandırıcılık, 1 mala zarar verme ve hırsızlık, 1 ailenin korunması kanununa muhalefet, 1 asker kaçağı 1 bakaya ve 1 kasten adam öldürme suçundan yattığı cezaevinden firar eden olmak üzere toplam 6 kişi yakalandı. Ayrıca şahıslar üzerinde yapılan uygulamalarda kayıp şahıs olarak rapor edilen 3 kişi de bulundu. Toplam 467 aracın sorgulandığı trafik uygulaması kapsamında ise 1 araç trafikten men edilirken, 39 araca toplamda 6 bin 6 TL para cezası kesildi.

Gece boyunca devam eden uygulamalarda ise yaklaşık bin 500 emniyet personeli görev aldı. İzmit\'te uygulamalar eğlence mekanlarının bulunduğu bölgeler ve D-100 Karayolu üzerinde yoğunlaştırıldı. Eğlence mekanlarının bulunduğu Barlar Sokağının giriş ve çıkışlarında ekipler uygulamada bulunurken, Özel Harekat polisleri de görev aldı. İzmit\'te eğlence mekanları çevresinde uyuşturucu madde kullanan 3 kişi narkotik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, ekipler tarafından kurulan uygulama noktalarına gelerek polis memurlarının yeni yılını kutladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polis ekiplerinin araçları aramaları

-Alkol kontrolü yapılan sürücü

-İl emniyet müdürünün uygulama noktalarını denetlemesi

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN-Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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Kavşakta 2 otomobil çarpıştı: 3 yaralı

KARABÜK\'te, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde 100\'üncü Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı\'nda meydana geldi. 34 yaşındaki Bekir Sıtkı Gülhan idaresindeki 35 KH 505 plakalı otomobil ile 24 yaşındaki Mücahit Köylü idaresindeki 37 BM 631 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle refüje savrulan otomobilin sürücüsü Mücahit Köylü ile diğer otomobilin sürücüsü Bekir Sıtkı Gülhan ve 28 yaşındaki Mine Gülhan yaralandı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçlar

Süre:(01.17) Boyutu:(40 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

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Adana\'da 2017\'nin son bebeği Arin, 2018\'in ilk bebeği de Lavin

ADANA\'da 2017 yılının son bebeğinin adı Arin ve 2018 yılının ilk bebeğinin adı Lavin, Şehir Hastanesi\'nde dünyaya gözlerini açtı. Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, bebeklere çeyrek altın taktı.

Yüreğir Belediyesi tarafından bu yıl 6\'ıncısı düzenlenen \'Yüreğir\'e hoş geldin bebek\' etkinliği için Adana Şehir Hastanesi\'ne gelen Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, hasta yakınlarıyla sohbet etti. Daha sonra yeni yıla dakikalar kala dünyaya gelen 2017\'nin son bebeği Songün ve Vesvedin Dağ çiftinin kızları Arin\'i ziyaret etti. Burada Arin bebeği kucağına alan Başkan Çelikcan, çeyrek altın taktı. Arin bebeğin ardından 2018\'in ilk dakikalarında dünyaya gözlerini açan Devren-Mahsun Güyildar çiftinin kızları Lavin bebeği ziyaret etti.

BABAANNESİ İLE AYNI GÜN DOĞDU

Yaklaşık 1,5 yıl önce evlenen çiftin ilk çocuğu Lavi\'n babaannesi Müzeyyen Güyildar\'ın da yılbaşı bebeği olduğu öğrenildi. Torununun da kendisi gibi yılın ilk bebeği ve doğum günlerinin aynı olmasından dolayı mutlu olduğunu belirten babaanne Müzeyyen Güyildar, kendisinin da 1971\'nin yılbaşında doğduğunu söyledi.

ÇOCUKLARIMIZ BİZİM GELECEĞİMİZ

Lavin bebeğe çeyrek altın takan Çelikcan, \"2018\'in İlk bebeği Lavin, ailesine ve vatanımıza hayırlı olsun. Bu çocuklarımız bizim geleceğimiz. Allah onların kaderlerini güzel yapsın. Umut ediyorum ki inşallah yarının ülkesini yönetecek insanlardan olurlar\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan Kaynar dağıtırken

- Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan ilk ve son bebeğe çeyrek altın takması

- Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan röp

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /Eser PAZARBAŞI - ADANA,(DHA)

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