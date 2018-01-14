DHA YURT BÜLTENİ - 20

Kaza yapan kamyondaki tonlarca hamsi, yola saçıldı

SAMSUN\'un Terme ilçesinde bir kamyon ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada, 4 kişi yaralandı. Kaza sırasında devrilen kamyondaki tonlarca hamsi yola saçıldı.

Kaza, Terme ilçesi Kozluk kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ordu\'dan Samsun yönüne giden Yunus Emre Özlü yönetimindeki 61 K 8809 plakalı hamsi yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, Osman Tunç yönetimindeki 55 E 0506 plakalı otomobille çarpıştı. Karşı şeriden geçen kamyon, Osman Güngör yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobile çarptıktan sonra devrildi. Kazada, kamyon şoförü Yunus Emre Özlü ile yanındaki Mahmut Celal K., otomobil sürücülerinden Sevim Güngör ile beraberindeki Osman Güngör yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Terme ve Çarşamba İlçe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Yola saçılan tonlarca hamsi itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı kalan karayolu, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detaylar

(SÜRE: 52 SN) - (BOYUT: 99.4 MB)

Haber-Kamera: Sait KUZU /TERME(Samsun),(DHA)

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Şanlıurfa’da terör operasyonuna 7 tutuklama



ŞANLIURFA’da polisin terör örgütleri PKK ve DEAŞ’a yönelik düzenlediği operosyanda gözaltına alınan 22 şüpheliden 7’si, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK ve DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Özel Hareket polislerinin de destek verdiği operasyonda PKK üyesi olduğu iddiasıyla 4’ü Suriye uyruklu 7 kişi, DEAŞ\'lı olduğu öne sürülen 8’i Suriyeli 15 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 22 şüpheli, sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 22 şüpheliden 7’si tutuklanarak cezaevine kondu, 15 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Emniyetten çıkarılan şüpheliler

- Adliye

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK /ŞANLIURFA,(DHA)

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Avcılar kaza yaptı: 4 yaralı



DÜZCE’nin Gölyaka ilçesinde avlanmaya gidenlerin içerisinde bulunduğu kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Gölyaka ilçesi Hamamüstü Köyü Kavaklık mevkiinde meydana geldi. Kocaeli’nin Gebze ilçesinden ilçeye avlanmaya gelen 4 kişinin içerisinde bulunduğu kamyonet, dağlık alanda ilerlerken yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Yakup Uğurlu, Adem Uğurlu, Ramazan Uğurlu ve Mazlum Yoltaş yaralandı. Çevredeki köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil ve jandarma ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı.

Yaralılar, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yaralıların hastaneye getirilmesi

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

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Destici: Afrin operasyonunu destekliyoruz



BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK\'nın Suriye kolu olan YPG\'nin kontrolündeki Afrin\'e olası bir operasyonu desteklediklerini belirterek, \"Fırat Kalkanı Harekatı doğru bir adım, İdlib Operasyonu doğru bir adım. İnşallah önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Afrin operasyonu doğru bir adım. Türkiye bunları yapmak zorunda ve yapıyor. Biz de destekliyoruz\" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas il teşkilatınca düzenlenen \'Ülküde Birlik, Ülkede Birlik\' programına katıldı. Fidan Yazıcıoğlı Kültür Merkezi\'nde düzenlenen programa, Destici\'nin yanı sıra Genel Başkan Yardımcıları Doğan Ürgüp, Haşim Yanar, Alperen Ocakları Genel Başkanı Murat Arslan, Sivas İl Başkanı Uğur Bulut ile çok sayıda partili katıldı.

Destici, programda yaptığı konuşmada, \"Tam 25 yıl çeyrek asır dile kolay, ama geriye dönüp baktığımızda yine rahmetli şehit liderimizin ifadesiyle \'Biz inandığımız için bu yola çıktık, ben ne yaptıysam inandığımız için yaptım, hata da yapmış oluruz, ama onu da inandığımız için yaptık\' dedi. Asla ve kata bilerek bir yanlışın içerisinde olmadık ve bundan sonra da olmayacağız\" dedi.

\'İSLAM COĞRAFYASINDAN DEF OLUN\'

Amerika\'nın ve emperyaslit güçlerin ellerini İslam coğrafyasından çekmesini isteyen Destici, \"Türk ve İslam coğrafyasındaki pek çok ülkenin kukla yönetimler eliyle batıya peşkeş çekildiğini, emperyalizmin sömürüsüne terk edildiğini görüyoruz. İşte bu kukla liderlere güvenerek Trump çıkıyor diyor ki; \'Biz Pakistan\'a şu kadar milyar dolar verdik, karşılığında ne aldık, İran\'a şu kadar verdik, karşılığında ne aldık, Suriye\'ye, Irak\'a bu kadar verdik, ne aldık\' diyor. Utanmadan hayasızca bütün dünyanın gözüne bakarak bunu söylüyor. Halbuki İslam dünyasının, Müslümanların, Amerika\'nın, Trump\'ın ya da bir başkasının dolarına da, eurosuna da, adaletine de, demokrasisine de ihtiyacı yok. Bizim topraklarımız, bizim enerjimiz, bizim inancımız bize yeter. Yeter artık def olun İslam coğrafyasından\" diye konuştu.

\'AFRİN OPERASYONUNU DESTEKLİYORUZ\'

Suriye\'nin kuzeyinde yer alan Afrin bölgesine olası bir operasyonu desteklerini belirten Destici şöyle devam etti:

\"Bakın Suriye bugün ne halde. Evet, bugün Suriye politikasında doğru adımlar atılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı doğru bir adım, İdlib operasyonu doğru bir adım. İnşallah önümüzdeki günlerde gerçekleşecek Afrin operasyonu doğru bir adım. Türkiye bunları yapmak zorunda ve yapıyor. Biz de destekliyoruz. Ama keşke 5 yıl önce de bu sese kulak verilseydi de bu müdahaleler daha erken yapılsaydı da şu anda Sureiye\'nin kuzeyinde PKK, PYD, YPG ve ona şemsiye görevi gören Amerikan sistemi orada bulunmasaydı. Amerika şu an açıktan PKK\'ya, YPG\'ye ve PYD\'ye destek veriyor. Her türlü desteği veriyor. Ama Amerika şunu bilsin ki; ne kadar destek verirse versin, ne kadar eğitirse eğitsin gün yakındır, oraya Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Mehmetçiğimiz bir şahin gibi girecek. Bunu da yapmak zorundayız. Savaşsa savaştan asla ve kata Türkiye geri duramaz. Çünkü bu bizim beka sorunumuzdur.\"

\'TÜRKİYE YENİ BİR SÜRECE GİRDİ\'

Geçen yıl 16 Nisan\'da yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu ile Türkiye\'nin yeni bir sürece girdiğini ifade eden Destici sözlerini şöyle sonlandırdı:

\"Bir 15 Temmuz yaşadık. Dolayısıyla da hepimiz artık şunu biliyoruz, artık hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacak ve olmamalı da. Bir 16 Nisan referandumu yaşadık. Yine hiçbir şey 16 Nisan öncesi gibi de olmayacak ve olmamalı. Biz BBP olarak bunun idirakında ve şuurundayız. 16 Nisan referandumu ile Türkiye yeni bir sisteme geçti ve bu sistemin kısmi uygulamaları başladı, ama bu sistemin tam olarak hayata geçilebilmesi noktasında uyum yasalarının ivedilikle çıkarılması gerekiyor. Aslında 6 ay gibi bir süre geçti, bugüne kadar çıkarılması gerekiyordu, ama bugün bu süreç artık fiili olarak başladı. Bu konuda da açık, net ne istediğini söyleyen, ilk söyleyen siyasi parti BBP oldu. Bu işin ateşini de biz yaktık. Şuna inanıyoruz ki, herşey geçmişten daha güzel olacak. Bizim safımız milliyetçilerin, maneviyatçıların ve demokratların safıdır. Bunu açık ve net olarak söylüyorum. Ölçümüz teröre ve şiddete bulaşmayacak, yıkıcı faaliyetlerin içerisinde olmayacak bizim ölçümüz bu.\"

Destici\'nin konuşmasının ardından sanatçılar Hasan Sağındık ve Ahmet Tuzlu konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Programdan görüntüler

-Destici\'nin konuşması

-Konserden görüntüler

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)

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Niğde\'de otomobil takla attı: 2 ölü, 2 yaralı



NİĞDE\'de kontrolden çıkıp, takla atan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Altunhisar-Çiftlik karayolunun 6. kilometresinde Bünyamin Kuş yönetimindeki 01 ACR 95 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla attı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Bünyamin Kuş olay yerinde hayatını kaybederken, Recep Ceylan (46), Emrah Songur (29) ve Savaş Ceylan (49) ise yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Recep Ceylan da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralanın ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali KADI /NİĞDE,(DHA)

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Bitlis’te 1 kilo 400 gram ‘marok’ ele geçirildi



BİTLİS\'in Tatvan ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 401 gram marok ile 647 gram toz esrar ele geçirildi, 3 kişi tutuklandı.

Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün saat 18.00 sıralarında ilçede şüphe üzerine E.E. yönetimindeki araca dur ihtarında bulundu. Polisi gören E.E., araçtan inip, elindeki siyah poşetle kaçmaya başladı. E.E., kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı, yanındaki T.T. ise araçta gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, 1 kilo 114 gram marok adlı uyuştuducu ele geçirildi.

E.E. ve T.T.\'nin ifadeleri doğrultusunda uyuşturucuyu aldıkları belirtilen Ç.T.\'nin evinde ve işyerinde de arama yapıldı. Aramalarda 287 gram marok bulundu, Ç.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.E. ve Ç.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, T.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İlçede düzenlenen bir başka operasyonda ise bir evde yapılan aramada satışa hazır halde 647 gram toz esrar ele geçirdi. Gözaltına alınan evsahibi M.B. tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Özcan ÇİRİŞ /BİTLİS,(DHA)

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Şanlıurfa’da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu



ŞANLIURFA’da polisin düzenlediği iki ayrı operasyonda, gümrük kaçağı 24 bin 450 paket sigara ile bin 637 sentetik uyuşturucu hap ve 4 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Şanlıurfa-Mardin karayolunda yaptığı uygulamada, İzmir\'e giden ve plakası belirtilmeyen bir yolcu otobüsünü durdurdu. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada, bagajda poşetler içerisinde gizlenmiş 24 bin 450 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 yolcu gözaltına alındı.

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda ise İzmir\'den ilçeye yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap getirdiği belirlenen şüpheli kaldığı otelde gözaltına alındı. Şüphelinin çantasında bin 637 sentetik uyuşturucu hap ile 4 gram toz esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu maddeye el koyan polis, gözaltına aldığı şüpheliyi emniyette götürdü.

FOTOĞRAFLI

Haber: ŞANLIURFA,(DHA)

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Bitlis\'te öğretmenler kaza yaptı; 1 ölü, 1 yaralı



BİTLİS’in Mutki ilçesine kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobildeki öğretmenlerden Furkan Çakır öldü, Kasım Yaşar ise ağır yaralandı.

Mutki Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün verdiği seminere katılan öğretmenler Furkan Çakır (27) ve Kasım Yaşar, görev yaptıkları Kayran ve Yuvalıdam köylerine dönmek üzere otomobille yola çıktı. Furkan Çakır yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kayran köyü yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlandı. Kazada, Furkan Çakır öldü, Kasım Yaşar ise yaralandı.

Kasım Yaşar, köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber: Zübeyir DALGA /MUTKİ(Bitlis),(DHA)

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Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu Gemlik\'te dönüşümün temelini attı (2)

\'TÜRKİYE ORTAK PAYDA OLDUĞUNDA, AYNI ZEMİNDE BULUŞABİLMELİYİZ\'

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, merkez Osmangazi ilçesinde, Bursa Bosna Sancak Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği tarafından düzenlenen geceye katıldı. Programa, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, Ak Parti Bursa milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Osman Mesten de katıldı.

Programda konuşan Çavuşoğlu, Osmanlı\'nın toprak bütünlüğünün bozulduğu dönemlerde Balkan coğrafyasının göçün, acının, vahşetin, kanın ve gözyaşının adresi olduğunu söyledi. Bu topraklarda çok sayıda kişinin doğduğu, büyüdüğü yerleri bırakmak zorunda kaldığını hatırlatan Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, bu insanların Türkiye\'ye güvenli barınak olarak baktıkları için yerleştiklerine dikkati çekti.

Balkan topraklarında kalan kişilerin \'tarihin emanetçiliğini\' yaptığını belirten Hakan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Akrabalarımız, soydaşlarımız ve dindaşlarımız, binbir zorlukla hayatlarını burada sürdürmeye çalışıyor. Türkiye, bu bölge insanı tarafından bir anavatan olarak görülüyor ve Türkiye\'nin büyümesi, güçlü olması, orada yaşayan insanımızın aynı şekilde ayaklarını daha sağlam bir şekilde yere basmasına vesile oluyor. Dolayısıyla Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe o bölgede de diğer bölgelerde de yaşayan dindaşlarımız ve kardeşlerimiz de bulundukları bayrakların altında daha sağlam bir şekilde zemine basmaya devam edeceklerdir. Onun için Türkiye\'nin güçlü ve kuvvetli olması gerekiyor. Bunun temel yolu da bizim içimizde yaşayan bütün vatandaşlarımızla beraber bir olmak, beraber ve diri olmaktan geçiyor. Kimimiz şu görüşten, kimimiz bu inançtan olabilir. Türkiye ortak paydası sözkonusu olduğunda hepimiz aynı zeminde buluşabilmeli, aynı hedefe odaklanabilmeli ve aynı tavırla davranış modelini oraya koymalıyız. Türkiye\'nin büyümesini, ayaklarının üstünde durmasını istemeyenlere 15 Temmuz\'da olduğu gibi bu birlik ve beraberliği gösterecek olursak, sadece Türkiye coğrafyası için değil, gözünü bu bölgeye çevirmiş Türkiye\'den gelecek sese kulak veren o bölgedeki yaşayan insanlarımızın da bu teminatıdır, garantisidir.\"

GÖÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hakan Çavuşoğlu\'nun konuşması

SÜRE: 3 DK 3 SN - BOYUT: 186 MB

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA,(DHA)

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Ereğli\'de kayıp alzheimer hastasını arama çalışmaları sürüyor



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesi Kandilli beldesinde 5 gün önce kaybolan alzheimer hastası Nizamettin Havadar\'ı (74) arama çalışmaları devam ediyor.

Kandilli beldesinde oturan alzheimer hastası 3 çocuk babası Nizamettin Havadar, geçen salı günü evinden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine jandarma, polis ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Belde ve çevresinde yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Bugün akşam saatlerinde Ereğli ilçe merkezinde devam eden arama çalışmalarına Alaplı ilçe belediyesine bağlı itfaiye ekipleri de katıldı.

İtfaiye müdürü Sinan Taşkın ve 6 itfaiye personeli ara sokaklarda ve atıl binalarda arama yaptı. Alaplı İtfaiyesi Müdürü Sinan Taşkın, Havadar’ın mesai arkadaşları Çetin Güler’in akrabası olduğunu belirterek, “Belediye başkanımız Nuri Tekin’in de onayıyla gönüllü olarak arama çalışması yapıyoruz. İnşallah kendisini sağ salim bulacağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Devrilen dut ağacı, mahalleyi elektriksiz bıraktı



ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde enerji nakil hatlarının üzerine devrilen dut ağacı, mahalleyi elektriksiz bıraktı.

Murtaza Mahallesi Hüseyin Karadeniz Sokak’taki bir binanın bahçesinde bulunan yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki dut ağacı, fırtına nedeniyle devrildi. Ağaç, elektrik hatlarına zarar verirken, yol ulaşıma kapandı. Mahalle sakini Süleyman Esko, yoldan geçtiği sırada çatırtı duyduğunu ve ağacın yıkıldığını fark eder etmez koşarak canını zor kurtardığını söyledi.

Olay yerine gelen polis, güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Belediye ekiplerinin yardımıyla ağaç budanarak kaldırıldı. Enerji nakil hatlarının zarar görmesi nedeniyle mahalle bir süre elektriksiz kaldı. 2 saat süren çalışmanın ardından mahalleye elektrik tekrar verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Sinan KABATEPE /EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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