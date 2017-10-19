DHA YURT BÜLTENİ - 20

Bursa\'da geniş çaplı asayiş uygulaması



BURSA İl Emniyet Müdürlüğü\'nce şehir genelinde geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Bir adet ruhsatsız silah ve 15 gram esrarın ele geçirildiği uygulamada 2 kişi gözaltına alınırken, 2\'si motosiklet 5 araç trafikten men edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı, Asayiş, Terör, Narkotik, Çevik Kuvvet, Motorize ekipler ve Trafik ekipleri, merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Özel Harekat Timi ve zırhlı araçlarla desteklenen uygulamaya yüzlerce polis katıldı. Uygulamanın en geniş kapsamlı şekilde gerçekleştirilen merkez Yıldırım İlçesi Meydancık Mahallesinde yaklaşık 200 polis görev aldı. Uygulamanın bu noktasında çok sayıda kişi sorgulanırken, farklı suçlardan aranan 2 kişi gözaltına alındı, 2\'si motosiklet 5 araç trafikten men edildi. Kişiler üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız silah ve 15 gram esrar ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Araçların aranması

Ekiplerden detaylar

Şahısların aranması

Uygulamadan genel görüntüler

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR /BURSA,(DHA)

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Karabük\'te AVM terasında \'intihar girişimi\' kavgası

KARABÜK\'te, AVM\'deki kafenin terasında tartışan 3 gençten birisi aşağıya sarkarak intihara kalkıştı. Aşağıda toplanan kalabalıktan bazıları \'Atla\' diye bağırınca intihardan vazgeçen genç ve 2 arkadaşı, masa ve sandalyeleri atarak karşılık verdi. Terasa çıkan kalabalık da 3 genci tekme tokat dövdü.

Olay, akşam saatlerinde kent merkezindeki AVM\'nin kafeteryasında meydana geldi. İddiaya göre, 22 yaşındaki Nuri K. ile 17 yaşındaki Cem Ç. ve aynı yaştaki Recep Ç. kafeteryanın terasında bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında 3 gençten birisi aşağıya sarkarak intihara kalkıştı. İhbar üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, intihar girişiminde bulunan genci ikna etmeye çalışırken aşağıda toplanan kalabalıktan bazıları, \"Atla\" diye bağırdı. Kalabalığın kendisine tepki göstermesine öfkelenen genç intihardan vazgeçerken, yanındaki 2 arkadaşı ile birlikte terastaki masa ve sandalyeleri aşağıdaki kalabalığa attı.

Aşağıdaki bazı kişiler de parke taşlarını sökerek onlara fırlattı. Bazıları da terasa çıkarak 3 gence saldırdı. Grubun tekme tokat dövdüğü 3 genç yaralandı. Polis, araya girerek öfkeli kalabalığı sakinleştirdi. Yaralanan 3 kişi, AVM\'nin arka kapısından polis aracına götürüldü. 3 genç, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yapılan tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-3 kişinin aşağıya sandalye, masa atması(cep telefonu görüntüsü)

-Bazı vatandaşların 3 kişiye saldırması(cep telefonu görüntüsü)

-3 kişinin gözaltına alınması

-3 kişinin polis aracına götürülmesi

-Caddede toplanan kalabalık

Süre:(08.00) - Boyutu:(255 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE /KARABÜK,(DHA)

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Adana\'da hava destekli denetimlerde 13 bin kişinin kimliği sorgulandı



ADANA\'da 1200 polisin katılımıyla il genelinde asayiş uygulaması yapıldı. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği uygulamada 13 bin 100 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, aranan 27 kişi yakalandı. .

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın talimatıyla \'Adana Huzuru Güven 3 Operasyonu\' adı altında asayiş uygulaması gerçekleştirildi. 1200 polisin katıldığı, 4 eğitimli detektör köpeğin kullanıldığı uygulamada helikopter de havadan destek verdi. Kent geneli 30 sabit noktada önleyici yol denetimi yapılırken, umuma açık yerlerde de incelemelerde bulunuldu. Sabit nokta yol denetiminde detektör köpeklerle arama yapıldı, umuma açık mekanlarda kimlik ve ruhsat kontrollerinde bulunuldu. 4 bin 250 araç kontrol edildi, aranan 8 araç yakalandı, 16\'sı trafikten men edildi, 31\'ine ise çeşitli nederlerle 26 bin 540 lira para cezası kesildi. 13 bin 100 kişinin kimlik sorgusu yapılırken, aranan 27 kişi yakalandı. Uygulamanın umuma açık mekanlara yönelik bölümünde ise 4 iş yerine çeşitli nedenlerle idari işlem gerçekleştirildi. Uygulama genelinde 16 ruhsat tabanca ile mühimmat, 11 ruhsatsız av tüfeği ve mühimmatı, 1 adet kesici-delici alet, 731 gram gram esrar, Roma dönemine ait sikkelerinde bulunduğu 141 parça tarihi eser ele geçirildi.

UYUŞTURUCUNUN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ

Uygulama noktalarında kontrollerde bulunan Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, vatandaşlaarın mal ve can güvenliklerini sağlam için 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyledi. Adana\'da suç grupları ve terör örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Yıldız, \"Bu uygulamamız uyuşturucu illetinin kökünü kazıyana kadar devam edecek. Vatandaşlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamak teşkilatımızın asli görevidir. Bize gösterdikleri destekten dolayı vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum\" dedi. Yıldız, kontroller sırasında vatandaşlarla da sohbet ederek görüş ve temennilerini dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yoldaki trafik kontrol uyarı levhasından görüntü

- Kontrol noktasında durdurulan araçlardan görüntü

- Kontrol noktasındaki polislerden görüntü

- Polislerin bir aracı kontrol noktasına çekmesi

- Araçtan inen sürücünün polis tarafından üzeri aranması

- Otomobilin içinde arama yapan polisten görüntü

- Uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisinden görüntü

- Kadın polisin, durdurulan otomobilden inen kadınların üzerini araması

- Kontrol noktasına gelen Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın konuşması

- Yıldız\'ın vatandaşlarlar ile sohbet etmesi

- Detektör köpek ile arama yapılması

- Uygulamada ele geçirilen malzemelerden görüntü

- Selami Yıldız\'ın ele geçirilen malzemeleri incilemesi

- Selami Yıldız\'ın uygulama sonucu hakkında açıklama yapması

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 05\'54\" Boyut: 360 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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Su kuyusunda kalp krizi geçirip, öldü



MUĞLA\'nın Menteşe İlçesi\'nde, temizlemek için indiği su kuyusunda kalp krizi geçiren 24 yaşındaki Deniz Köseoğlu, hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Doğan Mahallesi\'nde meydana geldi. Deniz Köseoğlu, ücret karşılığı temizlemek için anlaştığı Şükrü Tahta\'ya ait tarım arazisindeki 15 metre derinliğindeki su kuyusuna indi. Bir süre sonra fenelaşan Kösoğlu, yukarıdaki babası Saittin Köseoğlu\'ndan yardım istedi. Kuyuya inen Saittin Köseoğlu, oğlu Deniz\'i yukarı çıkarıp, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz Köseoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Köseoğlu\'nun cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Deniz Köseoğlu\'nun ölümünün ardından Muğla AFAD ekipleri, kuyuda insan sağlığına zararlı gaz olup olmadığına yönelik teknik cihazla araştırma yaptı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı. Kösoğlu\'nun ilk belirlemelere göre, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

FOTOĞRAFLI

Haber: Cavit AKGÜN /MUĞLA,(DHA)

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