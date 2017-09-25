DHA YURT BÜLTENİ - 20

Mersin\'de \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\'

DÜNYA Otomobilsiz Kentler Günü etkinliği kapsamında Mersin\'de düzenlenen \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\', renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye geneli 50 ilde caddelerin sadece motorlu araçlara ve erkeklere ait olmadığını göstermek isteyen kadınlar, \'Süslü Kadınlar Bisiklet Turu\' etkinliğinde pedal çevirdi. Her yıl daha fazla kişiye ulaşan etkinlik Mersin\'de 2\'inci kez Ebru Petek Budur önderliğinde gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı\'nda toplanan 200 kişilik grup, buradan Marina\'ya kadar bisiklet ile tur attı. Kadınların, yanlarında çocukları ve evcil hayvanlarıyla pedal çevirmesi renkli görüntülere sahne oldu. Bisikletin kentin bir parçası ve doğa dostu olduğunu belirten Bisiklet Turu Mersin Sorumlusu Ebru Petek Budur, \"Yoğun kent trafiğine çözüm olabilir ve bir ulaşım aracı olarak algılanmalıdır. Eğer uygun bisiklet politikaları ve yolları olursa, işe veya ulaşacağımız yere rahatlıkla bisikletle gidebiliriz. Bizde dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetlerimizle bisiklete binerek ulaşımımızı sağlayabiliriz. Buna dikkat çekebilmek amacıyla süslendik ve bisikletimizle yollara çıktık. Yollarda bisikletlilere sevgi istiyoruz. Motorlu araçların hiçe saydığı birçok insanı bisiklet kazalarında kaybettik. Kendilerini rahmet ve saygıyla anıyoruz. Yollarda bisikletlerimizle çok ve görünür olursak, motorlu araç sürücülerinin farkındalığının artacağını düşünüyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kadınlar bisikletleriyle birlikte

- Bisiklet Turu Mersin Sorumlusu Ebru Petek Budur\'un konuşması

- Kadınlar bisikletinin başında beklerken

- Trafik polislerinin kadınları uyarması

- Kadınlar bisilet sürürken

SÜRE: 05\'35\" - BOYUT: 520 MB

Haber-Kamera: Mustafa İNSAN / MERSİN,(DHA)

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Mustafa Orhan Daut Son Yolculuğa Uğurlandı



MANİSA’nın Kırkağaç İlçesi\'nde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 14. Dönem Manisa Milletvekili Mustafa Orhan Daut, dün İzmir Alsancak Hocazade Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Kırkağaç’a getirilerek defnedildi.

Adalet Partisi\'nin 14. Dönem Manisa Milletvekili olan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mustafa Orhan Daut, dün Kırkağaç\'a getirilerek defnedildi. Daut adına, daha önce başkanlığını yaptığı Kırkağaç Belediyesi önünde bir tören düzenlendi. Burada, AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber ve Kırkağaç\'ın AK Partili Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz bir konuşma yaptı. Yapılan törenden sonra Daut\'un cesedi, Bakır Mahallesi\'ndeki Mevlana Camii\'nde ikindi namazına mütakiben kılınan cenaze namazının ardından Bakır Mezarlığı\'na defnedildi. Cenazeye Manisa AK Parti Milletvekili Recai Berber, eski milletvekillerinden Ümit Canuyar, Kırkağaç Kaymakam Vekili Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Vatandaşlardan görüntü

- Namazdan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erdinç ALKAN / KIRKAĞAÇ(Manisa),(DHA)

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Feyzioğlu: Karşı karşıya değiliz, hepimiz aynı gemideyiz



TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Viranşehir Adliyesi\'nde polislerce sözlü ve fiziki şiddette maruz kaldığı iddia edilen Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz’e destek vermek üzere kente geldi. Feyzioğlu, \"Karşı karşıya değiliz, hepimiz aynı gemideyiz. Biz kavgaya değil, bu işi hukuk yolunda çözmeye geldik\" dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cumartesi günü Viranşehir Adliyesi\'nde polislerce darp edildiği iddia edilen Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz’e destek vermek amacıyla akşam saatlerinde Şanlıurfa’ya geldi. Feyzioğlu\'nu GAP Havaalanı\'nda Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz ve çok sayıda avukat karşıladı. Havaalanında bir süre Vali Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’yla görüşen Feyzioğlu, daha sonra kent merkezindeki bir restorana geçti. Burada Şanlıurfa Baro Başkanı Ahmet Tüysüz ile ilgili açıklama yapan Metin Feyzioğlu, şunları söyledi:

\"Viranşehir Adliyesi\'nde müvekkiliyle konuştuğu sırada sivil giyimli bir polis memuru kaba bir şekilde \'Hop hop\' diyerek, başkanımıza yanaşıyor. Ondan sonrada \'Dur bakayım sen kimsin; dost musun, düşman mısın?\' Başkanımız da sükunetini bozmadan \'Ben avukatım. Sorarsan da kimliğimi gösteririm.\' demesine rağmen ters bir muameleye maruz kalıyor. Devlete yakışmayan bir düşünceyle başkanımıza müdahale eden başka polisler de var. Başkanımızı kolundan tutup savcının odasına götürüyorlar. O ana kadar kamera kayıtları var. Bu kayıtları savcının toplatıp güvence altına aldığını söylediler. Göreceğiz inşallah öyledir. Ona güvenmek istiyorum. Son anda hay Allah kamera çekmiyormuş gibi bir durumun olmasını istemiyoruz. Burada valimizde \'Ben o kamera kayıtlarını izledim\' dedi. Daha sonra savcının odasına başkanı götürdüklerinde orada fiziksel taciz ve şiddet devam ediyor. Başkanım kollarında morluklar var. Bu konuda rapor da aldı. Bu olay bir savcıya, bir hakime, bir grup polis tarafından yapılsaydı sistem ne tepki verecekse biz o tepkiyi istiyoruz. Çünkü görevini yapmak üzere adliyeye gelen müvekkiline \'Seni ben savunacağım\' diyen bir avukata saldırı var. Bu olay son derece acıdır. İnandığımız güvendiğimiz tüm değerlere aykırıdır.ö

\'BİZ BU İŞİ HASSİYETLE TAKİP EDECEĞİZ\'

Feyzioğlu, konunun takipçisi olacaklarını ifade ederek, “Sayın Valimiz bu olayı takip ederek, gerekenin yapılacağını bize teyit etti. İl Emniyet Müdürü de bu işin hassasiyetle takip edileceğini söyledi. Ben de herkese şunu söyleyeyim. Biz de bu işi hassasiyetle takip edeceğiz. Başsavcı’ya denek olarak, kanun baro başkanlarını devreye koymuştur. Açık söyleyeyim biz buraya kavgaya, gürültüye gelmedik. Sayın başkanımızın uğradığı ama hepimize yapıldığını düşündüğümüz; bu büyük saygısızlığı, zorbalığı, kabadayılığa karşı bir duruş sergilemeye geldik. Böyle bir suçun örtbas edilmesi, suçun kendisinden daha vahim olur. Bizim gözümüz gibi baktığımız baştacı ettiğimiz, Allah korusun bir acı haberlerini aldığımızda tanımasak ta oturup yaslarını tutuğumuz polisimize, askerimize en büyük saygısızlığı kendi içlerinde yapmış olurlar. Çünkü polis bir elinde kanun kitabı, belinde silah ama devletin şefkatli otoritesini temsil eden hayata geçiren kişidir. Karşı karşıya değiliz, hepimiz aynı gemideyiz. Biz kavgaya değil, bu işi hukuk yolunda çözmeye geldik\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Haber: Ali LEYLAK / ŞANLIURFA,(DHA)

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Aydın\'da makilik yangını



AYDIN\'IN Didim İlçesi\'ndeki makilik alanda, çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında 5 dekarlık alan kül oldu.

Yangın, gündüz saatlerinde Altınkum Mevkii\'nde, henüz belirlenemeyen bir nedenden çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede yayıldı. Yükselen dumanları gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın bölgesine gelen 6 itfaiye aracı ve yangın söndürme ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 5 hektarlık alan kül olurken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF

Haber: Bahattin ALBAYRAK / DİDİM(Aydın),(DHA)

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Bodrum\'da deprem (2)

ATANDAŞLAR SOKAĞA ÇIKTI

Muğla\'nın Bodrum İlçesi açıklarında, meydana gelen Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğündeki deprem ile birlikte sokaklara çıkan vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerinde tekrar evlerine döndüler. Deprem herlangı bir hasara yolazmadı.

Haber: BODRUM(Muğla),(DHA)

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