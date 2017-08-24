DHA YURT BÜLTENİ - 20

Sivas\'ta \'Suriyeli\' gerginliği



SİVAS\'ta oturdukları evde çevreyi rahatsız ettikleri ve 15 yaşındaki bir çocuğu dövdükleri ileri sürülen Suriyeli mülteciler ile mahalle sakinleri arasında gerginlik yaşandı. Polis, Suriyelilerin oturduğu evi ablukaya alırken, yapılan görüşmelerin ardından mahalleli sakinleştirilerek bölgeden uzaklaştırıldı.

Kent merkezindeki İstiklal Mahallesi 10\'uncu Sokak\'ta kiraladıkları bir müstakil evde oturan Suriyeli mülteciler ile mahalle sakinleri arasında akşam saatlerinde gerginlik yaşandı. Tek katlı müstakil evde oturan Suriyeliler iddiaya göre mahallede oturan 15 yaşındaki U.E.\'yi dövdü. Mahalle sakinleri çocuğu kurtarırken, Suriyelilere tepki gösterdi. Suriyeli mültecilerin haber vermesiyle olay yerine başka Suriyeliler de gelince gerginlik tırmandı. Bunun üzerine toplanan mahalle sakinleri Suriyelilerin oturduğu evinin önünde toplanarak tepki gösterdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, Suriyelilerin yaşadığı evi ablukaya alarak herhangi bir müdahaleyi engellemeye çalıştı. vin çevresine kimseyi yaklaştırmayan polis, dağılmaları konusunda mahalle sakinlerini ikna etmeye çalıştı.

Mahalle sakinleri Suriyeliler\'in eve önce bir kaç kişi geldiklerini zamanla sayılarının 40\'lara kadar çıktığını belirterek, mahallede sürekli adaba aykırı davranışlar sergileyip, kadınları rahatsız ettiklerini, uygunsuz kıyafetlerle dolaştıklarını ileri sürdüler. Gece geç saatlere kadar dağılmayan mahalle sakinleri Suriyelilerin evi terk etmesini istedi. Olay yerine gelen ev sahipleri de Suriyeli mülteciler ile görüşerek evi boşaltmalarını istedi. Polis ekipleri de evin boşaltılacağının sözünü vererek, öfkeli kalabalığı olay yerinden uzaklaşmaya ikna etti. Gerginlik büyümeden önlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Suriyelilerin oturduğu evin görüntüsü

-Polisin önlem alması

-Mahalle sakinlerinin konuşmaları

-Ev önünde yaşanan tartışmalar

-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN-İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,(DHA)

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16 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı



ADANA\'da uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Hayrullah Yaşar, polis tarafından yakalandı.

Farklı zamanlarda uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından hakkında toplam 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Hayrullah Yaşar, iddiaya göre yaklyaşık bir yıl sahte kimlik kullanarak günlük yaşamına devam etti. Yaşar\'ı bulmak için çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, kalabileceği adresleri tespit etti. Yaşar\'ın merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi\'nde olduğunu belirleyen polis, fiziki takip sonucu zanlıyı yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Yaşar, işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Adli tıp biriminin dış görüntüsü ve tabelası

- Zanlının sağlık kontrolü çıkışı, polis aracına birdirilmesi

Süre: 00\'45\" - Boyut: 46 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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Adana\'da asayiş uygulaması



ADANA\'da \'Türkiye Huzur 7\' kapsamında 500 polis ile asayiş uygulaması yapıldı.

Ülke genelinde gerçekleştirilen \'Türkiye Huzur 7\' kontrolleri kapsamında Adana\'da oluşturulan sabit noktalarda araçlarda ve eğlence mekanlarında denetleme yapıldı. Asayiş, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Narkotik, Trafik şubeleri ve ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli 500 polisin katıldığı kontrollere, havadan da bir helikopter destek verdi. Özel eğitimli detektör köpelerle araçlarda uyuşturucu arayan polisler, binlerce vatandaşın da kimlik sorgusunu gerçekleştirdi. Kontroller, gece yarısına kadar devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polislerin toplu şekilde yürümesi

- Polislerin arama yapılacak mekana girmesi

- Polislerin mekanda kimlik kontrolü ve inceleme yapması

- Polislerin başka bir mekana girerek arama yapması

- Sokakta güvenlik önlemi alan polisler

- Genel ve detay görüntüler

Süre: 01\'54\" - Boyut: 116 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA,(DHA)

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İzmir\'de \'Huzur Türkiye\' uygulaması yapıldı



EMNİYET Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye genelinde yapılan \'Huzur Türkiye\' uygulamasına İzmir\'de toplam 813 polis havadan, karadan ve denizden yaptığı asayiş uygulamasıyla destek verdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize, Mali Şube, Özel Harekat, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekiplerinin katıldığı \'Huzur Türkiye\' uygulaması tüm ilçelerde gerçekleştirildi. Uygulamaya 813 polis, 1 helikopter, 3 Sahil Güvenlik Botu, 4 Polis Botu ve 5 narkotik köpeği katılırken, İzmir İl Merkezi\'nde 16 noktada denetimler gerçekleştirildi. Eğlence mekanlarına da uygulama kapsamında denetleme yapıldı. 8 bin 123 kişi üzerinde yapılan kimlik sorgulaması sonucu 9 kişi gözaltına alınırken, çeşitli suçlardan aranan 23 kişi de yakalandı. 2 bin 254 aracın kontrol edildiği uygulama kapsamında 147 araca toplam 83 bin 799 TL ceza kesildi ve 27 araç da trafikten men edildi. \'Huzur Türkiye\' uygulaması kapsamında İzmir\'de yapılan aramalarda 6 tabanca ve 2 av tüfeği de ele geçirildi.

Sahil şeridinde bulunan ilçelerde ise, Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri uygulamaya botlarla katılarak tekneler üzerinde asayiş uygulaması yaptı. Uygulama gece yarısına kadar sürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerden görüntü

- Alkol muayenesinden görüntü

- Vatandaşlardan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY / İZMİR,(DHA)

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Bursa\'da 700 polisle \'Huzur operasyonu\'



BURSA\'da 700 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur operasyonunda hakkında yakalama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından, dün akşam Türkiye’nin 81 genelinde eş zamanlı olarak yapılan \'Huzur Türkiye - 7\' adı verilen asayiş denetimi Bursa\'da 700 polisin katılımıyla gerçekleşti. Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerinde yaptığı denetimde toplam 6 noktada \"yol uygulaması\" gerçekleştirirken, kahvehane, restoran, bar ve pavyon gibi umuma açık yerlerde denetleme yaptı.

Uygulamalarda 822 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, haklarında arama kararı bulunan 4 kişi gözaltına alındı. 2 iş yerinde toplam 17 kişinin evraksız çalıştırıldığı tespit edildi ve 4 iş yerine 4207 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı.

Denetimlerde sorgulaması yapılan 255 araçtan 9\'u trafikten men edilirken, 31 araç hakkında da 8 bin lira cezai işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ekiplerin umuma açık mekanlara girişi

-Kimlik sorgulama

-Aranan 2 şahısın gözaltına alınması

-Detaylar

Süre: 3 dakika 12 saniye - Boyut: 195 MB

Haber-Kamera: Mehmet İNAN / BURSA,(DHA)

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Van Jandarma 644 personelle huzur uygulaması yaptı

VAN il Jandarma Komutanlığı kentteki 26 noktada 644 personelle huzur uygulaması yaptı. 2 aşamılı gerçekleştirilen uygulamalarda, 6 bin 154 kişi, 2 bin 882 araç ve umuma açık 30 iş yeri kontrol edildi.

Türkiye geneli yapılan \"Güven Huzur Uygulaması\" eş zamanlı olarak Van\'da da gerçekleştirildi. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamada 644 personel görev yaptı. 26 ayrı noktadaki uygulamalarda 6 bin 154 kişi, 2 bin 882 araç ve umuma açk 30 yer kontrol edildi. Uygulama sonucunda 15 kişi hakkında adli işlem yapılıp, 2 kişi gözaltına alındı. Ayrıca 73 araca toplam 39 bin 195 TL idari para cezası uygulanıp, 22 araç trafikten men edildi.

Bu arada, yasadığı yollardan ülkeye girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 11 kaçak yakalanırken, 12 bin 500 paket kaçak sigara ve 140 adet kaçak cep telefonu ele geçirildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI



Haber: VAN,(DHA)

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