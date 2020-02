DHA YURT BÜLTENİ - 19

Şehit Uzman Çavuş Özkan\'ın cenazesinde CHP çelengi gerginliği (2)

İL BAŞKANI AKKUŞ’TAN TEPKİ

CHP Bursa İl Başkanı Hüseyin Akkuş, şehit Jandarma Uzman Çavuş İsa Özkan\'ın cenaze töreninde CHP çelenginin yere atılmasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'ya tepki gösterdi. İl Başkanı Akkuş, cenaze töreninde partilerinin çelenginin yere atılması olayının, İçişleri Bakanı Soylu’nun yaptığı açıklamadan hemen sonra yaşandığına dikkat çekerek şöyle dedi:

“Orada Büyükorhan Belediye Başkanı/nın iki köylüsü genç arkadaşın, CHP İl Başkanlığı ve sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelengini kırması önemli; ancak polise teslim edilen çelengin polisin elinden alınıp kırılması da çok daha farklı bir bakış açısı getiriyor bize. Çünkü Süleyman Soylu’nun, ‘CHP İl Başkanları şehit cenazelerine katılmasınlar, katılırlarsa da protokol içerisinde değerlendirilmemeliler’ diye bir açıklaması söz konusu. Bunu şiddetle kınıyorum. Yarın genel merkezimiz ile birlikte 81 ilde sayın Süleyman Soylu’nun yapmış olduğu bu açıklamaya karşılık bir açıklama yapacağız. Ne yazık ki İçişleri Bakanı olan Süleyman Soylu, 81 milyonun İçişleri Bakanı olarak davranmıyor. Sadece ve sadece Adalet ve Kalkınma Partisi\'nin İçişleri Bakanı olarak davranıyor. Sanki CHP iktidardaymış gibi süreci yöneten bir İçişleri Bakanını istifaya davet ediyorum ve aynı zamanda da kınıyorum.ö

Akkuş, çelenklerin parçalanması olayını gerçekleştirenlerin yakalanmasını beklediklerini söyleyerek, “Failler belli, eşkalleri belli, kişiler belli, nerede yaşadıkları belli, kimlerin yakınları oldukları belli; onların yakalanıp adalete teslim edilmelerini istiyoruz. 2 kişiden bahsediliyor; aynı kişiler milletvekilimiz Sayın Erkan Aydın’a da sözlü saldırıda bulundular. Olayın takipçisi olacağız\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

CHP İl Başkanını açıklaması

Haber-Kamera: Mehmet İNAN /BURSA,(DHA)

===================================

Şarköy\'de fırtına çatıları uçurdu, zeytin ağaçlarını devirdi

TEKİRDAĞ\'ın Şarköy ilçesinde etkili olan şiddetli fırtınada, bazı binaların çatıları uçtu, zeytin ağaçları yerinden sökülerek devrildi.

Şarköy\'de gece şiddetli yağmur ile birlikte gelen fırtına yaşamı olumsuz yönde etkilerken, hasara da neden oldu. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi 17 Kasım Caddesi üzerindeki SSK Evleri\'nin bulunduğu bölgede etkili olan fırtına, binaların çatlarını uçurup, pencerelerini yerinden söktü. Ağaçların devrildiği bölgede, üzerlerine çatı parçaları düşen araçlar zarar gördü. Sitede bulunan yazlıkçılarından Halit Gözlüklü, gece yarısı felaket yaşadıklarını belirterek, \"Yağmur beklerken deniz tarafından büyük bir uğultuyla, daha kötüsü olan fırtına geldi. Binaların çatıları uçtu, pencereleri yerinden çıktı. Bazı ağaçlar da devrilirken, can kaybı ve yaralanan olmamasına seviniyoruz\" dedi. Şarköy Kaymakamı Yakup Güney, fırtınanın hasara neden olduğu sitenin sakinleriyle görüşüp incelemelerde bulundu. Güney, yetkililerin konuyla ilgili çalışmasının sürdüğünü söyledi.

ZEYTİNLİK VE BAĞLAR ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli fırtınadan Şarköy\'ün Eriklice Mahallesi\'ndeki zeytinlikler de zarar gördü. Fırtına bazı zeytin ağaçlarını yerinden sökerken bazılarını da devirdi. Ağaçlardaki zeytinleri de döken fırtınanın kendilerine büyük zarar verdiğini söyleyen Eriklice Muhtarı Ayhan Geyik,

\"56 yaşındayım ve bugüne kadar böyle bir fırtına yaşamadım. Arazimizde zeytin, üzüm yaş mahsul ve sebzelerimizde yüzde 80 zararımız oluştu. Mutlaka devlet büyüklerimiz tespitleri yaptırarak, değerlendirmeleri yapacaktır. Eriklice halkını zararları karşılanarak yaraların sarılacağından kuşkumuz yok. Fırtınanın ağaçları söktüğü ve dalları kırdığı, zeytin tanelerinin döküldüğü, ağaçlarda kalan tanelerin ve üzüm salkımlarında olduğu gibi dolu yağması nedeniyle zara gördüğü görülüyor. Akşam fırtınayla karışık yağmur yağdıktan sonra 20 dakika dolu yağması nedeniyle zeytinliklerimiz ve üzüm bağlarımız, bamya bahçelerimiz zarar gördü, sahil tarafında kalan evlerin çatıları ve duvarlarıyla beraber güneş enerji su ısıtıcıları sökülerek savruldu\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şarköy sahili

-Çatları uçan evler

-Evlerde oluşan hasar

-Yazlıkçılarla röp.

-Ev ve sokaklardan görüntü

-Devrilen zeytinlik ağaçları

-Üreticilerle röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Nuri ÇAĞLAR /ŞARKÖY(Tekirdağ),(DHA)

============================================

Hastane otoparkında bacağından vurdu

İZMİT\'te, bir hastanenin otoparkında aracının içinde bekleyen Naim C., yanına gelen kişi tarafından tabanca ile ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.

Olay akşam saatlerinde, İzmit Alikahya Mahallesi\'nde bulunan Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nin otoparkında meydana geldi. Aracının içerisinde oturan Naim C.\'nin yanına gelen kişi tabanca ile bacağına ateş etti. Naim C. sağ bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekibi geldi. İlk müdahalesi Alikahya Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi\'nde yapılan Naim C., daha sonra ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Polis, Naim C.\'yi silahla yaraladıktan sonra kayıplara karışan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaralının ambulanstan indirilmesi

-Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU /İZMİT(Kocaeli),(DHA)

=======================================================

Kanyona otomobilini sürerek intihar girişiminde bulundu

KARABÜK’te, iddiaya göre M.K.(40), otomobilini kanyona sürerek intihar girişiminde bulundu. Yamaçta ters dönerek kalan otomobilden yaralı kurtarılan M.K., tedaviye alındı.

Olay, Karabük ile Safranbolu arasındaki Bulak Kanyonu’nda meydana geldi. İddiaya göre, otomobiliyle Bahçelievler Mahallesi 129 Nolu Sokak\'a gelip kanyon kenarında bekleyen M.K. isimli kadın, bir süre sonra cep telefonuyla aradığı kadın arkadaşına intihar edeceğini söyledi. Kadın arkadaşı da ortak arkadaşları M.A.\'yı aradı. Olay yerine gelen M.A., M.K.\'yı ikna etmeye çalıştı. M.K., geri manevra yaptığı otomobilini hızla kanyona doğru sürdü. M.K. yamaçta ters dönen otomobilde sıkıştı. İtfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık çalışanları tarafından kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 30 dakika sonra otomobilden ağır yaralı olarak çıkarılan M.K. sedyeye konularak yolda bekleyen ambulansa güçlükle taşındı. Bazı meraklı vatandaşlar kurtarma çalışmalarını Kanyon Köprü\'den takip etti. Özel bir hastaneye kaldırılan evli ve 2 çocuk annesi M.K’nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

M.K.’yı intiharından vaz geçirmek için olay yerine gelen M.A. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. M.K.\'nın daha önce de 2 defa intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yaralının ambulansa taşınması

-Ters dönen otomobilden detay

-Vatandaşlar

SÜRE: (04.13) BOYUTU: (469 MB)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE / KARABÜK,(DHA)

========================================

Annesi ile ablasını 4 gün rehin tuttu, polis 2 saatte ikna etti



BURSA’da, çeşitli suçlardan kaydı bulunan Caner Ş.\'nin (45), annesi Nebahat Ş. ile ablası Şahsene G.\'yi 4 gündür rehin tuttuğu ortaya çıktı. Olay, Caner Ş.\'yi ikna edemeyeceğini anlayan Şahsane G.\'nin eşinin polise haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Eve gelen polislere kapıyı açmayıp tehditler yağdıran Caner Ş., ikna edildikten sonra teslim oldu.

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi, Yıldırım Caddesi’nde yaşayan Caner Ş., eşinin şiddetli geçimsizlik sonucu evi terk etmesi sonucu bunalıma girdi. Caner Ş., geçtiğimiz pazartesi günü kendisini ziyarete gelen annesi Nebahat Ş. (79) ve ablası Şahsene G.\'yi (51) evinde pompalı tüfek ile rehin aldı. İddiaya göre, bunun üzerine Şahsene G., cep telefonu ile aradığı eşi Mehmet G.\'ye bilgi verdi. Olayın tatlılıkla çözülmesi için araya İzmir\'den çağırdığı akrabalarını koyan Mehmet G., bundan da sonuç alamayınca bugün saat 17.00 sıralarında polise haber verdi.

Çevrede önlem alan polis caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Olay yerine gelen Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Uzman, Caner Ş. ile kapı arkasından görüştü. Yaklaşık iki saat süren görüşme sonucu ikna olan Caner Ş., gözaltına alınıp Alper Uzman\'ın makam aracı ile Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Birçok suçtan kaydı bulunan Caner Ş.\'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Ola yerinden görüntüler

Polis aracının görüntüsü

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN-Halil ÖZÇOBAN / BURSA,(DHA)

================================================

Yaralı köpek yardım bekliyor

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde bir aracın çarptığı düşünülen ve ayağı kırılan köpek, bir evin önünde acı içerisinde kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor. Evin sahibi, köpeğin yaralı halini görünce aramadık yer bırakmadığını ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

Yeni Mahalle\'deki Göksun Caddesi\'nde bir kopa araç çarpıp kaçtı. Çarpma nedeniyle arka sağ ayağı kırılan köpek, Cevdet Avan\'ın evinin önüne kadar geldi. Köpeğin ayağa kalkamadığını ve sürünerek gelmiş olabileceğini belirten Avan, yardım etmek için hemen köpeğe ekmek ve su verdiğini söyledi.

Köpeğin tedavi edilmesi için birçok yeri aradığını ancak hiçbir sonuç alamadığını belirten Cevdet Avan şunları söyledi:

\"Aramadığım yer kalmadı. Andırın\'da hayvan kliniği olmadığı için kimse yardımcı olamadı. Hayvan acılar içinde kıvranıyor, ne yapacağımı ben de bilemez oldum. Boynunda tasması olan bu köpeğin mutlaka sahibi vardır ama kim olduğunu da bilmiyorum. Yetkilerden yardım etmesini istiyorum. Yaralı köpeğe bir an önce yardım edilmeli. Benim yapacağım bir şey yok, evimin yanında böylece kalacak. Sahibinin çıkıp köpeğine yardım etmesini bekleyeceğim.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

- Yerde yatan köpek

- Cevdet Avan ile röp.

- Avan\'ın köpeği beslemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

================================================