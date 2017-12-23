DHA YURT BÜLTENİ - 19

Adil Öksüz\'ün profesör arkadaşı kazada öldü



DÜZCE\'de, yol kenarında beklerken otomobilin çarptığı Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, yaşamını yitirdi. FETÖ\'nün Hava Kuvvetleri imamı olan 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, firari Adil Öksüz\'ün arkadaşı olduğu öne sürülen Prof. Dr. Adam, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaza, gece saatlerinde, D-100 Karayolu Çerkez Taşköprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Özgür Şekerci yönetimindeki 81 T 1054 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Prof. Dr. Hüdaverdi Adam\'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kazayı duyup, hastaneye gelen yakınları, aldıkları acı haberle üzüntü yaşadı.

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi\'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Adil Öksüz\'ün arkadaşı olduğu iddia edilen Sakarya Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler Bölümü\'nde görevli Prof. Dr. Hüdaverdi Adam, FETÖ soruşturması kapsamında geçen yıl Ağustos ayında gözaltına alınmış, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan araçtan görüntüler

-Jandarmanın çalışmları

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE,(DHA)

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Metruk depoda 1 erkek cesedi bulundu

İZMİR\'in Konak İlçesi\'ndeki metruk bir depoda 50\'li yaşlarda olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili olarak 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Umurbey Mahallesi 1492 Sokak\'ta bulunan metruk bir depoda meydana geldi. Yerde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan ve metruk depoda yaşadığı öğrenilen 50 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Depoda boğuşma izleri tespit eden ekipler çevrede çalışma başlattı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Polis ekiplerinden görüntü

- Cesedin çıkarılmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet GÜNEY /İZMİR,(DHA)

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