DHA YURT BÜLTENİ - 19

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  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da (2) ERDOĞAN'A COŞKULU KARŞILAMA Trabzon Havalimanı'ndan helikopterle Rize'nin Güneysu İlçesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı

18 Kasım 2017 02:48

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon\'da (2)
ERDOĞAN\'A COŞKULU KARŞILAMA

Trabzon Havalimanı\'ndan helikopterle Rize\'nin Güneysu İlçesi\'ne geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı. \'Güneysu seninle gurur duyuyor\' sloganları atan kalabalığı selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara hediyeler dağıttı. Vatandaşların yanına çağırdığı Cumhurbaşkanı Erdoğan, söylenenleri anlamayınca yöre şivesiyle, \'Deduğunden anlamayurum ki\' diye karşılık verdi. Erdoğan\'ın bu sözleri, kalabalığı güldürdü.
Otobüsten kalabalığa seslenen ve 2019 seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"2019\'a farklı yürüyeceğiz. Mart ve Kasım\'da Türkiye genelinde bir siyasi reformu sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Herhalde bu evladınızı, bu kardeşinizi, bu yolculukta yalnız bırakmayacaksınız. Bugüne kadar yalnız bırakmadığınız gibi. Güneysu\'dan farklı bir ses duyalım inşallah. Bugüne kadar olduğu gibi\" dedi.
Daha sonra vatandaşlarla tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a kalabalıktan bir kişi \'Mağduruz sizinle görüşmek istiyoruz\' yazılı pankart açtı. Hemşehrileri ile sohbet eden Erdoğan, ardından Merkez Mahallesi\'ndeki konutuna geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Erdoğan\'ın Güneysu\'ya gelişi
-Erdoğan\'ın Konuşması
-Vatandaşlarla sohbeti
-Detaylar

Haber: Muhammet KAÇAR -  Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Terör propagandası yaptığı iddiasıyla tutuklandı
 
KAYSERİ\'de sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütlerinin propagandasını yaptığı ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Tolga Akyıldız, tutuklandı.
Polis ekipleri, Tolga Akyıldız\'ın sosyal medya üzerinden bazı bölücü terör örgütlerinin propagandasını yapıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içerikli paylaşınmlar yaptığını tespit etti. Operasyonla gözaltın alınan Akyıldız, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Tolga Akyıldız, tutuklanarak Bünyan T Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’na gönderildi.

Haber: KAYSERİ, (DHA)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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