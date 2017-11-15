DHA YURT BÜLTENİ - 18

Şırnak\'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK\'ta Bestler-Dereler bölgesinde, güvenlik güçlerinin 2 Kasım tarihinde başlattığı operasyon kapsamında bugün farklı bölgelerde toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliği\'nce yapılan yazılı açıklamada, Şırnak, Siirt ve Van güvenlik güçlerinin 2 Kasım\'da başlattığı hava destekli \'Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay\' adı verilen hava destekli operasyonlar kapsamında bugün 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Uğur Tepe bölgesinden yapılan top atışları sonucu 1 teröristin, Mehmet Yusuf Dağı kuzeyindeki hava harekatı sonucu ise 2 teröristin sığınak içerisinde etkisiz hale getirildiği ifade edildi. Ayrıca Cudi Dağı Anılmış bölgesinde İHA ile tesbit edilen 2 terör örgütü mensubunun, saat 14.55’te hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilik açıklamasında \'Şehit İstihbarat Binbaşı Koray Onay\' operasyonu kapsamında bugüne kadar 34 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Haber: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK, (DHA)

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Kanseri yenen küçük Mehmet, öğrenci servisinin altında kalarak can verdi.

GAZİANTEP’te 9 yıl mücadele ettiği kanseri yenen, bir böbreği de ameliyatla alınan ilkokul 3\'üncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Mehmet Yağcı, okuldan döndüğü servis minibüsünün altında kalarak can verdi.

Kaza, dün Selahhattin Eyyübi Mahallesi\'nde meydana geldi. Şükriye Göğüş İlkokulu\'nda öğrenim gören Mehmet Yağcı ile kardeşi 9 yaşındaki Batuhan Yağcı, 25 yaşındaki E.D. yönetimindeki 27 S 0900 plakalı servis minibüsüyle evinin önüne geldi. Kardeşlerden Mehmet Yağcı, servisten indikten sonra çantasını düşürdü. Mehmet Yağcı, çantasını almak için eğildiği sırada minibüs hareket etti. Ön tekerin altında kalan Yağcı, yaralandı. E.D., minibüsle Mehmet Yağcı\'yı yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Mehmet Yağcı, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Yağcı\'nın cenezasi, otopsinin ardından bugün Asri Mezarlık\'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

KANSERİ YENMİŞTİ

Kardeşi Batuhan ile aynı sınıfta okuyan Mehmet Yağcı\'nın 6 aylıkken beyninde tümör bulunduğunun belirlendiği, 9 yıl süren tedaviyle kanseri yendiği ve 1 böbreğinin de ameliyatla alındığı belirtildi.

Mehmet Yağcı\'nın babası Ali Yağcı, serviste hostes bulunmamasına tepki göstererek, şunları söyledi:

“Oğlum 6 aylıkken kansere yakalandı, kafasında tümör çıktı. 5 sene boyunca Ankara\'da tedavi gördü. Son 2 senedir hastalığı atlatmıştı, durumu iyiydi. Okulla evimizin mesafesi 1 kilometreden azdı, ama yine de servis tuttum. Servis şoförü oğlumu kapının önünde bıraktıktan sonra çocuk daha ayrılmadan sokaktan çıkmak için geri manevra yapmış. Çocuk inerken elinden çantası düşmüş, onu almaya çalışırken ve servis kapısı daha kapanmadan geriye doğru hareket etmiş ve ezmiş çocuğu. Kardeşi Batuhan da şu an şokta. Okula gidemiyor. Ben gece çalışıyordum. Olay olduğunda servis sürücüsünün kendisi alıp hastaneye götürmüş çocuğu. Telefon ederek durumu bana bildirdi. Ben gittiğimde kendisi orada değildi. Çocuğu hastaneye bırakıp gitmiş. Çocuk haftanın 2 günü de özel bir okula gidiyor. Oranın servisinde hostes bulunurken, ilkokul servisinde hostes yok.\"

Servis sürücüsü E.D.\'nin gözaltına alındığı kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Mehmet Yağcı\'nın fotoğrafı

- Baba Ali Yağcı\'nın konuşması

- Dayı Şıho Yağcı\'nın konuşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

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Zonguldak\'ta kaza: 1 ölü, 3 yaralı

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde hafif ticari aracın park halindeki TIR\'a çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Bölücek Mahallesi üzerinde meydana geldi. Eray Ceylan yönetimindeki 16 LT 192 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan 67 LD 822 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Kazada, sürücü Eray Ceylan ile birlikte aynı araçta bulunan 33 yaşındaki Yaşar Dönmez, 27 yaşındaki Volkan Göktürk ile 32 yaşındaki Turgay Çolpan yaralandı. Kaza yerine gelen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Turgay Çolpan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

4 arkadaşın iş çıkışı eve gitmek için araçla yolculuk ettikleri öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yeri

-Kamyonetin çarptığı TIR

-Yerde hareketsiz yatan Turgay Çolpan

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralılara müdahale

Süre: (1.39) Boyut: (11 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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İznik’te trafik kazası 1 ölü

BURSA’nın İznik ilçesi Adapazarı karayolunda domates yüklü kamyon zeytin yüklü traktöre çarptı. Kazada traktör sürücüsü 79 yaşındaki Bayram Çün hayatını kaybetti.

Kaza saat 21.00 sıralarında İznik Adapazarı karayolunda meydana geldi. 54 FH 214 plakalı traktörüne yüklediği zeytinleri Karatekin köyüne satmak için yola çıkan 79 yaşındaki Bayram Çün seyir halinde iken aynı istikamete gitmekte olan Muharrem Kadir (43) yönetimindeki domates yüklü kamyon traktöre arkadan çarptı. Kazada traktör sürücüsü dört çocuk babası Bayram Çün olay yerinde hayatını kaybederken kamyon sürücüsü çarpmanın etkisiyle hurda yığını haline dönen kamyonun kabininde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen İtfaiye ve AFAD ekipleri bir saat süren çalışmaların ardından Muharrem Kadir’i sıkıştığı yerden çıkardılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Muharrem Kadir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Kurtarma ekiplerinin çalışması

-Yaralının görüntüsü

-Araçların görüntüsü

-Detaylar

Haber: Halil ATAŞ/İznik/(DHA)

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Bismil\'de silahlı kavga: 1’i ağır 8 yaralı

DİYARBAKIR\'ın Bismil İlçesinde, yasadışı bahis meselesi yüzünden iki grup arasında çıkan ve silahların kullanıldığı kavgada 1’i ağır 8 kişi yaralandı.

Bismil İlçesi merkez Altıok Mahallesi’nde yasadışı bahis oynatan bir grup ile bahis oynayarak yüklü para kazanan ancak bu parasını alamayan bir kişinin yakınları arasında kavga çıktı. Sözlü olarak başlayan kavgada silahların çekilmesi üzerine çatışma çıktı. Pompalı tüfek, tabanca ve bıçak ile satırların kullanıldığı kavgada yaralananlar, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi ve Diyarbakır\'daki çeşitli hatanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri kavganın büyümemesi için önlem alırken, yaralıların kaldırıldığı Devlet Hastanesi\'ne de çok sayıda çevik kuvvet polisi sevkedilidi.

Bismil Devlet Hastanesi\'nde 5, Diyarbakır\'daki hastanelere gönderilen 3 yaralıdan birinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis, kavganın yaşandığı Bismil İlçesi Altıok Mahallesi ve kavgaya karışanların evlerinin bulunduğu mahallelerde sıkı güvenlik alırken, kavga ile ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

Haber: Burak EMEK / DİYARBAKIR, (DHA)