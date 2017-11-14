DHA YURT BÜLTENİ - 18

Antalya\'yı hortum vurdu: 18 yaralı (1)

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde şiddetli yağış sonrasında denizde çıkan hortum Turunçova ve Sahilkent mahallerinde yerleşim yerleri ile tarım alanlarını vurdu. Saat 21.00 sıralarında karada ilerleyen hortum nedeniyle ilk belirlemelere göre 18 kişi yaralandı. Finike Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan 13\'ünün tedavisi ayakta yapıldı. 5 yaralı ise hastanede gözetim altında tutuluyor. Diğer yandan Kumluca ve Demre ilçelerinde çıkan hortum ise seralara zarar verdi. Hortum nedeniyle çok sayıda sera büyük çapta zarar meydana geldi.

Haber: Suat SÖĞÜT / ANTALYA, (DHA)

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Adıyaman\'da ateşli elektrik protestosu

ADIYAMAN\'da, 3 gündür elektrikleri kesilen mahalleli yolu trafiğe kapatarak protesto ettiler.

Turgut Reis Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi\'nde 3 gündür elektriklerinin sık sık kesildiğini ileri süren yaklaşık 200 kişilik kalabalık, yolu yanlarında getirdikleri lastikleri yakarak yaya ve araç trafiğine kapattı. Mahallede sık sık yaşanan kesinti nedeniyle elektrikli cihazların kullanılamaz hale geldiği iddiasında bulunan kalabalık, sorunun defalarca ilgililere bildirilmesine rağmen giderilmedigini ifade ettiler.

Mahalle muhtarı Abdulkadir Geylani Taş, \"Mahalledeki trafo eski ve bu yükü kaldırmıyor. Elektrik kesintisinden bıktık. Yaşadığımız bu durum artık dayanılmaz hal aldı. Biran önce bu sorunun çözülerek mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz\" dedi.

Kapanan yoldaki sürücülerin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri ateşe verilen lastikleri söndürdü, kalabalık ise polisin uyarısıyla dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Ateş yakılması

- Toplanan vatandaşlar

- Polislerin önlem alması

- İtfaiye ekipleri ateşi söndürmesi

- Vatandaşların dağılması

- Muhtar Geylani Taş\'ın açıklaması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Tokat’ta 796 öğrenciye bot yardımı yapıldı



TOKAT Ticaret Borsası 796 öğrenciye kışlık bot yardımında bulundu.

Tokat Ticaret Borsası, bu yıl toplamda 796 öğrenciye bot yardımı yaptı. Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora\'nın talimatıyla gerçekleştirilen bot yardımları Tokat, Turhal, Erbaa, Pazar ve Niksar\'daki ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Yardım kapsamında toplamda 18 okula 796 çift bot yardımı yapıldı. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Tokat Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bora, havalar iyiden iyiye soğumadan önce bu yardımların ihtiyaç sahibi çocuklarımıza ulaştırılması için gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Bora \"Bu yardımlarımızı imkanlarımız dahilinde her yıl yapmaya devam edeceğiz. Tokat\'ta 10, Turhal\'da 1, Pazar\'da 3, Şenyurt\'ta 1, Erbaa\'da 2 ve Niksar\'da 1 okulumuzdaki 796 öğrencimize yardımlarımızı ulaştırdık. Bu vesile ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere, Tokat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, yönetim kurulu ve meclis kurulumuzdaki arkadaşlarıma ve borsamız personeline özverilerinden ötürü teşekkür ediyorum\" dedi.

Haber: TOKAT,(DHA) -

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Başkan Çelik: 10 milyon yıl önce Yamula civarında yaşayan fosil bulundu



KAYSERİ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Yamula Barajı yakınında antropologlar tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı ve 10 milyon yıl öncesinde yaşadığı belirtilen fosil bulunduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik yönetiminde yapıldı. Toplam 69 maddenin görüşüleceği meclis toplantısının başında önemli açıklamalar yapan Başkan Mustafa Çelik, Kayseri’deki çok önemli bir araştırmadan söz etti.

Kayseri\'nin tarihi yönden birçok değeri bulunduğunu dile getiren Başkan Çelik, şöyle dedi:

\"Koruma altına alınması ve gün yüzüne çıkarılması gereken değerler bunlar. Geçen sene başlatılan Şeker Fabrikası’nın içerisindeki Keykubat Sarayı kazısı bunun bir örneği. Buralardaki yapılan kazıları yine sizlerle birlikte meclisimizde aldığımız kararla destekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde aldığımız bir kararla Kültür Bakanlığı’ndan izin alarak çıkartılan ve antropolojik değeri olan hayvan fosillerinin araştırılması ve gün yüzüne çıkarılmasıyla ilgili protokoller yapıyoruz.ö

“ANADOLU’NUN BİYOLOJİK KÜLTÜR MİRASINA IŞIK TUTACAK\"

Bu kapsamda yapılan araştırmalardan söz eden ve bu araştırma sonucu bulunan ve meclis salonuna getirilen fosil hakkında bilgi veren Başkan Çelik, şöyle konuştu:

“Yamula Barajı civarında bulunan yaklaşık 10 milyon yıl öncesine ait bir hayvan fosili. Fil olduğu söyleniyor. Daha önce de Gömeç civarında 6 ile 8 milyon yıl öncesine ait zürafa ya da gergedanlara ait fosiller bulundu. Bu fosilin tarihi değeri çok yüksek. Biliyorsunuz Anadolu tüm kıtaların geçiş noktasında ve göç yollarının üzerinde. Anadolu’nun tarihine ve biyolojik kültür mirasına ışık tutması açısından bu tip araştırmalar çok önemli. Bunlar inşallah yapılacak çalışmalarla gün yüzüne çıkartılacak ve Bilim Merkezlerimizde sergilenerek tüm kamuoyuyla paylaşılacak.ö

\"25 METRELİK OTOBÜSLER ALINACAK\"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in açıklamalarının ardından meclis gündemine geçildi. 69 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında Ulaşım A.Ş.’nin yeni otobüs alımı da ele alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Çelik, şehrimizin hızla geliştiğini ve bu anlamda toplu taşımanın önemli olduğunu belirterek, şöyle konuştu;

“Cumhuriyet Meydanı’na giden otobüs sayısının azalmasına yönelik planlama yaptık. 25 metrelik otobüsler alacağız ve Kayseri’deki toplu taşımada yenilik yapacağız. Şehrin batı tarafından çıkan araçlar üniversiteye gidiyor ve Meydan ile Kartal Kavşağı’ndan geçiyor; ama çoğu boş. Biz bir aktarma yaparak daha az aracın meydandan geçişini sağlayacağız. Bir başka projemiz ise Bekir Yıldız Bulvarı’ndan yeni açılacak hastaneye yapacağımız ulaşım projesi. Burada da tramvay sistemi gibi çalışacak 25 metrelik otobüsler olacak.ö

Haber: KAYSERİ, (DHA)-