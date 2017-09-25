DHA YURT BÜLTENİ - 18

CHP\'li İnce, oğlunun köy düğününde böyle oynadı/EK



KILIÇDAROĞLU İNCE\'Yİ MUTLU GÜNÜNDE YALNIZ BIRAKMADI

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce’nin oğlu Salih Arda İnce ile Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın kızı İdil Göknil Işıklar’ın Yalova’nın Elmalık Köyü’nde gerçekleşen köy düğününe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı. Kılıçdaroğlu’nu, Milletvekili Muharrem İnce’nin yanı sıra grup başkanvekilleri ile milletvekilleri karşıladı. Kılıçdaroğlu’nu evinin önünde karşılayan İnce, genel başkana Elazığ yöresine ait sekiz köşeli kasket armağan etti. Kendisine hediye edilen kasketi takan Kılıçdaroğlu, İnce ve Işıklar aileleri ile gelin ve damadı tebrik etti. Kılıçdaroğlu, gelin Göknil Işıklar İnce’ye altın bilezik taktı. Düğüne CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanvekili Mehmet Akif Hamzaçebi ve birçok siyasetçi ve işadamı katıldı. Düğün Suzan Kardeş konseriyle devam etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kılıçdaroğlu\'nun düğün alanına gelişi

-Muharrem İnce\'den kasket alışı,

-Damat ve gelinin törene katılması,

-Kılıçdaroğlu, Orhan Sarıgül, Deniz Baykal ve diğer milletvekillerinden detaylar,

-Kılıçdaroğlu\'nun takı törenine katılması,

-Detaylar



SÜRE: 4 dk 15 sn, BOYUT: 475 MB

Haber:Enver Fatih Tıkır - Süheyla Gözdereliler/YALOVA,(DHA)

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Van\'da şehit polis memuru adına park açıldı

VAN\'ın İpekyolu İlçesi Belediyesi tarafından, PKK\'lı teröristlerin yol kenarına döşediği patlayıcıyı imha etmeye çalışırken şehit olan polis memuru Ahmet Çam\'ın adının verildiği park ve kitap kafe, düzenlenen törenle açıldı.

Van\'da 10 Mayıs 2016\'da PKK\'lı teröristler tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Van Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Ahmet Çam\'ım adının verildiği park, törenle açıldı. Vali Mithatbey Mahallesi\'nde 2 ay önce bin 500 metre kare alan üzerinde yapımına başlanan ve kısa sürede tamamlanan Şehit Ahmet Çam Parkı\'nın açılışına, Van Valisi Murat Zorluoğlu, Asayiş Kolordo Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Başbakan Başdanışmanı Adnan İnanç, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Özturk, Ankara-Çubuk Kaymakamı İbrahim Çenet, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, şehit polis memurunun annesi Hanım, eşi Emine,çocukları ve çok sayıda davetli katıldı. İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde şehit polis memuru Ahmet Çam\'ın özgeçmişi okunup, Kuran-ı Kerim okundu. Van Valisi Murat Zorluoğlu, yaptığı konuşmada PKK terör örgütüne inat, Van\'da kardeşliği, huzuru ve güveni getireceklerini belirterek şöyle konuştu: \"Van\'da cesaretiyle, çalışkanlığıyla hatırladığımız kıymetli şehit polisimiz Ahmet Çam ve bütün şehitlerimize bir kez daha huzurlarınızda yüce mevladan rahmet diliyorum. Devletimizin bekası, miletimizin birlik ve beraberliği ve huzur ve güveni için verdiğimiz mücadeleyi bugün çok daha büyük bir gayretle sürdürüyoruz, kararlılıkla yürütüyoruz. Bu şehirde, bu şehrin dağlarında, bu şehrin yaylalarında, bu şehrin köylerinde bir tek terörist kalmayıncaya kadar bu mücadeleyi Allah\'ın izniyle devam ettireceğiz ve Ahmetimizi şehit eden hainlere inat sadece öldürmeyi bilen, sadece yakmayı, yıkmayı bilen, sadece tahrip etmeyi bilen bölücü terör örgütü mensuplaına inat, biz bu şehirde kardeşlik, biz bu şehirde huzuru, biz bu şehirde güveni, biz bu şehirde Allah\'ın izniyle kucaklaşmayı temin edeceğiz. Bir tarafdan uzunca bir süredir maalesef belediyecilik hizletini unutan şehrimize bugün açılışını yapacağımız bu güzel hizmetler gibi yeni hizmetler kazandıracağız. Bir taraftan da vatandaşımızın kalbine dokunan, gönlüne dokunan davranışlarla, hizmetlerle inşallah bu şehirde yeniden büyük bir kucaklaşmaya vesile olacağız\" İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Özturk ise şehit edilen polis memuru Ahmet Çam\'ın adını ölümsüzleştirmek için böyle bir parkı hizmete açtıklarını belirtirken, açılışa kayınvalidesi ve 3 çoçuğuyla katılan şehit polis memuru Ahmet Çam\'ın eşi Emine Çam da parka, eşinin adının verilmesinden dolayı teşekkür etti. Vali Zorluoğlu, şehit eşi, annesi ve çocuklarına üzerinde şehit polisin resminin yer aldığı plaket verip, parkın açılış kurdelesini de şehit yakınları ile birlikte kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit Polis Ahmet Çam\'ın adını taşıyan parkın tabelası

-Açılışa gelen davetliler üst aramasından geçirilmesi

-Binaya asılan Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanının resminin üzerinde bulunduğu pankart

-Açılışa katılan yetkililer ve davetliler

-Açılışa katılan şehidin eşi ve annesi

-Saygı duruşu

-Şehit polis için Kuran-ı Kerim okunması

-Şehit polisin resminin sinevizyonda gösterilmesi

-İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cihat Öztürk\'ün açılış konuşması

-Şehit polisin eşi Emine Çam\'ın konuşması

-Vali Murat Zorluoğlu\'nun konuşması

-Vali Zorluoğlu şehidin ailesine plaket vermesi

-Parkın açımış kurdelesini keserlerken

-Vali parkı gezerken

-Parkta oynayan çocuklardan genel ve detay

-Çocuklar röportaj

-Panktan genel görüntü

Haber: Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)

BOYUT:386 MB,SÜRE: 5 DK 48 SN

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Emniyet şeridine ters giren traktörle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü

KOCAELİ\'nin Kartepe İlçesi\'nde, D-100 Karayolu\'nda emniyet şeridine ters giren traktör ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza akşam saatlerinde, D-100 Karayolu Uzuntarla mevkiinde meydana geldi. Ali Rıza Öz idaresindeki 41 BZ 136 plakalı motosiklet, Eşme Mahallesi\'ne gitmek için tali yoldan emniyet şeridine ters yönde giren sürücüsü belirlenemeyen traktör ile kafa kafaya çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Ali Rıza Öz olay yerinde yaşamını yitirdi. Traktör sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçtı. Polis traktör sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Cesetten görüntü,

-cesedin kaldırılması

-Ekiplerden görüntü

HABER-KAMERA: Faruk KIYAK/KARTEPE(Kocaeli), (DHA)



